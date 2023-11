Nausėda kritiškai įvertino valdančiųjų siūlymą dėl Turniškių: iniciatyva susijusi su rinkimais

Prezidentas Gitanas Nausėda kritiškai vertina valdančiųjų gretose kilusį siūlymą įpareigoti Lietuvos prezidentą ir ministrą pirmininką gyventi jiems paskirtose rezidencijose. Šalies vadovo teigimu, ši konservatorių frakcijos nario Mato Maldeikio pateikta iniciatyva pirmiausiai yra susijusi su rinkimais.

„Aš esu labai pamalonintas, tikrai pastaruoju metu man suteikiama daug dėmesio. Ir įdomu, kad daug dėmesio suteikia visi jau išsirikiavę prie starto linijos kandidatai. Ar jie jaučia kažkokį nepilnavertiškumo kompleksą, kad kalba apie tą menamą kandidatą, kuris bus ar nebus“, – LNK žinioms sakė G. Nausėda.

Be to, pažymi prezidentas, priešingai nei kaip sako dalis valdančiųjų bei opozicijos, jo pasirinkime gyventi ne Turniškėse, o privačiame name, nėra nieko blogo.

„Aš manau, kad tai yra pirmiausia žmogaus teisės gyventi ten, kur jis nori ir teisės pažeidimas. Ar atsitiko kažkas blogo, kad prezidentas gyveno šią kadenciją Pūčkorių gatvėje? Ir puikiausiai visa infrastruktūra yra užtikrinta, nereikia skirti lėšų Turniškių remontui ir kitiems dalykams, mes sutaupome biudžeto pinigų“, – kalbėjo G. Nausėda.

Anot jo, siūlymas riboti prezidento ir premjero gyvenamosios vietos pasirinkimą nepadarys įtakos G. Nausėdos sprendimui dalyvauti rinkimuose.

„Žinote, žmonės galvoja, kad jų sprendimai turės įtakos mano sprendimui jų numanoma linkme. Aš manau, kad jie kaip tik daro priešingai ir pasieks priešingą rezultatą“, – teigė šalies vadovas.

Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pozityviai vertina tokį siūlymą. Pasak jo, nesant įpareigojimo prezidentui ir premjerui gyventi jiems paskirtose rezidencijose, susiduriama su tam tikra neteisybe. Kaip teigė ministras, tokiu atveju mokesčių mokėtojams tenka išlaikyti tiek tuščias rezidencijas Turniškėse, tiek apmokėti sąskaitas privačius namus paverčiant tinkamais saugoti valstybės vadovus.

ELTA primena, kad Seimas antradienį po pateikimo pritarė M. Maldeikio siūlymui įstatymiškai įpareigoti Lietuvos prezidentą ir ministrą pirmininką gyventi Turniškėse jiems paskirtose rezidencijose.

Įstatymo projekto įsigaliojimas yra numatytas nuo tada, kai po 2024 metų prezidento ir Seimo rinkimų būtų paskirtas naujasis šalies vadovas bei ministras pirmininkas.

Premjerė Ingrida Šimonytė 2021 metų pradžioje persikėlė gyventi į ministrui pirmininkui paskirtą rezidenciją Turiniškėse, tačiau dabartinis prezidentas G. Nausėda tai padaryti atsisakė. Prezidentūros teigimu, toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgiant į Turniškių rezidencijos būklę analizavusių ir galimus jos atnaujinimo scenarijus parengusių ekspertų išvadas.

Šiuo metu Prezidentūros kanceliarija valdo 3 pastatus Turniškėse patikėjimo teise ir žemės sklypus panaudos pagrindais. Pagrindinis prezidento rezidencijos pastatas yra statytas 1940 metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę bei atlikus pastato rekonstrukciją, rezidencijoje gyveno prezidentai Valdas Adamkus ir Rolandas Paksas, vėliau – prezidentė Dalia Grybauskaitė.