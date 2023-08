Ką iš tikrųjų reiškia Ukrainos dronų ir raketų smūgiai: rimtų priežasčių bijoti turi ne tik Rusija

Sprogimai aidi Rusijos kontroliuojamuose uostuose, raketos ir dronai skrieja į laivus, tiltus, net į pačią Maskvą. Jei dar pernai prieš karą Ukrainoje nedaug rusų manė, kad kažko panašaus galima tikėtis 2023-ųjų vasarą, tai dabar tokie vaizdai jau tapo kone kasdienybe. Tačiau virtinę atakų surengusi Ukraina ne šiaip atsakė į Rusijos vykdomus apšaudymus. Tai žymi naujo etapo pradžią.

Kai ankstyvą 2022-ųjų vasario 24-ą Ukrainą pažadino rusiškų kruizinių ir balistinių raketų salvės – „Kalibr“, Ch-101/55, „Iskander“ ir kitos smigo į ukrainiečių oro uostus, radarus, vadavietes, kareivines, tai atrodė pabaigos pradžia. Pagal Rusijos karinės vadovybės sumanymą tai turėjo būti triuškinantis, Ukrainos karinę ir politinę vadovybę paralyžiuoti turėjęs smūgis.

Iš didelio nuotolio paleidžiamų raketų tikslas yra siekis palaužti priešininko valią, gebėjimus bei pajėgumus kautis – tai 1991-siais Persijos įlankos kare pademonstravo JAV, tai norėjo pakartoti Rusija. Bet nepavyko. Smūgis netapo triuškinančiu ar lemiamu.

Kaip ir kitos Rusijos surengtos atakos – nuo pernai spalį rengtos masinės kruizinių, balistinių raketų, iranietiškų dronų apšaudymo kampanijos iki pastarojo savaitgalio salvių – visų šių atakų poveikis pasirodė ribotas. Karas Ukrainoje nesibaigė nei pirmą savaitę, nei pirmais metais.

Taip, Ukraina kenčia: naikinama infrastruktūra, dėl netaiklių rusiškų raketų žūsta arba sužalojimus patiria niekuo dėti civiliai. Tačiau ukrainiečiai sugebėjo ne šiaip atsilaikyti ir nepalūžti, bet ir pademonstravo du svarbius gebėjimus. Pirmasis yra gerai žinomas: iš sąjungininkų gavus pažangiausias Vakarų oro gynybos sistemas, kurios dengia sostinę, kitus miestus bei strateginius objektus, Ukraina gali gintis. Vien tai jau tapo labai rimtu signalu ir problema Rusijai.

Tačiau kitas gebėjimas kol kas dar menkai suvokiamas: Ukraina gali kontratakuoti. Jei sausumoje tai kol kas daryti sekasi sunkiai dėl įvairių priežasčių, tai tose srityse, kur iš ukrainiečių buvo galima mažiausiai tikėtis tokios sėkmės – ore ir jūroje, dabar matomi reiškiniai, kurie ne šiaip tapo skaudžiomis pamokomis Kremliui, bet ir iš pagrindų gali pakeisti karybos taisykles.

Sėkmingos atakos – viena po kitos

Ženklų, kad Ukraina gali pateikti daug nemalonių staigmenų Rusijai netrūko nuo pat karo pradžios: iš pradžių nurašyti, prieš tokią priešininkę, kaip Rusija beviltiškais laikyti bepiločiai orlaiviai „Bayraktar“ prie Kyjivo naikino rusų tankų ir oro gynybos sistemų kolonas.

Šiandien Ukraina ir jos rėmėjai be atvangos kalba apie amerikietiškų raketų ATACMS poreikį, tačiau dar karo pradžioje rusų taikinius ukrainiečiai sėkmingai apšaudė raketomis „Točka-U“, kurios antrą karo dieną smigo į Milerovą – vieną svarbiausių rusų karo aviacijos bazių regione.

Alleged Ukrainian Tochka-U attack on the Russian airport Milerovo. https://t.co/0adrC7gkMa pic.twitter.com/YqUo74Xqxl — Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) February 25, 2022

Atakos ėmė kartotis: ten, kur negalėjo pasiekti ukrainiečių raketos, atakavo sraigtasparniai, įsiveržę į Rusijos gilumą, o ten, kur, negalėjo pasiekti Ukrainos aviacija ir raketos, smigo savižudžiai dronai – ir okupuotame Kryme, o ir galiausiai pačioje Maskvoje, kuri dronais sėkmingai ir ne visai atakuota jau ne kartą.

Kad ir kaip Kremlius dronų atakas prieš Maskvą ir kitas šalies dalis bei okupuotas teritorijas vadintų Ukrainos desperacijos aktu, kad ir kaip bandytų sumenkinti tokių simbolinių antskrydžių, kaip atakos prieš patį Kremlių faktą, esą tai tėra „niekuo neypatingas“ įvykis, akivaizdu, kad Maskvoje jau juntami panikos ir nepasitenkinimo ženklai.

Foto: Stopkadras

Tai, ką nuo pernai tenka patirti ukrainiečiams savo šalies miestuose, kuriuos nuolat apšaudo Rusija – artilerija, raketomis ir dronais, dabar viso to bent lašelį tenka pajusti ir rusams.

Išgąstis pamačius droną ar tik jį įsivaizdavus sostinėje, stebėtojų budėjimai, lyg per karą (kurio dalis maskviečių iki šiol nejaučia), oro gynybos priemonės ant aukštų pastatų – visa tai tėra dalis to siaubo, kurį sukėlė Rusija ir dalis to, kuo bando atsakyti Ukraina.

Tai, kad Ukrainos priešlaivinių raketų baterijai dar karo pradžioje pavyko sunaikinti Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmaną, kreiserį „Moskva“ tapo ne šiaip sensacija, kovos dvasią pakėlęs laimėjimas, bet ir reikšmingų pasekmių turėjęs įvykis.

Turint omeny, kad kreiseris „Moskva“ buvo ne šiaip flagmanas, bet vykdė oro gynybos užduotis, jo netektis tapo rimtu smūgiu Rusijai. Iki tol aktyviai ir drąsiai Juodojoje jūroje besisukioję rusų laivai turėjo slėptis okupuotame Sevastopolyje ar pačioje Rusijoje – Novorosijske.

Bet ir čia juos pasivijo ukrainiečiai. Jau ne pirmą kartą jūriniais dronais atakas prieš Rusijos laivyną ir Krymo tiltą surengusios Ukrainos karinės pajėgos sudavė vieną toliausių smūgių priešui.

Praėjusią savaitę prie Novorosijsko krantų buvo atakuotas ir apgadintas Rusijos apgadintas didysis desanto laivas „Olenegorskij gorniak“ tapo trečiuoju tos pačios „Ropucha“ klasės laivu, kurį sėkmingai atakavo laivyno praktiškai nebeturinti Ukraina.

Pernai kovą raketomis apšaudžius okupuotą Berdiansko uostą Rusija neteko vieno desantinio laivo „Saratov“, o du „Ropucha“ klasės laivai „Cezar Kunikov“ ir „Novočerkask“ buvo apgadinti.

Berdiansko uoste degantis Saratov Foto: twitter

Galiausiai jūrinių dronų ataka surengta ir prieš Rusijos tanklaivį „Sig“, kuris kelerius metus reguliariai gabendavo aviacinius degalus iš Rusijos į Siriją, ir kuriam buvo taikomos sankcijos.

O Rusijos propagandistų jau kelis sykius „sunaikinta“ Ukrainos aviacija smogė rusų kontroliuojamiems objektams Kryme – raketomis atakuotas strategiškai svarbus Čonharo tiltas. Statiniui, jungiančiam Rusijos aneksuotą Krymą ir Ukrainos žemyninę dalį, smogė kruizinė raketa „Storm Shadow“ arba „Scalp“. Abiejų jų šūvio nuotolis – apie 500 km.

Tokių raketų Ukraina gavo iš Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos, o pats Ukrainos Volodymyras Zelenskis apsilankė netoli Kyjivo esančioje Vasylkivo aviacijos bazėje, toje pačioje, kur ukrainiečiai dar karo pradžioje sukūrė legendą apie tariamai numuštus rusų transporto lėktuvus su šimtais desantininkų. Vietoje legendų dabar šioje bazėje išties dislokuota britiškas arba prancūziškas kruizines raketas galinčių gabenti bombonešių Su-24 eskadrilė.

Воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують найголовніше завдання – берегти життя людей. Досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України.

Дякую всім вам, українські воїни, за кожну… pic.twitter.com/pyYVcCNfIK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2023



Šis V. Zelenskio apsilankymas buvo ne tik simboliškas spjūvis rusams, kurie Vasylkivo bazę yra ne kartą bombardavę, bet taip ir nesugebėję sunaikinti ukrainiečių aviacijos bei kruizinių raketų atsargų – juk prezidentas bazėje lankėsi vidury dienos, su kariuomenės vadu, gynybos ministru, kitais aukščiausiais pareigūnais.

Bazėje buvo išstatyti amerikietiškų oro gynybos sistemų „Patriot“ bei vokiškos IRIS-T paleidimo įrenginiai, lėktuvai. Bet rusai nesugebėjo pasinaudoti dar viena proga suduoti triuškinantį smūgį.

Tai, kokia efektyvi yra Ukrainos oro gynybos sistema bei oro pajėgos, rodo statistika: anot V. Zelenskio, jos nuo karo pradžios sunaikino 3500 rusų lėktuvų, kovinių sraigtasparnių ir raketų, taip pat 2 000 kovinių dronų.

Net jei tai yra ir pagražinti skaičiai, iškraipyti duomenys, pats faktas, kad Ukrainos oro gynybos sistema yra efektyvi, nuolat sulaukia papildymo iš Vakarų, o Ukrainos pajėgos, nepaisant nuostolių ir kol kas tolima svajone vadinamų modernių naikintuvų trūkumo vis tiek kaunasi ir atakuoja rusų taikinius giliai užnugaryje. O ką šios atakos reiškia iš tikrųjų?

Peržengta psichologinė riba

Tokios atakos, žinoma, pakelia ukrainiečių ir jų rėmėjų ūpą. Vien galimybė smogti atgal priešui, kuris apšaudo Ukrainą, yra ne tik stiprią psichologinę atsvarą turintis momentas, bet ir praktinis pademonstravimas: ukrainiečiai gali ne tik gintis, bet ir smogti atgal – skaudžiai, taikliai, dar kartą pažeminant priešininką, parodant jo silpnybes. Kiekvieną ataką okupuotose teritorijose ar Rusijos gilumoje dažnai palydi socialiniuose tinkluose trykštantis džiugesys, juokeliai apie pavojingą rūkymą, HIMARS valandą ir palinkėjimai okupantams užversti kanopas.

Vis dėlto būtent praktinė tokių smūgių nauda yra keleriopa: smūgiai Maskvai yra daugiau simboliniai, lyginant su ta žala, kurią daro rusai Kyjivui ir kitiems Ukrainos miestams. Keli dronai išdaužo pastatų langus, rėžiasi į Kremliaus bokštą – tai yra kosmetinė žala.

Bet pats ukrainiečių sugebėjimas dronais atakuoti vieną labiausiai oro gynybos priemonėmis saugomų miestų pasaulyje yra iškalbingas – gėda ir spaudimas, kuriuos patiria rusų oro gynybos pajėgos, kurioms pavyksta numušti tik dalį dronų yra labiausiai matomas veiksnys.

Bet yra ir kiti, dar svarbesni. Ukrainiečių kruizinių raketų smūgiai yra ženklas Vakarų šalims, kad Kremliaus žadėtos eskalacijos neverta baimintis, nes anksčiau raudona linija laikyti smūgiai rusams nesulaukia nieko baisesnio, nei Rusija jau metė prieš Ukrainą.

Rusija kaip atakavo Ukrainą savomis raketomis ir dronais, taip ir atakuoja, svaidydamasi grasinimais „atsakyti Vakarams“: nieko naujo.

Kruizinių raketų poveikis nėra jokia naujiena ir Vakarų šalims, kurioms tiesiog iki šiol neteko naudoti tokių raketų prieš lygiavertį varžovą, kokiu vadinama Rusija – jos oro gynybos pajėgos yra pajėgios numušti „Storm Shadow“ ar panašias kruizines raketas, bet gali ir prasileisti vieną kitą.

V. Zelenskis pasirašo ant kruizinės raketos Scalp Foto: Twitter/ Ukrainos Gynybos ministerijos nuotr.

Psichologinės ribos peržengimas, parodant, jog Rusija iš tikrųjų yra silpnesnė, nei manyta, kad ji bijo kruizinių raketų smūgių yra labai svarbus momentas ne tik šiame kare, bet ir kalbant apie galimus karus su Rusija ateityje. Jeigu Rusiją arba jos pajėgas galima sėkmingai atakuoti šiandien – tais primityviais dronais ir tomis raketomis, tai galima tik įsivaizduoti, kas laukia ateityje, kai ukrainiečiai turės dar modernesnes, toliašaudes sistemas, galinčias suduoti dar rimtesnius smūgius Rusijai šiame ar kitame kare, jei tik toks bus.

Jau dabar ukrainiečių naudojami dronai keičia žaidimo taisykles – dažniausiai pigūs, savadarbiai, karo metu iš poreikio atsiradę ginklai dabar naudojami taip, kaip prieš kelerius metus apie jų panaudojimą ateityje buvo galima tik fantazuoti.

Tai, kad ukrainiečių jūriniai dronai sugebėjo atakuoti ne tik Sevastopolį, bet ir toliau esantį Novorosijską rodo, kokie iš tikrųjų subrendę yra Ukrainos pajėgumai, nes jie gali pasiekti toli esančius taikinius.

Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, nes tam reikalinga tiksli navigacinė informacija, pačių dronų atsparumas bangavimui, patikimos ryšių sistemos. Ar jūriniai dronai atkeliavo iš pačios Ukrainos, ar buvo paleisti motininio laivo Juodojoje jūroje – visa tai yra įdomios detalės, kurias dabar aptarinėję ir įsiutę rusai, kurstantys sąmokslo teorijas, esą dronus nukreipinėja NATO šalių žvalgybos orlaiviai. Vis dėlto ne šios spėlionės, o būtent pats rezultatas yra įdomesnis.

Juk net jei jūriniai dronai tėra nedideli, per atstumą valdomi laiveliai, prikrauti sprogmenų, vien tai, kad jiems pavyksta sėkmingai įvykdyti misijas, rodo ir rusų pasirengimo trūkumus, ir ukrainiečių gamybos potencialą – net jei rusams pavyksta aptikti ir nuskandinti 9 iš 10 jūrinių dronų, vieno prasiveržusio užtenka įvykdyti sėkmingą ataką. Ir svarbiausia, kad tai kartojasi.

Taip, netgi apgadintus desantinį laivą „Olenegorskij gorniak“, pastarąjį nuo nuskendimo sugebėta išgelbėti – jis nutemptas į uostą. Ir net jei jis ir nuskęstų, jį dar galima būtų iškelti į paviršių sutaisyti.

Bet tai užtruktų, o ir kainuotų, be to, prasmė būtų neaiški – šios klasės desantiniai laivai originaliai karo pradžioje turėjo išlaipinti rusų jūrų pėstininkus Odesos prieigose, tačiau dabar tėra karinę techniką ir karius gabenantys keltai, ypač tada, kai remontuojamas pažeistas Krymo tiltas. Be to, Gdanske 8 dešimtmetyje pastatyti desantiniai laivai dėl atsarginių dalių trūkumo gali vykdyti tik ribotos apimties operacijas – Lenkija kritiškai svarbių atsarginių dalių Rusijai neparduoda.

Apgadintas Rusijos apgadintas didysis desanto laivas „Olenegorskij gorniak“ Foto: Stopkadras

Jei ukrainiečiams ir toliau seksis atakuoti rusų laivus, ypač tuos, kurie gali leisti kruizines raketas „Kalibr“, o taip pat žvalgybinius arba aprūpinimo laivus, tai taps ne šiaip pažeminimu Rusijai, bet ir realiai apčiuopiamu nuostoliu, galinčiu sumaišyti kortas kare.

Ataka prieš tanklaivį „Sig“ žymi kitą momentą – Rusijai nutraukus susitarimą dėl grūdų eksporto Juodąja jūra ir pagrasinus blokuoti Ukrainos uostus, taikytis į visus laivus, kurie plaukia iš Ukrainos uostų ir į juos, ukrainiečiai atsakė tuo pačiu: pagrasino rusų laivams.

Bet skirtingai nei rusai, ukrainiečiai savo grasinimą išties įgyvendino. Sėkmingai atakavus vos vieną tanklaivį Ukraina sukėlė didelių problemų Rusijai – tiek dėl naftos eksporto iš Novorosijsko saugumo, tiek dėl išaugusių draudimo kaštų laivybos bendrovėms gali nebeapsimokėti arba iš viso dingti noras plaukti į rusų kontroliuojamus uostus.

Useful information: the ship attacked near Kerch is reportedly ‘Sig’, a #Russian gov tanker

This ship is familiar to defense analysts, it’s consistently used to supply Ru armed forces#Ukraina hitting it is is a smart move and militarily relevant #OSINTpic.twitter.com/eMKq9pd852

— H I Sutton (@CovertShores) August 5, 2023



Kam rizikuoti, jei netyčia gali tapti ukrainiečių jūrų dronų taikiniu? Rusijos karo laivų įgulos dar gali pasimokyti iš pastarųjų atakų – jūreiviams gali būti įsakyta būti atidesniems, išstatyti 24 val. per parą veikiančias sustiprintas ginkluotas sargybas laivų viršutiniuose deniuose.

Tačiau civilinių ar valstybinių laivų įgulos neturi nei patirties, nei įgūdžių, nei noro kariauti su jūriniais dronais, kuriuos aptikti naktį yra ypač sudėtinga. Patirtis rodo, kad norint apsisaugoti nuo naujų ir vis efektyvesnių ginkluotės sistemų dažniausiai tenka imtis sudėtingesnių, sisteminių sprendimų. Be to, jūrinių dronų efektyvumą pademonstravusi Ukraina dar gali juos tobulinti.

Naujo tipo karas tik prasideda

Kol kas tai tėra savižudžiai dronai – sprogmenų prikrauti laiveliai, kurie turi rėžtis į taikinį. Sėkmingai atremtos tokių dronų atakos rusų gretose galėjo sukelti panašaus optimizmo gūsį, kokį sukėlė pirmieji susidūrimai su povandeniniais laivais Pirmojo pasaulinio karo pradžioje 1914-siais.

Anuomet irgi netrūko skeptikų, kurie sakė, kad povandeniniai laivai (iš tikrųjų valtys, pagal tradiciją jos iki šiol taip ir vadinamos – valtimis) tėra laikina ir nereikšminga grėsmė – jie per maži, per lėti, per trumpai gali išbūti po vandeniu, o ir pirmas susidūrimas tai, regis patvirtino – britų karo laivas pastebėtą vokiečių povandeninį laivą tiesiog taranavo ir perlaužė per pusę.

Tačiau greitai paaiškėjo, povandeniniai laivai gali būti labai pavojingi – tiek karo, tiek prekybiniams laivams: iš viso torpedomis, minomis ar pabūklais vokiečių povandeniniai laivai Pirmojo pasaulinio karo metais nuskandino apie 5 tūkst. sąjungininkų laivų.

Šiandien jūriniai dronai, kurie pilotuojami nuotoliu, dar yra primityvūs, tačiau greitai jie gali tapti ypač grėsmingi. Jeigu jie turės galimybę sėkmingai panaudoti torpedas, ypač sunkiąsias, tokias kaip Mk 48 arba britišką „Spearfish“, tai taps dar pavojingesne priemone dėl kelių priežasčių.

Smūgis į laivo šoną net detonavus keliems šimtams kg sprogmenų yra galingas, galintis pažeisti laivą, tačiau nebūtinai nuskandinti. Tuo metu torpeda gali detonuoti po laivu ir toks sprogimas gali perlaužti laivą per pusę – tokio jau nebeišgelbėsi.

Be to, torpedą sunkiau aptikti, ypač naktį, nes ją galima paleisti iš keliasdešimties km atstumo – į stacionarius ar net judančius taikinius, t.y. prišvartuotus laivus, torpedos gali nusitaikyti naudodamos pasyvų arba aktyvų sonarą.

Priešininkas, norėdamas aptikti maždaug 100 km/h greičiu atplaukiančią torpedą, privalo nuolat skenuoti vandenis aplink pažeidžiamus objektus, t.y. įjungti savo sonarą, ko rusai nedaro, nes žino, kad Ukraina neturi povandeninių laivų ir kol kas nenaudojo torpedų. Visa tai gali greitai pasikeisti.

🇺🇦 ⛴️ In a video released recently, Ukraine unveiled “Marichka” - a torpedo style missile / underwater drone (as the video puts it) that appears to be threatening the Russian naval fleet and the Kerch bridge.

ℹ️ This video is the property of Ammo Ukraine as retrieved from TikTok pic.twitter.com/GTqJthpupJ

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) August 4, 2023

Iš nuotolio pilotuojami jūriniai dronai su torpedomis jau artimiausiu metu gali tapti Rusijos laivyno ir uostų košmaru – tam, žinoma, bus bandoma ieškoti kontrpriemonių, tačiau sėkmingai pademonstruotos atakos prieš Rusijos infrastruktūrą ir karinį laivyną yra ženklas kitoms šalims.

Ypač toms, kurios pačios turi uostus ir, galvodamos apie savų bei priešo uostų apsaugą, vertina šiuo metu vykstančio karo detales: sąlyginai nebrangūs dronai savižudžiai tiek danguje, tiek jūroje gali pridaryti labai didelės žalos priešininkui, kuris turi pranašesnį laivyną arba oro pajėgas ir mano galintis kontroliuoti visą erdvę aplinkui.

Tačiau naujo tipo kare, kur taikinių saturacija padengiama būtent dronais, pastarieji tampa svarbia detale, galinčia pakeisti nusistovėjusias karybos taisykles ir pakeisti galių pusiausvyrą ne tik Juodojoje jūroje ar oro erdvėje virš Maskvos, bet ir kituose pasaulio kampeliuose.