Į policiją atvykęs Gapšys parodė, ką atsinešė su savimi: kur duos lovą, ten ir nakvosiu papildyta

Į sostinės vyriausiąjį policijos komisariatą prisistatęs politinės korupcijos byloje nuteistas Seimo narys Vytautas Gapšys su savimi pasiėmė knygą ir būtiniausius daiktus. Parlamentaras tikisi, kad jo skundas dėl bausmės vykdymo stabdymo bus greit išnagrinėtas ir kalėjime jis neužsibus.

Politikas rankoje nešėsi knygą „Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century“, kurią mielai parodė žurnalistams.

„Būtiniausius daiktus susiruošiau. Natūralu, kad toks procesas, kuriam, aš tikiuosi, ilgai neužtruksiu Aukščiausiajam Teisme – išnagrinės šiandien pateiktą kasacinį skundą su prašymu stabdyti bausmės vykdymą.

Bet matosi, kad institucijos šį kartą dirbo neįprastai greitai savo darbą. Tikiuosi, kad įprastai greitai atliks ir kitos institucijos, kurios nagrinės skundą“, – komentavo V. Gapšys.

Politikas patikino, kad jam buvo liepta prisistatyti į policiją būtent penktadienį, bet jis spėjo surašyti kasacinį skundą.

„Nežinau tų dalykų. Manau, kad man jie paaiškins ir toliau lauksime kasacinio teismo sprendimo dėl mūsų skundo priėmimo ir sprendimo dėl bausmės vykdymo atidėjimo“, – paklaustas, kur jį veš, atsakė V. Gapšys.

„Kur duos lovą, ten ir nakvosiu. Ant žemės, tikiuosi, nereikės“, – teigė Seimo narys.

Daiktus, pasak V. Gapšio, jam padėjo susikrauti žmona.

„Tiesiog elementarius [daiktus]. Įdėjo, mačiau, gertuvę, šlepetes, turbūt kažką persirengti ir tiek. Matote, kad ne su traukiniu atvažiavau, ne fūroj atsivežiau tų daiktų“, – juokavo parlamentaras.

Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Tačiau iškart akcentavo nesidžiaugiantis procesu.

„Tikrai tikėjausi, kad iš institucijų bus požiūris geranoriškas. Žinojo, kad aš skundžiu, kad turiu pateikti kasacinį skundą. Tą, beje, ir padariau šiandien, kaip jau minėjau.

Aš tikėjausi, kad jie sulauks sprendimo iš Aukščiausiojo Teismo ir nedarys viso šito, bet, kaip vakar sakiau, kad gali būti ir šou elementų, kad gali atvažiuoti ir prie Seimo, ir panašiai... Tai, na, ne aukščiausiame lygyje pasiruošė tą padaryti, bet šiandien pakankamai griežtai pareikalavo, kad tai būtų šiandien“, – pasakojo V. Gapšys.

Politikas atkreipė dėmesį, kad jam kol kas nebuvo įteiktas joks dokumentas.

„Jei išleis šiandien ir leis atvykti pirmadienį, tikrai su vaikais rasiu, ką veikti. Tą ir padarysiu, bet man tokios informacijos nebuvo davę“, – pridūrė parlamentaras.

Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Į kalėjimą sės ir Kurlianskis, Masiulis



Kiek anksčiau penktadienį Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis pranešė, jog policija gavo Apeliacinio teismo sprendimą vadinamojoje „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje, o su nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme Eligijumi Masiuliu, Raimondui Kurlianskiu ir V. Gapšiu sutarta, kad jie atvyks į policijos įstaigas ir iš ten bus pristatyti į įkalinimo įstaigą.

Seimo narys V. Gapšys ir buvęs parlamentaras E. Masiulis, tikėtina, kalės kartu Kauno kalėjime,o verslininkui R. Kurlianskiui bausmės atlikimo vieta bus parinkta bendra tvarka.

Apeliacinis teismas šią savaitę pripažino kaltais visus anksčiau „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje išteisintus asmenis. Teismas dėl korupcinių nusikaltimų kaltais pripažino buvusį koncerno „MG Baltic“ (dabar – „MG Grupė“) viceprezidentą R. Kurlianskį, buvusį Liberalų sąjūdžio lyderį E. Masiulį, jiems atitinkamai skirta 6 ir pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmės.

Darbo partijos atstovui, Seimo nariui V. Gapšiui teismas skyrė 4 su puse metų nelaisvės, o eksparlamantarams Šarūnui Gustainiui ir Gintarui Steponavičiui teismo sprendimu skirtos piniginės baudos.

Teismas taip pat kaltais dėl nusikalstamų veikų pripažino ir anksčiau išteisintus juridinius asmenis byloje – „MG Grupę“, Liberalų sąjūdį ir Darbo partiją. Juridiniams asmenims skirtos piniginės baudos. Plačiau apie skirtas bausmes skaitykite čia.

Apeliacinio teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).

R. Kurlianskio advokatas Giedrius Danėlius Eltai teigė, kad jo ginamasis LAT prašys stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą iki kol kasacinis teismas priims galutinį sprendimą byloje. Tokį prašymą jau yra pateikęs laisvės atėmimo bausme nuteistas V. Gapšys, analogišką prašymą planuoja teismui pateikti ir E. Masiulis.

Kur kalės bylos herojai ir ką galės su savimi turėti?



Kaip jau skelbėme, Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) Delfi pateiktais duomenimis, visi trys nuteistieji iš pradžių bus pristatyti į Kauno kalėjimą, esantį Technikos gatvėje. Iš ten jie, pasak tarnybos, per 10 darbo dienų turės būti paskirti į konkrečias bausmės atlikimo vietas.

Kokius daiktus gali su savimi turėti nuteistieji?

Kaip teigiama LKT atsakyme Delfi, leidžiamų turėti daiktų kiekis ir įvairovė priklauso nuo nuteistųjų statuso (ar jie priskiriami paprastajai, lengvajai ar drausmės grupėms aut.) ir kalėjimo režimo – atviro, pusiau atviro ir pan.

Lengvajai grupei priskiriamiems nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų įvairovė yra didžiausia. Plačiau apie bausmių atlikimo vietas ir kokius daiktus galės turėti nuteistieji skaitykite čia.