Lietuva, kurios nenorime matyti: motina šalia miegojo, kai patėvis prievartavo jos dukrą

To, ką patyrė vienuolikmetė mergaitė, nesusapnuosi net baisiausiame košmare: motina miegojo toje pačioje lovoje, kai ilgametis jos sugyventinis mažametę privertė tenkinti jo seksualines užgaidas. Ne ką baisiau ir tai, kaip į tai sureagavo keistus garsus išgirdusi mergaitės motina – ilgametį savo draugą ji tik apšaukė ir išbėgo iš kambario.

Apie tai ji nepranešė policijai – nei tada, nei kitą kartą, kai sugyventinį su mažamete mergaite užklupo garbaus amžiaus šio motina. Ji nutylėjo ir apie trečią kartą, nes žinojo, kad vyras, su kuriuo ji, nors ir neoficialiai, susiejo savo gyvenimą, yra pedofilas – jau buvo teistas už seksualinį smurtą prieš vaikus.

Ji tiesiog bijojo, kad su dukra turės išeiti iš šio namų. O eiti nebuvo kur – neseniai buvo sudegę namai, kuriuose ji glaudėsi su savo mergaite.

Bet išeičių visada galima surasti, tik motina jų neieškojo – kaip ir anksčiau, taip ir po tų baisių įvykių su jos dukra, griebdavosi alkoholio taurelės. Tai buvo jos išeitis – girta kartais sugebėdavo užmiršti, kad patėvis prievartauja mažametę.

Jos dukrą.

Tai tikrai yra ta Lietuva, kurios mes nenorime matyti – tiesiog apsimetame, kad jos nėra. Bet ji – šalia mūsų. Ir, baisiausia, kad tai niekam nerūpi – net tiems, kurie turi ginti vaikus: šiandien šios išniekintos mergaitės motina negali patikėti, kad seniūnijoje dirbanti socialinė darbuotoja, kuriai ji buvo atvėrusi kraujuojančias savo šeimos žaizdas, nutarė stoti į pedofilo pusę.

Tylėjo, nes jis asmeniškai prašė jokiu būdu niekam neatskleisti, ką darė su mergaite – bijojo, kad vėl bus uždarytas į kalėjimą. Ne tik – sielojosi, kad daugiau neturės galimybės prievartauti mergaitės, o, svarbiausia, ją vesti, kai ši sulauks pilnametystės, – apie savo planus iškrypėlis net garsiai buvo pasakęs!

Ir visai nesvarbu, kad tuo metu jis nuotakai tiktų į senelius – net policijos pareigūnė, išgirdusi apie penkiasdešimtmečio santykius su vienuolikmete, sarkastiškai nusikvatojo: „Na, o ką – gal bus prancūziška porelė?“.

Policijos pareigūnai apie ne vienerius mergaitės patiriamą seksualinį smurtą sužinojo visiškai atsitiktinai – tą vakarą moteris su savo dukra svečiavosi pas jau pilnametystės sulaukusį sūnų ir su šio draugais triukšmingai šventė jo gimtadienį. Taip triukšmingai, kad neapsikentę kaimynai iškvietė policijos pareigūnus.

Kai šie atvyko per patį išgertuvių įkarštį, aptiko ir mažametę mergaitę – kadangi jos motinai buvo nustatytas net 2,49 promilių girtumas, buvo nuspręsta ją perduoti kitiems šeimos nariams arba giminaičiams. O jų, išskyrus motinos sugyventinį, daugiau nebuvo.

Vos tik išgirdusi, kad policijos pareigūnai ją planuoja vežti pas patėvį, mergaitė iš jaudulio ir baimės net sustingo.

„Tik ne tai, aš ten nevažiuosiu“, – net kelis kartus pakartojo mergaitė.

Ekipaže, kuris atvyko raminti triukšmadarių, buvo jauna policijos pareigūnė, kuri mergaitę nusivedė į šoną. Ir sužinojo, kad svečiuose yra jau antrą dieną, o tądien buvo valgiusi tik makaronų.

„Mama davė“, – nedrąsiai kalbėjo ji.

O kai pareigūnė paklausė, kodėl ji nenori važiuoti į savo namus, ši pagaliau surado drąsos pasakyti, ką ilgai nešiojosi savyje.

Asociatyvi nuotrauka Foto: Adobe Stock

„Mergaitė pasakė kad patėvis prie jos lindo ir graibė, – policijos pareigūnė atskleidė, kad ją labai sujaudino mažametės pasakojimas, nes ji nuodugniai ne tik paaiškino, bet net ir parodė, ką su ja darė motinos sugyventinis. – Ji sakė, kad tas vyras ją tempė ją į lovą ir uždaręs visas duris ir langus, kad ši nepabėgtų, grasino, jog, kol ji nepadarys tai, ko jis prašo, jos neišleis. Bet tada į kambarį įėjo to vyro motina – ji mergaitę apibarė ir išvarė iš namų. Ir tai nebuvo vienintelis kartas. Ji net sakė, kad patėvis neleidžia jai bendrauti su berniuku iš mokyklos, jai mama paaiškino, kad šis jos pavydi ir nenori dalintis, dėl to neleidžia bendrauti su berniukais.“

Policijos pareigūnei buvo sunku patikėti, ką ji girdi iš mažametės mergaitės lūpų: „Ji taip pat ne kartą jai įvardijo, kad mamai apie seksualinio prievartavimo atvejus yra pasakojusi ne kartą.“

Siaubingą realybę išgirdusi pareigūnė iš karto iškvietė vaiko teisių specialistus – mergaitė jokiu būdu negalėjo grįžti į namus, kuriuose buvo seksualiai išnaudojama.

„Tada pasikviečiau pasikalbėti mergaitės motiną – paklausiau, ar jai yra žinoma, kad jos sugyventinis seksualiai priekabiauja prie mergaitės, – pasakojo policijos patrulė. – Ji patvirtino, kad viską žinojo, net smulkiai papasakojo, ką darė su mergaite, bet sakė, jog apie tai policijai nepranešė, nes nieko čia baisaus neatsitiko, bet tuo pačiu baiminosi, jog sugyventinis yra daug vyresnis ir už tai jį gali nuteisti.“

Policijos pareigūnės ir motinos pokalbis taip pat buvo užfiksuotas garso ir vaizdo įrašuose. Iš jų girdėti, kad policininkę mergaitės pasakojimas kaip reikiant sukrėtė ir net supykdė, juo labiau, kad net tada, kai motina jau buvo pripažinusi, jog sugyventinis prieš mergaitę naudoja seksualinį smurtą, ši vis tiek prašė prievartautojui atiduoti dukrą – esą tai kur kas geriau, nei mergaitę uždaryti į globos įstaigą.

Kai pareigūnė motinos paprašė papasakoti, ką jos patėvis darė su jos dukra, ši, nors ir būdama girta, netylėjo. Ir net prisipažino, kad apie tai ne kartą buvo kalbėjusi su sugyventiniu, tik šis nelabai apie tai norėjo kalbėti.

Policininkė: – O ką jis sakė? Sakykite konkrečiai.

Moteris: – Daugiau nedarysiu. Sakau, kaip nedarysiu, bliamba, tai juk mano dukra. Ką tu darai, sakau. Tai tu su manimi. Tu juk žinai, kad ji nepilnametė. O jis man žiūri į akis, lyg kaip ir nieko nebuvo. (...) Jis sakė, kad daugiau nepasikartos,... Kaip nepasikartos, tu kvailys ar kaip, sakau dabar policiją iškviesti ar ne, sako nereikia kviesti, kodėl nereikia, tai sakau žinai, kiek jai metų, ir jis taip akimis – žinau. Sakau, o žinai, kiek tau duos, taip jis nutilo ir nieko neatsakė.

Policininkė: – Užkimšk ausis – tai kaip... (seksualinės prievarto sveiksmų duomenys neskelbtini – Delfi.lt) tai normaliai? Normaliai?

Moteris: – Ne, ne, oi aš jį, aš sakau...

Policininkė: – Ką sakau, tokia situacija normali? Normaliai taip?

Moteris: – Ne, ne.

Policininkė: – Kad jūsų dukra...

Moteris: – Ne, ne.

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Policininkė: – Tai kokia priežastis? Kodėl jūs taip leidote? Pirmą, antrą kartą? Vaikas santykiautų su kavalieriumi penkiasdešimtmečiu, ot normalu.

Moteris: – Tai sakau...

Policininkė: – Ką jūs man sakote?

Moteris: – Oi, aš norėjau pasakyti...

Policininkė: – Ką norėjote pasakyti? Oi, oi dabar negaliu, eik prie mano dukros?!

Moteris: – Tačiau už tai jį gali pasodinti, tiesa?

Policininkė: – Su atvejo vadybininke kalbėjote? Ką ji?

Moteris: – Ji sako na, bandykite, ji su juo kalbėjo, jis jai kitaip pradėjo sakyti... Kad gyventų su ja... Laba diena, sakau to aš neleidau ir niekada to neleisiu. To niekada nebus. Oi, tikrai, ji pati tai gali pasakyti... (...) Mes su jo mama nesutariame...

Policininkė: – Jūs galite nesutarti kiek sau norite, tačiau reikia rinktis dėl santykiavimo – gal jam jūsų nepakanka, eksperimentų reikia, jaunų?

Moteris: – Nežinau, nežinau. Na, jis toks, nežinau kaip pasakyti.

Policininkė: – Gal jums taip priimtina, nežinau.

Moteris: – Tačiau jis daug vyresnis už mane. Jis už mane vyresnis dvylika metų, aš už jį jaunesnė.

Policininkė: – Tai per mažai, reikia dar jaunesnių.

Moteris: – Tai tikriausiai jam reikia.

Policininkė: – Tai jam nors stovi? Tai? Kaip, nežinote?

Moteris: – Taip paprastai nestovi.

Policininkė: – Nestovi? Už tai jis taip prašo... (seksualinės prievartos veiksmų duomenys neskelbtini – Delfi.lt).

Moteris: – Tai, Dieve, ji verkė, ji juk niekam nenorėjo sakyti, nei policijai, niekam. Na, gerai, sakau, išvažiuojame, daugiau negyvensime, jis vis tiek atvažiuoja, pasiima...

Policininkė: – Na, o ką gal bus prancūziška porelė?

Moteris: – Na, taip prancūziška porelė...

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

Tą vakarą mergaitė į savo namus nesugrįžo – vaiko teisių specialistai ją apgyvendino laikinoje globos įstaigoje. Ji buvo kaip reikiant sukrėsta praeities įvykių – su ja kontaktą užmegzti bandžiusi psichologė vėliau prisipažino, kad ši vengė bendravimo ir apie namuose patirtą seksualinę prievartą nieko nepasakojo. Vėliau, po savaitės, mergaitė pateko į kitų specialistų rankas, tačiau ir su jais buvo nekalbi – ko gero, nesijautė tokia saugi, kad galėtų atsiverti. Maža to, ji psichologams nurodė, kad viskas, ką ji papasakojo policininkei, yra netiesa, esą ji viską prisigalvojo.

„Apie patėvį aš viską sumelavau, taip sakyti pamokė vyresnysis brolis“, – kalbėjo mergaitė. Bet su ja bendravę psichologai neslėpė, kad pokalbio metu mergaitė graudinosi, atrodė sunerimusi, prislėgta, nusiminusi, net savyje užsiverusi.

Vis dėlto vėliau ji surado drąsos – jau po kelių savaičių buvo iškviesta į teismą, kur dar kartą apie tai, ką patyrė namuose, turėjo papasakoti ikiteisminio tyrimo teisėjai ir prokurorei, jų pokalbyje dalyvavo ir psichologė. Ir viską, kaip buvo, išklojo.

„Pirmą kartą, kai jis prie manęs lindo, mama gulėjo šalia“, – baisią realybę atskleidė nepilnametė.

Tai patvirtino ir jos motina, bet ne iš karto – kai išsiblaivė po sūnaus gimtadienio, kuomet iš jos buvo paimta dukra, moteris kategoriškai neigė tai, ką sakė policijos patrulei. Ir net patikino, kad dukra su jos sugyventiniu sutaria gerai, šį net tėvu vadina.

O po dviejų savaičių ji jau kalbėjo kitaip – prisipažino, kad pirmoje apklausoje melavo, nes bijojo sugyventinio reakcijos. Ne tik – bijojo ir jam pakenkti: „Jis sakė, kad jeigu po mano parodymų mirs jo mama, jis man už tai niekada neatleis“.

„Ne visada su sugyventiniu gerai sutarėme, būdavo, susipykdavome, nors kartu gyvenome 12 metų, bet paskutiniu metu jaučiau, kad jam be dukros esu nereikalinga, – neįtikėtiną realybę atskleidė moteris. – Jis norėdavo visada būti su mano dukra, netgi iš pykčio, kai norėjau jį palikti, jis man pasakė, kad mergaitę užaugins ir gyvens su ja, perrašys jai namą, o aš jam kol kas reikalinga tik dėl dukros. Jis šiai net drausdavo bendrauti su bendraklasiu berniuku, labai jos pavydėjo.“

Moteris policijoje neslėpė, kad su sugyventiniu lytinių santykių natūraliu būdu nėra turėjusi, pasitenkindavo kitaip (šie duomenys neskelbtini – Delfi.lt), be to, ilgametis jos draugas dažnai namuose žiūrėdavo pornografinius filmus ir jam to pakakdavo...

Bet kad jis seksualiai prievartaus mažametę jos dukrą, moteris nė didžiausiame košmare negalėjo susapnuoti. Ir prisipažino, kad kartą, kai su sugyventiniu gulėjo lovoje, tai net nebuvo naktis, šis pasikvietė mergaitę į lovą ir...

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Julius Kalinskas

„Nežinau, kiek tai truko laiko, bet tai pamačiusi labai susinervinau, atsikėliau, pradėjau šaukti, – per apklausą kalbėjo mažametės motina. – Tada dukra irgi atsikėlė, nuėjo į močiutės kambarį, o aš šaukiau ant sugyventinio, klausiau, kodėl jis taip padarė. Jis man liepė niekam nieko nesakyti, sakė, jeigu parašysiu pareiškimą, ir man bus blogai, nes aš viską mačiau.“

Moteris tikino, kad priėmė sprendimą tylėti – esą bijojo.

„Jis prašė niekam nesakyti, nes yra teistas už tokį patį nusikaltimą, todėl, jeigu policija sužinos, jį nuteis ilgam“, – kalbėjo mažametės motina.

Tylėjo ir tada, kai sužinojo, jog sugyventinis vėl prieš jos dukrą atliko seksualinės prievartos veiksmus.

„Maždaug po mėnesio, kai grįžau iš darbo, su dukra kalbėjausi virtuvėje, tada jos paklausiau, ar patėvis daugiau prie jos nelenda – mergaitė tuomet apsiverkė, supratau, kad kažkas negerai, – pasakojo mažametės motina. – Tada ji man papasakojo, kad sugyventis vėl ją seksualiai prievartavo... Dukra sakė, kad jis prašė jos niekam apie tai nepasakoti, ji buvo labai išsigandusi.“

Per apklausą mergaitės motina aiškino, kad ir dėl šio įvykio vėl kalbėjosi su sugyventiniu, bet šis „kartojo tą patį“: „Sakė, kad daugiau tai nepasikartos, vėl prašė nerašyti pareiškimo“.

Ir ji nerašė, tik pagrasino, kad tai – paskutinis kartas.

Nesvarbu, kad buvo ir trečiasis, tik dukra nesirūpinusi, o nuolat girtavusi motina apie jį nežinojo – apie prieš dukrą dar kartą panaudotą seksualinį smurtą ji išgirdo tik policijoje.

„Dukra man daug kartų buvo sakiusi, kad nenori gyventi su patėviu, maldavo ir verkdama prašė negrįžti į jo namus“, – teigė moteris, pažymėjusi, jog tuo metu neturėjo kur gyventi, todėl ir glaudėsi sugyventinio namuose.

Ji teisme taip pat atskleidė siaubingą realybę – apie tai, kad sugyventinis seksualiai prievartavo mažametę, žinojo seniūnijoje dirbanti socialinė darbuotoja.

„Seniūnijoje dirbanti socialinė darbuotoja viską žinojo, bet sugyventinis prašė niekam nesakyti“, – moters teigimu, apie tai žinojo ir sugyventinio motina, kuri buvo įsitikinusi, kad jos sūnus daugiau niekada gyvenime nepateks į kalėjimą. O jame jau yra buvęs – dar 2006 m. dėl pasikėsinimo seksualiai išprievartauti mažametį asmenį jis buvo nuteistas pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausme.

Šįkart jis už grotų praleis ilgiau – teismas nutarė, kad mažametę mergaitę seksualiai prievartavęs bei savo kompiuteryje vaizdus su seksualiai išnaudojamais vaikais laikęs pedofilas už grotų turės kalėti šešerius metus. Iš jo nukentėjusiajai taip pat buvo priteisti 5 tūkstančiai eurų neturtinei žalai atlyginti.

Nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu jis savo kaltės nepripažino ir kaltino ne tik mergaitės motiną, kuri esą alkoholiui skyrė daugiau dėmesio nei savo dukrai, bet ir mergaitės brolį, kuris esą išsigalvojo istoriją apie seksualinę prievartą. Maža to, jis tikino, kad mergaitė su broliu draugavo ne kaip brolis su seserimi, o kaip pora.

„Aš tam prieštaravau, verčiau motiną savo sūnų nuvesti pas gydytojus, kad šie jam išaiškintų, jog mergaitė jam yra sesuo, o ne mergina“, – neįtikėtiną gynybinę versiją pateikė vyras.

Jis taip pat pabrėžė, kad prie mažametės niekada nepriekabiavo: „Ji man buvo kaip dukra, juk ją net pakrikštijau – manau, kad mane sugyventinė apkalba, nes nori daug laisvės ir išgerti, o mergaitė – būti su berniuku, su kuriuo jai draudžiau draugauti.“