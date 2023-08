Šoigu vizitas branduolinių bandymų poligone paliko nedaug erdvės spėlionėms: ką išties sugalvojo Kremlius

Tegu Vakarai vėl dreba iš baimės. Rusijoje tokiais raginimais pratinama prie minties atnaujinti branduolinius bandymus. Iš pradžių Vladimiras Putinas užsiminė, esą Rusija pasirengusi tai padaryti, o tada signalą pasiuntė ir Gynybos ministras Sergejus Šoigu. Jo vizitas branduolinių ginklų bandymų poligone rodo, kad užtaiso testas – tik laiko klausimas. Ką reikštų toks žingsnis: desperatišką galios demonstraciją, įspėjimą ar kai ką daugiau?

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, kurį po nesėkmių Ukrainoje daug kas jau buvo nurašę, kaip nušalintą veikėją, pasirodo dar gali būti naudingas režimui.

Tarsi gėdingo Jevgenijaus Prigožino maišto nė nebūtų buvę, S. Šoigu vieši pasirodymai renginiuose, tikri ar tariami vizitai fronto linijoje ar kariniuose objektuose Rusijoje pastaruoju metu vėl rengiami. Tai yra surepetuoti spektakliai, kuriuose ministrą nuolat lydi kameros. Viskas tam, kad būtų perduotas aiškus signalas arba žinutė.

O kai praėjusią savaitę S. Šoigu tikrino Arktyje, Naujojoje Žemėje dislokuotus karius ir pasirengimą „ginti didelės svarbos objektus“, dalis vizito nepateko į viešumą – kruopščiai atrinktuose kadruose rodomas prie žemėlapio palinkęs arba ryžtingai žingsniuojantis, tariamai bazės inventorių tikrinantis S. Šoigu, kuris sau būdinga akmenine išraiška veide klausosi ataskaitų.

Visa informacija apie jo apsilankymą „Zonoje B“ – vienoje slapčiausių Naujosios Žemės teritorijų buvo lakoniška, tačiau kartu ir itin iškalbinga.

— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) August 12, 2023



Branduoliniai bandymai Sovietų sąjungos laikais buvo atliekami būtent šioje vietoje, o pastaruoju metu Rusijoje netrūksta signalų dėl naujo testo. Branduolinę retoriką nuo pat karo pradžios sustiprinęs ir ja ne kartą žongliravęs V. Putinas šių metų vasarį leido suprasti, kad Rusija rengiasi scenarijui, kai branduolinių ginklų detonavimo klausimas bus ne šiaip teorinis.

S. Šoigu vizitas branduolinių ginklų poligone ir ypač ministrą lydėjusių žmonių pavardės bei pareigos rodo, kad dabar tik laiko klausimas, kada bus surengtas bandymas – pirmasis per daugiau nei tris dešimtmečius. Ką be šoko efekto reikštų toks trenksmas ir kokias pasekmes gali sukelti? Atsakymai yra sudėtingesni, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Šimtai bandymų po žeme

„Jeigu JAV imsis branduolinių bandymų, jų imsimės ir mes“, – taip dar šių metų vasarį pareiškė V. Putinas. Žinoma, jokių įrodymų, kad JAV rengiasi panašiems bandymams jis nepateikė – amerikiečiai savo paskutinį branduolinį bandymą atliko 1992 metais.

30 years ago, September 23, 1992, The U.S. conducted its last nuclear test, code named «Divider». President Bush signed the Hatfield Amendment establishing a US nuclear test moratorium on Oct. 2, 1992. The U.S. conducted around 1,054 nuclear tests by official count. — NUKES (@atomicarchive) September 23, 2022



Užfiksuoti ar juo labiau įrodyti, kad šalis imasi tokių veiksmų nėra taip paprasta. Nuo 1963-ųjų, kai įsigaliojo dalinė branduolinių bandymų draudimo sutartis, uždraudusi vykdyti testus atmosferoje, kosmose ir po vandeniu, daugelis visų testų buvo atliekami požeminėse šachtose. Pavyzdžiui, iš daugiau nei tūkstančio JAV atliktų testų virš 800 įvykdyti būtent keli šimtai metrų po žeme.

Tokiais atvejais daugiau informacijos gali suteikti seisminiai duomenys, radiacijos fono pakitimai bei fiziniai pokyčiai testo vietoje, kur gali susiformuoti krateriai. Bet net ir tuomet galima suklysti. Pavyzdžiui Rusija jau buvo įtarinėjama besiruošianti atlikti ar net atlikusi branduolinius bandymus Naujojoje Žemėje 1997 metais, bet tada paaiškėjo, kad amerikiečius suklaidino žemės drebėjimas.

Vis dėlto pastaruoju metu Rusija neatsitiktinai signalizuoja, kad pasirengusi tikram branduoliniam bandymui. Apie tai, kad tai esą reikia padaryti, norint atbaidyti Vakarus nuo toesnės karinės paramos Ukrainai, dar pavasarį aiškino buvęs „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas – jo teigimu, „reikia, kad Vakarų subinės vėl drebėtų iš baimės, kaip tai buvo Šaltojo karo laikais“

O V. Putino žodžiai jau davė aiškų signalą, kad sprendimas priimtas: tą patį vasario mėnesį Rusijos federalinio branduolinio centro vadovas Viačeslavas Solovjovas patikino, kad branduolinių ginklų bandymų poligonas Naujojoje Žemėje pasirengęs tokiam bandymui.

Čia nuo 1954-ųjų įkurtame bandymų poligone, kuris suskirstytas į zonas A, B ir C iš viso buvo atlikta per 130 testų, įskaitant ir galingiausio kada nors detonuoto užtaiso „Ivanas/Vania“ detonavimą, kai 1961-siais Sovietų Sąjunga susprogdino 50 megatonų galios užtaisą.

On October 30, 1961 the Soviet Union detonated the largest thermonuclear device in human history. The AN602 «Tsar Bomba» had a yield of 50 Megatons of TNT. The bomb was dropped by parachute from a Tu-95V aircraft, and detonated 4 km above the Novaya Zemlya. — NUKES (@atomicarchive) October 30, 2022



Pramintas „Kuzkos motina“ šis užtaisas jau po sovietinės imperijos subyrėjimo tapo geriau žinomas kitu pavadinimu – „Caro bomba“. Vis dėlto tokius atmosferinius testus po kelerių metų pakeitė bandymai tuneliuose – dešimtys užtaisų susprogdinta požeminėse šachtose, esančiose daugiausiai zonoje B, pietinėje Matočkino sąsiaurio dalyje. Vieno testo metu neretai buvo susprogdinami keli ar net keliolika užtaisų.

Paskutinysis bandymas atliktas 1990-ųjų spalį, o tada Maskva paskelbė branduolinių ginklo bandymo moratoriumą. Tiesa, nedaug kas žino ar suvokia, kad branduoliniai bandymai buvo ir yra vykdomi iki šiol. Ir ne tik Rusijoje.

Atlieka subkritinius testus: kas tai?

Tai yra vadinamieji subkritiniai testai, kurių metu neinicijuojama grandininė reakcija, sukelianti branduolinį sprogimą. Jų metu tiriama, kaip plutonis reaguoja į jėgas, sudaromas detonuojant galingus cheminius sprogmenis. JAV ir Rusija tokius testus atlieka reguliariai.

Jie yra skirti esamo branduolinio arsenalo būklei įvertinti: ar užtaisas yra patikimas, kiek ilgai ir ar saugu bus jį laikyti arsenale, ar esama kokių nors reikšmingų pakitimų, pavyzdžiui, korozijos ar kitų, galinčių kelti rizikas.

Tokiais subkritiniais arba kitaip vadinamais hidrodinaminiais testais neatliekant realių detonacijų užtikrinami minimalūs reikalavimai dėl branduolinių ginklų efektyvumo. Vis dėlto tik realaus bandymo metu, t.y. sukėlus grandininę reakciją ir sprogimą galima 100 proc. įsitikinti tokių teorinių paskaičiavimų tikslumu – sprogimo galia, radiacinio fono pakitimai gali skirtis nuo numatytų.

Paskutinį sykį Rusija subkritinius testus Naujojoje Žemėje atliko 2021 metais, tačiau dar prieš tai, 2019-siais JAV žvalgyba pateikė ataskaitą, kurioje pažymėta, kad Rusija iš tikrųjų atnaujino itin mažos galios branduolinių ginklų bandymus, kurių metu atlikti ne šiaip subkritiniai testai, bet ir įvyko grandininė reakcija. Tiesa, JAV atsisakė pateikti įrodymus, kurie, jei ir buvo, galėjo būti paremti ypač jautrių žvalgybos priemonių nustatytais duomenimis.

Kita vertus, palydovinėse nuotraukose jau 2016 metais užfiksuoti pokyčiai bandymų polgono Zonoje B, netoli tos vietos Mojisejevo kalne, kurį smarkiai deformavo keli prieš tai vykdyti branduoliniai testai. Nuo 2016-ųjų čia pastebimi darbai įrengiant naujas šachtas, kurių paskirtis gali būti tiek subkritinių, tiek realių branduolinių bandymų atlikimas.

Naujausias S. Šoigu vizitas, surengtas kaip tik virš Zonos B, tapo ženklu, kam ruošiasi Rusija. Gynybos ministrą neatsitiktinai lydėjo du svarbiausi asmenys, susiję su branduolinių ginklų apsauga, bandymais ir kūrimu.

Vienas minėtų asmenų buvo generolas Igoris Kolesnikovas, 12-osios valdybos vadas. Pastaroji institucija yra viena slapčiausių ir elitinių Rusijos ginkluotosiose pajėgose, čia tarnaujantys karininkai tiesiogiai rūpinasi šalies branduolinių užtaisų priežiūra, apsauga ir patys slepia savo tapatybes – tik valdybos vado ir dar kelių aukšto rango karininkų pavardės yra žinomos oficialiai.

S. Šoigu ir I. Kolesnikovas Foto: Imago / Scanpix

Antrasis asmuo, lydėjęs S. Šoigu buvo valstybinės branduolinės kompanijos „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačiovas.

„Rosatom“ be kitų užduočių turi ir atskirą departamentą, kuris rūpinasi branduolinių galvučių kūrimų, testavimu ir infrastruktūros įrengimu. Būtent „Rosatom“ specialistai rūpinasi testams skirtų šachtų įrengimu.

Kartu su 12-osios valdybos karininkais, apsauginiu personalu bei šeimomis „Rosatom“ darbuotojai gyvena griežtai saugomoje ir nuo likusio pasaulio atskirtoje gyvenvietėje Naujojoje Žemėje.

Kodėl skylėtos sutartys nebevaržo

Savaime branduolinių bandymų atnaujinimas nors ir nebūtų ypač šokiruojantis tiems, kas stebi pasirengimus, vis dėlto žymėtų tiek tam tikros eros pabaigą, tiek grįžimą prie Šaltojo karo laikų praktikos. Kita vertus, daug kas priklausytų nuo aplinkybių.

Tai, kad anksčiau V. Putinas žadėjo nerengti rusiškų branduolinių bandymų pirmiems dar nieko nereiškia – meluodama apie nacių valdžią Kyjive, tariamas JAV biologinio ginklo laboratorijas ir skleisdama kitus melus Maskva gali nesunkiai apkaltinti amerikiečius, esą šie įvykdė branduolinį bandymą ir nepateikus jokių įrodymų surengti savo.

O pastarasis bandymas gali būti įvykdytas formaliai nepažeidžiant jokių tarptautinių susitarimų. Minėtasis branduolinių bandymų moratoriumas, kurį Maskva paskelbė po savo paskutiniojo testo tėra vienašališkas įsipareigojimas, kurį galima atšaukti.

Jei testas būtų atliekamas požeminėje šachtoje, jis nepažeistų 1963-ųjų sutarties su JAV, o jei bandymo metu sprogimo galia neviršytų 150 kilotonų, tai nebūtų laikoma pažeidimu pagal kitą 1990 m. susitarimą su Vašingtonu.

Vienas iš branduolinių bandymų Naujojoje Žemėje 1987 metais Foto: Twitter nuotr.

Paskutinė sutartis, kuri teoriškai gali varžyti Rusiją yra 1996-siais pasirašyta ir 2000 m. Valstybės Dūmos ratifikuota branduolinius ginklus bandyti draudžiantis tarptautinis susitarimas. Jį yra pasirašiusios ir ratifikavusios 178 pasaulio valstybės, tarp jų ir Lietuva.

Vis dėlto egzistuoja formali išlyga: iš šių valstybių 44 įvardytos antrajame priede visos turi ratifikuoti susitarimą ir tik tada, kai tai padaro visos, praėjus 180 dienų sutartis laikoma įsigaliojusia. Iš minėtų 44 šalių 8 nėra to padariusios, tarp jų – Kinija ir JAV, o tai reiškia, kad sutartis formaliai negalioja ir Rusija gali bet kada atšaukti savo parašą bei ratifikavimą.

Kieno užtaisą iš tikrųjų gali detonuoti?

Už tai Kremlius, žinoma, sulauktų pasmerkimo, tačiau ne visuotinio. Turint omenyje, kad tiek Rusijos sąjungininkė Kinija, tiek varžovė – JAV nėra ratifikavusios susitarimo, turi branduolinius ginklus, yra juos bandžiusios, o amerikiečių atveju – ir panaudojusios realaus karo metu, Rusijai nebus suku retoriškai apginti savo poziciją.

Dar daugiau, pats branduolinis bandymas, nors ir reikštų įspėjamąjį signalą Ukrainai, kad kitas „bandymas“ gali būti atliktas jos teritorijoje, Maskvos manymu, gali duoti daugiau naudos, nei sukelti žalos bandant įbauginti ukrainiečių sąjungininkus.

Bandymas gali išprovokuoti grandininę reakciją kitose šalyse, nes tai taptų pavyzdžiu kitoms branduolinėms valstybėms, kad galima nebesilaikyti susitarimų ir pačioms atlikti savus branduolinius bandymus.

Maskvai tai menkai tepakenktų: kol kas nėra nė vienos valstybės pasaulyje išskyrus JAV, kurios branduoliniai ginklai ir juo labiau jų bandymai keltų egzistencinę grėsmę Rusijai.

Pirmasis sovietų termobranduolinio ginklo bandymas Foto: Twitter nuotr.

Antra vertus, Kremlius gali žiūrėti ciniškos naudos sau ir ne tik, nes šalis, kuriai toks bandymas galėtų rūpėti tiesiogiai dėl savų interesų, yra Iranas. Būtent ši valstybė įtarinėjama siekiu pasigaminti branduolinius ginklus. Iranas ypač reikšmingai prisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą – tiek šaudmenimis, tiek savižudžiais dronais.

Tad ketinimas saugioje vietoje, t.y. Rusijoje atlikti iranietiško branduolinio ginklo bandymą, kur jo nepasiektų Izraelio ranka, gali tapti netikėta staigmena Vakarams. Istorija negailestinga: vos tik šalis įgyja branduolinius ginklus ir juos išbando, priversti atsisakyti gali nebent pasaulio galingųjų spaudimas ir šalies santvarkos žlugimas.

Būtent tokia išimtimi laikomas Pietų Afrikos Respublikos atvejis – ši šalis turėjo branduolinius ginklus, bet spaudžiant Vašingtonui, Maskvai ir Paryžiui prieš pat Apartheido sistemos subyrėjimą tuometinė baltaodžių PAR valdžia suskubo sunaikinti turėtus branduolinius ginklus ir sugriauti visą branduolinę programą. Tokioms šalims, kaip Šiaurės Korėja arba Iranas panaši grėsmė nekyla, tad branduolinis bandymas Rusijoje gali tapti ir branduolinio Irano pradžia.