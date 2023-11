Arestovyčius ėmė stebinti keistais pasisakymais: pasiūlė Rusijai atiduoti dalį Ukrainos

Ukrainos prezidento rinkimuose dalyvauti ketinančio Oleksijaus Arestovyčiaus siūlymai ėmė kelti šurmulį Ukrainoje. Jis ėmė aiškinti, kad abi pusės kare yra įstrigusios, todėl metas tartis dėl taikos Rusijai paliekant dalį Ukrainos teritorijos. Užpultoje šalyje jau skamba raginimai kelti bylą O. Arestovyčiui, bet politologas Alvydas Medalinskas ragina neskubėti su išvadomis, kad apžvalgininkas dirba rusams.

Rusijai užpuolus Ukrainą prezidento Volodymyro Zelenskio biuro vadovo patarėju dirbęs O. Arestovyčius stengėsi būti vienu ryškiausių prezidento administracijos veidų.

Karo apžvalgininkas Lietuvoje turi nemažą gerbėjų būrį, o atvykęs į mūsų šalį priimamas kaip tikra žvaigždė.

Tačiau dabar Ukrainoje skamba raginimai iškelti bylą į prezidentus ketinančiam kandidatuoti O. Arestovyčiui ir piktinamasi jo kalbomis, sutampančiomis su Kremliaus platinamais naratyvais.

Sausį iš prezidento administracijos pasitraukęs O. Arestovyčius pastaraisiais mėnesiais ėmė vis griežčiau pasisakyti apie V. Zelenskį ir jo aplinką, o visai neseniai Ukrainos prezidentą pavadino diktatoriumi.

„Kada rinkimai beįvyks, aš juose dalyvausiu“, – neseniai „Chodorkovskij Live“ teigė O. Arestovyčius.

Ukrainoje prezidento rinkimai turėtų vykti kitų metų kovą, tačiau vis dar nėra aišku, ar kariaujanti šalis juos rengs. V. Zelenskis prieš kelias dienas pareiškė nemanantis, kad dabar yra geras laikas rengti rinkimus.

O. Arestovyčius žadėjo netrukus paviešinti komandą, kuri „padarys reikiamą įspūdį“. „Ir bus padaryti veiksmai, kurie parodys visuomenei, kad aš einu rimtai ir ilgam“, – teigė jis.

„Aš nenoriu į prezidentus – aš jums duodu šansą“, „Nesiekiu jums patikti, mano siekis jus išgelbėti – nuo jūsų pačių. Tai retai įvyksta būdu, kuris visiems patinka“ – tokiais lozungais pastaruoju metu socialiniuose tinkluose dalijasi buvęs V. Zalenskio administracijos atstovas.

„Apie sienas galime pasikalbėti“

O. Arestovyčius neseniai paskelbė savo programą, kurioje teigia, kad jis yra pasirengęs vadinamajam „Kissingerio variantui“. Pernai gegužę Buvęs JAV valstybės sekretorius Henry Kissingeris pareiškė, kad Ukraina turi perleisti dalį savo teritorijos Rusijai, jeigu nori užbaigti karą.

Neseniai leidiniui „Meduzai“ pasiteiravus, ar tai reiškia, kad Krymas ir Donbasas būtų atiduotas Rusijai, O. Arestovyčius patikino, kad tai būtų „laikinas sprendimas“.

„Mes lauktume V. Putino pasitraukimo iš valdžios ir su nauja Rusijos valdžia grįžtume prie okupuotų teritorijų klausimo. Kita Rusijos valdžia, esu tikras, bus sveikesnio proto, nei V. Putinas“, – aiškino jis.

Į klausimą, kas jį verčia galvoti, kad kita Rusijos valdžia sutiktų atiduoti teritorijas, O. Arestovyčius aiškino jaučiantis, kad karo Ukrainoje reikia tik V. Putinui, Sergejui Šoigu ir kai kuriems jų rato žmonėms.

„Visi kiti žmonės yra pakankamai sveiko proto, jie supranta, kad Rusija – civilizuotų Vakarų dalis ir nori grįžti į normalų gyvenimą. Kad rusai nustotų būti baidyklėmis, iš jų nebūtų atimamas turtas, taikomos sankcijos“, – aiškino jis.

Oleksijus Arestovyčius Foto: Stopkadras

Į pastebėjimą, kad apklausos Ukrainoje rodo, jog žmonės reikalauja grąžinti Ukrainos 1991 metų sienas, O. Arestovyčius atsakė, kad tiems žmonėms „paaiškins gyvenimas“.

„Mūsų kariuomenė negalėjo užimti Tokmako. Visai gali būti, kad šalis greitai neteks Avdijivkos. Čia tikrai nekalbame apie jokias 1991 metų sienas. Be to, kai jie (ukrainiečiai) išgyvens žiemą, per kurią bus smūgių į šalies (energetikos) infrastruktūrą, manau, žmonių, kurie norės karo iki pergalingos pabaigos, sumažės“, – teigė O. Arestovyčius.

Jis tęsė, kad pagrindinis argumentas yra kitas – esą net jei Ukrainos kariuomenė pasiektų 1991 metų sienas, niekas negarantuotų, kad karas tuo baigtųsi – jis galėtų tęstis toliau.

„Mums reikia karo pabaigos. O apie sienas galime pasikalbėti. Kaip alternatyvą siūlau ne tiesiog atiduoti Rusijai okupuotas teritorijas, o įstoti į NATO, gauti karines ir politines bloko garantijas, galimybę taikiam vystymuisi – ekonominiam, kultūros. O tada ramiai sulaukti, kada Rusijoje pasikeis režimas. Istorijoje taip jau buvo daroma, mes tai galime padaryti iš naujo“, – teigė jis.

Anot O. Arestovyčiaus, Rusija yra Ukrainos kaimynas, esą – putinai ateina ir išeina, o Rusija lieka.

Pasak jo, „visi mes suinteresuoti dviem dalykais“: pirma, kad Rusija taptų stipria, laisva, demokratine valstybe, antra, kad Rusija būtų Vakarų dalimi, o ne taptų branduoline Kinijos satelite.

„Visai gali būti, kad su ateities Rusija būsime jei ne neutraliuose santykiuose, tai sąjungininkai, pavyzdžiui, bendros Vakarų pozicijos rėmuose. Todėl visi rusų nužmoginimo elementai yra mūsų esminė strateginė klaida. Turime kurti santykius su Rusija. Su V. Putinu – sulaikyti jį kariniu keliu, taip pat mūsų sąjungininkų pagalba. Jis turi suprasti, kad bandymas praryti Ukrainą atsirems į stiprų karinį atsaką“, – kalbėjo jis.

Nepatinka rusų atsiprašinėjimai



Ne kokių reakcijų sulaukė ne tik O. Arestovyčiaus siūlymai, kaip užbaigti karą, bet ir jo pasisakymai neseniai vykusiame Rusijos opozicijos renginyje.

„Labiausiai man rusų opozicijoje nepatinka amžini atsiprašinėjimai už žodį „rusiškas“. Visas tas „atleiskite, mes rusai“... Man tikras fašizmas yra įvardinti visus rusus fašistais“, – renginyje kalbėjo jis.

O. Arestovyčius teigė, kad su rusais po karo vis tiek reikės draugauti, nes Rusija išliks kaimyne.

„Man susidarė įspūdis, kad jis paėmė 2021 metų V. Putino straipsnį apie „vieningą tautą“ ir perpasakojo jį savo žodžiais. Tai buvo labai labai gėdinga. Atrodo, kad jis prarado tėvynės jausmą“, – ukrainiečių žiniasklaidai sakė deputatas Olegas Dunda, siūlantis Ukrainos teisėsaugai pradėti tyrimą dėl O. Arestovyčiaus pasisakymų.

Medalinskas: viskas yra daug sudėtingiau



Politologas A. Medalinskas Delfi sakė, kad jį jau anksčiau stebino tai, ką O. Arestovyčius darė, be kita ko, su Lietuvos pagalba.

„Kai tiek mūsų įvairių žinomų žmonių bėgo fotografuotis su juo, vos ne eilėse stovėjo. O O. Arestovyčius tuo metu įgyvendino savo programą. Reikia pasakyti, kad tai – labai neordinarinė asmenybė. Jis atliko labai svarbų vaidmenį ne tik analitiko, bet ir analitiko – psichologo, palaikančio Ukrainos žmonių dvasią“, – teigė politologas.

A.Medalinskas tęsė, kad jau tada skaitydamas O. Arestovyčiaus komentarus jis labai aiškiai matė, kad kai kurie dalykai buvo pateikiami daug pozityviau, nei viskas buvo iš tiesų. Pasak pašnekovo, tai nebuvo realus situacijos matymas, realybė veikiau buvo konstruojama.

„Vėliau jis pajuto savo galią – ne be Lietuvos pagalbos, nes dažnai jis iš Lietuvos transliuodavo tam tikras žinias Ukrainos vidaus politikai. Jis pasijuto tokiu, kuris gali projektuoti tam tikrą karo eigą ir įvyko tam tikras konfliktas su Ukrainos valdančiaisiais“, – pasakojo jis.

Pačioje Ukrainoje ir Vakaruose jau imama svarstyti, ar O. Arestovyčius nėra Kremliaus projektas. A. Medalinskas teigia, kad nors visiškai to atmesti negali, šis variantas mažai tikėtinas

„Žvelgiant į Ukrainos politinį gyvenimą panašu, kad viskas yra daug sudėtingiau ir šaknų reikia ieškoti Ukrainos vidaus politikoje“, – pabrėžė jis.

Anot pašnekovo Ukrainoje galbūt projektuojama, kad kažkam per rinkimus – ne tik prezidento, bet ir Aukščiausiosios Rados – reikės paimti kritiškai V. Zelenskio atžvilgiu nusiteikusių ukrainiečių balsus.

„Žvelgdamas į O. Arestovyčiaus manevrus, zigzagus, negaliu atmesti varianto, jog yra sutarimas su aukščiausiais valdžioje, kad reikia paimti šiuos balsus“, – teigė jis.

Pašnekovo teigimu, vienas galimų kandidatų prezidento rinkimuose yra Petro Porošenka, o valdantieji būtų labiau suinteresuoti tuo, kad jis nepatektų į antrąjį turą.

„Vis tiek O. Arestovyčius nemaža dalimi siejamas su prezidentu V. Zelenskiu, ypač pirmajame karo etape. V. Zelenskiui O. Arestovyčius antrajame ture būtų mielesnis konkurentas už kai kuriuos kitus kandidatus“, – sakė jis.

Politologo teigimu, O. Arestovyčiaus oponavimas V. Zelenskiui nebūtinai yra apsimestinis – gali būti, kad jis yra asmeniškai įsižeidęs ir mano, kad jo indėlis buvo nepakankamai įvertintas.

„Jis gali pykti ant tam tikrų įtakingų prezidento administracijos atstovų. Bet tai yra žmogus, kuris labai sugeba manevruoti ir manau, kad jam surasti sąlyčio taškų su tais pačiais žmonėmis, pavyzdžiui, išėjus į antrą turą, būtų įmanoma“, – vertina jis.

A. Medalinskas teigė, kad atsižvelgiant į situaciją mūšio lauke ir Vakarų spaudimą sėsti prie derybų stalo, neatmestinas variantas, kad O. Arestovyčius yra lyg lakmuso popierėlis išbandant ukrainiečių ir net Vakarų reakcijas eksponuojant tokias idėjas.

„Čia yra labai daug variantų ir kažką supaprastinti, manau, būtų labai neteisinga“, – sakė jis.

Ukrainiečių politologas: nereikia jo pervertinti



„Laisvės radijo“ (Svoboda) laidoje ukrainiečių politologas Igoris Reiterovičius sakė apskritai nesuprantantis, kodėl reikia aptarinėti O. Arestovyčių.

„Jis kas? Šiuo metu neužima jokių pareigų. Ar jis yra nuomonės lyderis? Iš dalies – taip, bet tokių nuomonės lyderių Ukrainoje yra dešimtys, jei ne šimtai, su tokio paties dydžio auditorija“, – pabrėžė laidos pašnekovas.

Politologas O. Arestovyčių įvardijo politiniu perėjūnu, kuris dabar bando sau susikurti politinę karjerą.

„Jis mano, kad pas mus yra dalis visuomenės, kuri nors ir nėra prorusiška, bet į kai kuriuos procesus, jo manymu, žiūri kitaip, nei didžioji dalis visuomenės. Jis, darydamas tokius pareiškimus, stengiasi dirbti su šia elektorato dalimi“, – mano jis.

Siūlymus sėsti prie stalo ir pasirašyti su Rusija paliaubų susitarimus I. Reiterovičius pavadino fantazijomis, o būsimo kandidato peršamą mintį, kad rusai neatsakingi už karą ir dėl jo kaltas tik V. Putinas – marginalia.

„Neteikčiau tam daug reikšmės ir nepervertinčiau O. Arestovyčiaus vaidmens politinėje darbotvarkėje“, – teigė jis.

Jis neatmetė, kad Ukrainos valdžia, naudodamasi O. Arestovyčiumi, testuoja visuomenės reakciją į jo pareiškimus, tačiau pabrėžė, kad visos šalies mastu jis neturi populiarumo „nuo žodžio – visai“, bet yra gana populiarus siauruose ratuose.

Politologo teigimu, nuolat kartodamas, kad Ukraina visiškai paklūsta Vakarams ir padarys tai, ką jie lieps, O. Arestovyčius skleidžia Kremliaus naratyvą.

„Kažką panašaus jis kalbėjo ir iki plataus masto karo, tačiau kai atsirado arčiau valdžios ir kalbėjo jos vardu, buvo stipriai pakeitęs retoriką. Dabar vėl grįžo prie konspiracinės teorijos apie kažkokius ten nurodymus (iš Vakarų – aut.)“, – sakė jis.

Danilovas leido suprasti, kad tai rusų projektas



Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas spalio viduryje užsiminė, kad Rusija gali naudoti O. Arestovyčių kaip įrankį savo informaciniame kare prieš Ukrainą, pranešė UNIAN.

„Šiuo metu, pagal visus požymius, Rusijos FSB aktyviai bando suformuoti naują agentūros tinklą, deda į jį toli siekiančias viltis. Omenyje turimas politinis projektas, orientuojamas į prorusiškai nusiteikusių gyventojų likučius. Tokios veiklos požymiai – staigus įvairių „ekspertų“, „aktorių-žvalgų“ ir kitų aferistų suaktyvėjimas“, – rašė savo feisbuke O. Danilovas.

UNIAN primena, kad O. Arestovyčius, pasak jo paties, tarnavo Ukrainos karinėje žvalgyboje. Taip pat gerai žinoma apie jo dalyvavimą mėgėjų teatro spektakliuose ir filmavimąsi keliose pilno metro juostose.

Oleksijus Arestovyčius Foto: DELFI / Marius Morkevičius

Pasak O. Danilovo, šie aferistai rusų kalba skleidžia pačių rusų naratyvus – apie kontrpuolimo „žlugimą“, būtinybę peržiūrėti karo tikslus, tariamus konfliktus karinėje-politinėje vadovybėje, žarsto patarimus, kaip turėtų kariauti Ukrainos ginkluotosios pajėgos, daro užuominas, kad su Rusija reikia derėtis.

„Ukrainos teisėsaugos struktūros atidžiai stebi tokių priešiškų veiksmų apraiškas, juos nustato ir užkerta jiems kelią. Savo ruožtu ukrainiečiai turi rodyti aukštą informacinio valyvumo lygį, kad neužsiterštų Rusijos informacinės „gyvybinės veiklos“ produktais“, – pabrėžė NSGT sekretorius.