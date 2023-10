Itin slapti „Hamas“ dokumentai atskleidė kraupią realybę teroristai buvo surinkę tikslią informaciją, planavo kiekvieno kaimo puolimą

Prieš savaitę „Hamas“ teroristams surengus beprecedentį Izraelio puolimą bei makabriškas skerdynes, į akis krito viena detalė: kai kurie nukauti teroristai su savimi turėjo jiems skirtus žemėlapius. Išanalizavus daugiau trofėjinių dokumentų, tai pat ir grifais „visiškai slaptai“ pažymėtus planus, ima aiškėti kraupūs teroristų planai bei faktas, kad rengiant skerdynes jiems neabejotinai talkino Izraelyje dirbę ir vietos infrastruktūrą gerai išmanę palestiniečiai, kuriais izraeliečiai pasitikėjo.

Nužudyti kiek įmanoma daugiau, grobti įkaitus

„Šis puolimas buvo surengtas tikrai ne be čia dirbusių ar gyvenusių palestiniečių pagalbos, panašu, kad jie teroristams suteikė visą būtiną informaciją“, – prasidėjus karui teigė ne vienas izraelietis.

Šiuos spėjimus patvirtino ir keli „Delfi“ pašnekovai, eiliniai izraeliečiai. Juos glumino tai, kad teroristai į šalį žengė tiksliai žinodami ką ir kaip pulti, kur įrengti kariuomenės ir policijos postai, kuriuos reikia pirmiausia eliminuoti.

Dabar šie įtarimai tvirtinasi, išanalizavus pas nukautus teroristus rastus itin slaptus dokumentus daroma išvada, kad planuojant skerdynes buvo renkama itin išsami informacija apie kiekvieną kaimą bei miestelį, o užpuolikams įsakyta užimti mokyklas, nužudyti kuo daugiau žmonių, grobti įkaitus ir kuo greičiau juos išvežti į Gazą.

Planai perduodami paskutiniu momentu, arba antspauduotuose vokuose

Toks detalus ir smulkmeniškas planavimas šokiravo ir trofėjiniais dokumentais su žurnalistais pasidalinusius Izraelio pareigūnus. Keli „Delfi“ pašnekovai Lietuvoje minėjo, jog vien tai, kad palestiniečiams pavyko pergudrauti profesionalumu garsėjusią Izraelio žvalgybą ir tyliai suplanuoti tokio masto operaciją, liudija apie itin griežtą konspiracijos laikymąsi.

„Trofėjiniai žemėlapiai, arba planai, kuriuos teko matyti internete, parengiami planuojant operaciją, kai apie ją žino tik gana siauras ratas žmonių. Tiek pati operacija, jos tikslai, tiek ir konkretūs planai laikomi itin griežtoje paslaptyje.

'It smells of death here'

Paprastai dokumentai su įsakymais, konkrečiomis užduotimis bei žemėlapiais grupių vadams perduodami tik paskutiniu momentu, taip sumažinant informacijos nutekėjimo riziką. Jie gali būti perduoti ir anksčiau, tačiau uždaruose vokuose, kurie atplėšimi iš anksto sutartu laiku ar davus įsakymą“, – sakė „Delfi“ konsultavę specialistai.

Tikslai: užimti mokyklas, kuo daugiau nužudyti, grobti įkaitus

Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) transliuotojas „NBC News“ skelbia gavęs bei išanalizavęs bene labiausiai nuo teroristų antpuolio nukentėjusiame kibuce Kfar Aza pas nukautus užpuolikus rastus dokumentus.

Tai grifu „visiškai slaptai“ pažymėti puolimo planai arabų kalba, juose nurodoma, kaip dviem gerai parengtiems „Hamas“ būriams apsupti ir užimti gyvenvietes. Dokumentuose nurodoma įsiveržti į mokyklas ir jaunimo centrą, nužudyti kuo daugiau žmonių, grobti įkaitus ir juos skubiai išgabenti į Gazos Ruožą.

Viename dokumentų, pažymėtame grifu „visiškai slaptai", pateikiamas kibuco Kfar Aza puolimo planas. Jame nurodoma 1-ajam koviniam daliniui užimti naująją mokyklą, o 2-ajam koviniam daliniui – surinkti įkaitus, taip pat – apieškoti jaunimo centrą ir senąją mokyklą.

Kitame slaptame dokumente, kurio turinį paviešino „NBC News“ pateikiamas planas, kaip vienas „Hamas" teroristų padalinys turi saugoti rytinę Kfar Aza pusę, o kitas padalinys – vakarinę.

„Jame rašoma: nužudyti kuo daugiau žmonių ir paimti įkaitų. Kituose įsakymuose nurodoma apsupti valgyklą ir joje laikyti įkaitus“, – teigia „NBC News“.

Dokumentuose nurodoma, kad du „Hamas“ teroristų būriai prie jų taikiniu tapusio kibuco turėjo pajudėti iš skirtingų pozicijų, kuriose susirinko misijai.

„1 grupės susirinkimo vieta: Hamza. Transportas: vienas visureigis ir keturi motociklai. 2 grupės susirinkimo vieta: Abdel Rahman. Transportas: vienas džipas ir keturi motociklai. Būrio kolonos ilgis – 125 metrai, kiekvienos motociklininkų grupės ilgis – 50 metrų“, – dokumentus cituoja JAV transliuotojas.

JAV transliuotojas, remdamasis šaltiniais Izraelio kariuomenėje bei šalies vadovybėje teigia, kad išanalizavus vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus spalio 7 dieną kibucą Kfar Aza puolusių teroristų veiksmus, jie iš esmės atitinka tą taktiką, kuri aprašyta pas nukautus teroristus rastuose planuose.

Šokiravo surinktos informacijos kiekis ir planavimo detalumas

„NBC News“ žurnalistams Izraelio pareigūnai teigė, kad platesnė šių bei kitų trofėjinių dokumentų analizė rodo, jog „Hamas" sistemingai rinko žvalgybinę informaciją apie kiekvieną Gazos Ruožo pasienyje esantį kibucą ir kūrė konkrečius kiekvieno kaimo puolimo planus. O juose tikslingai buvo nurodoma taikytis į moteris ir vaikus.

„Odontologijos kabinetas, prekybos centras, valgykla. Pamačius tokį konkretumą bet kuriam žvalgybos darbuotojui atviptų žandikaulis", – „NBC News“ cituoja šaltinį Izraelio specialiose tarnybose.

Reportaže teigiama, kad anonimu panorės likti Izraelio kariuomenės pareigūnas pripažino, kad jį nustebino toks planavimo lygis.

„Niekada nesu matęs tokio detalaus teroristinio išpuolio planavimo", – teigė šaltinis Izraelio gynybos pajėgose.