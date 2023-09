Po dronų atakų rusų žvilgsniai neatsitiktinai krypsta į Baltijos šalis: tikrąsias priežastis pripažinti labai sunku

Kas bus kitas taikinys? Taip dabar spėliojama Rusijoje, kur po dešimčių dronų atakų Rusijoje prieš karines bazes, gamyklas ir Maskvą jau galima drąsiai teigti, kad niekur nėra saugu. Bet pyktis ir kaltųjų paieška dėl nesugebėjimo apsaugoti strateginių objektų ne veltui kursto sąmokslo teorijas: esą atakuoja ne šiaip ukrainiečiai, jiems padeda ir NATO narės, tikėtina – Baltijos šalys. Ar tikrai?

Tai, kad Rusijos propagandistas Vladimiras Solovjovas reguliariai svaidosi viešais grasinimais ir savo laidose rėkauja apie tai, kaip Rusija tuoj nušluos nuo žemės paviršiaus Vakarų šalių sostines – jokia naujiena. Jo laidos – savotiška žanro klasika.

Tad kai springdamas pykčiu V. Solovjovas pasiūlė sunaikinti Baltijos šalis, reaguojant į dronų ataką prieš Pskovo aerodromą, nebuvo nei netikėta, nei originalu.

Attention, Baltic states!

Russian propagandist Solovyev wants to "wipe" you "off the map." He thinks the Baltic States might be involved in the drone attack on Pskov airfield - or not, he doesn't really care, a war on NATO must be declared. pic.twitter.com/oNuETb3wKn

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 30, 2023



Reaguodamas į „Telegram“ kanaluose iškart po atakų pasklidusias versijas, kad dronai esą buvo paleisti iš už keliasdešimt kilometrų nuo atakuoto aerodromo esančios Estijos arba Latvijos, V. Solovjovas su sau būdingu isterišku tonu ėmė rėkauti, kad būtina nedelsiant atakuoti šias NATO valstybes – antskrydžiais arba branduoliniais ginklais. Tačiau net ir savo pykčio valandėlėje V. Solovjovas iškėlė ir gerokai aktualesnius klausimus.

„Kas vyksta? Ar mes nežinome iš kur atskrenda, kur gaminami ir kaupiami tie dronai? Jeigu negalime susitvarkyti su tais dronais, kaip mes susitvarkysime su F-16?“, – vilkėdamas Sovietų Sąjungą šlovinantį sportinį kostiumą rankomis skėsčiojo V. Solovjovas.

Toks apgailėtinas pasimetusio ir įsiutusio propagandisto vaizdelis gal ir atrodo komiškai, bet šie jo klausimai išties turėtų neraminti Rusijos karinę ir politinę vadovybę. Net pats Vladimiras Putinas, dėl kurio adekvatumo ir gebėjimo suprasti realią padėtį jau nesyk kilo abejonių, turėtų būti piktas.

Juk ataka prieš karinį aerodromą Pskove – ne pirmoji ir ne paskutinė, kai sėkmingai taikomasi į rusų karinę infrastruktūrą: per pastaruosius 9 mėnesius dronais atakuotos rusų aerodromai, kitos karinės, naftos bazės, saugyklos, uostai, laivai, pati Maskva.

Net jei šių atakų metu rusai giriasi numušę šimtus dronų, niekaip nepaslėpsi to fakto, kad dešimtys sėkmingai prasiveržė – įveikė išgirtąsias arba, neretai kai kurių objektų nė nesaugomas oro gynybos sistemas, sudavė tiek simbolinius, tiek realius smūgius, sunaikinant vertingą karinę techniką.

Degantis Il-76 Pskovo aerodrome Foto: Twitter įrašo stopkadras

Tad nenuostabu, kad versijoms apie trečiąsias šalis iš kurių, o ne vien iš Ukrainos esą paleidžiami savižudžiai dronai dabar teikiama nemažai dėmesio. Vis dėlto Kremlius puikiai supranta, kad tokios sąmokslo teorijos niekur neveda, o tikrosios priežastys – kur kas banalesnės ir jas sunku pripažinti.

Į realią grėsmę žiūri pro pirštus

Pirmoji priežastis, kodėl rusams sunku patikėti, kad ukrainiečiai galėjo patys vieni surengti sėkmingą ataką yra būtent pats netikėtumo veiksnys, susijęs su atakos objektu. Krestų karinis aerodromas Pskove yra nutolęs nuo Ukrainos sienos per 670 tiesia linija (kuri kerta Baltarusiją).

Aerodrome nuo sovietinių laikų dislokuoti 334-asis transporto aviacijos pulkas, kuris naudoja didelius transporto lėktuvus IL-76, skirtus pirmiausiai 76-osios desantininkų divizijos operacijoms. Nors patys desantininkai, o ir jų transporto lėktuvai kare Ukrainoje dalyvauja nuo pirmosios dienos, bazė iš pirmo žvilgsnio yra toli nuo fronto linijos. Kitaip, nei Belgorodo, Riazanės ir kitose pasienyje su Ukraina esančiose Rusijos srityse, Pskove iki šiol nedaug kas tikėjosi antskrydžių.

Bet kaip pro Baltarusijos ar juo labiau Rusijos oro erdvę galėtų neaptiktas praskristi būrys garsiai zvimbiančių dronų ir pataikyti tiksliai į lėktuvus būtent tada, kai jie labiausiai pažeidžiami? Nė vienas atsakymas rusų karinės ir politinės vadovybės neturėtų tenkinti.

Jei ataka, kaip teigiama vienoje versijoje, surnegta iš Suomijos išlankos, iš tarptautiniuose vandenyse plaukiojančio laivo paleidus dronus, šie turėjo praskristi Rusijos oro gynybos priemonių kontroliuojama oro erdve. Bet tą patį reikštų ir paleidimas iš Ukrainos ar iš Estijos – visą tą oro erdvę turėtų saugoti Rusijos priešlėktuvinės gynybos priemonės. O akivaizdu, kad saugojo netinkamai.

Satellite images of a Russian Il-76 military transport aircraft before and after it received a visit from a Ukrainian drone at the Pskov Air Base in Russia a few days ago.

pic.twitter.com/efCYXX0KmT

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023



Iškart po atakos atliktose palydovinėse nuotraukose matyti ne šiaip du visiškai sunaikinti ir dar du apgadinti transporto lėktuvai Il-76, bet ir likę besirikiuojantys ant pakilimo tako, pasiruošę palikti bazę. Rugpjūčio 30-ąją užfiksuotose palydovinėse SAR (sintetinės apertūros radaro) nuotraukose aerodrome jau nebelikę nė vieno lėktuvo, matomos tik dviejų nuolaužos.

Leidiniui „The Drive“ ataką prieš Pskovo aerodromą pakomentavęs Ukrainos karinės žvalgybos vadas Kyrylas Budanovas taip pat pateikė dar vieną iškalbingą faktą – operaciją infraraudonųjų spindulių kamera filmavusio drono nuotrauką, kurioje užfiksuotas pats smūgio momentas. Vien tai, kad atakos metu bazę mažiausiai vienas dronas dar ir filmavo, o vaizdo medžiagą sugebėjo signalu perduoti ukrainiečių žvalgybai, reiškia, kad bazės apsauga buvo nevykusi.

Rusijai, kuri dar pernai išgarsėjo nevykusia Čornobajivkos bazės gynyba, tai nėra naujiena. Viena yra neapsaugoti okupuotų bazių, visai kas kita yra nuolat patirti pažeminimą, kai atakuojami strateginiai objektai Rusijos gilumoje.

Exclusive👀:

Moment Of Drone Attack That Destroyed Il-76s At Russian Base Seen In Infrared Imagehttps://t.co/EQ8iNnMSd6

— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) August 31, 2023



Nuotraukoje matomi dar šilti vieno iš atakuotų Il-76 varikliai. Tai reiškia, kad jis arba buvo rengiamas skrydžiui, arba neseniai nusileidęs – bet kuriuo atveju tai buvo veikiantis, o ne remontuojamas ar atsarginėms dalims skirtas orlaivis. Tokių Rusija teoriškai turi apie šimtą, tačiau dalis jų neskraido – lėktuvams nuolat reikia atsarginių dalių, aptarnaujančio personalo ir priežiūros.

Paprasčiau kalbant Rusija negali sau leisti prabangos prarasti tokių lėktuvų, kuriais tenka gabenti krovinius, karius ir kitą personalą po visą Rusiją – vieno orlaivio praradimas reiškia, kad būsimai operacijai reikės pasitelkti kitą, kurio gali ir nebūti dėl suplanuotų remonto darbų. Skubinami remonto darbai Rusijoje įprastai lemia avarijas ir kitus nelaimingus nutikimus.

Tai, kad lėktuvus sugebėta ne tik atakuoti, bet ir pačią ataką nufilmuoti, atsirenkant taikinius, reiškia, kad bazė bent jau kurį laiką buvo stebima, analizuojama ir tai yra kone geriausias rusiškos oro gynybos priemonių neefektyvumo įrodymas.

The Ukrainian intelligence released footage of the destruction of Russian Il-76 planes in Pskov. Apparently, drones not only penetrated the Russian air defense but also recorded that accomplishment by using an additional surveillance drone above the air field.

This is a failure… pic.twitter.com/vfjongNS6c

— (((Tendar))) (@Tendar) September 1, 2023



Net po to, kai šių metų gegužę dronais atakuotas pats Kremlius, o visoje Rusijoje paskelbta apie sustiprintą apsaugą nuo panašių dronų atakų, toliau nuo Ukrainos esančiuose Rusijos kariniuose objektuose į įsakymą pažiūrėta tradiciškai: pro pirštus.

Kita vertus, net ir labai norint sustiprinti gynybą neretai nėra kuo – visos pažangiausios oro gynybos priemonės arba iškeliavo į frontą, arba saugo Maskvą, V. Putino, kitų režimo šulų rezidencijas. Tad nenuostabu, kad kai Pskovo aerodrome pasigirdo pirmieji sprogimai dronų ataka pasitikta tik kulkosvaidžių ir kitų lengvųjų šaulių sutelkta ugnimi – nebūtinai sėkminga.

The Russian air defense is active in Pskov again.

Seems like that destroying 4 Russian Il-76 was not enough lesson for them to move their planes to Kamchatka.

Source: https://t.co/iBh4vNeuWb#Russia #Pskov #Ukraine pic.twitter.com/IIohtyqsoR

— (((Tendar))) (@Tendar) August 31, 2023





Kaltina NATO, bet karo su ja bijo

Kita priežastis, kodėl rusai prasileido eilinę dronų ataką – dar skaudesnė. Tai, kad dalis Kremliaus karą Ukrainoje palaikančių rusų mėgins apkaltinti NATO ar konkrečiai bes pirštu į nekenčiamas Baltijos šalis, buvo galima numanyti ir atspėti ne kartą. Kremliaus oficiali retorika nesikeičia nuo pat karo pradžios – esą kariaujama ne šiaip su ukrainiečiais, o su visos NATO karine galia.

Paradoksalu, bet tokie teiginiai ne tik neatitinka tikrovės – Vakarų karinė pagalba nėra tiesioginis įsikišimas ir NATO su Rusija nekariauja, bet ir rodo kompleksuotos Rusijos silpnybes.

Juk net su ta sąlyginai nedidele karine pagalba iš Vakarų ukrainiečiai sugebėjo suduoti daugybę skaudžių smūgių rusams, atsilaikyti prieš antrąja pasaulio armija vadintą Rusijos kariuomenę, atsikovoti dalį teritorijų. Jei Rusija išties kariautų konvencinį karą su NATO ar bent jau norėtų kariauti, V. Solovjovo iškeltas klausimas dėl dronų ir naikintuvų F-16 taptų dar aktualesnis.

Jokia paslaptis, kad pagrindinė NATO šalių, ypač JAV jėga – oro pajėgos, kurios ne kartą įrodė gebėjimus veikti priešiškoje oro erdvėje, aptikti, identifikuoti, nuslopinti, sunaikinti oro gynybos priemones, remti sausumos pajėgas. NATO šalių oro pajėgose yra ir pažangesnių naikintuvų, nei F-16, o ką jau kalbėti apie įvairius žvalgybinius, elektroninės kovos ir kitus orlaivius, kurie pajėgūs naikinti tiek oro, tiek sausumos taikinius.

Ataka Pskove Foto: Imago / Scanpix

Jei Rusija rimtai vertintų informaciją, kad dronų atakos prieš bazę Pskove surengtos iš Estijos, Latvijos ar kitos NATO valstybės ir svarstytų atsaką, galvojimas apie kelis žingsnius į priekį rusų kariniams planuotojams nesukeltų optimistinių minčių.

Juk jeigu estai, latviai išties būtų organizavę tokią ataką, tai reikštų ne šiaip drąsą, įžūlumą, bet nebūtinai karo veiksmą, o tik pasitikėjimą savo jėgomis, koks iki šiol buvo būdingas tik Rusijai.

Būtent Rusijos karinės žvalgybos operacijose NATO šalyse – tiek cheminio ir biologinio ginklo naudojimas Jungtinėje Karalystėje, tiek amunicijos sandėlių sprogdinimai Čekijoje ir Bulgarijoje įvykdytos iššaukiant griežtas NATO šalių reakcijas, bet ne karo veiksmus.

Todėl net jei ir Rusija turėtų informacijos, kad atakos organizuotos iš Baltijos šalių, teliktų du keliai: oficialiai stoti į karą su Aljansu, ko Ukrainoje jau ir taip nukraujavusi Rusija dabar nėra pajėgi padaryti, arba daryti tai, ką Kremlius jau darė ne kartą – nuryti karčią piliulę, pamiršti gėdingą epizodą ir geriausiu atveju – pasimokyti iš klaidų. Bet net ir tai yra didelis iššūkis.

Ar popieriniai dronai atakuos Kaliningradą?

Karas Ukrainoje jau parodė, ko išties verta Rusijos oro gynyba, oro pajėgos – prieš NATO karinę galią danguje vargu ar sugebėtų ilgai atsilaikyti, jei iki šiol nesugeba įveikti ukrainiečių oro pajėgų ir apsisaugoti nuo vis išradingesnių ukrainiečių oro antpuolių, kurių metu naudojamos tiek brangios vakarietiškos kruizinės raketos, tiek pigūs savos gamybos savižudžiai dronai.

Būtent pastaraisiais atakuota tiek bazė Pskove, tiek anksčiau – Solcų aerodromas, kur sunaikinti du bombonešiai Tu-22M3, tiek pernai strateginės aviacijos bazė Engels-2.

Naujausios atakos metu K. Budanovas patvirtino vieną versijų, kurios ir pačioje Rusijoje vertinama kaip realiausia, jog šioje šalyje veikia diversinės grupės.

„Dronai, kuriais buvo atakuojama Pskovo oro bazė „buvo paleisti iš Rusijos“, – socialiniame tinkle parašė K. Budanovas. Ar tos grupės yra ukrainiečių specialiųjų pajėgų kariai, ar Rusijos piliečiai, besipriešinantys Kremliaus režimui – nedetalizuojama, o ir visai nesvarbu, ar tai nėra K. Budanovo psichologiniai triukai, bandant pasėti paniką ir neužtikrintumą Rusijoje.

Krestų aerodromo palydovinė nuotrauka Foto: AP/ Planet labs

Kol kas akivaizdu, kad Rusijos karinių bazių apsauga vis dar yra nepakankama, o naikinant tokius vertingus orlaivius, kaip strateginiai bombonešiai arba strateginei transporto aviacijai priskirtus Il-76 Rusija patiria realius, ne tik simbolinius nuostolius.

Net jei dalyje tokių bazių pastaraisiais mėnesiais pasirodė papildomos spygliuotos tvoros, sustiprintas (bent jau bazės vadų ataskaitose) patruliavimas aplink perimetrą, diversinės grupės iki šiol neturi didesnių problemų, įveikiant gynybos priemones.

Juo labiau, kad atakuoti aerodromus ukrainiečiams padeda ir technologiniai sprendimai. Pavyzdžiui, australiški popieriniai SYPAQ dronai, kurių pirmosios partijos Ukrainai jau sulaukė pavasarį, yra beveik nematomi radarams.

Bet jie gali būti efektyvūs prieš tokius lengvai pažeidžiamus taikinius, kaip lauke be priedangos paliktus orlaivius. Tai yra dar viena Rusijos problema: kitaip nei Sovietų sąjungos laikais, kai kariniuose aerodromuose buvo įrenginėjamos ir sutvirtinto betono slėptuvės orlaiviams, šiais laikais rusų orlaiviai laikomi atvirame ore arba neapsaugotuose angaruose.

Gelžbetonio priedangos statiniai nėra efektyvūs prieš naikintuvų ir bombonešių naudojamas specialias bombas, tačiau galėtų apsaugoti nuo savižudžių dronų ir jų mėtomų granatų. Kita vertus, tokie statiniai Rusijos karinėse pajėgose jau daug metų nėra prioritetas vien dėl didelių jų statybos ir priežiūros išlaidų.

Cardboard kamikaze drone test flights. On the night of August 27, these drones were reportedly used to attack Kursk airport. It is said four Su-30, one Mig-29 a S-300 radar complex and two Pantsir-S1 air defense systems were damaged during this attack. pic.twitter.com/UykocaLC5D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2023



Todėl dabar didelę žalą netgi didžiausiam ir ukrainiečių naikintuvų nepasiekiamam rusų bombonešiui gali padaryti vienas toks popierinis dronas, pagamintas iš impregnuoto popieriaus, guminės juostelės ir turintis paprastą variklį.

Ukrainiečiai į tokį droną įmontuoja apie 4 kg sprogmenų krovinį ir jis paleidžiamas link taikinio – pigus bet labai efektyvus sprendimas. Net jei dalis tokių dronų numušami, jų saturacija yra lemiamas veiksnys – tokie dronai nesunkiai surenkami, juos galima gabenti per sieną paslapčia, o paleidimo procedūra nesudėtinga.

Ar Rusijos karinės bazės atakuotos būtent tokiais, ar kitokiais dronais – ne taip jau ir svarbu. Netgi pats faktas, iš kas ir iš kur paleido ir toliau ketina leisti šiuos dronus dabar ne toks svarbus Ukrainai – tai jau yra Rusijos problema, kuri gali pajusti bent dalį to siaubo, kurį kasdien kelia ukrainiečiams, atakuodama raketomis bei iranietiškais dronais Ukrainos miestus.

Tai, kad Ukraina gali atsakyti ir tai daro sėkmingai yra ne vien simbolinis veiksnys. Atakų spektras ir geografija reiškia, kad nė vienas karinės vertės objektas Rusijos teritorijoje negali būti saugus.

Tad, pavyzdžiui, jei kitu taikiniu bus pasirinktas Rusijos karinis objektas Kaliningrade – ar tai būtų Čkalovsko oro uostas ir jame dislokuoti naikintuvai, ar Černiachovske esanti balistinių raketų „Iskander“ bazė, ar Baltijos jūros laivyno bazė Baltijske, ar rusų karius bei techniką gabenantis keltas – tokia ataka nevertėtų stebėtis. Kaip ir tikėtina Rusijos propagandistų reakcija, apkaltinant Baltijos šalis.

Tikimybė, kad Rusija dabar rizikuotų stoti į karą prieš NATO dėl dronų atakų, kurias gali rengti patys Rusijos piliečiai, ne veltui rimtai nevertinama. Tačiau tikimybė, kad Lietuvos gyventojai vieną dieną išvys arba bent jau sužinos apie anapus Nemuno rūkstančius dūmus iš kokio karinio objekto Kaliningrade dabar yra kaip niekada reali. Kad ir kaip Kremliui būtų gėda pripažinti, tai, tikėtina, yra V. Putino režimo metais suklestėjusio nusikalstamo aplaidumo pasekmė.