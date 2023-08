Ketvirtadienį laidoje „Delfi diena“ profesorius įvertino ir įvairias sklandančias teorijas, esą J. Prigožinas gali būti visai nežuvęs.

„Konspiracijos teorijos apskritai yra pavojingos, nors atrodytų patrauklios. Taigi, kol kas tai, kad Prigožino antrininkas žuvo, ar tai, kad tai inscenizuoti dalykai yra pernelyg sudėtingos teorijos. Be to, jokie faktai to dar kol kas nepatvirtina.

Priešingai – vis daugiau yra skelbiama faktų, kurie patvirtina J. Prigožino žūtį: ir tai, kad jis buvo sąrašuose, ir tai, kad buvo filmuota medžiaga, kaip jis įlipa į lėktuvą, ir tai, kad tarp žuvusių kūnų rastas kūnas, kuris atpažintas pagal tai, kad jis neturi vieno piršto. Lygiai to paties, kurio neturėjo Prigožinas“, – sakė G. Mažeikis.

Eksperto vertinimu, didžiausia tikimybė, kad tai yra Putino kerštas už birželio mėnesį J. Prigožino skelbtą maištą prieš Rusijos karinę vadovybę. Tačiau taip, kaip akcentavo pašnekovas, nėra vienintelė galima versija.