„Lietuva griežtai smerkia „Hamas“ Izraelyje inicijuotą raketų ugnį ir smūgius civiliams. Smurtas ir terorizmas turi liautis“, – šeštadienį tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) parašė G. Landsbergis.

Lithuania strongly condemns the firing of rockets and strikes on civilians by Hamas in Israel. The use of violence and terrorism must end.