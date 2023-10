Mokytojai ir policija galės laisvai tikrinti moksleivių daiktus

Seimas linkęs pritarti siūlymui be tėvų sutikimo mokytojams ir policijos pareigūnams tikrinti moksleivių kuprines ir spinteles Foto: Vida Press

Seimas po pateikimo pritarė Darbo partijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo numatoma, kad be tėvų sutikimo tiek mokyklos darbuotojai ir pedagogai, tiek policijos pareigūnai galėtų patikrinti moksleivių daiktus, kuprines, spinteles. Po to, kai per vieną dieną Marijampolėje medikų pagalbos prireikė nuo narkotikų apsvaigusiems trims mokiniams, o dar vienas jų mirė, toks įstatymas įgauna naują perspektyvą. Ar tai padės padidinti moksleivių saugumą ir ar tėvai tam pritaria?

Iki šiol tikrindavo tik tėvams leidus

Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sakė, kad iki šiol tik gavus raštinį tėvų sutikimą buvo galima tikrinti vaikų daiktus. Po patikrinimo apie tai pranešama tėvams bei informuojama, kokių priemonių ketinama imtis. Jo teigimu, mokinių daiktai nėra tikrinami dažnai. Dažniausiai tėvai sutinka su jų vaiko daiktų krata, kartais išreiškia norą daiktų apžiūroje dalyvauti patys. Susiję straipsniai Reanimacijoje dėl narkotikų gaivintas 4-okas nustebino visus: turi 20 eurų ir nusiperki kiek nori Klaipėdoje nuteista narkotikų prekeivė, kuri kvaišalais aprūpindavo paauglius „Jei mes turime pakankamai gąsdinančius duomenis ir matome faktus, kurie vyksta, nemanau, kad sprendimas tikrinti vaikų daiktus yra labai blogas. Visgi labiau tikiu minkštosiomis programomis – švietimu, bendradarbiavimu, pokalbiais su šeima ir kt.“, – sakė D. Žvirdauskas. Tėvai taip pat turi teisių

Ne paslaptis, kad pastaruoju metu itin daug kalbant apie vaikų teises, tėvai kartais ima jaustis kaip visai beteisiai. Visgi tai – netiesa. Tiek vaikai, tiek tėvai turi savo pareigas ir savas teises. Būtent į tai dėmesį atkreipia naujo įstatymo dėl vaikų daiktų tikrinimo iniciatorius darbietis Viktoras Fiodorovas. „Šios kadencijos Seime daug kalbama apie įvairias žmogaus teises, tad šis mūsų pasiūlymas – būtent apie tai. Apie teisę tėvams jaustis saugiems, kai jų vaikas išeina į mokyklą. Mokyklose drastiškai plintant elektroninių cigarečių bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui, kuris ne tik kelia susirūpinimą mokinių tėvams ir pedagogams, bet ir kelia pavojų mokiniams, Seimas po pateikimo pritarė kartu su kolegomis užregistruotam pasiūlymui, kuris leistų ugdymo įstaigoms ir policijai vykdyti mokinių daiktų ir spintelių patikrinimą dėl draudžiamų priemonių įsinešimo ir laikymo mokykloje“, – sako politikas. Viktoras Fiodorovas Foto: ELTA / Marius Morkevičius Jis priduria puikiai suprantantis, kad vien draudimų nepakanka, labai svarbus ir visuomenės sąmoningumo ugdymas, bendruomenių įsitraukimas, narkotinių ir kitų kenksmingų medžiagų vartojimo viešose vietose netoleravimas. Daugiau tėvų pritaria

Tuo tarpu socialiniame tinkle tarp kėdainiečių paskelbtoje apklausoje, ar tėvai sutiktų, kad jų vaikų daiktus tikrintų mokyklos darbuotojai ar policijos pareigūnai, didesnė dalis pažymėjo sutinkantys. „Privaloma tikrinti, juk tai vaikas. Reikia turėti omenyje, kad dėmesys nukreiptas į pačių vaikų saugumą. Vaikai nėra ir neturi išvystyto atsakingumo jausmo. Labai lengva išnaudoti vaikus negeriems darbams. O piktadariai trina rankomis. Kontrolė būtina“, – rašo Jaunius Sagatavičius. „Žinoma! Kai nėra ko ten slėpt, tai nėra ko ir piktintis. Tegul tik tikrina. Nes praktika ir pastarieji įvykiai tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje rodo, kad tose kuprinėse būna ne tik vadovėliai…“ – antrina ir Raminta Daugėlaitė Paškevičienė. Tačiau dalis tėvų sakėsi nesutinkantys su tokiais dalykais, mat ir patys nenorėtų, kad po jų daiktus kažkas raustųsi, tad nesupranta, kodėl taip elgtis reikėtų su vaikais.

