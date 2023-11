Po Bilotaitės argumentų parlamento salėje kilo arši diskusijų audra

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės pateiktoms Vidaus tarnybos statuto pataisoms, kuriomis siekiama didinti pareigūnų motyvaciją, gerinti jų pritraukimą ir išlaikymą tarnyboje, tobulinti darbo užmokesčio sistemą. Visgi, įstatymo projektas įžiebė aštrias diskusijas – parlamento opozicija negailėjo kritikos planuojamiems pakeitimams, nors ministerija registravo papildomus kompromisinius siūlymus.

Po pateikimo už balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 35, susilaikė 26 parlamentarai.

Pristatydama statuto pakeitimus, A. Bilotaitė tikino, kad šiuo metu pareigūnų darbo užmokestis yra nepakankamas, o, siekiant sukurti ilgalaikę pareigūnų gerovę, susiduriama ir su kitais iššūkiais.

„Apie 16 proc. trūkumas pareigūnų, ateina per mažai naujų, yra personalo senėjimo tendencijos – 15 proc. pareigūnų amžius yra 50 ir daugiau metų. 35 proc. pareigūnų stažas yra 22 metai, tad per 3 metus jie gali palikti tarnybą ir išeiti į pensiją“, – dėstė ministrė.

„Teikiame šias pataisas, kurių tikslai yra: tobulinti pareigūnų darbo užmokesčio sistemą, įgyvendinant valstybinės tarnybos pertvarkos antrąjį etapą, didinti pareigūnų motyvaciją, pritraukiant į tarnybą naujų pareigūnų, efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius statutinėse tarnybose ir sukurti pareigūnų rezervą“, – tęsė ji.

Visgi, Seimo opozicijos ministrės argumentai neįtikino. Mažumos politikai turėjo kritikos ir įstatymo projektui, ir pačiai A. Bilotaitei.

„Kai kurie iš jūsų pabrėžtų aspektų yra antikonstituciniai, bet blogiausia, kad jūs, kai šitą projektą ruošėte, (...) visos profesinės sąjungos pabrėžė, kad jeigu šis įstatymo projektas būtų priimtas, didelė dalis pareigūnų trauktųsi iš pareigų. Aš jus įspėjau, kad šio projekto nereikia teikti, ypač šiuo laiku ir ypač dėl to, kad jame tiek daug pastabų, kurias nurodė teisės departamentas. Daugiau nei 45 punktai pažymėti“, – komentavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Dainius Gaižauskas.

Atsakydama pastarajam, A. Bilotaitė tikino, jog profesinės sąjungos pritarė tokiam pokyčiui.

„Prieš savaitę turėjo susitikimą su visomis profesinėmis sąjungomis, dar kartą aptarėme vidaus tarnybos statuto pataisas ir visos pritarė, kad tai – reikalingas pokytis“, – teigė ministrė.

Su kritika įstatymo projektui sutiko mišrios Seimo narių grupės narė Agnė Širinskienė.

„Toks vaizdas, kad perkame katiną maiše, turime balsuoti už projektą, kurį dar pati ministrė nori taisyti“, – abejones dėl projekto reiškė parlamentarė.

Po pateikimo, diskusijos dėl Vidaus tarnybos statuto tęsis Seimo komitetuose.

ELTA primena, kad šiuo metu Vidaus tarnybos statute nustatomas tik minimalus pareigybių grupių pareiginės algos koeficientas – priėmus įstatymo pataisas, centrinių statutinių įstaigų vadovai patvirtins pareigūnų darbo apmokėjimo sistemas, pagal kurias pareigūnams bus mokamas darbo užmokestis. Naujoje redakcijoje numatoma, kad pareigūnai turėtų galimybę derėtis dėl apmokėjimo sistemos ir kolektyvinėmis sutartimis.

Rastas kompromisas ir dėl pareigūnų perkėlimo tvarkos – iki 3 mėn. sutrumpintas laikotarpis, kai esant tarnybiniam būtinumui pareigūnas be jo sutikimo gali būti perkeliamas į kitas pareigas į kitą vietovę.

Bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigas laikotarpis per 3 jo tarnybos metus negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai.

Vidaus tarnybos statuto pataisomis kartu siūloma sumažinti priedą prie algos už stažą valstybės tarnyboje. Šiuo metu šis priedas negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, siūloma, kad šis priedas neviršytų 20 proc. pareiginės algos.

Įstatymo projektu taip pat sumažinamas pareigybių grupių skaičius – nuo 15 iki 10, dėl ko bus nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija. Tačiau, kaip pabrėžė ministrė A. Bilotaitė, šiuo metu didesnį priedą už stažą gaunantiems pareigūnams jis nebus mažinamas per visą tarnybos laiką. Be to, tarnybos stažas bus vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarys galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą. Priedą už laipsnį siūloma inkorporuoti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Statuto projektu taip pat nustatyta galimybė statutinių įstaigų funkcijoms vykdyti kartu su pareigūnais pasitelkti kursantus, taip pat galimybė pratęsti tarnybos trukmę ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams. Siūlomos ir palankesnės sąlygos tarnybiniam kaitumui.

Visgi, ši Vidaus reikalų ministerijos (VRM) iniciatyva sulaukė kritikos iš pareigūnų profsąjungų atstovų. Spalį protestus prie ministerijų rengusi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) mano, kad Vidaus tarnybos statuto pakeitimais bloginamos pareigūnų darbo sąlygos. Tai, pasak jų, nedidina statutinės tarnybos patrauklumo ir visiškai demotyvuoja ne vienerius metus kantriai tarnybą tęsiančius bei neįkainojama patirtį turinčius pareigūnus.