Apie prokuroro karjerą svajojančiam pasieniečiui – neįtikėtina byla policijoje

Apie prokuroro karjerą svajojantis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės jaunesnysis specialistas pateko į neįtikėtiną istoriją – policijos pareigūnai valstybės tarnautoją patraukė atsakomybėn dėl esą nelegaliai pardavinėtų alkoholinių gėrimų ir cigarečių, kurios buvo pažymėtos baltarusiškomis banderolėmis. Maža to, kaltinimai buvo grindžiami liudytojos parodymais, nors, kaip paaiškėjo, jos niekas net neapklausė.

Tačiau šis tyrimas subliuško – paaiškėjo, kad pasienietį nubaudę policijos pareigūnai net nepabandė surinkti jo kaltę patvirtinančių įrodymų. Jų nesurado ir prieš tai ikiteisminį tyrimą atlikę, bet nutraukę prokurorai, todėl nemalonumų su teisėsauga turėjęs pareigūnas nutarė Lietuvos valstybei iškelti bylą dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Ir nors pasienietis šią bylą laimėjo, tačiau mokesčių mokėtojų pinigų negaus – teisėjai nusprendė, kad vien faktas, jog policijos pareigūnai pažeidė jo teises, yra pakankama ir teisinga satisfakcija pažeistai teisei apginti.

Vilniaus pasienio rinktinėje dirbantis ir Ignalinoje gyvenantis pasienietis nemalonumų sulaukė po Ignalinos policijos komisariato pareigūnų tyrimo – iš pradžių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau netrukus jis buvo nutrauktas, o medžiaga buvo persiųsta policijai, nurodant, kad pasieniečio veiksmuose gali būti administracinio nusižengimo požymių.

Policija net nesivargino šių įtarimų ištirti – surašė administracinio nusižengimo protokolą ir pasienietį nubaudė pinigine bauda. Pažeidimo nutarime buvo nurodyta, kad pasienietis tiksliai nenustatytu metu, bet – žiemą, vienai moteriai už 6 eurus pardavė tris „vienetus alaus“, o kitą kartą, bet taip pat nenustatytu metu, tačiau – vasarą, vienam vyrui, gyvenančiam Daugėliškio kaime, už 12 Eur pardavė šešis 1,5 l talpos butelius alaus bei du pakelius cigarečių „Minsk“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Už jas vyras sumokėjo 4 Eur.

Anot policijos pareigūnų, pasienietis pažeidė įstatymo reikalavimus, pagal kuriuos draudžiama parduoti alkoholinius produktus ir tabako gaminius neturint Vyriausybės nustatyta tvarka išduotų licencijų.

Tuo metu pasienietis kategoriškai kratėsi jam pateiktų kaltinimų – aiškino, kad nei policijos nurodytiems, nei kitiems asmenims niekada nėra pardavęs nei alkoholio, nei cigarečių. Su paskirta 40 Eur nuobauda nesutikęs vyras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti jam paskirtą nuobaudą.

Ir šią bylą laimėjo – teisme paaiškėjo skandalingos detalės: policijos pareigūnai net nebandė aiškintis, ar tikrai pasienietis vertėsi neteisėta veikla, jiems užteko tik tarnybinį pranešimą surašiusios pareigūnės žodžių. Policijos tyrėjai net nebandė į apklausą išsikviesti moters, kuriai pasienietis esą buvo pardavęs tris „vienetus alaus“.

Nubausto pasieniečio skundą nagrinėjęs teismas nutarė išsikviesti moterį ir vyrą, kurie policijos pareigūnei buvo paliudiję apie neteisėtą prekybą alkoholiu ir cigaretėmis.

Moteris, kurios parodymus nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą citavo prokuratūra, anksčiau buvo nurodžiusi, kad pasienietis „už mokestį atveža alkoholio ir suteikia paskolas“, o tai ji žino, nes kartą sugyventinis iš šio buvo pasiskolinęs 30 Eur – šią sumą turėjo sugrąžinti su 10 Eur palūkanomis.

„Taip pat jis parduoda lietuvišką alkoholį, atveža į prašomą vietą, už didesnį mokestį – iš kitų asmenų esu girdėjusi, kad visą alkoholį jis laiko garaže, kurio adreso nežinau, o žiemą esu jo prašiusi man atvežti 3 butelius alaus, už kuriuos sumokėjau 6 Eur“, – nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo cituojami moters žodžiai. Tačiau byloje apklausos protokolo net nebuvo, todėl taip ir liko neaišku, kam ji davė tokius parodymus.

Tuo metu į teismą iškviesta moteris tikino, kad niekada taip ir nebuvo apklausta: „Policijos pareigūnai manęs neapklausė“.

Moteris aiškino, kad asmeniškai pažįsta pasienietį, su juo bendrauja, bet alkoholinių gėrimų iš jo niekada nepirko.

„Jokiam policijos pareigūnui nedaviau parodymų, kad žiemą iš jo nusipirkau tris butelius alaus“, – sakė Ignalinos gyventoja.

Tuo metu kitas liudytojas, kurio parodymais rėmėsi policijos tyrėjai, pripažino, kad buvo apklaustas, tačiau nurodė, jog pasienietį apkalbėjo.

„Tuo metu buvau neblaivus“, – sakė jis.

Vyras teisme atsisakė patvirtinti anksčiau savo pasakytus žodžius – esą pasienietis vertėsi alkoholio ir cigarečių prekyba, šias prekes visada pristatydavo į reikalingą vietą. Už tai, kad alų ir cigaretes atvežė iki Daugėliškio kaimo, vyras teigė turėjęs papildomai sumokėti 20 Eur už pristatymą.

„Kartais alkoholio pas pareigūną paprašydavau į skolą, taip man buvo susidariusi 150 Eur skola, todėl jis man daugiau gėrimų nevežė ir nuolat reikalavo sugrąžinti skolą“, – liudytojas policijoje kalbėjo, kad VSAT dirbantis pasienietis esą ir suteikdavo paskolas su 50 procentų palūkanomis.

Teisme šių žodžių išsižadėjęs vyras pareiškė, kad pasieniečiui kaime padėdavo nudirbti įvairius ūkio darbus, kartais iš jo skolindavosi pinigų, bet šių taip ir negalėjo sugrąžinti, o pareigūnas esą pradėjo atkakliai reikalauti ją sugrąžinti.

„Todėl supykau ir kai manęs policijos pareigūnai apie jį paklausė, pasakiau, kad jis man buvo pardavęs šešis butelius alaus ir du pakelius cigarečių – iš tikrųjų taip nebuvo, aš jį apkalbėjau, nes jis pernelyg įkyriai reikalavo sugrąžinti skolą“, – teigė Daugėliškio kaimo gyventojas.

Kai teismas nutarė pasieniečiui iškeltą bylą nutraukti, policijos pareigūnai kreipėsi į aukštesnės instancijos teismą – nurodė, kad liudytojai galėjo būti suinteresuoti proceso baigtimi, nes asmeniškai pažįsta pasienietį, o teismas esą nesiėmė iniciatyvos išsamiai išsiaiškinti, kaip buvo iš tikrųjų, nes ikiteisminį tyrimą nutraukę prokurorai buvo nurodę, jog pasienietis neteisėtai prekiauja alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.

Policijos skundą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas nutarė jį atmesti ir pažymėjo, kad pareigūnai turėjo būti aktyvūs ir imtis veiksmų ištirti pasieniečio galimai daromus nusižengimus, o po to priimti „atitinkamus procesinius sprendimus“.

Anot teisėjų, teismui kilo pareiga tik patikrinti policijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, kas ir buvo atlikta.

Visiškai išteisintas pasienietis nesėdėjo rankų sudėjęs – padavė valstybę į teismą ir paprašė priteisti 3 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti. Savo skunde jis nurodė, kad dėl prokuratūroje ir policijoje pradėto proceso turėjo nemalonumų darbe – VSAT buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas.

Pasienietis pažymėjo, kad jį apkaltinę ir nubaudę policijos pareigūnai net nenustatė, „kas buvo parduota, nebuvo rasti ir paimti gėrimai“, kuriuos jis tariamai pardavė, taip pat nebuvo atliktas jų cheminis tyrimas, nebuvo rastos ir paimtos cigaretės.

„Kaltinimas buvo grindžiamas dviejų man skolingų asmenų parodymais apie tariamus įvykius, kurių bylos medžiaga nepatvirtina, o policijoje nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą apskritai nebuvo apklaustas nei vienas liudytojas“, – nurodė jis.

„Dirbu VSAT, esu valstybės tarnautojas, kuriam keliami aukšti profesinės kompetencijos reikalavimai, dėl policijos priimto nutarimo mano atžvilgiu buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, dėl to turėjau pasiaiškinti tarnyboje, rašiau tarnybinį pranešimą, turėjau teikti paaiškinimus mano veiksmus tyrusiems kolegoms, apie tai yra įrašas mano asmens byloje“, – pasienietis pabrėžė kad dėl policijos tyrimo nusivylė teisine sistema, patyrė teisinio nihilizmo jausmą, be to, ne visi kolegos tikėjo, jog jis jokio pažeidimo nepadarė.

Vyras taip pat pabrėžė, kad ši nemaloni istorija gali turėti padarinių, nes ateityje jis ketino siekti prokuroro karjeros.

Tuo metu policijos pareigūnai kategoriškai nesutiko su pasieniečio pareikštomis pretenzijomis ir nurodė, kad policijos tyrėjai „veikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, vykdė jiems teisės aktais priskirtas funkcijas, nepažeisdami bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai.“

Pasak policijos atstovų, nutarimas skirti baudą yra panaikintas, administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nesurinkus pasieniečio kaltę patvirtinančių įrodymų, todėl vykęs procesas jokių pasekmių pasieniečio karjerai negalėjo sukelti.

Tačiau teisėjai, nagrinėję pasieniečio skundą, su tokia policijos pozicija nesutiko – nurodė, kad pasienietis administracinėn atsakomybėn „dėl trijų butelių alaus pardavimo žiemą, tiksliai nenustatytu laiku“, buvo patrauktas akivaizdžiai nesant objektyvaus faktinio ir teisinio pagrindo.

„Pareigūnai nepagrindė administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės, todėl ir jų vidinis įsitikinimas nebuvo pagrįstas visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų aplinkybių nustatymu, tinkamai neištyrus teisės pažeidimo padarymo aplinkybių ir paties pažeidimo fakto, paminėti administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusių pareigūnų veiksmai pripažintini aplaidžiais, paviršutiniškais, atliktais nesilaikant pareigos elgtis atidžiai bei rūpestingai, o tai suponuoja vieno iš atsakomybės elementų – veiksmų neteisėtumo – tiesiogiai turėjusio įtakos pareiškėjo teisėms, laisvėms ir interesams – konstatavimą“, – nurodė teisėjai.

Tuo metu vertindami kitą epizodą, kai buvo tiriamas atvejis dėl galimai parduoto alaus ir cigarečių, teisėjai pažymėjo, jog pareigūnų veiksmai buvo teisėti, nes jie rėmėsi liudytojo parodymais: „Tai, kad liudytojo parodymai nepagrindė pasieniečio kaltės, nesudaro pagrindo pripažinti, kad pareigūnų veiksmai dėl šio kaltinimo epizodo buvo neteisėti.“

Pasak teisėjų, dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų pasienietis patyrė neturtinę žalą, tačiau pakankama satisfakcija yra pažeidimo pripažinimas, nes padaryta žala nebuvo ilgalaikė, sisteminga ir intensyvaus pobūdžio.

„Ne visi administracinio nusižengimo teisenos metu atlikti pareigūnų veiksmai pripažinti neteisėtais“, – pabrėžė teismas.