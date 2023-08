Panevėžio rajone – įtampa dėl naujo projekto: žmonės bijo likti be namų ir turto

Panevėžio rajono gyventojams šokas – žmonės gali likti be namų. Tai – europinės „Rail Balticos“ geležinkelio vėžės kaina. Anot projektuotojų, Panevėžys turi unikalią galimybę turėti tarptautinę traukinių stotį, tad šios alternatyvos atsisakymas tik dėl emocijų skamba nelogiškai. Už vėžę mieste pasisako ir Panevėžio meras. Sako, kad tai investicija į miesto infrastruktūrą, dėl ko atsivers daug galimybių.

Plačiau apie situaciją buvo pasakojama LNK žiniose.



Sodų bendrijos gyventojai – nusivylę

Jei „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė per Panevėžį būtų tiesiama per Bernatonius, praktiškai visi šios sodų bendrijos nameliai būtų sulyginti su žeme. Ne išimtis ir sodininko Romo Ramanausko sodas, kurį vyras su šeima puoselėja jau daugiau nei 20 metų.

„Ką aš čia įdėjau, ką aš čia padariau... Kaip man toms paprastoms gražioms lentelėms pasakyti, kad jūs nebegražios ir jūs būsite nuverstos? Aš negaliu apsakyti, bet čia yra gyvenimas“, – teigė jis.

Atsisveikinti su savo sodu Romas sako būtų per daug skausminga. Jis tikina, kad šio sklypo nekeistų į jokius pinigus.

„Malonumo kainos niekas nežinojo ir nežinos“, – teigė jis.

Jeigu projektuotojai apsispręstų vėžę tiesti per Panevėžį, beveik visi Bernatonių sodų bendrijos sodai būtų sunaikinti – nepaliesti liktų vos keli sklypai. Nusivylimo neslėpė ir kitas sodų bendrijos gyventojas.

„Kaip čia galime reaguoti? Kuri kažką ir gali netekti“, – teigė Petras Gilevičius.

Pasak jo, belieka tikėtis gerų kompensacijų.

Atsivertų naujos galimybės miestui

Anot projektuotojų, Panevėžys turi unikalią galimybę mieste turėti tarptautinę traukinių stotį ir nors tam reikėtų nugriauti apie pusšimtį namų, miestui stotis atneštų daug naudos. Vėžė eitų per miestą ir per šalia esančius Bernatonius, kuriuose ir tektų griauti namus. „LTG Infra“ projektų parengimo padalinio vadovas Mantas Kaušylas teigė, kad tokiu atveju vėže galėtų naudotis daugiau keleivių, esą ji būtų įrengta šalia Panevėžio urbanizuotų teritorijų. Tiesa, „Rail Baltica“ gali eiti ir kiek toliau nuo miesto – per Gustonis, bet, anot projektuotojų, nutolusi nuo miesto stotis – tinkama kroviniams, bet ne keleiviams.

„Ten šiuo metu jau yra suplanuotas infrastruktūros priežiūros depas papildomai, taip pat papildomai yra suplanuota karinio mobilumo aikštelė bei Panevėžio krovinių terminalas“, – teigė M. Kaušylas.

Rail Baltica Foto: Organizatorių nuotr.

Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas teigė, kad tarptautinė stotis mieste padės ekonomikos ir infrastruktūros plėtrai.

„Ji turi būti, be abejo, mieste, o ne kažkur už miesto. Aš nežinau pasaulyje tokių sprendimų“, – teigė jis.

Gyventojų nuogąstavima lieka nuošalyje

Anot Panevėžio mero, dabar, remiantis vien emocijomis, priimti sprendimus būtų klaidinga.

„Labai empatiškai ir labai supratingai žiūriu į tą žmonių rūpestį. Suprantama, kad tai yra labai skausmingi, skaudūs dalykai, bet, be tų emocijų, matyti didžiulės galimybė. Šiandien mes dar ne visi suprantame, ką atneš „Rail Baltica“ Lietuvai ir, konkrečiai šita stotis, mūsų visam regionui“, – teigė jis.

Rytis Mykolas Račkauskas Foto: ELTA / Dainius Labutis

Į gyventojų nuogąstavimus šiandien labiau gilinasi Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.

„Mums svarbu ir ta pusė, kas liečia geležinkelį, bet ne mažiau svarbu yra ir žmonių nuomonė. Jie šalia gyvena, jie patirs patogumus ar nepatogumus“, – dalijosi jis.

Antanas Pocius Foto: ELTA / Dainius Labutis

Dabar prasidėjo „Rail Balticos“ vėžės per Panevėžį projekto viešinimas. Projektuotojai siūlo tris alternatyvas, bet patys pasisako už tarptautinės stoties įrengimą mieste.

„Keleivių aptarnavimo teritorija būtų kuo arčiau Panevėžio urbanizuotų teritorijų, arčiau būsimų keleivių ir jų svečių“, – teigė M. Kaušylas.

Pirmieji „Rail Balticos“ darbai planuojami tik 2027 metais, tad laiko siūlymams ir sprendimams dar yra. Visiems, į projektą patenkantiems gyventojams, išmokamos kompensacijos. Sklypai ir namai bus superkami ne mažesne nei rinkos kaina, tačiau gyventojams nuo to nei kiek ne ramiau.

„Ką dabar adekvačiai galime nusipirkti? Nieko, tiesiog nieko. Tiesiog pervažiuoja per žmonių gyvenimus“, – teigė vienas jų.

Visą reportažą galite rasti LNK portale: