Į teismą dėl Žemaitaičio kreipęsis Tapinas: politikas piktnaudžiauja tautos mandatu

Klaipėdos apylinkės teismas antradienį pradėjo iš esmės nagrinėti civilinę bylą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įkurtos „Laisvės TV“ veiklą.

Antradienį teismui pradėjus bylą nagrinėti iš esmės, pirmasis savo paaiškinimus pateikė ieškovas byloje, visuomenininkas A. Tapinas. Jis pasakojo, kad jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ yra finansuojama iš privačių asmenų aukų, tad, pasak A. Tapino, įstaigos reputacija yra labai svarbi. Ieškovas priminė, jog „Laisvės TV“ rinko lėšas koronaviruso pandemijos metu, kurias naudojo medicininių priemonių pirkimui, vėliau, prasidėjus karui Ukrainoje, ėmėsi paramos akcijų.

Kaip priminė A. Tapinas, „Laisvės TV“ 2022 m. rinko lėšas kovinio drono „Bayraktar“ pirkimui Ukrainai. Visuomenininkas teigė, kad surinkta per 5 mln. eurų, tačiau Turkijos įmonė „Bayraktar“ nutarė padovanoti kovinį droną. Dalis žmonių surinktų pinigų, kaip dėstė A. Tapinas, skirti drono apginklavimui, kita dalis skirta kitokio pobūdžio Ukrainos paramai – minų ieškiklių, antidroninių sistemų, medicininių priemonių pirkimui.

A. Tapinas dėstė, kad tiek paramos rinkimo koronaviruso pandemijos metu, tiek karo Ukrainoje metu visi pirkimai buvo viešinami, audituojami. Visuomenininkas aiškino, kad pretenzijų tiek pinigų rinkimo „Bayraktar“ procesui, tiek ir kitoms paramos akcijoms neturėjo nei Specialiųjų tyrimų tarnyba, nei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, nei Valstybinė mokesčių inspekcija.

„Jokių pretenzijų, abejonių apie paramos akcijas neturėjo nė viena institucija“, – pabrėžė A. Tapinas.

Visuomenininkas tikino, kad atsižvelgiant į visa tai, R. Žemaitaičio paskleistos abejonės „Laisvės TV“ paramos rinkimo akcijų skaidrumu labai stebina.

A. Tapinas citavo Seimo nario R. Žemaitaičio įrašus socialiniame tinkle „Facebook“, kuriuose politikas esą teigė, jog jis galimai JAV vykusiame pokerio turnyre pralošė Ukrainos paramai surinktus pinigus.

„R. Žemaitaitis dėstė, kad aš pokeryje pralošdavau 150 tūkstančių dolerių per dieną“, – teigė A. Tapinas.

Jis pažymėjo, jog tai buvo sportinis pokerio turnyras, jame numatytas 10 tūkst. dolerių startinis mokestis. A. Tapinas savo ruožtu pažymėjo, kad turnyre naudojo savo lėšas, o ne žmonių aukotus pinigus. Visuomenininkas pridūrė, jog R. Žemaitaičio įrašai apie neva praloštus suaukotus pinigus dar labiau stebina turint omeny ir tai, kad ne jis pats tuos pinigus rinko, o viešoji įstaiga „Laisvės TV“.

„Teiginys, kad šiam turnyrui galėjo būti panaudoti žmonių suaukoti pinigai yra šmeižikiškas ir neatitinkantis tikrovės. (...) Tai yra absoliučiai kosminis melas ir pateiktas tam, kad padarytų įspūdį R. Žemaitaičio auditorijai“, – dėstė A. Tapinas.

„Nerinkau aš pats paramos. Taip neveikia, kad galiu ištraukti pinigus, juos pralošti. To pro akis nepraleistų nei auditoriai, nei kontroliuojančios institucijos, nei mūsų partneriai, nei valstybės, iš kurių pirkta parama“, – tęsė visuomenininkas.

Mano, kad R. Žemaitaitis piktnaudžiauja tautos mandatu



A. Tapinas atkreipė dėmesį, kad R. Žemaitaitis yra Seimo narys, jo skelbiama informacija žmonės pasitiki, jo įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ seka tūkstančiai žmonių. Dėl to, ieškovo įsitikinimu, apie jį ir „Laisvės TV“ R. Žemaitaičio paskelbta informacija padarė įtaką, paveikė daugelio žmonių nuomonę ir tokiu būdu, A. Tapino manymu, buvo plačiai paskleista tikrovės neatitinkanti informacija. Be to, visuomenininko teigimu, R. Žemaitaičio paskleista informacija yra niekuo nepagrįsta.

Remigijus Žemaitaitis Foto: ELTA / Dainius Labutis

„R. Žemaitaitis rašo: „Andriukas per pokerį nuo drono nusuko 7,5 tūkstančius eurų“. Tai nėra nuomonė, tai yra labai aiškiai sukonstruotas melagingas naratyvas“, – tvirtino A. Tapinas.

Ieškovas atkreipė dėmesį ir į R. Žemaitaičio įrašus apie tai, kas jis esą gavo „Hitlerio draugelio BMW“. A. Tapinas teigė, kad teikęs komunikacijos ir reklamos paslaugas BMW prekės ženklui atstovaujančiai įmonei „Krasta Auto“. Visuomenininkas sakė turėjęs galimybę išbandyti įvairius BMW modelius, tačiau automobilio dovanų nėra gavęs.

„Galimybė turėti BMW išbandymui nėra tolygu BMW padovanojimui“, – tvirtino A. Tapinas.

Ieškovas aiškino teisme, kad R. Žemaitaičio įrašai „Facebook“ apie jį ir „Laisvės TV“ yra tikslingi, siekiant sumenkinti jį, viešosios įstaigos reputaciją.

„Turime tikslinį R. Žemaitaičio veikimą. (...) Suprantu, tau reikia įtikinti savo auditoriją, bet nesuprantu, kodėl. Turime situaciją, kai Seimo narys, konkrečiai šmeiždamas, meluodamas, pateikdamas apgaulingą teiginį, pasakojo savo didelei auditorijai, kad A. Tapinas ir „Laisvės TV“ yra aferistai, vagys, Hitlerio rėmėjai. Natūralu, kad žmonės, kurie nepriima kritiškai šios informacijos, o dauguma žmonių matyt pasitiki R. Žemaitaičiu, kaip Seimo nariu, (...) tai lieka jų galvose. Žmonės, patikėję šiuo šmeižtu, jį toliau skleidžia, skleidžia savo komentaruose“, – aiškino A. Tapinas.

„Tai viena iš situacijų, kai politikas piktnaudžiauja tautos suteiktu mandatu“, – pridūrė visuomenininkas.

Klausinėjo apie pervedimus „Blue/Yellow“



AAtsakovo byloje R. Žemaitaičio advokatė Reda Kurlavičienė klausinėjo A. Tapino, ar parlamentaras yra konkrečiai skelbęs, kad jis pokeryje pralošė žmonių suaukotus pinigus.

„Ar matote R. Žemaitaičio poste žodį „pralošti“?“, – klausė advokatė.

A. Tapinas replikavo, kad reikėtų vertinti R. Žemaitaičio įrašus platesniame kontekste. Anot jo, parlamentaras, žvelgiant ir į kitus jo įrašus, konstravo naratyvą su tikslu sukelti abejonę, siekdamas sukurti įvaizdį, kad jis galėjo pokeryje pralošti paaukotus pinigus.

Advokatė R. Kurlavičienė taip pat klausinėjo ir apie „Laisvės TV“ bendradarbiavimą su paramos Ukrainai rinkimu užsiimančia organizacija „Blue/Yellow“. R. Žemaitaičio gynėja kėlė klausimus dėl dronų pirkimo Ukrainai, kuriuo užsiėmė minėta organizacija. Apie tai savo viešuose įrašuose „Facebook“ skelbė A. Tapinas.

R. Kurlaviečienė atkreipė dėmesį, jog „Blue/Yellow“ už dronų pirkimą buvo pervesti 50 tūkst. eurų, nors, advokatės teigimu, dronų pirkimas Ukrainai galėjo kainuoti ir mažiau.

„Jūs minėjote, kad pervedėte „Blue/Yellow“ 50 tūkstančių eurų. (...) Paaiškėjo, kad pirkimui reikėjo 37 tūkstančių eurų. (...) Ar paprašėte grąžinti 13 tūkstančių eurų, kurie pervesti be reikalo „Blue/Yellow“?“, – klausinėjo advokatė.

A. Tapinas teigė, kad 50 tūkst. eurų buvo pervesta, pasitikinti „Blue/Yellow“ organizacija, kuri jau ne vienerius metus renka pinigus ir už juos perka kariaujančioms Ukrainos pajėgoms reikalingą įrangą.

„Pervedėme 50 tūkstančių eurų pagal J. Ohmano prašymą, kad būtų nupirkti dronai ir perduoti Severodonetske esančios pajėgoms“, – kalbėjo visuomenininkas.

Kita R. Žemaitaičio advokatė Eglė Beržinskaitė klausinėjo A. Tapino apie jo požiūrį į BMW automobilių gamintoją.

„Kaip vertinate tai, kad BMW nesustabdė veiklą Rusijoje ir Baltarusijoje?“, – klausė E. Beržinskaitė.

A. Tapinas tvirtino, kad BMW pozicija apie Rusijos karą prieš Ukrainą jam yra gerai žinoma.

„BMW yra išsakę savo poziciją dėl karo Ukrainoje, ji yra labai griežta. (...) Jeigu yra poreikis, galima tai teismui pateikti, tai yra oficialią BMW grupės poziciją dėl karo Ukrainoje“, – dėstė visuomenininkas.

R. Žemaitaitis klausimų A. Tapinui teisme neturėjo.

Advokatė: pinigai rinkti dronui, bet panaudoti kita paskirtimi



R. Žemaitaičio advokatė R. Kurlavičienė teigė, kad lyginant A. Tapino įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ ir tolesnius jo bei „Laisvės TV“ veiksmus, panaudojant žmonių suaukotą paramą, taip pat lyginant auditų duomenis, neva gali kilti pagrįstų klausimų, ar paaukotos lėšos buvo panaudotas tikslingai, skaidriai.

„Gerbiu ieškovo veiklą, atsakovas taip pat gerbia, bet tai nereiškia, kad esant prieštaringai informacijai viešoje erdvėje, atsakovas, tai yra R. Žemaitaitis, negali reikšti kritiką“, – dėstė advokatė.

R. Kurlavičienė teigė, kad ir ta pati kovinio drono „Bayraktar“ pirkimas, surinktų pinigų panaudojimas gali kelti klausimų.

„Ačiū turkams, jie padovanojo droną, bet, įsivaizduokite, viešoje erdvėje informacija buvo, kad renkame pinigus dronui „Bayraktar“, o vėliau jie panaudojami kita paskirtimi. (...) „Laisvės TV“ surenka pinigus, jie turi pilną teisę ką nori, daryti su tais pinigais“, – dėstė advokatė.

R. Žemaitaičio gynėja taip pat stebėjosi ir tuo, kad A. Tapinas, kuomet vyko „Bayraktar“ drono pirkimas, vyko į JAV, kur dalyvavo sportinio pokerio turnyre.

„Aš negalėčiau važiuoti į JAV, į pokerio turnyrą, vykdydamas „Bayraktar“ pirkimo akciją. (...) Jeigu aš būčiau viešas asmuo, aš paaiškinčiau, iš kur aš gavau „160k“ pokerio žaidime“, – kalbėjo ji.

Advokatė E. Beržinskaitė savo ruožtu dėstė, kad R. Žemaitaičio įrašai „Facebook“ yra reakcija į A. Tapino ir „Laisvės TV“ pažadus, jog paramos akcijos, pinigų panaudojimas vyks skaidriai.

„Išsireiškimai nebuvo nukreipti nei į ieškovą, nei į „Laisvės TV“. Jie buvo nukreipti į ieškovo veiksmus. (...) Atsakovas savo „postais“ siekė, kad ieškovai pateiktų informaciją, kurią jie buvo prižadėję viešinti, tai yra viešinti kiekvieną pavedimą, kiekvieną tiekėją, ko jie nedarė iki tol“, – komentavo E. Beržinskaitė.

„Paskelbus audito ataskaitą, matome paramos panaudojimą, bet informacija nesutampa su tais duomenimis, kurie buvo skelbiami A. Tapino „postuose“, – pridūrė advokatė.

Pats R. Žemaitaitis teigė pritariantis savo advokačių teiginiams ir plačiau savo pozicijos nekomentavo.

A. Tapinas savo ruožtu R. Žemaitaičio klausė, ar politikas savo įraše „Facebook“, kuriame keliamas klausimas apie neva praloštus žmonių suaukotus pinigus, turi omeny jį.

„Kodėl jūs taip galvojate, kad esate toks reikšmingas, kad rašiau apie jus? (...) Nesakau, kad turėjau jus. Jūs ten nesate įvardintas. (...) Galiu traktuoti, kad tai jūs, kad Petras, kad Onutė, kad Stasys ten važiuoja“, – atsakė R. Žemaitaitis.

Kitas posėdis byloje numatytas lapkričio 23 d. Nutarta, kad jame R. Žemaitaičiui dalyvauti nebus būtina.

R. Žemaitaičio pareiškimus prašo pripažinti neatitinkančiais tikrovės



Šių metų gegužę Klaipėdos apylinkės teismas atvertė civilinę bylą, kurioje visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ prašo pripažinti, jog R. Žemaitaičio skelbta informacija apie jo įkurtos viešosios įstaigos, jo paties organizuotas paramos akcijas Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimų kovinio drono „Bayraktar“ pirkimą, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.) būtų pripažinta neatitinkanti tikrovės, žeminanti asmens garbę ir orumą, „Laisvės TV“ dalykinę reputaciją.

Taip pat teismo prašoma R. Žemaitaitį įpareigoti paneigti jo „Facebook“ paskyroje paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, panaikinti tikrovės neatitinkančios informacijos įrašus ir atlyginti 10 tūkst. eurų neturtinę žalą A. Tapinui ir „Laisvės TV“ bei ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Teismui atvertus minėtą bylą, R. Žemaitaitis per savo advokatus pateikė prašymą įpareigoti A. Tapiną pagrįsti savo ieškinį papildomais įrodymais, o, jei tai nebūtų padaryta, palikti visuomenininko ieškinį nenagrinėtą. Tačiau Klaipėdos apylinkės teismas politiko prašymo netenkino. Šis sprendimas buvo apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, tačiau šis nutarė netenkinti R. Žemaitaičio skundo ir paliko galioti Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą.