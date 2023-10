Kremliaus propagandistai sako paskelbę Vilniaus politikės paiešką

Rusijos vidaus reikalų ministerija paskelbė Vilniaus miesto tarybos Istorinės atminties komisijos pirmininkės Kamilės Šeraitės paiešką, nurodoma, kad jos atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla. Šią informaciją remdamasi vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų duomenų bazės įrašu paskelbė Kremliaus kontroliuojama Rusijos naujienų agentūra „Ria Novosti“.

„Kamilė Šeraitė. Paieškos pagrindas: ieškoma pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį", – rašoma svetainėje „Ria Novosti“ pranešime, tačiau detalesnės informacijos apie K. Šeraitės paeiškos paskelbimo aplinkybes ir jai pareikštus kaltinimus nepateikiama.

Pranešime Kremliaus propagandistų kontroliuojama naujienų agentūra teigia, jog „vien pernai Lietuvos valdžios institucijos nugriovė kelis paminklus sovietų kariams, išvadavusiems šalį nuo nacių okupantų“.

Žinutėje minimas Vilniuje nugriautas paminklas sovietų kariams Antakalnio kapinėse.

„Trečiame pagal dydį Lietuvos mieste Klaipėdoje nugriautas paminklas sovietų kariams, išvadavusiems miestą. Be to, du paminklai nugriauti Kėdainių rajone, vienas – Merkinėje (demontavimo metu jis suskilo per pusę)“, – praneša „Ria Novosti“.

Užsimenama, jog užfiksuota daugiau kaip 20 paminklų ir atminimo lentų išniekinimo atvejų, kai kurie iš jų išniekinti keliskart.

Rusijos žiniasklaidai paviešinus ekranvaizdį, kuriame užfiksuotas paskelbtos paieškos faktas, socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai pašaipų sostinės politikei kaltinimus pareiškusių rusų atžvilgiu. Daugeliui užkliuvo, jog anketoje nurodoma, kad moteris 1994 metais gimė Lietuvos Sovietų socialistinėje respublikoje, nors nuo Sovietų sąjungos Lietuva atsiskyrė dar 1991 metais.