VSAT vadas: iš Lukašenkos pareigūnų – užduotys vykstantiems į Lietuvą

Vidutiniškai per mėnesį į Baltarusiją vyksta apie 52 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas generolas Rustamas Liubajevas. Jo teigimu, pareigūnai Baltarusijos pasienio punktuose savo šalies gyventojams, vykstantiems į Lietuvą, pateikia įvairiausius prašymus.

Nuo masinių represijų Baltarusijoje praėjus 3 metams, institucijų atstovai trečiadienį surengė spaudos konferenciją Medininkuose.

„Šiandien dar kartą norim pakartoti, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris vyksta į Baltarusiją, turi labai rimtai įvertinti visas rizikas ir priimti atsakingą sprendimą dėl vykimo ar nevykimo į Baltarusijos respubliką“, – komentavo R. Liubajevas.

Jis pateikė šiek tiek ir statistinių duomenų.

„Jei kalbėtume apskritai apie vykimą per Lietuvos ir Baltarusijos sieną, tai per pirmąjį šių metų pusmetį per kontrolės punktus atvyko ir išvyko apie 2 mln. keleivių. Kalbant konkrečiai apie Baltarusijos piliečius, jų atvyko 830 tūkst. Dauguma jų išvyko – statistiškai beveik tiek pat ir išvyko. Kalbant apie Lietuvos Respublikos piliečius, vykstančius į Baltarusiją, tai per pirmą pusmetį išvyko 230 tūkst. Vidutiniškai per mėnesį į Baltarusiją išvyksta apie 52 tūkst. LR piliečių“, – sakė VSAT vadas.

R. Liubajevas pabrėžė kalbantis apie visas piliečių grupes – įskaitant ir vykstančius darbo reikalais bei krovininių transporto priemonių vairuotojus.

„Baltarusijos pasienio komiteto tinklalapyje skelbiama informacija, kad šiais metais pagal taip vadinamą bevizį režimą į Baltarusijos Respubliką atvyko 170 tūkst. LR piliečų. Priminsiu, kad šį režimą buvo pradėta taikyti nuo praėjusių metų balandžio mėnesio, vėliau šis režimas pratęstas iki šių metų pabaigos“, – komentavo generolas.

Tokia galimybė – vykti į Baltarusiją be vizų, pasak R. Liubajevo, buvo suteikta ir lenkams bei latviams.

„Vertinant bendrą statistiką, kuri taip pat pateikta Baltarusijos pasienio komiteto tinklalapyje, tai per visą laikotarpį, nuo praėjusių metų balandžio, į Baltarusijos Respubliką atvyko virš 400 tūkst. LR piliečių“, – sakė VSAT vadas.

R. Liubajvas pabrėžė, kad Baltarusijos pareigūnai tikrina žmonių dokumentus.

„Gana dažnai tie patikrinimai vykdomi Valstybinio saugumo komiteto, taip vadinamo KGB, darbuotojų. Taip pat tikrinami jų (vykstančiųjų) išmanieji įrenginiai, jų veikla, aktyvumas socialiniuose tinkluose. Tai taikoma ir LRT, ir Baltarusijos piliečiams, kurie vyksta į Lietuvą.

Taip pat turime informacijos, kad verbuojami LR piliečiai, taip pat prašoma Baltarusijos piliečių, kurie vyksta į Lietuvą, daryti tam tikras nuotraukas, fiksuoti karinių dalinių judėjimą LR teritorijoje, fotografuoti tam tikrus objektus“, – sakė generolas.