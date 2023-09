Apžvalgininkas: Kremlius jau pasinaudojo tuo, kas įvyko tarp Lenkijos ir Ukrainos

Lenkija pastaruosius pusantrų metų piktu žvilgsniu nužiūrėdavo bet kurią Europos šalį, kuri sudvejodavo dėl paramos Ukrainai. Lenkijos parama Ukrainai taip pat yra viena didžiausių skaičiuojant paramos vertę nuo šalies bendrojo vidaus produkto. Bet dabar rinkiminis Lenkijos valdančiųjų žaidimas gali pasiųsti signalą kitoms šalims donorėms dėl paramos Ukrainai. Ar Vakarai jau pavargo remti Ukrainą, LNK vidurdienio žiniose svarstė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Gintautas Mažeikis.

Jis kalbėjo, jog įprastai tokius klausimus bandoma spręsti vengiant aštrių kampų ir tyliai.

„Šis Ukrainos grūdų eksporto klausimas yra daugiabriaunis. Esant normaliai politinei situacijai, tai paprastai sprendžiama žemės ūkio ministrų, arba Vyriausybių ir pakankamai tyliai – stengiamasi išvengti aštrių kampų.

Tokie, sakykime, ypač žemės ūkio srityje nesusipratimai tarp ES ir kaimyninių šalių kaip Ukraina, tokių įtampų visą laiką būna, jų pilna. Žinoma, kad jos gali būti paaštrintos, arba ne“, – pabrėžė G. Mažeikis.

VDU profesorius G. Mažeikis taip pat priminė, jog Lenkijoje jau visai netrukus vyks rinkimai. O tai įprastinę procesų tvarką ir keičia.

„Ir valdančiajai partijai yra reikalingi būtinai papildomi balsai, kuriuos jie tikisi gauti būtent iš lenkų valstiečių, ūkininkų. Su jais niekaip negali pyktis šiuo metu.

Ir čia susidarė tokia situacija, kad rinkimų metų valdančiajai Lenkijos partijai yra būtinai reikalinga įtikinti savo ūkininkus, jie negali to padaryti tyliai, kaip įprastai vyksta tokie ekonominiai konfliktai. Todėl vietoje to, kad šis dalykas būtų suderintas tyliai, iš to padarytas buvo triukšmas“, – įžvalgomis LNK eteryje dalijosi G. Mažeikis.

Jo teigimu, Ukrainos diplomatija galėjo suprasti, kas vyksta Lenkijoje. O nesnaudžia ir Kremlius – aktyviai šią situaciją išnaudoja saviems tikslams, teigė G. Mažeikis.

„Kad triukšmas, viešumas ir skandalas yra neišvengiamas, nes vyksta rinkimai. Taigi, galima buvo tyliau padaryti. Bet ukrainiečiai irgi padarė viešus žingsnius. Tada įsikišo Ukrainos ir Lenkijos prezidentai ir taip pasakė vieną kitą aštrų sakinį vienas prieš kitą.

O tada jau pasirodė vertimo ir interpretavimo problemos. Žinoma, kad Kremlius nedelsė laiko pasinaudoti tuo, parodydamas pasauliui, kad <...> jeigu Lenkija Ukrainą laiko paskenduoliu, žinoma, čia neteisingas vertimas, tai iš viso, ką čia kalbėti tada. Europa, pasak jų, pripažįsta, kad Ukraina žlunga.

O kadangi Europoje iš tikrųjų yra nuovargio simptomai, kad yra neišvengiama, tada štai pradedam pilti ugnį, skatinti šį konfliktą. Siekiant Rusijai kaip galima daugiau gauti diplomatinės naudos“, – kalbėjo LNK vidurdienio žinių pašnekovas G. Mažeikis.

