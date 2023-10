Izraelis žada tokį atsaką, kokio dar nebuvo: karo pradžia rodo, kad laukia daug nemalonių staigmenų

Žvalgyba susimovė, kariuomenė atrodė paralyžiuota ir nepajėgi reaguoti taip, kaip iš jos tikėtasi, o teroristų rankose atsidūrė šimtai civilių – vienus sušaudė, kitus pagrobė. Tokie vertinimai pasipylė jau pirmosiomis „Hamas“ atakos Izraelyje valandomis. Ir nors kol kas izraeliečiai telkia pajėgas galingam atsako smūgiui, būtent pirmoji atakų banga parodė, kad nemalonių staigmenų dar bus.

Operacija prasidėjo ankstyvą rytą: iš pradžių pasipylė raketų salvės, o tada prasidėjo sinchroniškas puolimas iš oro, jūros ir sausumos. Pirmosios puolimo valandos buvo kritinės, tad smogiamosios grupės judėjo greitai, veikė tikslingai. Kruopščiai parengtas, nuo priešo nuslėptas planas ar bent jau jo pirmoji dalis pavyko – priešas buvo užkluptas sutrikęs, nepasiruošęs, patyrė daug nuostolių.

Toks apibūdinimas ne vieną dešimtmetį būtų tikęs Izraelio gynybos pajėgoms, kurios garsėjo gebėjimu rengti panašias operacijas – žaibiški ir netikėti smūgiai priešo teritorijoje užklumpant priešininką nepasiruošusį, suduodant jam skaudų smūgį.

Bet šį kartą būtent Izraelis patyrė tai, kuo nesyk baudė savo priešus. Teroristinės organizacijos „Hamas“ puolimas iš Gazos Ruožo bent jau pirmosiomis atakų valandomis visiškai išmušė Izraelį iš pusiausvyros. Net 1973-siais, kai Izraelį netikėtai dviem frontais vienu metu atakavo dvi arabų valstybės, nebuvo tokios situacijos, kad Izraelio gynybos pajėgos paliktų savo civilius likimo valiai.

Izraelio karys meldžiasi Jom Kipuro karo metu Foto: Wikipedia/ IDF

Ir nors šį kartą izraeliečiai greitai susitelkė, susimobilizavo ir ėmė smūgiuoti atgal, nuo pirmųjų atakos akimirkų neatsitiktinai skambėjo vienas klausimas: kaip visa tai iš viso galėjo įvykti? Juk simboliškai prieš 50 metų prasidėjęs Jom Kipuro karas turėjo tapti lemtinga pamoka.

Be to, Izraelis garsėja savo žvalgyba, pasirengimu, budrumu, savo kariuomene, o ir už sienos esantis priešas – palestiniečių teroristinės grupuotės valdoma teritorija turėtų būti nuolat stebima. Ir nors dabar Izraelis linkęs atidėti šiuos klausimus ateičiai, nes reikia susitelkti karui ir įveikti priešą, „Hamas“ ataka rodo, kad pirmoji atakų banga – ne vienintelė nemaloni staigmena Izraeliui.

Ką gi veikė žvalgyba?

Žinoma, pirmiausiai visi žvilgsniai, o ir kaltinimai simboliškai nukrypo į žvalgybą. Tai yra bene stipriausia Izraelio jėga, garsėjanti visame pasaulyje. Ir jei kas ko nepastebėjo, neįspėjo, kalta būtent žvalgyba – pramiegojo, pražiopsojo, neįvertino priešo, žodžiu, susimovė, patyrė fiasko.

Tokiais vertinimais dabar svaidytis lengva, ypač nesigilinant į žvalgybinės veiklos subtilybes ir nežinant tikrosios padėties, ką iš tiesų žinojo ar nežinojo Izraelio žvalgybos tarnybos – nuo legendinės „Mossad“ iki armijos žvalgybos ar kitų tarnybų.

Vis dėlto tai, kad jos galėjo teikti savo vertinimus, siųsti perspėjimo signalus apie „Hamas“ atakas, tačiau Izraelio politiniai sprendimų priėmėjai dėl vienokių ar kitokių priežasčių tinkamai nereagavo į tokius pranešimus – taip pat galima versija, paremta šalies vidaus padėtimi.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu greitai sureagavo paskelbdamas karą teroristams, tačiau ne paslaptis, kad iki tol nuo metų pradžios jis su savo vyriausybe buvo užimti kitomis problemomis – dėl teisinės reformos šalyje buvo kilę milžiniški protestai, kuriuos palaikė net kai kurie atsargos kariai, įsakinant ir gynybos ministrą Yoavą Gallantą, buvusį Izraelio gynybos pajėgų vadą.

Jį premjeras norėjo nušalinti, bet dėl populiarumo visuomenėje ir armijoje paliko pareigose. Tačiau nepasitikėjimas kariuomene liko, o perspėjimai apie „Hamas“ grėsmę sulaukė mažiau dėmesio, nei vis nestabilesnė padėtis Vakarų Krante.

„Hamas“ ataka prieš Izraelį Foto: Scanpix

Čia Izraelis sutelkė net 70 proc. pajėgų, kurios turėjo budėti prie sienos su Gaza – nuolatiniai išpuoliai, kruvini protestai, reidai Vakarų Krante, kur B. Netanyahu vyriausybė leido toliau plėstis žydų naujakurių nausėdijoms atitraukė pajėgas ir dėmesį. Tad net jei žvalgybos pranešimų apie rengiamą ataką iš Gazos ir būta, jų prie sienos su „Hamas“ valdoma teritorija budėję Izraelio pareigūnai, o ir juo labiau civiliai nesulaukė.

Nukopijavo Izraelio turėtus pranašumus

Žinoma, Izraelis nėra ta valstybė, kuri gali žiūrėti tik į vieną pusę – nuo pat įkūrimo pradžios šalį supa priešai, tad pati valstybė, turinti gerai parengtą ir aprūpintą kariuomenę, šimtus tūkstančių greitai mobilizuojamų rezervistų ir nuolatinės grėsmės akivaizdoje gyvenanti visuomenė, kurios dalis yra ginkluota, teoriškai visada pasiruošę reaguoti. Bet visa tai buvo žinoma „Hamas“.

Žinota ir tai, kad Izraelis turi vieną išskirtinumą: tai yra ypač religinga šalis, kuri tam tikrų švenčių metu gali būti jei ne paralyžiuota, tai bent jau laikinai susilpnėjusi, nes dalis gyventojų, įskaitant karius, išsivažinėja po namus, lanko gimines, tampa sunkiai pasiekiami. Jei ypač religingiems žydams svarbus kiekvienas šabas, tai didžiųjų švenčių metu smogti Izraeliui yra parankiausia.

Karas 1973-ųjų spalį per Jom Kipuro šventę kol kas buvo bene geriausiai žinomas pavyzdys, kai Izraelį užklupo netikėtai. Nors ir tas, ir bet kuris karas nutraukia visas šventes, o į šalies gynybą egzistenciniu momentu stoja net patys religingiausi žydai, šiaip jau vengiantys tarnybos armijoje, tas trumpas laiko langas, kai šalis yra pažeidžiamiausia yra viskas, ko reikėjo „Hamas“. Simboliškai – praėjus 50 metų nuo netikėtos atakos per religinę šventę.

Šį kartą Sukoto pabaiga lėmė, kad dalis sieną su Gaza turėjusių saugoti karių buvo perdislokuoti į Vakarų Krantą, kur palestiniečiai įvykdė diversiją, dar viena dalis karių išvyko trumpų atostogų, o tie, kurie liko budėti postuose – jų buvo per mažai, jie buvo prasčiausiai pasirengę.

O tie, kurie tokiais atvejais turi būti atšaukiami ir mobilizuojami, šį kartą paprasčiausiai nespėjo, nes nesuveikė logistinė sistema. Daugelis Izraelio rezervistų net antrąją karo dieną turėjo į savo dalinius skubėti savais arba pakeleivių automobiliais, kuriuos metė tiesiog prie bazių, nes transportu visiems mobilizuojamiems rezervistams paprasčiausiai nepasirūpinta.

Ukrainian blogger in Israel shows rows of personal vehicles belonging to reservists who came to join the fight and parked their cars near a military base. pic.twitter.com/gaKsEvPtIr — Dmitri (@wartranslated) October 9, 2023

Ir tai tėra tik viena medalio pusė, nes teroristai pasinaudojo dar dviem iki šiol Izraeliui labiau priskirtais pranašumais. Izraeliečiai didžiuojasi dviem dalykais – savo technologiniu pranašumu bei savo elitinių karių pranašumu. Tuo pasinaudojo „Hamas“, kurios pirmoji atakų banga apakino Izraelio žvalgybos akis – palei sieną išdėstyta sensorių sistemą, bokštus su kameromis, kuriuos ankstyvą spalio 7-osios rytą buvo atakavo savižudžiai dronai ir diversinės grupės.

Simboliška, kad savo parašiutininkais ir jų operacijomis garsėjantys izraeliečiai nesitikėjo, jog „Hamas“ smogs ne tik raketomis ir pavieniais reidais, bet ir iš oro – kai izraeliečių užnugaryje nusileido parasparniais atvykę „Hamas“ smogikai, jie ne šiaip surengė kruvinas skerdynes muzikos festivalyje netoli sienos. Tai tebuvo diversija. Kaip ir masiniai raketiniai apšaudymai, sukaustę Izraelio gyventojų dėmesį toliau esančiuose miestuose, privertę gūžtis, slėptis.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Dar svarbesnė šių „Hamas“ desantininkų užduotis buvo savotiška „Trojos arklio“ operacija. Iš užnugario atakuotos Izraelio karių bazės, kur dauguma karių užklupti ir sušaudyti vienais apatiniais lovose. Be to, skelbta, kad atakuotas net Izraelio Pietų karinės vadovybės štabas.

Likę be priešakinių linijų, be efektyvaus vadovavimo izraeliečiai pakriko. Tai buvo netikėta – Izraelyje įprasta, kad „Hamas“ apšaudo raketomis, o į pačią šalį iš Gazos prasismelkia pavienės teroristų grupės. Šį kartą tai buvo ne pavienės grupės, o tik jų avangardas užnugaryje.

Numalšinus pasipriešinimo židinius sprogmenimis susprogdinta dalis pasienio įtvirtinimų, pro kurias iš pradžių ėmė plūsti mobilios teroristų motociklininkų grupės, o tada ir visureigiai, kuriais judėjo kulkosvaidžiais, granatsvaidžiais ir lengvaisiais ginklais ginkluoti teroristai. Greitai šie daliniai pasirodė Izraelio kibucuose, miesteliuose ir miestuose, sėdami paniką, chaosą.

Iš pirmo žvilgsnio teroristai žudė visus, kas pasitaikė kelyje, tačiau jų žvėriškumas tebuvo gerai apgalvotas taktinis žingsnis – sušaudyti tie, kurie rodė nors menkiausius pasipriešinimo ženklus arba tie, kurie mažiau vertingi. Nušovus kelis izraeliečius likę buvo linkę pasiduoti.

Į nelaisvę pasidavę kariai, jaunos moterys, vaikai buvo kaip mat čiumpami, grūdami į automobilius ir gabenami į Gazą. Dabar šie pagrobtus įkaitus bus galima naudoti kaip gyvus skydus, šantažo priemonę derantis dėl išpirkos, apsimainymui belaisviais ar įbauginimui.

Ko siekė žvėrišku elgesiu

Visa ši teroristų operacija pavadinta neatsitiktinai – „Al Aksos potvyniu“. Būtent pastarojo žodžio – „potvynio“ dalis atitiko operacijos tempą – kaip potvynis paprastai greitai ir netikėtai užklumpa, o tada lėtai nuslūgsta, taip ir „Hamas“ atakos svarbiausi momentai baigėsi pirmąją dieną.

Nors praėjus kelioms paroms Izraelyje dar buvo likę keli „Hamas“ pasipriešinimo židiniai, Izraelio kariai, policija ir kitos tarnybos medžiojo pavienius teroristus, o Izraelio aviacija jau pirmosiomis valandomis pradėjo antskrydžių bangą prieš įtariamus „Hamas“ objektus Gazos Ruože, teroristų pirmosios bangos potyvinis nusinešė tai, kas vertingiausia – įkaitus.

Israeli residents are being taken to the Gaza Strip on mopeds, later for ransom or exchange. pic.twitter.com/YqE7mDUsgo — Slava (@Heroiam_Slava) October 7, 2023

Tuo metu musulmonams šventos Al Aksos mečetės (kuri pastatyta ant žydų šventyklos griuvėsių Jeruzalėje) vardu pavadinta viena operacijos dalis, žinoma, nebuvo šventa – karių ir civilių žudynės, grobimai, patyčios, kankinimai ir kiti barbariški veiksmai buvo filmuojami pačių teroristų.

Taip daryta ne tik todėl, kad teroristai mėgautųsi sadizmu, bet ir siekiant tyčia sukelti pasibjaurėjimą, pyktį. Pastarosios emocijos yra natūralios tokio žvėriškumo akivaizdoje, jos gali suvienyti, bet kartu ir įgalinti karštakošiškiems veiksmams.

Paprasčiau kalbant, „Hamas“ sadizmo aktai gali išprovokuoti Izraelį tokiam atsakui, nuo kurio šalis anksčiau susilaikydavo – Gazos Ruožo nuožmesnio bombardavimo, sausumos operacijos ir, galimai, regiono okupacijos. Dabar griežtą atsaką prieš „Hamas“ palaiko dauguma izraeliečių – su vyriausybe susivienijo net neseniai valdžią į skutus norėjusi sudraskyti šalies opozicija.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023



B. Netanyahu bei Izraelio armija jau iš esmės tai ir patvirtino, paskelbdami, kad su „Hamas“ nebus jokių derybų, tik karas iki visiško teroristinės organizacijos sunaikinimo. Esą tai bus toks atsakas, kokio dar nebuvo.

O tai reiškia, kad prie sienos su Gaza telkiamos Izraelio pajėgos anksčiau ar vėliau šturmuos teroristų bastioną, prieš tai pabandžius sunaikinti kiek įmanoma taikinių iš oro ir artilerijos pagalba. Bet tada prasidės valymas.

Ir jeigu to „Hamas“ tikėjosi, tai, tikėtina, tam ir pasirengė geriau, nei bet kada iki šiol. „Hamas“ prieš Izraelį nuo 2008 metų yra kariavusi 4 kartus ir kiekvieną kartą mokėsi – ginkluotės, amunicijos sandėliai kiekvieną kartą būna gausesni, įrengiami ligoninėse, mokyklose, mečetėse, tuneliuose, t.y. ten, kur juos izraeliečiams pasiekti sudėtingiau.

Kas iš tikrųjų laukia Gazoje

„Hamas“ puikiai žino izraeliečių atsaką, jų pranašumus: Izraelis visada smūgiuoja iš oro, tada prasideda sausumos operacija. Ta pati geografija, tas pats priešas su iš esmės tais pačiais pajėgumais reiškia, kad didelių staigmenų Izraelis negali pateikti.

Palestinians using a Iranian Ababil-2 loitering munition (or its local copy). pic.twitter.com/F25SyVbyo5 — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) October 8, 2023

Tuo metu „Hamas“ jau įrodė, kad gali pateikti nemažai staigmenų. Vien ši įsiskverbimo operacija rodo, kad tam rengtasi. Atidžiai išstudijuotos pastarųjų karų pamokos dabar praverčia. Karas Ukrainoje jau parodė, kokie efektyvūs gali būti nedideli dronai prieš kiekybiškai pranašesnį, technologiškai geriau pasirengusį priešą, turintį daug šarvuotosios technikos.

Neatsitiktinai vienas pirmųjų šio karo vaizdų buvo drono atakuotas Izraelio tankas „Merkava“. Tokių vaizdų „Hamas“ propaganda, tikėtina, bandys pateikti ir daugiau, turint omenyje, kad „Hamas“ sukaupė daug prieštankinių ginklų, dronų, minų arsenalą. Visos šios ginkluotės naudojimas gali tapti rimtu veiksniu ne tik informacinėje kovoje, bet ir pačiame mūšio lauke.

Gaza factions have released a video of a drone dropping a grenade on an Israeli Merkava tank near the Israel/Gaza border and starting a fire. pic.twitter.com/MqUIRxZkS4 — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 7, 2023

Vis dėlto žalos pridarymas priešininkui, didelis nuostolių skaičius vargu ar yra tas svarbiausias tikslas, kurį turi „Hamas“. Bent jau kol kas Izraelio ryžtas, jau patyrus pažeminimą, didelių ir skaudžių nuostolių, regis, yra nepalenkiamas. Susitaikyta, kad dar žus izraeliečių.

Daug svarbesni yra civilių ir įkaitų aukų klausimai. Nedidelėje Gazos Ruožo teritorijoje gyvena apie 2 mln. žmonių, iš kurių tik nedidelė dalis yra „Hamas“ teroristai. Likę, net jei ir palaiko „Hamas“, yra daugiausiai civiliai – moterys, vaikai, senoliai.

Jie ir teroristų paimti įkaitai gali eilinį sykį tapti gyvaisiais skydais. Įprastai karai Gazoje baigiasi tada, kai civilių aukų skaičius čia tampa nepakeliama tarptautine našta Izraeliui – prasidėjus sausumos operacijai visame pasaulyje bus rodomi vaizdai ne iš pirmos karo dienos Izraelio gatvėse, kur siautėjo „Hamas“ teroristai, o iš Gazos gatvių, kur iš po griuvėsių bus traukiami vaikų kūnai.

Gatvių kautynės, ypač su tokiu priešininku, kaip „Hamas“ jau savaime yra rizikingas, pavojingas, tikėtina, kruvinas ir purvinas procesas. O kaip jis atrodys, jei kiekvienoje sankryžoje lauks po gyvąjį skydą – įkaitą?

Jei tai bus kažkieno dukra, vaikas ar bendražygis dalinyje, kaip elgsis Izraelio kariai? Dar daugiau, jei Izraelis pamėgins visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, t.y. okupuoti šią sritį, iš kur pasitraukė 2005 metais, ko galima tikėtis iš Gazos gyventojų, kurie dega neapykanta Izraeliui ir nuo mažens mokomi nekęsti žydų, juos žudyti? O juk tokia neapykanta egzistuoja ir Vakarų Krante, kuris formaliai yra palestiniečių valdomas, bet dėl plintančių izraeliečių naujakurių nausėdijų iš esmės traukiasi.

Celebrations erupt among Palestinians in the West Bank, where some forces are also eager to attack Isreal pic.twitter.com/2LpH7hkmdo — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Neabejojama, kad okupacija susidurtų su dar didesniu pasipriešinimu, sukeltų dar daugiau aukų – kiekvienas žuvęs palestinietis Gazoje vadinamas kankiniu, nesvarbu, ar jis pats žudė civilius juos šaudydamas, pjaustydamas gerkles, ar susisprogdindamas. Tokie „kankiniai“ įprastai turi dideles šeimas, kuriose augantiems vaikams tampa vieninteliu pavyzdžiu – tokiu, kokiu tapo „Hamas“ teroristai 10-mečiams ar vyresniems paaugliams per 2014-ųjų karą. Praėjus 9 metams tie vaikai suaugo, dalis patys tapo „Hamas“ teroristais, o jų vaikai užtikrina nepalaužiamą neapykantos ciklą.

Okupacija neišvengiamai pareikalautų ne tik palestiniečių, bet ir izraeliečių didelių aukų. Be to, prireiktų nemenkų Izraelio žmogiškųjų, karinių ir finansinių išteklių, o taip pat iššauktų neigiamas reakcijas musulmoniškose šalyse, galimą paramą palestiniečiams – ypač Irane, kuris įtariamas prisidėjęs prie teroro operacijos planavimo.

Bet žodinės reakcijos ir panaši parama yra niekis, palyginus su karinėmis priemonėmis – Libane įsitvirtinusi grupuotė „Hezbollah“ kol kas tik žodžiu ir pavieniais išpuoliais prisijungė prie „Hamas“ atakų prieš Izraelį. Jei „Hezbollah“ atvertų antrąjį frontą, toks įsitraukimas lemtų dar didesnę grėsmę Izraeliui, turint omeny, kad „Hezbollah“ raketų arsenalas yra didesnis, nei „Hamas“.

Teoriškai izraeliečiai žinoma, žino, ką reiškia karas: praeityje šalis jau yra kariavusi kelis karus, kai prieš Izraelį susivienija gausesni priešai vienu metu iš trijų pusių. Tačiau dabar jau nebeverta dairytis į praeitį, šlovingus 1967-uosius ar 1973-uosius, kai dabartinių jaunuolių tėvai ar seneliai atlaikė priešą – dabartinei Izraelio visuomenei teks įrodyti, kad netikėtai prasileista ataka spalio 7-ąją tėra viena didelė klaida, o ne blogas tendencijas rodančios grėsmingos situacijos pradžia.