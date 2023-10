Prieš mirtį – siaubingos patyčios: vaizdas pribloškė net visko mačiusius pareigūnus

Jai buvo reikalinga skubi pagalba, bet į namus atėjęs ir ją ant grindų sukniubusią radęs buvęs sugyventinis net nepaskambino bendruoju pagalbos telefonu. Tai, kaip jis pasielgė su buvusia savo drauge, pribloškė net visko mačiusius teisėsaugos pareigūnus – vyras nutarė iš moters, kuri net ir nutraukusi santykius kaip tik galėdama jam teikė pagalbą, siaubingai išsityčioti.

„Aš tenorėjau iš jos pasijuokti“, – vėliau teisinosi kriminalistų sulaikytas Panevėžyje gyvenantis Egidijus Š.

Bet tai nė kiek nebuvo juokinga policijos pareigūnams, kai jie pagal gautą iškvietimą atvyko į vieną daugiabutį, kuriame buvo rastas 1977 metais gimusios pusnuogės moters kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nebuvo nustatyta, tačiau moters lytiniuose organuose buvo įkištas litro talpos plastikinis alaus butelis.

Vėliau kruopštų tyrimą atlikę ekspertai nustatė, kad moteris mirė dėl ligos – jai buvo diagnozuotas salpingas ir ooforitas (pratrūkęs abscesas). Ir, ko gero, jai dar būtų buvę galima padėti, jeigu laiku būtų suteikta pagalba – dideliais skausmais pilvo srityje ilgą laiką besiskundusi moteris vengė kreiptis pagalbos į medikus, o ją sukniubusią savo namuose radęs buvęs sugyventinis net nepabandė išsiaiškinti, kas jai nutiko, kodėl ji leisgyvė guli ant grindų.

„Maniau, kad ji girta, nes šalia voliojosi tuščias alaus butelis“, – sakė buvęs moters sugyventinis.

Jis policijoje buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – kadangi prieš mirtį bejėgiškos būklės moteriai į lyties organus įkišo plastikinį butelį, Egidijui Š. buvo pareikšti įtarimai dėl to, kad jis tenkino lytinę aistrą prieš nukentėjusiosios valią. Be to, išeidamas iš buvusios draugės buto jis pasisavino šiai priklausančią banko kortelę, kurią jau po jos mirties bandė panaudoti parduotuvėje, todėl jam buvo pareikšti įtarimai dėl šios kortelės pagrobimo ir bandymo ja atsiskaityti.

Prieš apklausą policijoje pareigūnai apžiūrėjo Egidijui Š. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną – jie negalėjo patikėti, kai nuotraukų galerijoje pamatė nuotrauką, kurią vyras buvo padaręs prieš pat savo buvusios draugės mirtį šios namuose.

„Ketinau jai šią nuotrauką parodyti“, – prisipažino jis. Ir čia pat pridūrė: „Toks buvo mano kerštas“.

Kerštas už tai, kad ji šį paliko ir savo širdį padovanojo kitam vyrui.

Per apklausą Egidijus Š. prisipažino, kad su dabar mirusia moterimi kartu pragyveno maždaug 4 metus, ryšių nenutraukė ir po skyrybų, kai ši susirado kitą draugą.

„Žinojau, kad pas ją ateidavo ir kitų vyrų – buvo taip, kad vieną savaitgalį išvažiavau į Kupiškio rajoną pas savo motiną, o kai sugrįžau į namus, čia radau kitą vyrą, – sakė jis. – Nebepriekaištavau jai, nes tai buvo ne pirmas kartas, žinojau, kad toks jos būdas, nieko pakeisti negalėjau.“

Vyras sakė, kad ir pats, ir jo draugė išgerdavo alkoholinių gėrimų, o ši būdama neblaivi esą mėgdavo „pakvailioti“.

Būtent todėl vyras esą nieko blogo ir neįtarė, kai prieš pat mirtį atėjęs į buvusios draugės namus ją aptiko labai keistoje pozoje.

„Ji buvo susiradusi kitą draugą, tačiau turėjau jos buto raktus, ji iš manęs jų nebuvo paėmusi, todėl tą vakarą į jos namus atvažiavau pasiimti įrankių, – pasakojo Egidijus Š. – Buto durys buvo atrakintos, o kai įėjau į kambarį, pamačiau, kad ji guli kniūbsčia su numautomis kelnėmis ir kelnaitėmis, – pagalvojau, kad gal ji girta į tualetą ėjo ir grįžusi kelnių ir kelnaičių nebeužsimovė.“

Vyras tikino, kad dar bandė moterį pakelti už peties, bet ši net nepakėlusi galvos jį „pasiuntė toliau“.

„Tada iš balkono ir rūsio atsinešiau įrankius, o prieš išeidamas iš buto jai tarp kojų įstačiau butelį, kuris šalia voliojosi, ir nufotografavau“, – Egidijus Š. tikino, kad taip norėjo iš buvusios draugės pasijuokti, tačiau pažymėjo, jog butelio į lytinius organus jai neįkišo.

„Butelį įkišau ir nufotografavau iš keršto, norėjau jai parodyti nuotrauką tada, kai ji išsiblaivys“, – sakė jis.

Prieš išeidamas jis pamatė ant stalo padėtą mokėjimo kortelę – ją pasiėmė, nes esą nenorėjo, kad kas nors ją pavogtų.

Egidijus Š. per apklausą taip pat nurodė, kad kitą rytą ne kartą bandė telefonu susisiekti su buvusia drauge, tačiau nepavyko, todėl paskambino šios kaimynui – paprašė nueiti į jos namus ir pasižiūrėti, ar šiai viskas gerai.

„Tada man paskambinęs kaimynas pranešė, kad ji jau yra mirusi“, – baisią žinią išgirdęs vyras nutarė nueiti į parduotuvę ir pasinaudoti buvusios draugės mokėjimo kortele. Už prekes bandė atsiskaityti du kartus, bet abu nesėkmingai – mokėjimai buvo atšaukti.

„Nežinau, kodėl taip padariau, pinigų tuo metu turėjau“, – teisinosi jis.

Ir tada prisipažino, kad jaučiasi kaltas dėl buvusios sugyventinės mirties – juk ši jau kelias savaites skundėsi dideliais skausmais pilvo srityje, greičiausiai, ji tą vakarą buvo ne girta, o kentėjo didelius skausmus, todėl ir kniūbsčia gulėjo ant grindų.

„Žinau, kad naujasis jos draugas jai buvo atvežęs „kiškio taukų“, ji sakė, kad jie padeda, skausmas būna nebe toks didelis, – kalbėjo Egidijus Š. – Liepiau kviesti greitąją pagalbą, bet ji nekvietė, tikėjosi, kad skausmas praeis. O ir prieš kelias dienas, kai kalbėjomės telefonu, ji džiaugėsi, kad „kiškio taukai“ slopina skausmą – nepagalvojau, jog jai yra taip blogai.“

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras taip pat prisipažino, kad jau po išsiskyrimo nelaimingo atsitikimo metu susilaužė koją, dėl to negalėjo vaikščioti ir medikai jam net nustatė neįgalumą.

„Tada ji man padėdavo ir manimi rūpinosi, nors mes kartu nebegyvenome“, – per apklausą kalbėjo panevėžietis. Ir čia pat pridūrė, kad sau niekada neatleis, jog tą vakarą, kai iš buvusios draugės išsityčiojo įkišdamas butelį į lytinius organus: „Labai gailiuosi, kad taip atsitiko, kad taip pasielgiau“.

Egidijui Š. iškeltą baudžiamąją bylą neviešuose posėdžiuose išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad nekyla abejonių dėl vyro kaltės padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas.

„Nukentėjusiosios būklė buvo labai bloga, jai buvo reikalinga pagalba, todėl spręstina, kad ji buvo bejėgiškos būklės, kurią nulėmė liga, – pažymėjo apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teisėjas Ignas Totilas. – Nepaisant šių aplinkybių, jos bejėgišką būklę įrodo ir paties kaltinamojo paaiškinimai, kuriuose jis nurodė, kad pats galvojo, jog nukentėjusioji neblaivi, todėl guli ant žemės ir iš jos galima pasišaipyti.“

Pasak teisėjo, Egidijus Š. buvusią draugę rado kniūbsčią, be kelnių ir kelnaičių, manė, jog ji jų nebeapsimovė, grįžusi iš tualeto, todėl jau vien iš šių aplinkybių vyras turėjo suprasti, kad ji negalės jam pasipriešinti.

„Nors kaltinamasis ir nurodė, kad specialiai butelio į nukentėjusiosios lytinius organus nekišo ir jį kišo tik iš viršaus, tačiau teisiamajame posėdyje savo veiksmais demonstravo, jog butelis buvo kišamas nuožulniai, todėl konstatuotina, jog šiuos veiksmus Egidijus Š. atliko tyčia pasinaudodamas jos bejėgiška būkle“, – pažymėjo teisėjas I. Totilas.

Anot teismo, nekyla abejonių, kad Egidijus Š. „savo lytinę aistrą patenkino, įkišdamas plastikinį butelį nukentėjusiosios lytinius organus“.

Teismui taip pat nekilo abejonių, kad buvęs sugyventinis pasisavino moteriai priklausančią banko mokėjimo kortelę ir norėjo ja pasinaudoti.

„Egidijus Š. leidimo naudotis nukentėjusiosios vardu išduota bankine kortele neturėjo, bankinę kortelę pasiėmė savavališkai, kaip pats nurodė, tam, kad jos nieks nepavogtų – tuo metu nukentėjusioji gulėjo ant žemės, buvo bejėgiškoje būklėje, jokio reikšmingo kontakto su ja nebuvo, sutikimo naudotis bankine kortele, nedavė“, – teismas pabrėžė, kad nors Egidijus Š. pripažino, jog priežasties naudotis svetima bankine kortele iš esmės nebuvo, nes savo piniginių lėšų turėjo pats, tačiau kortele vis tiek pasinaudojo žinodamas, kad nukentėjusioji mirė.

„Visa tai rodo, kad kaltinamasis tyčia inicijavo finansines operacijas“, – pabrėžė teisėjas.

Atsižvelgęs į baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, taip pat ir į tai, kad Egidijus Š. anksčiau nebuvo teistas, yra neįgalus dėl kojos traumos, teismas nutarė, jog yra pagrindas jam suteikti galimybę pasitaisyti – skirtą 60 parų arešto bausmės vykdymą atidėti 6 mėnesiams. Bausmės vykdymo atidėjimo metu nuteistasis įpareigotas dirbti ar būti registruotas Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Šie įpareigojimai, teismo nuomone, galėtų geriausiai pasiekti bausmės tikslus ir užtikrintų teisingumo principo įgyvendinimą.