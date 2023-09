Dėl TS-LKD pirminių rinkimų – ir kraštutinis scenarijus: tai būtų partijos žlugimas

Kalbant apie prezidento rinkimus, kone didžiausia mįslė, – ką juose kels Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Dalis partijos skyrių jau išsakė savo nuomonę, daugiausiai pasitikėjimo sulaukė penki politikai. Kai kas iš jų dar tik svarsto, ar varžytis dėl partijos nominacijos, o kai kas jau, panašu, žino, kad dalyvaus ir turi viziją, kurią pristatytų pirminiuose rinkimuose.

Delfi kalbintų ekspertų vertinimu, po šių pirminių rinkimų paaiškės ne tik tai, ką TS-LKD kels į prezidentus, bet ir tai, kiek įtakos partijoje turi krikdemiškasis flangas, o taip pat – kas turi potencialo tapti naujuoju partijos pirmininku.

Lapkričio 11–12 dienomis TS-LKD planuoja organizuoti atvirus pirminius prezidento rinkimus, kurių metu daugiausiai balsų surinkęs kandidatas pelnys partijos paramą nacionaliniuose prezidento rinkimuose.

Savo kandidatūras pirminiams rinkimams iki rugsėjo 24-osios gali siūlyti TS-LKD skyriai, o taip pat – partijos prezidiumas.

TS-LKD vykdomojo sekretoriaus Martyno Prievelio žiniomis, šiuo metu turimais duomenimis, didžiausio skaičiaus pasiūlymų kandidatuoti prezidento rinkimuose yra sulaukę premjerė Ingrida Šimonytė, partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Toliau pagal skyrių pasiūlymų skaičių rikiuojasi krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, penktoje vietoje – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Šimonytė ir Landsbergis žada atsakymus

Politiniuose užkulisiuose yra gandų, jog I. Šimonytė ir M. Navickienė yra aktyviausiai kalbinamos ryžtis siekti šalies vadovo posto, tačiau nei jos, nei kiti paminėti politikai dėl to nėra davę aiškaus atsakymo viešai.

„Kai reikės atsakymą pateikti, aš jį ir pateiksiu <...>, viskas savo laiku“, – anksčiau laidoje „Delfi interviu“ sakė I. Šimonytė.

G. Landsbergis tikino, kad apie prezidento rinkimus galvoja „minimaliai“.

„Kodėl minimaliai galvoju apie tai? Tiesiog kitų rūpesčių labai daug – prasideda politinis sezonas. Taip pat ir tarptautinis politinis sezonas, kuriam nuoširdžiai skiriu daugiausiai dėmesio“, – TS-LKD suvažiavimo metu žurnalistams komentavo politikas.

Visgi, jis teigė, kad artimiausiu metu dėl dalyvavimo pateiks konkretų atsakymą.

„Esu per milimetrą nuo atsakymo, bet paliksiu dar toliau“, – sakė ministras.

Navickienė: svarstau

Delfi kalbinta M. Navickienė tikino, jog svarsto dalyvauti pirminiuose partijos prezidento rinkimuose.

„Svarstau, sprendimo galutinio nesu priėmusi. Manau, priimsiu sprendimą, kai jau bus pasibaigusios visos skyrių kėlimo procedūros. Ramiai atsisėsiu, pagalvosiu, su savimi pasitarsiu ir tada jau pranešiu apie sprendimą“, – komentavo ministrė.

Paklausta, kokie veiksniai yra kaip paskata dalyvauti, o kokie stabdo, M. Navickienė pasakojo, jog rinkimuose galėtų prisistatyti savo programą. Kaip stabdis, anot jos, veikia einamos ministrės pareigos.

Monika Navickienė Foto: ELTA / Tomas Vinickas

„Įsivaizduoju, kad vertėtų dalyvauti dėl to, kad – sava programa, savas lyderystės pristatymas ir sava darbotvarkė, ir partijos darbotvarkė taip pat, kuri yra svarbi Lietuvai. O stabdo tai, kad šiuo metu yra ir kiti prioritetai. Yra veikla, kurią dabar darau ir dirbu, man ji yra labai svarbi.

Nuo daugelio aplinkybių priklausys tas mano apsisprendimas, asmeninė motyvacija taip pat ne paskutinėje vietoje“, – dėstė M. Navickienė.

Ji sakė negalinti patvirtinti, ar partijos vadovybės yra aktyviai kalbinama dalyvauti pirminiuose rinkimuose, tačiau patikino, kad spaudimo nesulaukia.

„Nepatyriau jokio spaudimo iš partijos vadovybės, – su šypsena tarė politikė. – Tikrai vyksta demokratinis procesas, mūsų partijos žmonės labai savarankiški, keliantys kritinius, įvairius klausimus.“

Anušauskas: sprendimas priklausys nuo aplinkybių

A. Anušauskas, paklaustas, ar dalyvaus pirminiuose partijos prezidento rinkimuose, teigė, kad sprendimo dar neturi. O sprendimas, anot jo, priklausys nuo įvairių aplinkybių, kurias ministras įvardyti atsisakė.

„Mes turėsime apsisprendimo mėnesį, tai, jeigu bus kėlimai pabaigti, turėsime, matyt, ir vidinę diskusiją, ką ir kaip geriau padaryti partijai. Čia nėra vien tik vieno politiko sprendimas“, – laidoje „Dėmesio centre“ komentavo A. Anušauskas.

Arvydas Anušauskas Foto: ELTA / Orestas Gurevičius

Delfi kalbintas L. Kasčiūnas teigė, kad neatmeta galimybės kandidatuoti pirminiuose partijos prezidento rinkimuose.

„Esu labai dėkingas visiems skyriams, kurie iškėlė, tikrai neatmetu galimybės. Sprendimą priimsiu vėliau, pamatęs visą paveikslą“, – sakė jis, tačiau jau pristatė viziją, su kuria eitų į pirminius rinkimus.

Prezidentas, pažymėjo L. Kasčiūnas, yra ginkluotųjų pajėgų vadas, taigi, pasak jo, einant tokias pareigas būtų galima dar labiau išjudinti klausimą dėl visuotinės gynybos. O to imtis, politiko įsitikinimu, būtina vertinant grėsmę kaimynystėje, „kuri mums neduos ramybės ilgus metus ir gali atsigauti“.

„Tai reiškia, kad mes savo gynybą turime keisti tiek NATO kolektyviniais įsipareigojimais, tiek stiprindami savo kariuomenės parengtį ir kovinę galią, bet lygiai taip pat užtikrindami visuomenės, bent jau aktyvios jos dalies, įsitraukimą į gynybą“, – kalbėjo politikas.

Kasčiūnas jau žino apie ką kalbėtų rinkimuose

Jo nuomone, reikia stiprini piliečių valią priešintis, gerinti jų įgūdžius tai daryti, įtraukti juos į gynybos planus.

„Kad jie žinotų, ką daryti x dieną, x valandą. Ir jeigu mes sukurtume tokią mūsų gynybos architektūrą <...>, tai būtų jėga. Būtų visuomenės atsparumas, būtų efektas toks, kad valstybė atgrasytų priešą nuo bandymų net pagalvoti apie ėjimą į čia“, – dėstė L. Kasčiūnas.

Taip pat, pasak jo, reikėtų kelti klausimą dėl Lietuvos demografinės situacijos, o tuo pačiu – dėl imigracijos ir gimstamumo politikos.

L. Kasčiūno įsitikinimu, derėtų mokytis iš Vakarų padarytų klaidų ir į šalį įsileisti tik kultūriškai artimus piliečius. Platesnio masto imigracija į Lietuvą, jo nuomone, galėtų būti tik paskutinė opcija sprendžiant demografines problemas.

„Būsiu tas, kuris sakys pagalvokime: pirmiausia yra šeimos politika, darbas su mūsų diaspora. Jeigu jau reikia imigracijos, tada galvokime, kad geriau būtų tik kultūriškai artimos bendrijos, kurios atvažiuotų čia, kad mes nesuskaldytume savo visuomenės.

Mano viena iš idėjų, kad, bent jau prašantys gyventi laikinai su darbo leidimu, turėtų bazines lietuvių kalbos žinias, ko dabar nėra. Ruošiu pataisas“, – tikino parlamentaras.

Mano, kad turi dalyvauti krikdemų atstovas

O kaip didinti gimstamumą?

Laurynas Kasčiūnas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

L. Kasčiūnas pripažino nelabai žinantis tokių Vakarų valstybių, kuriose, ėmus mokestinėmis priemonėmis skatinti gimstamumą, jos būtų davusios didelį efektą, tačiau tikino, kad pasiduodi negalima.

Lietuvoje, pasak L. Kasčiūno, reikia gerinti sąlygas, kad darbas ir motinystė ar tėvystė būtų suderinami lengviau, įtvirtinti daugiau paskatų gimdyti.

„Čia yra fundamentalus klausimas ir mūsų išlikimo klausimas, ateities klausimas, kokie mes būsime po 20 ar 30 metų, kokią mes Lietuvą paliksim savo ateities kartoms“, – vertino politikas.

2018-aisiais pirminiuose TS-LKD prezidento rinkimuose dalyvavo I. Šimonytė ir partietis Vygaudas Ušackas. Gal šįmet juose išvysime krikdemiškojo flango atstovą?

L. Kasčiūno nuomone, tai būtų gerai: „Tada būtų įdomus debatas bent jau. Tai būtų apie turinį, apie kryptį ir viziją, o ne pirminių rinkimų imitacija.“

Valentinavičius: eis kažkuris iš trijų

Kad ir ką į prezidentus keltų TS-LKD, laimėti būtų sunku, Delfi teigė buvęs konservatorių premjero Andriaus Kubiliaus patarėjas, Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius. Bet, pasak jo, ši partija, kaip ir kitos, vadovaujasi paprasta logika: dalyvavimas prezidento rinkimuose yra pamatas būsimiems Europos Parlamento ir Seimo rinkimams.

„Ir Tėvynės sąjunga, ir kandidatai supranta, kad laimėti po tokio sunkaus valdymo – krizė sekė krizę – sunku. Tuo labiau Gitano Nausėdos reitingai tarytum užkerta tam kelius pakankamai tvirtai, bet rimtai partijai prieš Seimo rinkimus dalyvauti prezidento rinkimus faktiškai būtina“, – pabrėžė V. Valentinavičius.

Kalbėdamas apie TS-LKD skyrių siūlomus kandidatus, V. Valentinavičius pasakojo susidaręs įspūdį, jog galiausiai į nacionalinius rinkimus eis kažkuris iš dažniausiai keliamų – I. Šimonytė, G. Landsbergis arba M. Navickienė, priklausomai nuo to, kuris sutiks dalyvauti, o kuris atsisakys.

„Arba jau vyksta, arba tikrai greitai turės įvykti labai rimti pasitarimai tarp Tėvynės sąjungos lyderių, ir tas atskirų kandidatų sutikimas ar nesutikimas dalyvauti turės būti tų pokalbių turiniu. Jiems labai aiškiai reikia susitarti, kas kandidatuos, kodėl kandidatuos ir koks to santykis su partijos pirmininko rinkimais“, – komentavo pašnekovas.

TS-LKD skyrių nuomonė, pasak politologo rodo, kad nei A. Anušauskas, nei L. Kasčiūnas plataus partijos palaikymo neturi. O tai esą signalizuoja ir apie krikdemiškojo flango įtaką partijoje.

„A. Anušauskas ir L. Kasčiūnas taip pat yra keliami, nors mažiau. Iš vienos pusės tai patvirtina mano seną įsitikinimą, kad A. Anušauskas, nepaisant savo populiarumo, ir juo labiau L. Kasčiūnas, plataus palaikymo partijos viduje neturi.

Visos Lietuvos nuomonės apklausose A. Anušauskas populiarumą turi, bet partijos viduje jau kuris laikas jo populiarumas yra žemas. O L. Kasčiūno populiarumą riboja jo santykinis radikalumas lyginant su kitais vedančiais Tėvynės sąjungos politikais, <...> pakankamai akivaizdi brandos stoka ir tai, kad jis kažkaip siejamas su krikdemišku sparnu. Krikdemų įtaka, mano galva, Tėvynės sąjungoje yra gerokai nukritusi ir atitinkamai tai uždeda ribas“, – vertino politologas.

Mano, kad rinkimai parodys, kiek įtakos turi krikdemai

Tačiau jeigu A. Anušauskas ir L. Kasčiūnas nutartų siekti partijos nominacijos, tai, pasak V. Valentinavičiaus, rinkimus paverstų „tikrais“, paaiškėtų, o kokia iš tikrųjų krikdemiškojo flango įtaka partijoje:

„Jeigu, sakykime, L. Kasčiūnas dalyvauja rinkimuose, rinkimai parodys, kiek įtakos dar turi krikdemiškasis sparnas. Aš tikiu, kad ta įtaka ribota, ir pirminių rinkimų partijos viduje [L. Kasčiūnas] tikrai nelaimės, bet, aišku, jeigu įvyktų rinkimai, mes matytume tikrus to įrodymus, mes žinotume kur kas tiksliau.“

Pirminių TS-LKD rinkimų rezultatas, V. Valentinavičiaus įsitikinimu, turės esminės įtakos ir TS-LKD pirmininko rinkimams.

„Jeigu, sakykime, tas pats A. Anušauskas ar L. Kasčiūnas gerai pasirodo, ar net laimi, tada jie gali pradėti galvoti apie partijos pirmininko postą. Jeigu vis dėlto pirmenybę išlaikys kažkuris iš pirmųjų trijų (I. Šimonytė, G. Landsbergis, M. Navickienė – Delfi), tada galima tikėtis labiau valdomo proceso per susitarimus, per susiderinimą tarp lyderių <...>. Ir tada tikrai didelė tikimybė, kad tas pats žmogus vėliau, bendru lyderių sutarimu, pretenduotų perimti partijos pirmininko poziciją“, – svarstė pašnekovas.

Jei į partijos pirmininkus pretenduotų A. Anušauskas, ar juo labiau L. Kasčiūnas, „pirmaujanti trijulė“ to, V. Valentinavičiaus nuomone, nepalaikytų: „Tada tai – jau tikros varžybos, konfrontacija ir konfliktas.“

Jei ir pirminius partijos rinkimus, ir partijos pirmininko rinkimus laimėtų, pavyzdžiui, L. Kasčiūnas, tai vestų prie partijos žlugimo, vertino politologas.

Politologas: jei visus rinkimus laimi Kasčiūnas – partijai galas

„Tokiu kraštutiniu atveju, jeigu L. Kasčiūnas laimi ir vienus, ir kitus rinkimus, ir tampa partijos pirmininku, mano galva, tai būtų Tėvynės sąjungos, kaip partijos, pabaiga.

Tėvynės sąjunga buvo nuosaikias dešines jėgas vienijantis skėtis, kuriame krikdemai dėl savo didesnio radikalumo ir didesnio konservatyvumo, kuris kartais priartėdavo prie R. Karbauskio „valstiečių“ konservatyvumo, geri tol, kol jų įtaka ir galia ribota. Bet jeigu visų šitų perturbacijų ir rinkimų rezultatas būtų, kad pirmininkauti pradeda krikdemas ir krikdemai perima partiją kaip tokią, jai kaip nuosaikiai, meinstryminei jėgai Lietuvoje ateitų galas.

Nemanau, kad dabartiniai partijos lyderiai to norėtų. Manau, kad labai nenorėtų ir padarys viską, kad dabartinės Tėvynės sąjungos nuosaikumas ir centrizmas paimtų viršų ir gautų išraišką visuose šituose rinkimuose“, – dėstė V. Valentinavičius.

G. Landsbergis – vienas nepalankiausiai vertinamų politikų Lietuvoje. Bet ne tai, V. Valentinavičiaus įsitikinimu, jam trukdytų kandidatuoti prezidento rinkimuose, o tai, kad jis eina užsienio reikalų ministro pareigas.

Be to, G. Landsbergis yra pareiškęs, kad nebesieks vadovauti partijai.

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Tomas Vinickas

„G. Landsbergis turi Landsbergio partiją, o tai garantuoja neapykantos dozę, bet nemanau, kad tai yra esminė priežastis nedalyvauti prezidento rinkimuose. A. Kubilius niekad nebuvo labai populiarus politikas, bet būdavo laikotarpis, kai jis laimėdavo parlamento rinkimus, nepaisant savo nominalaus nepopuliarumo, kadangi sugebėdavo įtikinti rinkėjus, kad jis turi patikimą porą rankų, kai šaliai yra sunku.

G. Landsbergiui, mano galva, labiau trukdo [kandidatuoti] tai, kad jis dabar yra užsienio reikalų ministras, amžinai yra skrydžiuose, juda ir labai mažai dėmesio gali skirti vidaus politikai, reikalams šalyje ir partijos viduje, ypač prasidėjus karui Ukrainoje. Galima sakyti, kad nuo migrantų krizės laikų užsienio reikalų ministro rankos – pilnos darbo, ir normaliai konkuruoti ar dalyvauti vidaus politikoje yra labai sunku <...>. Juo labiau, kai jis yra paskelbęs, kad nepretenduos būti kitu partijos pirmininku. Norint, tai galima perskaityti ir kaip ženklą, kad jis nedalyvaus ir prezidento rinkimuose“, – teigė V. Valentinavičius.

Teigia, kad Navickienė – antrasis pasirinkimas

Taigi, pasak jo, lieka M. Navickienė ir I. Šimonytė.

„M. Navickienė yra antra populiariausia ministrė šioje Vyriausybėje po A. Anušausko. Ji tikrai pakankamai gerai atrodo viešojoje erdvėje, yra pakankamai matoma. Tačiau, kai žmonių klausia, ką jūs matote premjeru ar kandidatu į prezidentus, vis dar pirmauja I. Šimonytė nepaisant to, kad jai teko labai sunkūs laikai: migrantų krizė, karas, energetikos kainų šuolis, ir K. Bartoševičius, ir partija nepadėjo, buvo bandyta per „čekučių“ skandalą versti ir pačią Vyriausybę, ir to neigiamo kapitalo ji susikrovė daug, ir, nepaisant to, negali sakyti, kad jos reitingas susmigo į dugną, kaip kitados susmigo A. Kubiliaus“, – pažymėjo politologas.

I. Šimonytei, pasak jo, labai sunku, bet ji ir „su visu negatyviu užtaisu išlaiko pakankamą autoritetą“. V. Valentinavičiaus matymu, I. Šimonytė prezidento rinkimuose pasirodytų geriau nei M. Navickienė.

„Pagal įsivaizduojamą šansą laimėti, manau, kad I. Šimonytės rezultatas vis vien būtų geresnis negu M. Navickienės. Bet čia klausimas – jos pačios pozicija. Ji kartais neslepia, kad premjeravimas pasitaikė sunkus, kandidatavimas į prezidentus išbandytas ir ji nespinduliuoja noru kandidatuoti. Žmogų galima suprasti“, – teigė politologas ir svarstė, kad I. Šimonytės apsisprendimo TS-LKD vadovybė laukia labiausiai.

Tai M. Navickienė būtų antrasis TS-LKD pasirinkimas?

V. Valentinavičius su tuo sutiko: „Jeigu tiksliai ir sąžiningai svertume kiekvieno kandidato galimybes, lyderių trejetukas pagal kokybę yra labai aiškus: I. Šimonytė neabejotinai yra Nr. 1, M. Navickienė yra Nr. 2 ir G. Landsbergis yra Nr. 3. O kiti yra jauni, aršūs ir ambicingi, arba ne tokie jauni ir ne tokie aršūs, bet taip pat ambicingi.“

Baltrukevičius: TS-LKD lubos – antrasis turas

Delfi kalbinto Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotojo analitiko Mato Baltrukevičiaus vertinimu, konservatorių kandidato prezidento rinkimuose lubos – antrasis turas. Tokią išvadą, pasak jo, galima daryti stebint dabartinius šios partijos politikų reitingus, o taip pat – savivaldos rinkimų rezultatus.

„Tėvynės sąjunga yra toks poliarizuojantis pasirinkimas rinkimuose ir dėl to tie antrieji turai šiai partijai susiklosto prastai. Nelabai matau, kuo per likusius mėnesius situacija gali pasikeisti“, – vertino jis.

Analitikas neatmetė galimybės, kad pirminius partijos rinkimus laimėjęs asmuo galiausiai taps ir naujuoju partijos pirmininku. Anksčiau į šias pareigas, pasak jo, buvo projektuojama I. Šimonytė, dabar situacija esą kiek neaiškesnė.

„Iki nepavykusio bandymo pasitraukti iš valdžios I. Šimonytė atrodė tarsi akivaizdi favoritė tapti naująja partijos pirmininke. Dabar iš karto po to, kai Tėvynės sąjunga atsitraukė, ko buvo galima tikėtis, iš I. Šimonytės buvo signalų, rodančių apie nuovargį siekti tų didžiausių postų. Tokią hipotezę buvo galima kelti, nes reakciją ir kalbas apie pirmalaikius rinkimus čia pirmiausiai išprovokavo jos emocijos. Bet paskui mes labai greitai vėl galėjome girdėti interviu, kad tikrai neatmeta galimybės kandidatuoti į prezidentus“, – pastebėjo M. Baltrukevičius.

Jo įsitikinimu, bent kol kas liberalesnė TS-LKD vadovybė neturi pagrindo nerimauti, kad krikdemiškasis partijos flangas sustiprins savo pozicijas ir kėsinsis į rimčiausius postus.

Mano, kad geriausiai pasirodytų Šimonytė

„Aš manau, kad dabartinė Tėvynės sąjungos vadovybė jaučiasi gana komfortiškai matydama, kokie trys kandidatai yra dažniausiai keliami skyrių. Ir pagal tas dabartines skyrių nuotaikas, galime matyti situaciją, kad visgi krikdemiškų pažiūrų kandidatams šiuo metu yra mažesnės galimybės, kai partija renkasi kandidatą į prezidentus. Greičiausiai panašiai būtų ir renkant partijos pirmininką“, – svarstė M. Baltrukevičius.

Jo matymu, I. Šimonytė būtų saugiausias TS-LKD pasirinkimas keliant kandidatą į prezidentus. Ji, analitiko įsitikinimu, galėtų sumobilizuoti daugiausiai rinkėjų, nepaisant to, kad rinkimų greičiausiai nelaimėtų. Tai jau rodo patirtis.

„Tai, turbūt, yra saugiausias pasirinkimas. Ji tikrai gali maksimizuoti rezultatą, jos įvaizdis tarp partijos rinkėjų, net neabejoju, yra geras. Paskutiniai prezidento rinkimai parodė, kad ji gali mobilizuoti gana plačią paramą.

Aišku, iš premjero pozicijos kandidatuoti yra sunkiau, ir aš nemanau, kad, kalbant apie procentinę išraišką, ji galėtų pasiekti tokį patį gerą rezultatą kaip 2019 metų prezidento rinkimuose. Bet čia kalbame apie saugų variantą: labai ryškią politikę, kuri turi labai aiškų savo profilį, nesistengia būti visiems gera, nebijo nepopuliarių sprendimų, pasižymi ir skambia retorika, žmonės apie ją turi aiškią nuomonę – labai aiškūs privalumai, labai aiškūs trūkumai. Aš manau, kad I. Šimonytė tikrai labai rimtai svarsto galimybę [kandidatuoti]“, – komentavo M. Baltrukevičius.

Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

Kalbėdamas apie galimą G. Landsbergio kandidatavimą į prezidentus, analitikas iškėlė klausimą, kam to reikia.

„Briuselio burbulo žurnalistų mylimas politikas, turbūt, labiau taikytųsi į Europos Komisiją, ypač atsižvelgiant į jo reitingus Lietuvoje ir tas konotacijas, kurias jo pavardė kelia. Jis iš viso penketuko prezidento rinkimuose, turbūt, turėtų mažiausiai potencialo“, – tęsė jis.

Analitikas: Navickienei trūksta matomumo

Savo ruožtu M. Navickienė, M. Baltrukevičiaus matymu, yra solidi politikė, kuriai dar reikėtų padirbėti su žinomumu.

„Nacionalinėje politikoje mes ją ryškiau pamatėme šioje kadencijoje, kai ji gavo svarbų postą. Bet Tėvynės sąjungos skyriams ji tikrai nebuvo nežinoma iki tol. Gana solidi ministrė, nesipainioja į skandalus. Aišku, – trūksta matomumo. Tas pats „Vilmorus“ reitingas yra gera indikacija: 25 proc. teigiamų vertinimų, 27 proc. – neigiamų, tai reiškia, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų nelabai turi nuomonės apie M. Navickienę.

Bet, turbūt, nėra labai sunku įsivaizduoti, kad Tėvynės sąjunga, kaip viena iš sėkmingiausių partijų, turėtų didelę valstybės dotaciją ir galėtų išsukti stiprią rinkimų kampaniją, kurioje M. Navickienė, nemanau, kad galėtų kovoti dėl pergalės, nes, kaip ir sakiau, Tėvynės sąjungos lubos aiškios, bet galėtų pasiekti gana solidų rezultatą“, – vertino M. Baltrukevičius.

Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks 2024 metų gegužę.