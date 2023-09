Rusijos tarnyboms – naujas įsakymas: ko dabar bijo Putinas tikina, kad situacija visiškai pasikeitusi

Rusijoje specialiosioms tarnyboms iš Kremliaus naujas įsakymas: įspėjama, kad šalyje gali būti surengtas naujas karinis maištas, tad liepta iš anksto užkirsti kelią bet kokiems „pasirodymams“. Ar ir dėl to, „Wagner“ vadeivos Jevgenijaus Prigožino laidotuvės virto unikalaus slaptumo šou? Kodėl tariamas Rusijos patriotas palaidotas kaip mafijos vadeiva ir kokio maišto bijo Vladimiras Putinas, o koks yra tikrai realus, apie tai LNK vidurdienio žiniose kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Gintautas Mažeikis.

Jo teigimu, slaptumu pasižymėjusios J. Prigožino laidotuvės neturėtų stebinti.

„Komentatoriai iš principo sutinka, kaip ir įvairūs kiti korespondentai, siekiant išvengti viešų pasisakymų ir kaltinimų, adresuotų Kremliui ir V. Putinui, nes skirtingai nei Rusijos propaganda, įvairūs J. Prigožino kanalai ir sekėjai vienareikšmiškai tvirtina, kad lėktuvas buvo numuštas Rusijos raketomis.

Ir kad įsakymą, veikiausiai, davė pats V. Putinas. Nes vienas Sergejus Šoigu nebūtų išdrįsęs to padaryti. Ir kadangi ši nužudymo akcija buvo suplanuota V. Putino, buvo baiminamasi, kad J. Prigožino pasekėjai prišnekės to, ko nereikia, tada ir korespondentai išplatins to, ko nereikia. Ir tai galėtų sukelti nepasitenkinimą fašistinių, ultra dešiniųjų grupuočių, kurios bandytų susivienyti ir padaryti kažkokius veiksmus“, – vieną iš galimų versijų pateikė VDU profesorius G. Mažeikis.

Jevgenijaus Prigožino ir Dmitrijaus Utkino portretai Žemutiniame Naugarde Foto: telegram

Pasak LNK vidurdienio žinių pašnekovo, būtent dėl to trijų svarbiausių „Wagner“ vadų laidotuvės vyko skirtingose kapinėse, taip „mėtant pėdas“, nepranešant, kur vyks laidotuvės, jas darant uždaras.

„Ir ypatingai slepiant J. Prigožino laidotuves“, – kalbėjo VDU profesorius.

G. Mažeikis teigė, jog ne visiškai sutinka su teiginiu, kad šiais veiksmais V. Putinas įtvirtino savo valdžią kaip niekada anksčiau.

„Jis gal ir norėtų, kad taip būtų, kad įtvirtintų taip stipriai savo valdžią. Bet problema yra tame, kad V. Putino ir Kremliaus valdžia dominavo prieš bet kurią demokratinę poziciją. <...> Tam ilgą laiką pritarė ultra dešinieji, įvairios profašistinės grupuotės, kurios beveik absoliuti dauguma palaikė V. Putiną.



Bet konfliktas šiais metais atsitiko ne su demokratinėmis jėgomis, o su ultranacionalistais, patriotais. Tie, kurie pasiryžę ne taikiai išeiti į gatves, bet kautis, šaudyti, atakuoti, sprogdinti.

Todėl pasikeitė visiškai situacija. Tai, kad V. Putinas nori dabar apsimesti, jog jis nugalėjo, sutriuškino visus šituos Z patriotus tėra iliuzija“, – LNK vidurdienio žiniose kalbėjo VDU profesorius G. Mažeikis.

Gintautas Mažeikis Foto: ELTA / Jonas Balčiūnas

Pašnekovo teigimu, šie patriotai šiandien galvoja jau kitaip.

„Jie sako – žiūrėkite, dar viena ataka prieš mus, dar vienas įžeidimas mums. Ir mes turime eiti į pogrindį ir dar aktyviau, ryžtingiau ir negailestingiau kovoti su mafijiniu V. Putino režimu. Vadinasi, su ta grupuote, kuri užgrobė Rusiją“, – įžvalgomis dalijosi VDU profesorius G. Mažeikis.

Pasak jo, šis konfliktas nieko gero nežada Baltijos šalims, jeigu kur nors pusė laimėtų.

„Tol, kol jie tarpusavyje pešasi – yra visai nebloga naujiena. Nes dėmesys yra nukreipiamas kol kas nuo užsienio šalių į vidų dėl valdžios Kremliuje“, – kalbėjo G. Mažeikis.

