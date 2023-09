LVŽS frakcija siūlys įsteigti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus teistų asmenų registrą

Seimo opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija nuogąstauja, kad sekmadienį prasidėjusi rudens sesija „gali virsti vien tik viešinimui skirtų visų frakcijų pasirodymu“, nes partijos jau pradeda ruoštis kitais metais vyksiantiems Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimams.

„Mūsų frakcija parengė tikrai visuomenei reikalingų ir naudingų įstatymų projektų. Labiausiai nesinorėtų, kad vėl diskutuotume vien tik apie tuos projektus, kuriems daugelis Lietuvos žmonių iš esmės nepritaria“, – sako LVŽS frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Kaip informuojama pranešime žiniasklaidai, Seimo LVŽS frakcija rudens sesijos metu siūlys įstatymu įteisinti, kad sprendimą kaupti pensijų fonde piliečiai galėtų pasirinkti savanoriškai ir turėtų galimybę gauti sukauptą išmoką.

Taip pat inicijuos pokyčius dėl kaimo vietovėse esančių kelių ir infrastruktūros gerinimo, pristatys asmenų, įtariamų ir nuteistų už seksualinius nusikaltimus, užkardymo įstatymo projektą. Frakcija sieks, kad Lietuvoje atsirastų teistų už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus asmenų registras.

„Pastaruoju metu tokių nusikaltimų skaičius didėja, todėl privalome daryti viską, kad vaikai būtų saugūs“, – sako A. Norkienė.

Frakcija sieks papildyti teisinį reguliavimą, nustatantį, kad valstybės tarnyboje – valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose – dirbtų tik Lietuvos Respublikai lojalūs, patikimi, nepriekaištingos reputacijos asmenys, dėl kurių nekyla jokių abejonių.

Lietuvos valstybė, anot „valstiečių“, turi pagrindo abejoti asmenimis, kurie slapta bendradarbiavo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir kurie iki šiol neįrodė lojalumo Lietuvos Respublikai, jos konstitucinei santvarkai, konstitucinėms vertybėms.

Dėmesys – šeimos puoselėjimui

Seimo LVŽS frakcija siūlo krašto apsaugos darbuotojams auginantiems ir vieną vaiką skirti papildomą poilsio dieną. Šiuo metu vieną papildomą poilsio dieną gauna tik tie darbuotojai, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų.

Taip pat siūloma įteisinti, kad vaiko globėjams vaikui prižiūrėti būtų suteiktos atostogos mokant jiems vaiko priežiūros išmoką. Pasitaiko atvejų, kai vaikas turi tik globėjus, kuriems negali būti suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir jiems nėra galimybės gauti vaiko priežiūros išmoką.

Seimo LVŽS frakcija žada palaikyti Prezidento inicijuotą projektą dėl papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio atsiradimo vaikus auginantiems dirbantiems tėvams.

„Šiame projekte galima įžvelgti ir praėjusioje Seimo kadencijoje LVŽS vykdytos „vaiko pinigai“ politikos. Lietuvos visuomenė sensta, todėl itin svarbu, kad valstybė siųstų aiškų signalą tiems, kurie ketina kurti šeimas, kad valstybė finansiškai juos rems“,- pažymima Seimo LVŽS frakcijos pranešime.

Nepalaiko sveikatos ir švietimo reformų

LVŽS frakcijos nariai tvirtina, kad nepritars Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomoms sveikatos reformoms. Frakcijos nuomone, jos nepateisino nei pacientų, nei medikų bendruomenės lūkesčių. Be to, šį rudenį LVŽS pasiūlys Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros, Alkoholio kontrolės bei Farmacijos įstatymų pakeitimų projektus.

„Gyventojai skundžiasi paslaugų prieinamumu ir kokybe, o medikams ir pacientams trūksta konstruktyvaus bendradarbiavimo ir aiškumo, kaip planuojama viena ar kita reforma, kaip reikės toliau organizuoti darbą. Po truputį uždaromos rajonų ir regionų ligonines, reabilitacijos bei slaugos centrai. Ar išties logiška gydymo įstaigas palikti tik didžiuosiuose miestuose?

Anot valdančiųjų, Lietuvos sveikatos apsaugos sistema turi per didelį ligoninių tinklą ir per daug lovų jose. Valdantieji nori visiems gyventojams sukurti įspūdį, kad Lietuvoje visko turime per daug – mokyklų, darželių, bibliotekų, kultūros namų, pašto skyrių, teismų... Net ir švietimo reforma iki dabar sėkmingai simuliuojama, imituojama, pradedama, bet nebaigiama, metama pusiaukelėje. Akivaizdu, kad valdantieji nežino, nei kaip rasti sprendimus, nei tinkamas priemones“, – sako A. Norkienė.

„Valstiečiai“ siūlo neatimti iš savivaldybių teisės, atsižvelgiant į regiono ar vietos socialinę, ekonominę, geografinę ir kultūrinę specifiką, savarankiškai reguliuoti savo mokyklų tinklą.

Jie siūlys įstatymu įtvirtinti ir po to poįstatyminiais aktais konkretizuoti tik tokius kiekybinius kriterijus, kurie bus nustatyti įvertinus savivaldybių socialinį, ekonominį, geografinį, kultūrinį kontekstus ir nepažeis savivaldybių teisės savarankiškai tvarkyti savo mokyklų tinklą.