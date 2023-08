Trys lietuvių pilotai pakils į 4 tūkst. kilometrų skrydį per Europą: atstumą įveiks sklandytuvais be variklių

Irtautė Gutauskaitė ELTA

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Trys lietuvių pilotai penktadienį planuoja pakilti į 4 tūkstančių kilometrų skrydį per Europą. Algirdas Šimoliūnas, Sakalas Uždavinys ir Ignas Bitinaitis nuo Lietuvos iki Portugalijos skris sklandytuvais be variklių. Pilotai tokiu būdu siekia paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-metį.

„Oro sąlygos Vilniuje yra truputį sudėtingos, bet mes planuojame vis tiek kilti, manau, 90 procentų, kad tikrai pakilsime ir skrisime“, – LRT radijui penktadienį ryte teigė komandos kapitonas A. Šimoliūnas. „Planuojame 10 skrydžio dienų. Jeigu bus geresnės sąlygos – trumpiau net, kokios 8 gali būti. Bet jeigu bus kokie ciklonai pakeliui, gali išsitęsti iki 12–14 dienų“, – sakė pilotas. Anot jo, maršrutas gali būti koreguojamas dėl besikeičiančių oro sąlygų. „Labai sudėtinga planuotis, nes mes esame susiplanavę vieną pagrindinį maršrutą, bet dabar matome, kad Europoje oro sąlygos keičiasi. Pavyzdžiui, planuojame skristi per pietų Vokietiją, bet jei orai ten subjurtų, gali tekti daryti lanką. Maršrutas koreguojasi ir, manau, koreguosis“, – kalbėjo A. Šimoliūnas. Pasak piloto, šiuo skrydžiu komanda nori ne tik paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 90-metį, bet ir populiarinti sklandymą. „Mes labai norime paminėti Dariaus ir Girėno 90-metį ir norime populiarinti sklandymą, nes Lietuvoje sklandymas yra labai aukšto lygio, turime gerų pilotų ir tikrai galima nuskristi didelius atstumus“, – aiškino A. Šimoliūnas.