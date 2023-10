„Gyvenu šalia Tel Avivo, Bat Jamo mieste, čia kiekvieną dieną kaukia oro pavojaus sirenos ir skrieja „Hamas“ paleistos raketos, vakar praskriejo keturios.

Pasigirdus oro pavojui turime pusantros minutės nueiti į saugų kambarį arba rūsį. Saugaus kambario bute neturime, todėl su šunimi keturis aukštus leidžiamės į rūsį, ten susirenka ir žmonės iš kitos pastato laiptinės, laukiame 10 minučių.

Gyvename prie jūros kranto, dabar ten eiti kategoriškai uždrausta. Raketoms lekiant į jūrą, jos nėra numušamos „Geležinio kupolo“ sistemos, dėl to kartais girdime labai stiprius sprogimų garsus. Dėl to kyla baimė, kad oro pavojaus sirenos nesuveikė, nors to dar nei karto nėra nutikę“, – portalui „Delfi“ sakė Lietuvoje gimusi istorikė.