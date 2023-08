Tėvams – žinia dėl darželių iš Vilniaus rajono valdžios: skirs piniginę kompensaciją

Vilniaus rajono savivaldybės taryba po pateikimo pritarė siūlymui kompensuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lankymą privačiuose darželiuose. Mėnesinė kompensacija vaikui siektų 120 eurų.

„Šiuo sprendimu, kuris mūsų rajono savivaldybėje būtų taikomas pirmą kartą, sudarysime sąlygas didinti vaikų ugdymo darželiuose prieinamumą. Be to, yra daug atvejų, kai rajone faktiškai gyvenantiems tėveliams tenka deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniaus mieste tam, kad turėtų savo vaikams vietą darželyje. Dėl to mes, kaip savivaldybė, netenkame nemažai pajamų, kurias galėtumėme nukreipti į įvairias reikalingas investicijas“, – teigia rajono meras Robert Duchnevič.

Kompensavimo tvarkos apraše numatyta, kad mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, būtų kompensuojamas tiems vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus rajone.

Kompensacijos būtų pradėtos taikyti jau kitų metų pirmoje pusėje – nuo kovo 1 d.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 metais Vilniaus rajono savivaldybėje gyveno 4055 vaikai, kurių amžius siekė 2–5 metus. Vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose šioje savivaldybėje 2022 metais buvo 3260, todėl beveik 800 vaikų poreikis gauti ikimokyklinio ugdymo paslaugas buvo nepatenkinamas.

2023 metais nebuvo patenkinti 300 prašymai priimti vaikus į valstybines švietimo įstaigas. Skaičiuojama, kad jei minėta kompensacija būtų taikoma visiems šiems vaikams, per metus Vilniaus rajono savivaldybės biudžetui kainuotų iki 540 tūkst. eurų.

Savivaldybės taryba galutinai dėl kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo dar kartą balsuos priėmimo stadijoje. Tai numatoma padaryti kitame jos posėdyje, kuris vyks rugsėjo mėnesį.

Vilniaus rajono savivaldybė primena, kad taryboje po pateikimo pritarta siūlymui Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje įsteigti naują ikimokyklinio ugdymo grupę lietuvių ugdomąja kalba. Šią grupę lankys vaikai nuo 2 iki 5 metų.

Taip pat šiuo metu vyksta daugiau kaip 3 mln. eurų kainuojančio Vilniaus r. Didžiosios Riešės vaikų lopšelio–darželio statybos. Jas baigti planuojama 2024 metais. Naujame lopšelyje–darželyje numatoma įsteigti 8 ikimokyklinio ugdymo grupes (lietuvių ir lenkų ugdomosiomis kalbomis). Būsimą ugdymo įstaigą galės lankyti 125 vaikai.