Nagrinės Maldeikio skundą dėl prezidento ir Bajarūno apsilankymo „Operos fantome“

Seimo nario Mato Maldeikio kreipimąsi dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje Eitvydo Bajarūno ir prezidento Gitano Nausėdos bei jų sutuoktinių apsilankymo miuzikle „Operos fantomas“ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nagrinės kitą savaitę vyksiančiame posėdyje.

Apie tai Eltai pranešė VTEK patarėja Dovilė Staniulionė, nurodydama, kad parlamentaro skundas VTEK pasiekė ketvirtadienį.

„Numatoma, kad kitą trečiadienį, 18 d., pranešimas bus nagrinėjamas“, – teigė D. Staniulionė.

Kaip anksčiau šią savaitę Eltai teigė M. Maldeikis, kreiptis į etikos sargus nutarta kilus skandalui dėl ambasadoriaus E. Bajarūno – diplomatui metami kaltinimai dėl galimo mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Portalo lrytas.lt šaltinių teigimu, ambasadorius nurodė nupirkti brangiausius bilietus į „Operos fantomas“ pasirodymą, o prezidento, pirmosios ponios, E. Bajarūno ir jo žmonos apsilankymas šiame miuzikle buvo apmokėtas iš ambasados lėšų.

M. Maldeikis kelia klausimą, ar E. Bajarūnas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Be to, politikas kelia klausimą, ar prezidentas deklaravo sulaukęs dovanos, jeigu bilietai buvo įsigyti diplomato asmeninėmis, o ne ambasados lėšomis.

„Klausimas labai paprastas – kas apmokėjo bilietus? (…) Iš savo reprezentacinių išlaidų ambasadorius to daryti negalėjo, nes tai buvo pramoga operoje. Jei tai buvo daroma iš asmeninių lėšų, to jis irgi negalėjo daryti, nes jis vedėsi žmogų, tiesiogiai atsakingą už jo karjerą. Pagal VTEK išaiškinimą to negalima daryti ir prezidentas už bilietus turėjo sumokėti pats“, – pažymėjo M. Maldeikis.

ELTA primena, kad abejonės dėl diplomato tinkamumo tęsti pareigas kilo po to, kai naujienų portalas delfi.lt paskelbė, jog, šaltinių duomenimis, Užsienio reikalų ministerija (URM) sulaukė skundų dėl galimo E. Bajarūno mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Vėliau portalo paviešintoje URM inspektorių ataskaitoje kalbama apie netinkamą ambasadoriaus elgesį, jo žmonos piktnaudžiavimą ambasados resursais. Todėl siūlyta spręsti dėl E. Bajarūno tinkamumo eiti pareigas.

Visgi, šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad kaltinimų mobingu ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi sulaukęs Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje E. Bajarūnas yra tiesiog reiklus vadovas. Todėl, pasak prezidento, tam tikros ambasadoje kilusios įtampos ir nesutarimai – natūralūs.

Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis stebėjosi prezidento užimta pozicija dėl mobingu kaltinamo ambasadoriaus. Pasak ministro, keista, kad G. Nausėda suskubo užstoti diplomatą, prieš tai neišklausęs skundą pateikusių darbuotojų.

Praėjusią savaitę E. Bajarūnas surengė spaudos konferenciją, kurioje išdėstė savo poziciją ir neigė jam metamus kaltinimus. Visgi, netrukus po to URM raštu kreipėsi į ambasadorių, reikalaudama viešai paneigti jo surengtos spaudos konferencijos metu paviešintą esą melagingą informaciją. Ministerija atsakyti į visus klausimus suteikė 3 dienas, tačiau, Eltos žiniomis, ambasadorius jokio atsakymo nepateikė.

Ambasadoriai yra skiriami ir atleidžiami prezidento Vyriausybės teikimu ir Seimo URK pritarimu.