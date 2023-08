Skvernelis apie „Wagner“ samdinių keliamas grėsmes: VRM turėtų stiprinti VST, o ne toliau inicijuoti tarnybos pertvarką

Reaguojant į kylančias saugumo rizikas dėl Baltarusijoje dislokuotų „Wagner“ samdinių, Viešojo saugumo tarnybos (VST) atliekamų funkcijų svarba dar labiau aktualizuojasi, teigia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Todėl politikas akcentuoja, kad šių geopolitinių grėsmių kontekste Vidaus reikalų ministerija (VRM) turėtų atsitraukti nuo šiuo metu inicijuojamos VST pertvarkos ir skirti didesnį dėmesį šios tarnybos stiprinimui.

Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas taip pat pripažįsta, kad VST atlieka ypač svarbias funkcijas dabartiniame geopolitiniame kontekste. Visgi, akcentuoja viceministras, šių pareigūnų veikla išliks lygiai taip pat svarbi ir po inicijuojamos pertvarkos.

S. Skvernelis: VST pareigūnai pirmieji ateitų pasieniečiams į pagalbą

S. Skvernelis pabrėžia, kad VST svarba dar labiau išaugo pastaruoju metu, kai Baltarusijoje buvo dislokuoti „Wagner“ samdiniai. Todėl, pasak jo, būtina išlaikyti šios tarnybos funkcijas ir užkirsti kelią jos integravimui į policiją.

„Kalbant apie grėsmes, VST būtų viena iš pagrindinių tarnybų, organizacijų, kuri reaguotų į „Wagner“ teroristų patekimo į šalį atvejus. Pasieniečiai ir VST pareigūnai tai darytų. O jeigu jie taps policijos dalimi, tai galime lažintis, kad tik laiko klausimas – ar po pusmečio, ar po metų, ar po dviejų – jų nebeliks iš viso. Bus eilinė reorganizacija, kadangi trūksta pareigūnų“, – Eltai sakė S. Skvernelis.

Parlamentaras akcentuoja, kad būtent VST pareigūnai, susidarius įtemptai situacijai pasienyje, galėtų padėti pasieniečiams, panaudodami karinius veiksmus.

„VST yra parengta reaguoti į visas ekstremalias situacijas. Jie pirmiausiai ir ateitų pasieniečiams į pagalbą ir galėtų naudoti savo karinius veiksmus“, – akcentavo jis.

Politikas taip pat atkreipia dėmesį, kad technika, kuria naudojasi VST pareigūnai, yra atnaujinta ir tai, pasak jo, padaryta iš tarnybos vidinių rezervų.

„VST per beveik 10 metų, atėjus Pociui, pasikeitė iš esmės. Visa sovietinė technika, visi BTR (šarvuočiai – ELTA), automatai buvo pakeisti į NATO standartus atitinkančius šarvuočius, ekipiruotę, NATO standartus atitinkančią ginkluotę – viską. Buvo supirktos ir reikalingos vandens patrankos, ir antiriaušinės priemonės. Tarnyba buvo modernizuota pilnai, pasiruošusi veikti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę“, – akcentavo S. Skvernelis.

Todėl, pasak jo, vertinant geopolitinį kontekstą, valdančiųjų siekis integruoti VST į policijos sistemą yra visiškai nesuprantamas. S. Skvernelis tikina, kad jo vadovaujama partija sieks užkirsti kelią šiai pertvarkai. Visgi, jei valdantieji nuo savo iniciatyvos neatsitrauks, pasak politiko, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ svarstys pasitraukti iš partijų susitarimo dėl nacionalinio saugumo.

„Ką daro arba bandys daryti valdantieji, niekaip nesiderina su partijų susitarimu dėl šalies nacionalinio saugumo ir jeigu tokie žingsniai bus daromi, tikrai imsimės veiksmų tai stabdyti. Jei nepavyks, partija tikrai svarstys, ar verta apskritai būti tokiame susitarime“, – sakė S. Skvernelis.

Viceministras: VST reikalinga tiek dabar, tiek ir po pertvarkos

Savo ruožtu vidaus reikalų viceministras V. Dmitrijevas sutinka, kad geopolitinių grėsmių kontekste VST vykdomos funkcijos yra ypač svarbios. Visgi, tarnyba lygiai taip pat bus reikalinga ir po ministerijos inicijuojamos pertvarkos, tikina jis.

„Tarnyba reikalinga ir dabar, tarnyba bus reikalinga ir po pertvarkos tokių pačių lygiai geopolitinių rizikų ir pokyčių kontekste. Pasikeis tarnybos pavaldumas“, – Eltai teigė V. Dmitrijevas.

Viceministras pabrėžė, kad inicijuojamos pertvarkos vienas iš siekinių ir yra tai, kad tarnyba koncentruotųsi į geopolitinių iššūkių atrėmimą.

„Ir iš esmės mes norime, kad tas pavaldumo pakeitimas leistų tarnybą atpalaiduoti nuo tų kasdienių darbų ir ruoštis šių iššūkių atrėmimui, jeigu to prireiktų – kad į tai būtų sutelktas pagrindinis dėmesys“, – patikino jis.

V. Dmitrijevas atkreipia dėmesį, kad „Wagner“ keliamų grėsmių kontekste VST funkcijos yra aiškiai apibrėžtos valstybės sienos priedangos plane.

„Mes kalbame apie sienos apsaugos, stebėjimo sustiprinimą, galbūt rizikų užkardymą būtent pasienyje – bet mes kalbame apie tai, kas būtų, jeigu būtų. Tai šiandieną Vyriausybė yra patvirtinusi valstybės sienos priedangos planą, jis yra riboto naudojimo, jame yra numatyti konkretūs veiksmai, konkretūs kriterijai, kada ir kokiais atvejais kitos institucijos, tame tarpe ir VST, teikia pagalbą valstybės sienos apsaugai ir kokias funkcijas atlieka“, – akcentavo jis.

Viceministro turimais duomenimis, šiuo metu VST dirba 850 pareigūnų. Vis tik, pasak jo, šios specializacijos pareigūnų skaičius galėtų būti ir didesnis.