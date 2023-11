Teismas išnagrinėjo bylą dėl Žemaitaičio pareiškimų apie Tapiną

Klaipėdos apylinkės teismas ketvirtadienį išnagrinėjo civilinę bylą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įkurtą viešąją įstaigą „Laisvės TV“. Sprendimą byloje teismas ketina skelbti gruodį.

Ketvirtadienį teisme buvo pasakytos baigiamosios kalbos. Kaip pranešė bylą nagrinėjanti teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sprendimas byloje bus skelbiamas.

„Sprendimas bus skelbiamas gruodžio 13 dieną, 15 valandą“, – teigė teisėja.

A. Tapinas: siekta apmėtyti purvu ir žiūrėti, gal kas prilips



Nuotoliniu būdu vykusiame teismo posėdyje A. Tapinas, sakydamas baigiamąją kalbą, pažymėjo R. Žemaitaičio pareiškimai apie neva jo kazino praloštus žmonių suaukotus pinigus, apie neva per brangiai pirktus, Ukrainai skirtus dronus padarė neigiamą įtaką tiek jam pačiam, tiek ir viešajai įstaigai „Laisvės TV“.

„R. Žemaitaičio pasisakymai turėjo įtakos tiek man, tiek „Laisvės TV“ reputacijai“, – pažymėjo A. Tapinas.

Visuomenininkas, aptardamas R. Žemaitaičio gynėjų pareiškimus anksčiau vykusio teismo posėdžio metu, priminė, kad jam buvo pateikti klausimai apie „Laisvės TV“ akcininkus, apie jo žmoną, apie įvairias įmones, jų sąsajas su „Laisvės TV“.

„Gynybos tikslas buvo apmėtyti purvu ir žiūrėti, gal kas prilips. (...) Pateikėme visus įrodymus, pateikėme sutartis dėl pirkimų, bet R. Žemaitaitis vis tiek pasako, kad buvo kitaip“, – stebėjosi A. Tapinas.

A. Tapinas taip pat pabrėžė netikintis R. Žemaitaičio pareiškimais, kad jis, savo feisbuko įrašuose rašydamas apie „Andriuką“ ir „nuo drono nusuktus tūkstančius“, esą turėjo omeny kitą asmenį.

„Teisintasi vaikų darželio lygio argumentais, kad galėjo turėti omeny Joną, Petrą ar bet ką. Pakankamai aišku, ką Seimo narys turėjo omeny“, – dėstė ieškovas.

Jis teismo prašė atkreipti dėmesį, kad R. Žemaitaitis yra parlamento narys, tad, pasak A. Tapino, žmonės paprastai tokį statusą turinčiais asmenimis pasitikti. Dėl to, kaip teigė ieškovas, R. Žemaitaičio pareiškimais didžioji dalis jo veiklą stebinčių asmenų, tikėtina, nesuabejos.

„Jis naudojasi Seimo nario įtaka, autoritetu. Daugeliui Seimo nario autoritetas yra svarbus, daugelis net nesitiki, kad Seimo narys gali kalbėti netiesą“, – komentavo A. Tapinas.

Jis pažymėjo, kad, jei teismas tenkins jo ir „Laisvės“ ieškinį ir priteis neturtinę žalą, šios lėšos bus paaukotos Ukrainai.

R. Žemaitaičio advokatė: Seimo narės turėjo pagrindo abejoti paramos panaudojimo skaidrumu



Tuo metu R. Žemaitaičio gynėjos teismo posėdyje pabrėžė, kad Seimo narys savo įrašais socialiniame tinkle „Faceook“ skleidė tik savo nuomonę ir turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą tai daryti.

Viena iš R. Žemaitaičio gynėjų, advokatė Reda Kurlavičienė taip pat pažymėjo, kad parlamentaras klausimus savo įrašuose dėl paramos Ukrainai skaidrumo kėlė siekdamas „įgyvendinti teisinį gėrį – paramos panaudojimo kontrolę“.

„R. Žemaitaičio įrašas buvo skirtas tik įgyvendinti teisinį gėrį – paramos panaudojimo kontrolę, kadangi tuometinis teisinis reglamentavimas to atlikti buvo nepajėgus. Be to, matydamas, su kokiais asmenimis yra sudarinėjami sandoriai, kad ieškovo A. Tapino viešuose įrašuose dalis informacijos neatskleidžiama – atsakovas turėjo pakankamą pagrindą abejoti paramos panaudojimo skaidrumu ir laikė, kad jo vieši ir garsūs pasisakymai gali asmenis paskatinti paramą naudoti skaidriai ir pagal tikslinę jos paskirtį“, – teismo posėdyje teigė R. Kurlavičienė.

„R. Žemaitaitis liepos 11 dieną paskelbė įrašą bei jame ironizuodamas klausė ieškovo, ar jis nepralošė žmonių suaukotų „Bayraktaro“ pinigų. Ar tokie atsakovo vieši klausimai ieškovui yra žinių bei informacijos paskleidimas? Ar juos galima suprasti kaip neginčijamus teiginius apie egzistuojančius faktus? Jokiu būdu. Ar tokie klausimai buvo užduoti viešai, reiškiant atsakovo nuomonę apie ieškovo poelgius bei siekiant ieškovą paskatinti vykdyti savo duotus pažadus teikti visuomenei informaciją apie „Bayraktarui“ surinktos paramos panaudojimą? Tikrai taip, tikslas buvo toks“, – kalbėjo gynėja.

Advokatė taip pat pažymėjo, kad liepos 16 dienos įraše R. Žemaitaitis taip pat pagrįstai kvestionavo dronų kainą, nes esą jau juos įsigijus, paaiškėjo, kad jie kainavo mažiau, nei nurodė A. Tapinas.

Tuo metu trečią R. Žemaitaičio įrašą apie A. Tapino bendradarbiavimą su automobilių gamintoju BMW posėdyje pristačiusi advokatė Eglė Beržinskaitė taip pat pabrėžė, kad Seimo narys pagrįstai kritikavo A. Tapiną dėl dvigubų standartų, taikomų dėl bendradarbiavimo su veiklos Baltarusijoje po karo pradžios Ukrainoje nenutraukusiais verslais.

„Visuotinai žinoma, kad BMW produkcija toliau prekiaujama Baltarusijoje. A. Tapinas praėjusiame posėdyje nurodė, kad tikrai kritikavo Lietuvos verslus ir sportininkus, kurie yra nenutraukę veiklos priešiškose valstybėse. Vadinasi, R. Žemaitaitis, vadovaudamasis viešais ieškovo įrašais, pagrįstai savo rugpjūčio 9 dienos įraše kritikavo ieškovą, kad jis taiko dvigubus standartus tam tikrų asmenų atžvilgiu, priklausomai nuo to, iš kurių gauna naudos, ir iš kurių – ne“, – sakė E. Beržinskaitė.

Ji taip pat pabrėžė, kad A. Tapinui nereikėtų sureikšminti to, kad jo atvaizdas viename iš R. Žemaitaičio įrašų sutapatintas su A. Hitlerio ar V. Putino atvaizdais. Pasak advokatės, A. Tapino atvaizdas konkrečiame įraše – tik vienas iš daugiau nei 15.

„Norime atkreipti dėmesį, kad minėtame (rugpjūčio 9 dienos – ELTA) atsakovo įraše nėra A. Tapino nuotraukos – tai yra pateikta ekrano nuotrauka BMW įrašo, kuriame yra A. Tapino nuotrauka. (...) Kartu su šita nuotrauka pateikta dar 17 nuotraukų, kuriose yra pateikiami – neginčysime to – ir Hitleris, ir Putinas, yra Seimo pirmininkė, yra ministrė pirmininkė, yra kiti ministrai, tam tikri politikos asmenys, yra pridėtos nuotraukos ir BMW atstovybės Baltarusijoje.

Šiuo atveju nereikėtų sureikšminti to, kad (...) R. Žemaitis, pridėdamas tik ieškovo ir tam tikrų visuomenėje pasmerktų, padariusių nežmoniškus karo nusikaltimus, asmenų nuotraukos bendrame kontekste yra siekis pažeminti ieškovą. (...) Įraše nėra kažkaip išskirtas tik A. Tapinas“, – kalbėjo gynėja.

R. Žemaitaičio gynėjos prašo teismo A. Tapino ir viešosios įstaigos „Laisvės TV“ ieškinį atmesti.

R. Žemaitaičio pareiškimus prašo pripažinti neatitinkančiais tikrovės



Į Klaipėdos apylinkės teismą su ieškiniu kreipęsis visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ prašo pripažinti, jog R. Žemaitaičio skelbta informacija apie jo įkurtos viešosios įstaigos, jo paties organizuotas paramos akcijas Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimų kovinio drono „Bayraktar“ pirkimą, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.) būtų pripažinta neatitinkanti tikrovės, žeminanti asmens garbę ir orumą, „Laisvės TV“ dalykinę reputaciją.

Taip pat teismo prašoma R. Žemaitaitį įpareigoti paneigti jo „Facebook“ paskyroje paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, panaikinti tikrovės neatitinkančios informacijos įrašus ir atlyginti po 10 tūkst. eurų neturtinės žalos A. Tapinui ir „Laisvės TV“ bei ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Teismui atvertus minėtą bylą, R. Žemaitaitis per savo advokatus pateikė prašymą įpareigoti A. Tapiną pagrįsti savo ieškinį papildomais įrodymais, o, jei tai nebūtų padaryta, palikti visuomenininko ieškinį nenagrinėtą. Tačiau Klaipėdos apylinkės teismas politiko prašymo netenkino. Šis sprendimas buvo apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, tačiau šis nutarė netenkinti R. Žemaitaičio skundo ir paliko galioti Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą.