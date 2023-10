Įspėjimai, kad jei Ukraina kris, iškart ateis Baltijos šalių eilė skamba nuo pat 2022-ųjų vasario. Ir nors dėl to nuomonių gali būti įvairių, akivaizdu, kad nerimas dėl Kremliaus ambicijų yra nesuvaidintas. Pareigūnai įspėja, kad laiko pasiruošti turime nedaug.

Karas Ukrainoje tapo egzistenciniu ne tik patiems ukrainiečiams, bet ir paskutiniu perspėjimo skambučiu, kad režimu Kremliuje visiškai negalima pasitikėti, o jo agresyvi ir paniekinanti retorika nėra vien buvusio ir pernelyg apšilti mėgstančio Rusijos prezidento kėdės šildytojo svaičiojimai.

Tad neatsitiktinai D. Medvedevo žodžius apie „laikinai okupuotas Rusijos žemes – Lenkiją, Baltijos šalis“, kuriuos savaip yra interpretavęs ir pats Vladimiras Putinas, savo kalboje ketvirtadienį prisiminė JAV prezidentas J. Bidenas.

A certain person calling himself the president of France said that Russia had already lost geopolitically, and was transforming into the other countries’ vassal.

He inhaled too much of the…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 16, 2023