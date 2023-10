Toks Vakarų signalas Ukrainai nėra labai geras: ryškėja dar vienas svarbus iššūkis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad smurtas Izraelyje ir Gazos Ruože gali atitraukti tarptautinį dėmesį nuo karo jo šalyje. JAV prezidentas Joe Bidenas įsakė Vašingtono laivams ir karo lėktuvams priartėti arčiau Izraelio, be to, žydų valstybei siunčiama nauja karinė pagalba. Amerikiečių ambasadorė NATO pareiškė, kad JAV sprendimas padidinti karinę pagalbą Izraeliui neigiamai nepaveiks ginklų tiekimo Ukrainai. Apie tai, kaip viskas galėtų klostytis toliau, „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ diskutavo Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė, dr. Margarita Šešelgytė.

Lietuva turi ko pasimokyti

Tragiški įvykiai Izraelyje tęsiasi.

Nerimą kelia ir tai, kas arčiau mūsų. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sako, jog įvykiai Izraelyje atitrauks tarptautinį dėmesį nuo karo Ukrainoje. Pasak V. Malinionio, tokie nuogąstavimai – pagrįsti, kadangi pasaulis yra mažas ir mes matome, kad karo liepsna plinta.

„Dabar mes matome, kad iš Ukrainos ji persikėlė į Izraelį ir tokie incidentai, kurie dabar įvyko tarp Estijos ir Suomijos, – jie irgi rodo, jog mes negalime jaustis visiškai komforto zonoje, o turime reaguoti į tai ir išmokti tam tikras pamokas, daryti tam tikrus namų darbus“, – teigė jis.

Anot pašnekovo, žvelgiant į situaciją Izraelyje, vertėtų atkreipti dėmesį, jog ši valstybė labai gerai pasirengusi, o to tikrai galima pasimokyti ir mums.

„Vien tai, kad geba per 3–4 paras mobilizuoti 300 tūkstančių savo organizuotų rezervistų, parodo jos labai aukštą lygį. Izraelis yra 9 milijonų su viršum valstybė ir gebėjo per tokį trumpą laiką mobilizuoti 300 tūkstančių rezervistų. Lietuva, analogiškai, būdama 3 kartus mažesnė valstybė, turėtų gebėti mobilizuoti 100 tūkstančių rezervistų. Deja, Lietuva šiandien to padaryti negali“, – tvirtino V. Malinionis.

Pasak atsargos pulkininko, tai yra pamoka, kad mes turime žmogiškąjį resursą, tačiau jis nėra išnaudojamas.

„Mes, kaip valstybė, nesame pasiruošę jį panaudoti. Resursas yra, bet jis nesuorganizuotas. Dabar aš galvočiau, kad tie ilgalaikiai tikslai 30 metų į priekį yra svarbūs, bet žymiai svarbiau dabar trumpalaikės užduotys ir trumpalaikiai tikslai, tai yra ką iki metų mes galime padaryti. Dar grįžkime prie to, kad mūsų savivaldybėse evakuacijos dalykai nesutvarkyti. Yra daug bėdų ir, aš manyčiau, mums reikėtų, kad valstybėje atsirastų tempas ir su tais trumpalaikiais uždaviniais“, – teigė jis.

Anot V. Malinionio, tempo valstybėje šiuo metu tikrai trūksta.

„Yra atsipalaidavimas. Mes dabar esame panašūs į ukrainiečių visuomenę, kuri buvo iki 2014 metų arba 2022 metų vasario 24-osios, kai netikėjo, kad jiems gali kas nors atsitikti, kad juos kas nors užpuls. Taigi mes irgi turime nepamiršti, kad taip pat galime tapti karo zona“, – įžvalgomis dalijosi jis.

Piktavaliai veikėjai naudojasi situacija

Lietuvoje šiandien daug dėmesio sulaukia ir incidentas Estijos–Suomijos dujotiekyje. Kol kas aiškinamasi, kas sukėlė poveikį tokiai kritinei infrastruktūrai. Taip pat keliami klausimai, ar ji – pakankamai saugi? Dr. M. Šešelgytės teigimu, tokie nuogąstavimai buvo girdimi jau kurį laiką.

„Visai neseniai, rodos, 2016 metais, išleistas labai įdomus raportas Kopenhagos universitete, karinių studijų institute, – kalbėta, kad viena iš pagrindinių grėsmių Baltijos jūroje yra infrastruktūra: ir elektros, ir dujų, ir kibernetinių laidų ten yra. Ta infrastruktūra menkai saugoma, ją sudėtinga apsaugoti 100 procentu. Piktavaliams veikėjams, ar tai būtų valstybės, ar teroristai, atveria labai didelių galimybių pasinaudoti asimetrine galia ir sukelti sąmyšį, reikalaujant tam tikrų politinių nuolaidų ar tiesiog parodant silpnas vietas“, – aiškino ji.

Anot pašnekovės, tokių infrastruktūros atakų buvo galima tikėtis ir anksčiau, tačiau tai, ką matome šiandien, kelia nerimą.

„Yra labai daug vienu metu kylančių saugumo iššūkių, ir čia, ko gero, vienas dalykas susijęs ir su tam tikra pasaulyje vykstančia galių balansų kaita, taip pat ir su prasidedančiu rinkiminiu sezonu Jungtinėse Amerikos Valstijose, tam tikru sąmyšiu Jungtinių Amerikos Valstijų politinėje sistemoje. Veikėjai, piktavaliai veikėjai, siekiantys įgauti galios veikėjai, – jie bando pasinaudoti susidariusia situacija, tam tikru vakuumu, taigi ir matome įvairius iššūkius“, – teigė M. Šešelgytė.

Pasak jos, nors galima manyti, jog tai – priešrinkiminis sumišimas, tačiau niekas nežino, kas bus paskui.

„Gal Trumpas laimės, o mes tikrai matome, kad yra daug procentų, jog tai gali pasitvirtinti. Dabar matome, kad, nepaisant bandymų įrodyti, jog Trumpas pažeidė Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, vis dėlto rėmėjų skaičius auga. Na, tai rodo, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose parama Trumpui tarp jo rėmėjų yra besąlygiška. Tai nerimą keliantis ženklas mums, bet Trumpui, ko gero, tai geras ženklas. Dar vienas dalykas – augant nesaugumo situacijai, ieškoma tokio pobūdžio lyderių kaip Trumpas. Ieškoma populistų, žadančių tvirtą ranką ir panašiai, taigi tas nesaugumas pasaulyje, ko gero, atsigręš į tokius lyderius ne tik JAV, tai irgi yra nerimą keliantis veiksnys“, – teigė VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė.

Izraelio kova pareikalaus daug aukų

Pasak L. Linkevičiaus, žvelgiant į šių dienų aktualijas ir „Hamas“ veiksmus, svarbu stebėti, ar konfliktas Izraelyje neišsiplės ir kiek jis užsitęs.

„Rizika nemaža. Aš sakyčiau, dabar nėra laiko apie viską taip samprotauti, bet buvo paminėta, kad dabar bus griežta ir žiauri keršto akcija Gazoje. Galima įtarti, kad vienas iš tokių ciniškų „Hamas“ tikslų tai ir buvo, nes jie puikiai suprato ir negalėjo nesuprasti, kad po tų žvėriškumų, kuriuos dabar įvykdė pjaudami civilius, juos sulaikydami, tikrai kils aštri keršto akcija. Paprastai, ji vykdoma irgi be didelių užuolankų, o šiuo atveju Gazos sektorius prikimštas žmonių, galima sakyti, tankiausiai pasaulyje – 2 milijonai ten sugrūsti. Jie, praktiškai, neturi kur iš ten bėgti“, – teigė pašnekovas.

Pasak jo, žmonės, esantys ten, yra tarsi spąstuose.

„Ne tik tie teroristai, bet ir visi kiti, visi tie 2 milijonai. Matyt, gali būti labai daug aukų, ir tai lems dar didesnę grupuočių reakciją ne tik Palestinoje, bet ir Sirijoje, Libane, kur tik nori. Net Turkijoje. Toks ir yra tikslas. Galbūt du pagrindiniai tikslai – kad arabų šalys nustotų draugauti su Izraeliu ir, pagaliau, kad aktyvintųsi visos tos grupuotės kovoje su Izraeliu. Toks tikslas jau praktiškai kaip ir pasiektas. Arabų šalys pradeda mobilizuotis, arabų lyga kalba apie Izraelio agresiją, o ne apie „Hamas“ žiaurumus. Matome dabar tokį paveikslą“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Ar neišblės dėmesys Ukrainai?

Buvusio užsienio reikalų ministro ir ambasadoriaus L. Linkevičiaus manymu, įvykiai Izraelyje neleis Ukrainai tapti užmirštai, tačiau, jeigu konfliktas užsitęs ir išsiplės, pasaulio dėmesys nukryps į ten.

„Tikėtina, kad nukreips ir politinį dėmesį ten. Gal, tam tikra prasme, atsiras iššūkių finansine prasme. Nors Pentagonas oficialiai pareiškė, kad turime išlaikyti paramą ir Izraeliui, ir Ukrainai, bet matome, kokie niuansai kongrese. Turbūt, vienas iš faktorių yra akivaizdus: Amerikos visuomenei ir ypač politikams Izraelis yra svarbiau negu Ukraina, taigi visa tai, kas ten vyksta, matyt, sulauks didesnio dėmesio“, – svarstė jis.

Anot pašnekovo, Amerika ir Izraelis turi daugybę abipusių įsipareigojimų.

„Mes nesame vieni. Mes esame NATO. O Izraelis, visgi, yra vienas ir pats kariauja, bet parama jam garantuota ir ilgalaikė, ir tradicinė, tad ji tikrai išliks“, – teigė L. Linkevičius.

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorės teigimu, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, jog paramos Ukrainai mažėjimo ženklų buvo galima pastebėti ir iki konflikto Izraelyje pradžios.

„Objektyvūs paramos mažėjimo veiksniai susiję su tuo, kad labai daug, tarkime, amunicijos yra išnaudota ir nesugebama pagaminti tiek, kiek reikia, – tai vienas dalykas. Dabar dalis amunicijos reikalinga Izraeliui. Izraelis taip pat prašo amunicijos, ir tai labai akivaizdus pavyzdys daug platesnės problemos. Antras dalykas – žiūrime į Jungtines Amerikos Valstijas kaip į tą valstybę, kuri vis dar karinėje erdvėje išlieka lydere, taip pat žiūrime į artėjančius rinkimus. Žydų bendruomenė tikrai spaus bet kurį JAV kandidatą labiau įsitraukti į šitą konfliktą. Šiandien kaip tik teko žiūrėti CNN reportažą, kur amerikiečiai, esantys ten, ragina prezidentą Bideną labiau įsitraukti į šitą regioną, į šitą konfliktą, nes yra amerikiečių, paimtų į nelaisvę ir, rodos, net žuvusių. Tas spaudimas bus labai didelis ir, bendrai, JAV piliečių parama žydų bendruomenei labai didelė, o tai visą laiką būna didelis veiksnys rinkimuose“, – teigė M. Šešelgytė.

Anot jos, toks signalas Ukrainai nėra labai geras.

