Dėl narkotikų mokyklose – komisaro klausimai tėvams: vaikai pradeda disponuoti tūkstančiais eurų

Vytenis Miškinis www.DELFI.lt

„Kai vaikas iš kažkur pradeda disponuoti tūkstančiais eurų ir tėvai to nemato, klausimai dėl to – ne vien policijai“, – per spaudos konferenciją penktadienį sakė policijos vadas Renatas Požėla, kalbėdamas apie narkotikų platinimą tarp moksleivių. Pareigūnų teigimu, jie į šią problemą žiūri, tačiau tai – ne vien teisėsaugos sritis.

Penktadienį Kaune lankėsi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kuri kartu su generaliniu komisaru bei šio miesto policijos vadovybe aptarė kriminogeninę situaciją. Pagrindinė šio susitikimo priežastis – didelį rezonansą sukėlusios masinės muštynės pačiame Kauno centre, bet kalbėta ir apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, ypač narkotikų srityje, taip pat nelegalių psichotropinių medžiagų platinimą tarp moksleivių. „Praėjusiais metais sutriuškintos 2 labai aukštos grėsmės nusikalstamos grupuotės, kurių kilmė – Kaune“, – sakė R. Požėla. Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek Europoje, pagrindinis mafijos pelno šaltinis – narkotikai. Pasak generalinio komisaro, policija šiuo metu akylai stebi šioje srityje dirbančias grupuotes. Tiesa, nemaža dalis nusikaltėlių, nors ir gimę Lietuvoje, viskam diriguoja būdami toli nuo tėvynės bei veikia visame pasaulyje, todėl pareigūnams sunku juos sučiupti, ypač – gaujų vadeivas. „Mes skaičiuojame dešimtimis organizuotų nusikalstamų grupuočių, o narių – šimtais. Mes juos esame įsivardinę, jie yra stebimi, kontroliuojami. Tik ne visi asmenys mums pasiekiami, nes jie yra toli nuo Lietuvos“, – kalbėjo R. Požėla. Dėmesio centre šią savaitę atsidūrė narkotikų prekybos tarp moksleivių klausimas, kai 15min paskelbė tyrimą apie tai. Delfi dar anksčiau taip pat rašė apie „Telegram“ grupes, kur platinamos psichotropinės medžiagos. Kauno apskrities policijos viršininko pavaduotojas Darius Pliavga kalbėjo, kad dėl šios naujos specifikos policijai tenka keisti taktikas. „Daug darbuosimės, keisim tyrimo taktikas ir dabar jau jas keičiame, būtent narkotikų platinimas nepilnamečiams, naujos to formos. Turime rezultatų, šiemet turėjome 8 tokias bylas, jos siekia ir užsienio valstybes. Nustatėme, kas jas platina, kas yra pagrindiniai veikėjai. Tai šiek tiek kitoks nusikalstamumas, kiti asmenys, čia policija turi būti proaktyvi ir ieškoti naujų veiklos metodų“, – kalbėjo D. Pliavga. Tuo metu R. Požėla sakė, kad klausimai dėl prekybos narkotikais tarp moksleivių turi būti adresuoti ne vien policijai. „Man kyla klausimas apie tėvų ir vaikų santykius, vaikų užimtumo problemas. Kai vaikas iš kažkur pradeda disponuoti tūkstančiais eurų ir tėvai to nemato, klausimai ne vien policijai“, – sakė jis. Kalbant apie masines muštynes Kaune tarp nusikaltėlių, pareigūnai dar kartą pakartojo, kad tai – vienkartinis atvejis, įtariamieji buvo nedelsiant nustatyti, 6 iš 9 užpuolikų šiuo metu už grotų. Pasak generalinio komisaro, pats užpuolimas truko vos pusę minutės, todėl kaltinimai dėl to, esą gatvėse per mažai patrulių, nepagrįsti.