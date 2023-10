Kažką rankose, ko gero kūdikį nešantis vyras bėga į ligoninę, aplinkui būriuojasi žmonės, prie įėjimo pagrindinį veikėją fotografuoja bei filmuoja būrelis laukiančių žurnalistų.

Netrukus veiksmas persikelia į pastato vidų, matyti prozektoriumo, kuriame atliekami skrodimai, stalas. Vyras paima į baltą audeklą suvyniotą kūdikį kruvina galva, jį pakilnoja, tarsi kažkam padėkodamas linkteli ir vaiką perduoda kitam vyrui. Šis tarsi bando pabučiuoti vaiką, lenkiasi prie kraujuotos kūdikio galvos, tačiau vaizdo įrašas netikėtai netrūksta.

Geriau įsižiūrėjus į vaizdo medžiagą akivaizdžiai matyti, jog tai ne žuvęs kūdikis, o tik lėlė, arba jos galva, dekoruota kraują primenančiais dažais.

Hamas accidentally posted a video of a doll (yes a doll) suggesting that it was a part of casualties caused by an IDF attack. pic.twitter.com/U14Lb2BOhv