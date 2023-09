Ukrainos laukia labai nepopuliarių sprendimų metas: nuo to priklausys tolesnė karo eiga

Šimtai tūkstančių jaunų ir senų ukrainiečių eilėse užsirašyti savanoriais į kariuomenę. Kad tik duotų ginklą, o jei ne, tai plikomis rankomis stabdys okupantus. Tokios nuotaikos dominavo 2022-ųjų vasarį, prasidėjus atvirai Rusijos invazijai. Dabar to ne tik nepamatysi. Karo siaubas, netektys atvėsino ryžtą. Tarnybos vengimas, kyšiai, dezertyravimai – tai yra ta kita, tamsesnė karo pusė. Bet sunkiausia laukia ateityje, nes Ukrainai reikės ne tik ginklų.

Jau pirmosiomis karo valandomis, ankstyvą 2022-ųjų vasario 24-osios rytą visoje Ukrainoje ne tik pradėjo kaukti pavojaus sirenos. Kaip mat įsigaliojo prezidento dekretas Nr. 64/2022 dėl karo padėties įvedimo šalyje. Biurokratinė, bet svarbi formali procedūra, kuris, kaip ir kitas dekretas dėl mobilizacijos įvedimo, ką pasirašė Volodymyras Zelenskis, tuomet mažai kam rūpėjo.

Šokas, siaubas, baimė, blogiausio scenarijaus – invazijos išsipildymas susimaišė su pareiga, drąsa ir pasiryžimu ginti savo šalį, kad ir kokia būtų priešininko persvara.

Savaime mobilizacija nebuvo naujiena. Prieš pat atvirą karą jau buvo mobilizuoti rezervistai, o dar tūkstančiai ukrainiečių pirmą kartą gyvenime paėmė ginklus ar tik jų imitacijas į rankas ir mokėsi bazinių karybos žinių. Tada reikėjo jas panaudoti praktiškai.

Pirmosiomis karo dienomis, kai Rusijos armija jau buvo Kyjivo prieigose jauni ir seni ukrainiečiai, vyrai ir moterys būriavosi eilėse, ginklavosi, rišosi atpažinimo raiščius, stojo į skubiai organizuotus teritorinės gynybos vienetus.

Kone geriausiai visą atmosferą atspindėjo ukrainiečių muzikos atlikėjas Andrijus Chlivniukas: atšaukęs savo pasirodymus JAV jis vietoje instrumentų paėmė automatą į rankas, įstojo į teritorinės gynybos dalinį, o A. Chlivniuko atlikta Ukrainos liaudies daina bei jos remiskas išplito po visą pasaulį, tapo nepalaužiamos ukrainiečių valios simboliu. Įrašas peržiūrėtas 16 mln. kartų, o visos surinktos lėšos skirtos Ukrainai.



Dabar, praėjus daugiau nei 18 mėnesių nuo karo pradžios tokios pakilios nuotaikos atrodo kaip senos, jau kiek primirštos istorijos dalis. Karas Ukrainoje tęsiasi, bet jame kariaujančių nuotaikos – jau visai kitos. Ir toliau bus tik sunkiau.

Reikės ne tik ginklų ir amunicijos

Taip, šimtai tūkstančių ukrainiečių vis dar kaunasi fronte arba tam ruošiasi Ukrainoje bei užsienyje, jie vis dar yra stipriai motyvuoti, nes puikiai supranta, kas bus, jei jie pralaimės.

Bučos žudynės, žvėriški kankinimai, plėšikavimai, Ukrainos miestų ir miestelių okupacija – visa tai dalis šalies gyventojų patyrė ir dar patiria, tad nėra kitos išeities, tik kariauti, bandyti apginti savo valstybę, išlaisvinti teritorijas ir jose gyvenančius žmones.

Tačiau jėgos senka. To visuotinio susitelkimo, ryžto, noro, o svarbiausia – galimybių visiems kartu ginti Ukrainą nebėra: dešimtys tūkstančių karių – nuo patyrusių veteranų iki rezervistų, mobilizuotų ir paskubomis NATO šalyse apmokytų ukrainiečių neteko gyvybės, patyrė sužalojimų. Apklausos rodo, kad net 78 proc. ukrainiečių turi artimųjų arba draugų, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

Dabar tai yra priežastis gedėti, pykti, didžiuotis, prisiminti. Bet tik trumpam, nes laiko nėra, jis senka. Kontrpuolimas, į kurį buvo sudėta tiek daug vilčių šių metų pradžioje vis dar tęsiasi, tačiau proveržio, kurio taip tikimasi, tėra užuomazgos – visos rusų gynybos linijos šalies pietuose braška, bet vis dar nepralaužtos, priešas nepakriko, nebėga.

O vasara jau baigėsi ir liko tik savaitės iki darganoto rudens purve pažliugusių kelių ir laukų, kur judėti technikai ir žmonėms bus sunkiau, orų sąlygos apsunkins veiksmus tiek sausumoje, tiek ore.

Tai reiškia, jog nepralaužus fronto artimiausią mėnesį laukia ne tik nusivylimas ir dar viena baisi žiema, bet ir būtinybė pasiruošti naujiems mūšiams. O tam reikės ne tik ginklų ir amunicijos, ko iš sąjungininkų Vakaruose prašo ukrainiečiai, bet ir žmonių, kurie galėtų panaudoti šią karinę pagalbą.

Senka svarbiausias šalies rezervas

Būtent žmonės, t.y. ukrainiečiai bei jiems talkinantys tūkstančiai Užsieniečių legiono karių Vakaruose neretai įvardijami kaip Ukrainos stiprybė, svarbiausias elementas, kuris leido atlaikyti Rusijos invaziją, nustumti priešą, atsikovoti teritorijas. Ukrainiečių kompetencijos, gebėjimas greitai mokytis, įvaldyti naujausią Vakarietišką ginkluotę ir techniką, motyvacija daryti tai, kas būtina, norint apginti savo šalį yra neginčijami, nepaneigiami, labai svarbūs veiksniai.

Ukraina ir jos rėmėjai pastaruoju metu pabrėžia, kad labiausiai rūksta ginkluotos, technikos ir šaudmenų. Kitaip, nei 2022-ųjų pavasarį, dabar, o ir 2024-ųjų pavasarį Ukraina didele dalimi priklausys būtent nuo Vakarų karinės pagalbos. NATO šalys ir ne tik perdavė ginkluotės, technikos ir šaudmenų už dešimtis milijardų eurų ir įsipareigojo šią pagalbą tęsti.

three versions of Leopard 2 were delivered to Ukraine and a modification of leopard 2A4 was created as well.

In this simple thread I will show you some features that help to differentiate and identify these vehicles. pic.twitter.com/G6lpJEVIdf

— 2S7 pion (trost) (@Trotes936897) September 2, 2023



Ir nors netyla dvejonės, ar Vakarų šalys laikysis šių įsipareigojimų karui peržengus dviejų metų slenkstį, ypač kai karinė pagalba Ukrainai taps rinkiminiais klausimais JAV ir kitose šalyse, dabar Ukrainai, kaip ir karo pradžioje dar svarbesniu veiksniu yra žmonės, t.y. kariai.

Motyvacija nedingo. Net jei tenka beveik be poilsio kautis apkasuose, juos ginant ar puolant per minų laukus, per artilerijos apšaudymus ir atakuojant savižudžiams dronams, net jei žūsta ar sužeidžiami kovos draugai, su kuriais, regis, tiek patirta net nuo 2014-ųjų, ukrainiečiai, kitaip nei rusai puikiai žino kodėl kariauja. Bet to negana, nes kariauja ne ginklai ir motyvacija savaime, o žmonės. O jų ima trūkti.

Kai V. Zelenskis paskelbė karo padėtį ir mobilizaciją, tuomet nedaug kas galvojo, ką reiškia tokie sprendimai. Juk dalinę mobilizaciją Ukraina paskelbė dar 2014-siais, o pernai vasarį paskelbta irgi tik dalinė mobilizacja – iš pradžių 90 dienų, bet nuo karo pradžios ji pratęsiama bangomis.

Vien į karines pajėgas buvo mobilizuota apie 700 tūkst. urkainiečių, dar apie 250 tūkst. prisijungė prie pasienio tarnybos, policijos ir teritorinės gynybos vienetų – dauguma jų vienaip ar kitaip irgi kariauja. Teoriškai žmonių užtenka – Ukrainos mobilizacinis rezervas siekia 5.5 mln. vyrų.

Vis dėlto, net jei iš pradžių mobilizuoti kovinės ar bent karinės patirties turintys ukrainiečiai, t.y. pirmos 3 bangos, neatsitiktinai iš šalies uždrausta išvykti vyrams nuo 18-os iki 60-ies, nesvarbu, ar jie fiziškai sveiki, studijuoja ar užsiima kita veikla, bet neturi jokio karinio parengimo.

Iš pradžių vengta kalbų dėl 4-osios mobilizacijos bangos ir pernai netgi atsisakyta minties įstatyme įrašyti formuluotę, kad prieš išvykdamas iš deklaruotos gyvenamosios vietos mobilizaciniam rezervui priskirtas asmuo privalo apie tai pranešti karo prievolės skyriui, nes „nenorėta aštrinti įtampos bei skaldyti visuomenę“. Bet prie šių nemalonių klausimų tenka grįžti dėl kelių priežasčių.

Kas labai nori, sugeba išvengti tarnybos

Pirmoji problema, žinoma, yra nuostolių kompensavimas. Ta Ukrainos kariuomenė, kuri stojo į kovą 2022-ųjų vasarį tiesiog neegzistuoja – netektys, jų kompensavimas rezervistais, šauktiniais, mobilizuotais ukrainiečiais, dalinių performavimas ar naujų suformavimas pakeitė karinių pajėgų paveikslą ir sudėtį. Ne vakarietiški ginklai ar technika čia yra esminis veiksnys.

Kiekvienam patyrusiam veteranui – tokiam, kuris kovėsi nuo atviro karo pradžios ar nuo 2014-ųjų, dabar tenka bent po kelis ukrainiečius, kurie turi nedaug arba iš viso jokios karinės patirties: rezervistai, šauktiniai ar visiškai žali 18-mečiai įsilieja į kariuomenę.

Pastarieji, kurie, jei pasiseka, bazinį parengimą gauna Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje ar kitoje NATO šalyje po mėnesio parengimo gali tikėtis, kad bus mesti į frontą. Ten lūkesčiai, vaizdas ir patirtis gali dramatiškai skirtis nuo to, ko jie spėjo išmokti ar netgi ko buvo mokomi.

Jei karo pradžioje visas parengimas buvo paremtas karo Donbase patirtimi, tai šiandien mūšiai fronte pasižymi daug didesne įvairove – nuo karo apkasuose iki kovų miestuose, kur reikia skirtingų įgūdžių, pajėgumų, sąveikos su kitomis pajėgomis praktikos.

Teritorinės gynybos daliniai karo pradžioje mokosi naudotis prieštankine ginkluote Foto: AP / Scanpix

Buvę moksleiviai, studentai, mokytojai, menininkai, sportininkai, kitų profesijų, specialybių ir įvairiausių pažiūrų žmonės patiria tą siaubą, kurį patyrė abiejuose pasauliniuose karuose XX a. dalyvavę jų pirmtakai, nes tai yra ne šiaip totalinis karas dėl šalies išlikimo, bet ir toks, kuriame patiriama didelių nuostolių. Ir natūralu, kad dalis neatlaiko arba iš viso nenori viso to patirti.

Visas heroizmas ar karo romantika, jei tik kas tokios turėjo, išgaruoja pirmomis mūšių akimirkomis, kai aplinkui krenta iš skausmo dejuojantys vyrai, kai jiems artilerijos sviedinių skeveldros sudrasko blužnį, kepenis, minos nutraukia kojas, o pamatyti vaizdai su apkasuose besivoliojančiomis galūnėmis ar pažįstamų karių galvomis traumuoja psichologiškai.

Tai ne filmai, ne kompiuteriniai žaidimai, senelių ar prosenelių pasakojimai apie Antrąjį pasaulinį karą, tai realybė, su kuria tik dalis Ukrainos visuomenės galėjo susidurti nuo 2014-ųjų karo Donbase. Anuomet Ukrainos kariuomenė buvo nedidelė ir nors ji išaugo iki 260 tūkst. karių, kurie per tuos 8 metus įgavo vertingos kovinės patirties, daliai tų šimtų tūkst. ukrainiečių, kurie stojo ginti šalies 2022-ųjų vasarį arba privalės tai daryti, tai yra visiškai nauja. Tad yra ir nenorinčiųjų.

Toks nenoras pasireiškia įvairiai. Istorijos apie tai, kaip ukrainiečiai moka nuo kelių iki dešimties tūkstančių dolerių už gydytojo pažymą, kad asmuo yra netinkamas karinei tarnybai Ukrainos jau nestebina, bet jų daugėja.

Regis, visi turi „pažįstamų ar tų, kurie pažįsta reikiamus asmenis“, t.y. tokių, kurie gali už reikiamą sumą padėti išvengti tarnybos – ar tai būtų žinoma ligoninė, kuri išrašo tinkamas pažymas apie neįgalumą, kitus negalavimus, ar karo prievolės tarnyboje dirbantys pareigūnai, ar žmonės, kurie suveikia suklastotus dokumentus ir praveža per sieną į ES.

Vien pernai per 66 tūkst. vyrų paliko šalį su dokumentais, kurie rodo šie asmenys yra savanoriai, renkantys humanitarinę ar kitą pagalbą. Net jei daugeliu atveju tai yra tiesa, tarp išvykusiųjų vis tiek esama per 9 tūkst. negrįžusiųjų, tikėtina, pasprukusių su suklastotais dokumentais. O kur dar dezertyrai, kurie, rotuojant pajėgas, t.y. atitraukiant dalinius poilsiui po nuožmių kovų tiesiog neprisistato atgal į dalinius.

Ir nors Ukraina jau ėmėsi labai griežtų veiksmų – V. Zelenskis dar rugpjūtį atleido visų regionų karinių komisariatų vadovus, o viešai atskleidžiamos gėdingos schemos, kaip pareigūnai pelnosi iš vengiančiųjų mobilizacijos tarsi turėtų parodyti, kad šalies valdžia netoleruos tokių atvejų, niekas negali užkirsti kelio norui išvengti galimos žūties. Tai yra žmogiška, net jei nebūtinai logiška, teisinga ar teisėta.

Pavyzdžiui, Ukrainos pasienio apsaugos tarnybos duomenimis, nuo pernai vasario sulaikyta apie 20 tūkst. ukrainiečių, kurie bandė neteisėtai kirsti šalies sieną arba bandė prasmukti į ES su suklastotais dokumentais. O Tisos upėje, kuri skiria Ukrainą nuo Vengrijos ir Rumunijos jau paskendo 19 šaukiamojo amžiaus ukrainiečių, mėginusių pabėgti iš Ukrainos.

Ten, kur yra paklausa, atsiras ir pasiūla – jei ne karinio komisariato vadovas, tai jo pavaduotojas ar žemesnės grandies viršininkas, jei ne viena ligoninė, tai kita išrašys reikiamą dokumentą.

Pavyzdžiui, Ukrainoje jau pasirodė iniciatyva, kuria siekiama panaikinti leidimą atleisti nuo karinės tarnybos magistrantūroje ar doktorantūroje studijuojantiems ukrainiečiams – per pastaruosius metus tokių studentų, vyresnių nei 30 metų amžiaus, anot šalies nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovo Oleksijaus Danilovo, padaugėjo dramatiškai. Kai kurie iš 100 tūkst. studentais staiga vėl panorusių būti ukrainiečių yra brandūs 40-mečiai ar 50-mečiai.

Rusija skuba pasinaudoti proga

Korupcija karo metu yra neišvengiama ir jokia šalis tam negali būti 100 proc. atspari, juo labiau Ukraina, kurioje iki atviro karo būtent korupcija minėta kaip viena svarbiausių šalies problemų.

Ironiška, kad pernai ukrainiečiai ir ne tik juokėsi iš Rusijoje paskelbtos dalinės mobilizacijos, kurios vengdami šimtai tūkstančių rusų skubiai paliko šalį. Daug kalbėta apie korumpuotus Rusijos valdininkus, patriotais save įvardijusius, o iš tikrųjų bailius rusus, kurie iki tol garsiai reiškė palaikymą agresijai prieš Ukrainą, bet paskelbus mobilizaciją metė Z raide pažymėtą atributiką ir prašėsi į bet kurią užsienio valstybę už milžiniškas sumas.

Rusai bėga iš Rusijos po to, kai Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją dėl Ukrainoje vykdomo karo. Dalis jų šalį palieka per Rusijos-Gruzijos sieną Foto: AP / Scanpix

Tačiau net jei tarnybos vengiančiųjų ukrainiečių skaičiai, o ir korupcijos mastas neprilygsta Rusijai, kurioje, tikėtina be patyliukais vykstančios mobilizacijos, artimiausiu metu bus skelbiama ir oficiali antroji mobilizacijos banga, Ukrainos padėtis dėl žmogiškųjų išteklių taip pat nėra palanki. Ukraina turi mažiau žmonių, tad ir nuostoliai bei tarnybos vengiančiųjų skaičiai jai proporcingai atsiliepia labiau.

👀 Shoigu ordered to mobilize another 200,000 Russians throughout the Russian Federation.

The order comes into force on September 11 and must be completed by November 1. pic.twitter.com/RoghFlLFzJ

— MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 4, 2023

Karui tęsiantis ir karių poreikiui augant, net ir griežčiausios priemonės, t.y. tokių korupcinių schemų prilyginimas šalies išdavystei negali visiškai užkirsti tam kelio. Kaip ir propagandai, kuri pastaruoju metu platinama tiek iš neaiškių šaltinių, tiek teisininkais prisistatančių veikėjų, kurie aiškina, kad pati mobilizacija Ukrainoje esą yra neteisėta.

Tokią dezinformaciją ypač noriai platina rusiški „Telegram“ kanalai, kuriuose taip pat rodomi prastos kokybės vaizdo įrašai, o juos esą užfiksuoti ukrainiečių kariškiai ir kitų tarnybų pareigūnai, medžiojantys šaukiamojo amžiaus vyrus tiesiog gatvėse ir juos grūdantis į autobusiukus.

Oficialūs Ukrainos pareigūnai tikina, kad tokie incidentai dažniausiai yra klastotė, kur pasitelkiami ir vaidybos elementai, o visą kampaniją, susijusią su mobilizacijos diskreditavimu, greičiausiai, organizuoja Rusija, siekdama pakurstyti antikarines nuotaikas Ukrainoje, kad ukrainiečiai dar labiau vengtų karinės tarnybos. Atrodo logiška – pakirsti priešo valią kautis kartais yra lengviau, nei jį įveikti mūšio lauke.

Kam labiau atsilieps mobilizacija?

Net jei dabar ukrainiečių motyvacijos kautis klausimai nekelia abejonių, dar vienas karo ruduo, žiema bei neprognozuojama padėtis fronte vers Ukrainą vis labiau didinti mobilizacijos apimtis – į tarnybą kviečiant tuos, kurių didelė dalis jau arba įrodė nenorinti kariauti, arba dėl jų motyvacijos kyla daug klausimų. Tai nėra tie patys žmonės, kurie 2022-ųjų vasarį nežinojo, ko tikėtis kare. Visi dabar Ukrainoje žino, ką tai reiškia. Toks žinojimas gali kelti daugiau problemų.

Kol kas tai tėra įtarimai, kad būtent Rusija investuoja į įvairius Vakarų šalių politikus, apžvalgininkus ir nuomonės formuotojus tam, kad socialiniuose tinkluose būtų juodinama Ukraina. Vieni didelį gerbėjų būrį turintys veikėjai tai daro sąmoningai, o kiti tiesiog nemąstydami dalijasi melu.

Tuckeris Carlsonas remia Putiną Foto: Youtube stop kadras

Pavyzdžiui, vasarą buvo platinami socialines įtampas kurstančios žinutės bei vaizdai, esą ukrainiečiai linksminasi Kyjivo naktiniuose baruose, paplūdimiuose, o visa karinė Vakarų pagalba švaistoma, pinigai neva išplaunami, o ginkluotė atsiduria juodojoje rinkoje. Jokių įrodymų, tik teiginiai, o neretai ir abejonių kėlimas tariamąja nuosaka ar klausimų kėlimu.

Tačiau realios istorijos apie tai, kaip tegu ir pavieniai ukrainiečiai vis labiau nenorės kariauti gali sudaryti įspūdį, kad Ukraina išties pavargo nuo karo. Paradoksalu, kad apie kaor nuovargį pirmiausiai kalbama Vakaruose, o ne pačioje kariaujančioje Ukrainoje, bet kuo ilgiau tęsis karas, tuo realesnis ir didesnis nuovargis išties bus juntamas ir Ukrainoje.

Juk jei žmogus savo veiksmais įrodė, kad jis vengia tarnybos, padarys viską, kad tik nereikėtų kariauti, jis, net ir sėkmingai mobilizuotas nebus taip pat motyvuotas, kaip šiuo metu kariaujantys ukrainiečiai. O nuotaikos gali būti užkrečiamos. Tai rodo ne vieno karo patirtis – net ginant savo šalį prasčiau parengti, patirties neturintys mobilizuotieji gali duoti ne tik naudos, bet ir žalos.

Populiariai manoma, kad šiuo metu tai daugiau yra Rusijos problema – tai rusai nežino, už ką kaunasi, tai jiems trūksta motyvacijos, parengto personalo, ginklų, šaudmenų, tai jie yra arti lūžio taško. Jevgenijus Prigožinas su savo maištu, atleisti rusų generolai ir dešimtys įrašų, kuriuose užfiksuoti baisiomis sąlygomis besiskundžiantys rusų kariai tai esą įrodė. Ir tai gali būti tiesa.

Rusai dar gali palūžti pirmi, Rusijos karių, karininkų, ypač generolų kantrybė ir nervai gali neatlaikyti – noras išgyventi, išsaugoti karjerą, šalies, armijos prestižą ir kovinę būklę (jei tik tokie beliko), rizikuoti dar vienu maištu prie Kremlių gali pasirodyti didesnis. Bet tai nereiškia, kad toks scenarijus yra neišvengiamas ar tai, kad į jį Ukrainai verta sudėti daug vilčių.

Pačios Ukrainos žmonių kantrybė ir galimybių ribos taip pat nėra begalinės. Visiškai žmogiška, kad nematant proveržio blėsta ir viltys, atsiranda abejonės, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų dabar, o ne karo pradžioje, kai tų vilčių, regis, buvo dar mažiau.

Net jei kariauti nenorintis asmuo nebūtinai nemyli savo šalies ar yra bailys, t.y. jis gali turėti ir pateisinamų priežasčių, kurios yra labai logiškos, suprantamos daugeliui, pavyzdžiui, vyras yra vienintelis šeimos maitintojas, vienintelis, kuris gali pasirūpinti mažamečiais vaikais, sergančiais tėvais, seneliais ar pan., motyvacijos stoka gali tapti esminiu veiksniu.

Rusai, priešingai, šiame kare neturėjo daug motyvacijos nuo pat pradžių, tačiau vienus kariauti privertė baimė, kitus suviliojo pinigai ar alternatyvos nebuvimas, tačiau nepaisant nieko rusai masiškai bent jau kol kas nepasiduoda į nelaisvę.

Viską gali pakeisti pergalės fronte, didesnė ir reikšmingesnė Vakarų karinė parama. Bet jų trūkumo ir motyvacijos klausimai taip pat gali daug ką pakeisti – tai neišvengiamai didintų įtampas, verstų ieškoti kaltųjų bei stiprintų pozicijas tų balsų, kurie pasisako už vienokias ar kitokias paliaubas.

Kol kas oficiali Ukrainos pozicija (o ir neoficiali daugelio ukrainiečių) šiuo klausimu, suprantama, yra nepalenkiama: jokių paliaubų, kol šalies teritorija nėra išlaisvinta – negalima apleisti tų žmonių, kurie gyvena okupuotose žemėse, negalima palikti jų Rusijos malonei, negalima nusileisti Kremliui nė per žingsnį, nes patirtis rodo, kad viena silpnumo akimirka daug kainuoja.

Juk Rusija jau įrodė, kad ja, jos žodžiu, susitarimais su Kremliumi negalima pasitikėti. Bet kokios paliaubos tėra į naudą Rusijai, kuri atsigaus, išnaudos laiką persiginklavimui ir naujai atakai prieš Ukrainą. O kai ukrainiečiai atlaikė tiek daug, kai išlieta tiek daug kraujo, sudėti ginklus, regis, prilygtų išdavystei visų tų, kurie paaukojo gyvybes ir sveikatą.

Bet taip gali atrodyti dabar. O kaip Ukraina atrodys kitais metais, ypač po to, kai teks imtis nepopuliarių sprendimų dėl dar vienos mobilizacijos bangos, ir jeigu teks rinktis tarp blogo ar dar blogesnio sprendimo – kariauti toliau be ryškesnių prošvaisčių ar ieškoti kito kelio, dabar niekas negali užtikrintai pasakyti. Jokie ginklai negali pakeisti to ryžto, su kuriuo Ukraina pasitiko priešą 2022-ųjų vasarį. Tačiau ryžtą galima nuslopinti tiek, kad tai atsilieptų karo eigai.