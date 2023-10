Lietuvoje – dar vienas vasaros pasispardymas ir orų rekordas

Antradienį Lietuvoje buvo užfiksuotas spalio 3-iosios aukščiausios oro temperatūros rekordas, informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Alytuje oras sušilo net iki 25,4 laipsnių šilumos.

„Šiandien – dar vienas vasaros pasispardymas. Remiantis preliminariais duomenimis, užfiksuotas spalio 3-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas. Alytuje oras sušilo net iki 25,4 laipsnio Celsijaus. Ankstesnis šios dienos rekordas buvo užfiksuotas prieš 89 metus Kaune, kuomet 1934 metų spalio 3 d. sušilo iki 23,3 laipsnio Celsijaus (t. y. net 2,1 laipsnio mažiau nei šiandien)“, – feisbuko paskyroje skelbia meteorologai.

Tarnybos duomenimis, sąlyginai nedaug trūko ir iki viso spalio mėnesio šilumos rekordo, kuris siekia lygiai 26 laipsnius. Tokia temperatūra užfiksuota Kybartuose 1985 metų spalio 5 d.

Kaip informuoja tarnyba, šiemet tai jau šešioliktas aukščiausios oro temperatūros rekordas (vien rugsėjį buvo šeši). 2022 metais tokių pasitaikė trylika, o 2021 metais – šeši.

Be to, beveik visose pagrindinėse šalies meteorologijos stotyse buvo fiksuojami vietiniai šilumos rekordai. Taigi, tokios šiltos spalio 3-osios per visą modernių meteorologinių stebėjimų laikotarpį Lietuvoje dar nėra buvę.

Pasak sinoptikų, artimiausiomis šios savaitės dienomis vėl įsivyraus rudeniški orai: sustiprės vėjas, dažniau palis, dienomis sušils maždaug iki 12–17 laipsnių.