Kretinga neatlaikė itin gausaus lietaus: teko priimti skaudų sprendimą

Trečiadienį ryte dėl smarkaus lietaus patvino Kretingos gatvės: apsemti namai, rūsiai, žalą skaičiuoja gyventojai. Per pusdienį, pasak Kretingos rajono mero Antano Kalniaus, iškrito viso mėnesio lietaus norma. Taigi, jo teigimu, situacija sudėtinga, tenka imtis ne itin draugiškų aplinkai sprendimų.

Trečiadienį laidoje „Delfi diena“ nuotoliu kalbintas Kretingos rajono meras A. Kalnius pasakojo, jog situacija tiek Kretingos mieste, tiek dalyje rajono sudėtinga. O tai esą lėmė gausus lietus: per pusdienį iškrito mėnesio norma.

„Situacija Kretingoje ir dalyje rajono tikrai yra sudėtinga. Visa situacija prasidėjo nuo vakar dienos, kai po pietų prasidėjo labai intensyvūs lietūs, ką mums patvirtino ir Hidrometeorologijos tarnyba. Per vakar pusę dienos iškrito viso lapkričio mėnesio krituliai. Žinoma, tai negalėjo praeiti be pasekmių, ir tas pasekmes šiandien jaučia visi Kretingos miesto gyventojai“, – komentavo meras.

Jau antradienį, pasak jo, buvo stengtasi padėti gyventojams, kurių kiemus ir rūsius užtvindė vanduo. Žala padaryta ir automobiliams.

Trečiadienį, anot A. Kalniaus, savivaldybei teko priimti skaudų sprendimą.

„Šiandien iš ryto savivaldybėje buvo sukviestas operacijų valdymo centras, kuris priėmė sprendimą, kad Kretingos valymo stotyje turi būti atidarytas vamzdis, pro kurį iš dalies nevalytos nuotekos patektų į Tenžės upelį. Kodėl toks sprendimas, visiems tikrai skausmingas, buvo priimtas, nes, kaip pavyzdys, į Kretingos valymo įrenginius per dieną patenka nuo 3 iki 5 tūkst. kubinių metrų nuotekų, tačiau vakar per vieną dieną į valymo įrengimus pateko apie 20 tūkst. kubinių metro. Dėl to yra sutrukdomas visas valymo įrenginių darbas.

Šiandien, šnekant tiek su aplinkosauga, tiek su vandenų atstovais, priimtas tas sprendimas, kad neparalyžiuotume valymo įrenginių darbo, nes toks didelis kiekis vandens paprasčiausiai išplauna bakterijas, kurios yra valymo įrenginiuose, ir tokiu būdu dviem, trims ar netgi keturioms savaitėms, kol vėl iš naujo priaugtų tos bakterijos, mes visas nevalytas nuotekas būtumėm pateikę į Tenžės upelį“, – pasakojo pašnekovas.

Antanas Kalnius Foto: ELTA / Marius Morkevičius

„Šita situacija daug kam atrodytų nedraugiška aplinkai, bet mes priėmėm sprendimą, [nešantį] mažesnę žalą gamtai, kurią padarytumėm dabar. Geriau išleidžiam kelis tūkst. kubinių metrų dabar, negu po to tris ar keturis mėnesius leistumėm nuotekas“, – pridūrė meras.

Jis teigė, kad visi miesto vamzdynai, drenažo šuliniai ketvirtadienį pilni vandens: „Toks didelis kiekis lietaus vandens Kretingoje... Motulė gamta mums tikrai nepagailėjo.“

Klausiamas, kodėl visgi miestas patvino, gal, pavyzdžiui, buvo užsikimšę vandens kolektoriai, A. Kalnius tikino, jog kaltas tik lietus. Visi įrenginiai, pasak jo, buvo tvarkingi.

„Tai yra labai intensyvus, momentinis lietaus kiekis ir tai tikrai labai daug sukėlė upės lygį. Šiai dienai – 417 cm jau pakilęs vanduo. Trūksta iki pačios ribos, kuri yra 420 cm – tai jau bus kritinė riba pačioje upėje. Intensyvus lietus yra visa ko pasekmė.

Mūsų visi tinklai tikrai veikė gerai, tvarkingai, jie valo visas nuotekas. Tačiau su tokiu kiekiu lietaus vandens nė vienas įrengimas negali susitvarkyti“, – kalbėjo A. Kalnius.

Skaičiuoti padarytą žalą, spręsti dėl padarinių gamtai meras žadėjo vėliau, o dabar esą svarbiausia susitvarkyti su nelaime.

„Operacijų centras priėmė sprendimą, kad visos mūsų įstaigos padėtų Kretingos vandenims susitvarkyti. Tikrai specialistų turime, jų užtenka, technikos priemonių – visko turime, bet pats paprasčiausias dalykas: žmogiškasis faktorius yra labai silpnas prieš motulę gamtą“, – komentavo meras.