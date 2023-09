Po mergaitės pagrobimo prisiminė nuotykį toje pat vietoje: kaip saugoma ta siena su Rusija?

Po to, kai vaiką pagrobęs vyras Skirvytės upe sugebėjo išplaukti į Rusiją, kilo klausimų, kaip yra saugoma Lietuvos siena. Toks klausimas Mindaugui buvo kilęs dar šį pavasarį. Jis Skirvytės pakrantėje ieškojo pasieniečių pagalbos, bet jų taip ir nesugebėjo surasti – esą net užkardoje nerado nė gyvos dvasios. Visgi patys pasieniečiai jo pasakojimą iš esmės paneigė – beldėsi jis visai ne į užkardą, o į stacionarų Rusnės postą, kur pareigūnų nuolat ir neturi būti. Be to, nors jis pats pasieniečių nematė, šie jį akylai stebėjo per vaizdo kameras. Kad siena akylai saugoma, patvirtino ir Rusnės seniūnė.

Klausimų dėl pasieniečių darbo šioje vietoje yra kilę ir Mindaugui Beniušiui, kuris greta Skirvytės upės nuotykių turėjo dar šį pavasarį. Šiandieniame kontekste jie vyrui atrodo dar svarbesni, todėl jis susisiekė su Delfi ir viską papasakojo. Balandžio 2 dieną jis lankėsi Rusnėje, kai šalia Skirvytės upės esančiame kanale aptiko įstrigusį briedžiuką. „Galvojome, kaip iškviesti tam briedžiukui pagalbą. Rusnėje stovi pasienio užkarda. Nuvažiavome iki tos užkardos, užėjau ir ką jūs manote, ten nieko nėra, tuščia. Pravaikščiojau pro visą užkardą, daryk ką nori, durys uždarytos, pasieniečių nerasta. Automobilis stovi. Jokios informacijos nėra, tik ant vartelių pakabinta, jei kas nutiko, skambinkite į Vilnių. Pasieniečių užkardoje nesulaukėm. Jų tiesiog nebuvo, jie gal buvo kažkur išplaukę su laivu patruliuoti“, – stebėjosi jis.