„Ore tvyro didesnio karo kvapas“, – komentuodamas naują įstatymą, leidžiantį mobilizuoti vyresnio amžiaus rusus dar praėjusią savaitę leptelėjo Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas. Spėlionės, kad Rusijos neišvengiamai laukia visuotinė mobilizacija ir pasirengimas didesniam karui sutiktos prieštaringai – juk Rusija iki šiol nesugeba įveikti Ukrainos, nejau norima kariauti iki begalybės ar net veltis į dar didesnį karą su Vakarais?

Prieštaringos žinutės iš Maskvos, regis, tik dar labiau glumina: jei Vladimiras Putinas nuolat kaitalioja grasinimų ir pasiūlymų dėl paliaubų retoriką, tai jo buvęs kėdės Kremliuje šildytojas, Rusijos Federacijos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas Ukrainos kontrpuolimo sėkmės atveju grasina branduolinio ginklo panaudojimu.

Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad Ukrainos kontrpuolimu viskas nesibaigs: lėta, metodiška, daug aukų reikalaujanti ukrainiečių operacija šalies pietuose dar kartą parodė, kokie naivūs gali būti lūkesčiai dėl mūšių baigties ir ką iš tikrųjų yra svarbu suprasti lygiaverčių varžovų dvikovoje.

Noras tikėti, kad NATO kariautų visai kitaip – greičiau, efektyviau, smogtų priešui taikliai, galingai ir negailestingai – paremtas pirmiausiai Aljanso karine patirtimi, turimais pajėgumais, gebėjimais juos naudoti nuo pirmos iki paskutinės minutės.

Karas Ukrainoje vis dėlto parodė skaudžią tiesą: visi planai, sumanymai, visi turimi pajėgumai gali pasirodyti beverčiai po pirmojo, antrojo kontakto, pasipylus pirmiesiems nuostoliams ir pritrūkus kritinių išteklių, pervertinus savo galimybes, neįvertinus priešo ir pamiršus kadaise krauju išmoktas pamokas.

Skuba kamšyti trūkumus

Jokia paslaptis, kad didžiausiu iššūkiu ukrainiečiams vykdyti sėkmingą ir greitą savo žemių išvadavimą dažniausiai įvardijamas ginkluotės ir šaudmenų trūkumas. Ši problema žinoma, nuolat kartojama – tiek Ukrainoje, tiek Vakaruose. Ukrainiečiai nepatenkinti dėl vėluojančio tiekimo, Vakarų šalyse, ypač didžiosiose tik prasidėjus karui suskubta atnaujinti arba plėsti karui reikalingos technikos, ginkluotės ir šaudmenų gamybą.

Net jei tai nebūtinai yra svarbiausia stringančio ar bent jau lėtesnio, nei tikėtasi ukrainiečių kontrpuolimo priežastis – yra ir kitų, kurias Ukrainai ir jos rėmėjams kartais labai sunku pripažinti –akivaizdu, kad šaudmenų atsargos visose šiame kare tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančiose pusėse yra neadekvačiai mažos. Vokietijoje tokio intensyvumo karui šaudmenų būtų užtekę kelioms savaitėms, Jungtinėje Karalystėje – 8 dienoms kovų.

Nuo Antrojo pasaulinio karo laikų Europoje nematytos šaudmenų, amunicijos sąnaudos, grėsmė civilinei infrastruktūrai, nuostoliai, būtinybė juos kompensuoti yra bene svarbiausi klausimai šiuo metu ir per artimiausius metus. Po dešimtmečius tuščių paistalų apie priešraketinę gynybą realūs mūšiai parodo, ko vertos vienos sistemos, ir ko vertas jų trūkumas.

JAV, Vokietija, Čekija, Lenkija, kitos šalys spaudžia savo pramonę, pirmiausiai valstybines įmones dar labiau spartinti ir dramatiškai didinti pagaminamų šaudmenų skaičius. Procesai pajudėjo, bet kol įsivažiuos, viskas užtruks mažiausiai kelerius metus.

Regis, neišvengiamos derybos su Rusija dėl taikos dar laukia ateityje, bet jau dabar svarstomi ir blogiausi scenarijai – ne tiek Ukrainos pralaimėjimo, kiek ilgo, tęstinio, nesibaigiančio karo ar dar didesnės konfrontacijos, kurios Vakarai niekada netroško, bet Rusija ją pasirinko. Visa tai veda ne šiaip prie naujų ginklavimosi varžybų, didesnių išlaidų gynybai, bet ir karo pamokų įvertinimo.

Ko vertas pėstininko apkasas?

Jei ukrainiečiams kartais sunku pripažinti, kad ne viską sugeba daryti taip, kaip iš jų norėtų NATO instruktoriai, tai sunku atsikratyti ir arogancijos prieš Vakarų šalis: esą NATO šalių kariai ar juo labiau politikai nesupranta, kas yra tikras karas, ką reiškia rusų tankų, artilerijos ugnis, virš galvų kybantys, granatas mėtantys dronai arba dronai savižudžiai, lekiantys dideliu greičiu į apkasą ar šarvuotą transporto priemonę.

Karas, kaip ir mokymasis jį kariauti pratybose, kituose mokymuose niekada nėra vienakryptis eismas – gali mokytis iš savo, priešo klaidų, gali mokyti savo draugus, sąjungininkus tik realiame kare patiriamų dalykų.

Pavyzdžiui, iš Vakarų šalių kariškių tik oficialiai nebetarnaujantys, o prie Ukrainoje veikiančių Užsieniečių legiono prisijungę kariai dabar turi realios patirties, ką reiškia atsidurti po „Grad“, dronų, artilerijos apšaudymu, ką reiškia tankų ataka ir jos stabdymas, kaip veikia ir kuo vieni nuo kitų skiriasi rusų desantininkai, „Vagner“ samdiniai, mobilizuotijei čmobikai.

Be to, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai kone kasdien susiduriama su ypač pavojingomis situacijomis šturmuojant prieš apkasus, ginant užimtus arba savus. Čia svarbūs tiek individualūs, tiek grupiniai įgūdžiai, žinios, greitis, iniciatyva, bet kartu sėkmę lemia ir kiti veiksniai.

Būtent apkasų linijos – jų įrengimas, treniravimasis apkasuose po kelių dešimtmečių pertraukos grįžta į praktinių NATO šalių mokymų lauką. Pavyzdžiui, JAV Armijos baziniame kurse vėl mokomasi įrenginėti apkasus – nors apkasai savaime niekada neišnyko iš treniruočių programos, kurį laiką tai nebuvo bazinio ar juo labiau sisteminio paruošimo dalis.

Tuo metu Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė ieškanti rangovų, kurie galėtų už 1,6 mln. svarų įrengti tris naujas pratybų erdves, kur būtų specializuojamasi rengtis apkasų mūšiams.

Dabartinių apkasų neužtenka, nes Jungtinėje Karalystėje dar treniruojasi ir ukrainiečių kariai, o atgyvenusiu karybos principu laikytos statinės apkasų ir panašių gynybinių įtvirtinimų linijos pasirodė besančios tiek naudingos, kiek ir pražūtingos puolantiems ar besiginantiems kariams.



Savaime ar dėl technologinės pažangos apkasas nėra nei pasenusi priemonė ginti teritoriją, nei renesansą išgyvenanti taktinė gudrybė – tiesiog realybė diktuoja sąlygas daryti tai, ką šiandieninių britų karių proseneliai žinojo kuo puikiausiai: jei nori padidinti savo galimybes išgyventi lauke, kur skrieja kulkos, sviedinių skeveldros ir visa kita, kas tave gali pražudyti, kasiesi kuo giliau.

Tokios priemonės, kaip tikslesnė artilerija, kurios ugnį koreguoja dronai, patys dronai savižudžiai ar priešo pėstininkų bei šarvuotosios technikos atakos tėra šiuolaikinio apkasų karo realiją – jei sugebėsi užmaskuoti savo pozicijas, aptiki ir sunaikinti prieš dronus, nuslopinti artileriją, sustabdyti puolantį priešą minomis, prieštankine, kita tiesiogine ir artilerijos ugnimi, gali tikėtis, kad bent tą dieną, tą valandą liksi gyvas.

Tokia taktinė patirtis yra neįkainojama ir įgyjama tik tokiame dideliame konvenciniame kare, ja vertinga dalintis su NATO sąjungininkais.

Bet ji negali būti pervertinama ar arogantiškai iškeliama aukščiau vakarietiškų kariavimo principų, procedūrų, žinių ir gebėjimų su pranašesnėmis technologijomis ar tiesiog įgūdžiais viską padaryti greičiau, efektyviau, be tokių nuostolių, kokius patiria Ukrainos pajėgos.

Tokių sąnaudų Europoje niekas nepakeltų

Kita vertus, be akivaizdžių poreikių tokiame sekinančiame kare – ar tai būtų nuolatinė parama artilerijos ugnimi, ar aviacijos antskrydžių kampanija, ką NATO sugeba, kritiškai svarbiais veiksniais tampa trys dalykai, kurių svarba bus dar didesnė ateities karuose.

Pirmas dalykas, regis, yra akivaizdus – skaičiai. Norėdama sėkmingai kariauti šalis privalo turėti didelius ginkluotės, technikos, šaudmenų rezervus, visus juos išlaikyti saugiai ir tinkamus naudojimui.

Nekokybiška, netinkamai saugota, apskaityta, nepakankamais kiekiais sukaupta ginkluotė, technika ir amunicija didelio intensyvumo kare ištirpsta labai greitai – sąnaudos, nuostoliai priveda prie situacijų, kai ištuštėję sandėliai ir lėtai įsivažiuojanti karo pramonės gamyba sukuria kad ir trumpalaikį, bet kritinį vakuumo efektą.

Jei reikiamų šaudmenų būta prieš kelis mėnesius ir bus su kaupu po kelių mėnesių ar dar vėliau, bet jų reikia čia ir dabar, antraip gali pralaimėti visą karą, tai „vėliau“ jau nebeteks prasmės.

NATO tai turėjo suprasti dar operacijos Libijoje metu 2011 metais, kai Aljanso narės pritrūko išmaniųjų bombų ir raketų, turėjo prašyti JAV pagalbos.

O juk tai buvo karas prieš nusilpusią, pilietinio karo išjudintą ir nekompetentingo režimo valdomą šalį – net jei Kremliaus režimą kompetencijos pertekliumi neapkaltinsi, Rusijos ir jos pramonės gebėjimas net ir patyrus didelių nuostolių, sankcijų spaudimą tęsti karo veiksmus, gaminti techniką ir ginkluotę neturėtų kurstyti iliuzijų, kad norint palaužti Rusiją užtektų ribotų pajėgumų.

Net jei išgirtosios Rusijos oro gynybos sistemos realiame kare nedemonstruoja stebuklų – prasileidžia tiek ukrainiečių dronus, bepiločius orlaivius, tiek pilotuojamą aviaciją, kurios šturmo lėktuvai Su-24 vis dar nesunaikinti ir laido raketas „Storm Shadow“, galiausiai dilema išlieka ta pati: kiek laiko reikia, norint nuslopinti ar sunaikinti rusų oro gynybos sistemą, kad ji nebekeltų grėsmės ir kokia kaina tai galima pasiekti?

T.y. kokius pajėgumus turėtų skirti Vakarų šalys ir kokius nuostolius sau galėtų leisti, jei tektų konvenciniame kare kautis su Rusija – ne su keliais šimtais ar tūkstančiais „Wagner“ samdinių, bet su Rusijos armija bei karinėmis oro pajėgomis?

Šis antras dalykas yra ypač svarbus didelio masto ir intensyvumo sekinančiame kare, t.y. tokiame, kuris vyksta Ukrainoje. Dėl daugelio Europos valstybių kaip mat kiltų abejonių dėl tenkinančių atsakymų į minėtus klausimus – tokie nuostoliai, kokius patyrė Ukraina, tokios sąnaudos, kokios pastebimos kad ir per vieną intensyvesnį kontrpuolimo mėnesį vargu ar būtų pakeliami tiek didžiosioms, tiek juo labiau mažosioms žemyno valstybėms.

Vietoje tankų – visureigiai su raketomis

O kaipgi JAV? Jau ne kartą buvo galima įsitikinti, kad būtent šis šalis tempai visą vežimą į priekį – savo logistiniais, žvalgybiniais, transporto pajėgumais amerikiečiai gali iš kito pasaulio galo dideliais kiekiais pristatyti reikiamą ginkluotę, techniką, amuniciją, per trumpą laiką užkurti karo pramonę iki tenkinančių rodiklių, t.y. padaryti tai, ko nė viena Europos valstybė negali.

Netgi Jungtinė Karalystė, šalis, kurioje buvo išrastas tankas, šiandien nebegamina tankų – paskutinė tankų gamykla duris užvėrė 2017-siais, o atnaujinti gamybos linijas ar netgi pagaminti naujus tankus britai tiesiog nebėra pajėgus su dabartiniu finansavimu.

Tad, pavyzdžiui, tokia padėtis, kad Britų armija teturi apie pusantro šimto tankų, t.y. kiek kelios ukrainiečių brigados, gali atrodyti dar pakenčiama, turint omeny, jog britų tankai „Challenger-2“ yra vieni moderniausių pasaulyje.

Bet dėl nuolatinių gedimų, nusidėvėjimo, atsarginių dalių trūkumo šie tankai gali suvaidinti nors ir svarbų, bet tik ribotą vaidmenį didesnio karo metu – savaime tankai yra tiek simbolinė, tiek psichologinė, tiek kinetinė Britų armijos dalis ir jėga.

Jų poreikis, panaudojimo galimybės, privalumai ir trūkumai šio karo metu dar karą sukėlė diskusijų bangą, netgi Lietuvoje, kuri ketina įsigyti tankų.

Jungtinėje Karalystėje netgi seniausias tankų pulkas pasaulyje turės tenkintis formaliai nauja, o iš esmės tik modernizuoto tanko „Challenger“ versija, kuri turės ne unikalų britišką graižtvinį, bet vokišką lygiavamzdį pabūklą, papildomus šarvus ir aktyvios apsaugos priemones. Bet tai nebus naujas tankas, nes tokių britai nebeišgali gaminti – nei didesniais, nei jokiais kitais kiekiais.

Tuo metu JAV savo šarvuotosios galios pajėgumus ir toliau išlaikys tiek aukštoje parengtyje, tiek dideliais skaičiais – sparčiai modernizuojamų tankų „Abrams“ programa, regis, leidžia amerikiečiams išlaikyti pranašumą sausumoje, ne tik ore, kur dominuoja JAV oro pajėgos.

Kita vertus, dar prieš karą Ukrainoje priimti amerikiečių sprendimai, regis, jau rodo ir visai kitokią kryptį, kaip ketinama kariauti karą sausumoje ir ne tik.

Pavyzdžiui, tai, kad Lenkija įsigijo 116 tankų M1A1 „Abrams“ už 1,4 mlrd. dolerių yra ne vien lenkų šarvuotų pajėgų stiprinimas, tai ir svarbus momentas amerikiečiams. Juk šie tankai – tai senesnės modifikacijos M1A1, kuriuos naudojo JAV Jūrų pėstininkai.

Tankų atsisakiusi amerikiečių pajėgų rūšis yra atsakinga už desantines operacijas pakrantės vietovėse, tad iki šiol netyla diskusijos, kad amerikiečių pėstininkai smarkiai rizikuoja netekdama tiesioginės ugnies paramos platformų. Kita vertus, tankų neatsisako JAV Armija, kuri turi „Abramsų“ Pietų Korėjoje ir Japonijoje. Be to, JAV Armija pamažu atsisako mažų, lengvų dalinių sudėties ir grįžti prie sunkiasvorių divizijų, kurių geležiniu kumščiu ir bus tankai bei juos remiantys ugnies paramos daliniai.

Kita vertus, skirtingose pajėgų rūšyse nevengiama rizkingų ir drąsių eksperimentų. JAV neatsitiktinai praėjusią savaitę pristatė dar vieną platformą, kuri gali pakeisti mūšio lauką ar bent jau tai, kaip ketina kariauti amerikiečiai Ramiojo vandenyno atsakomybės ribose.

Ant Lietuvos kariuomenės naudojamo šarvuoto visureigio JLTV bazės sumontuotos dvi didenio nuotolio raketinės sistemos: vienas nuotoliniu būdu valdomas JLTV gabena konteinerį su kruizine raketa „Tomahawk“, kitas JLTV gali gabenti dvi priešlaivines raketas NSM.

Pirmoji platforma gali suduoti raketinį smūgį maždaug 1,5 tūkst. km atstumu, o NSM šūvio nuotolis – keli šimtai kilometrų ir nors techniškai NSM yra priešlaivinė raketa, ji taip pat gali atakuoti taikinius sausumoje.

Tokio didelio šūvio nuotolio pajėgumai amerikiečiams ypač aktualūs Ramiajame vandenyne, kur tokius nuotoliniu būdu valdomus visureigius galima išmėtyti po mažas salas ar paskirstyti didelėje erdvėje. Taip teoriškai galima padidinti „Tomahawk“ raketų efektyvumą – įprastai jos konteineriuose laikomos laivuose po keliasdešimt arba sausumoje stacionariai.

Šiaip ar taip, dabartinių mūšių Ukrainoje kontekste tokie sprendimai atrodo visiškai logiški, nes jie gali padėti išspręsti dvi problemas: pirmoji yra taikinių saturacija, o antra – išskaidymas.

Sunaikinus vieną brangų amerikiečių laivą prarandamas ne tik jis pats, bet ir keliasdešimt raketų „Tomahawk“ bei jų pajėgumas, tuo metu keliasdešimt pavienių visureigių, išsklaidytų po didelę erdvę sudaro keliasdešimt skirtingų taikinių, kuriuos padengti potencialus priešininkas turi skirti neproporcingai daug savų pajėgumų.

Ir atvirkščiai, jeigu amerikiečiai išsprendė problemą, kaip integruoti tokių raketų paleidimo įrenginių spiečių į vieną dalinį, kuriame, užtikrinus efektyvų ugnies valdymo ir mūšio kontrolės paveikslą galima suduoti koordinuotą smūgį iš kelių dešimčių platformų, priešininkas vietoje vieno laivo matys iš skirtingų pusių, skirtingomis trajektorijomis atskriejančias kruizines raketas.

Karas Ukrainoje rodo, kad net jei keliasdešimt kruizinių raketų gali numušti oro gynybos priemonėmis, masinės atakos iš įvairių krypčių metu neišvengiamai tenka prasileisti vieną-kitą ar daugiau raketų.

Kol kas toks modelis – kruizinių ir priešlaivinių raketų naudojimas ant lengvų pėstininkų platformų, t.y. šarvuotų visureigių dar tik testuojamas ir pilnas operacinis pajėgumas turėtų būti pasiektas apie 2030 metus. Tačiau JAV suvokiant karo su Kinija dėl Taivano rizikas ir didinant savo kruizinių „Tomahawk“ ir kitų raketų gamybos apimtis tikėtina, kad pakankamais kiekiais amerikiečiai tokių paleidimo įrenginių turės jau artimiausiais metais.

Kol kas tai aktualu JAV Ramiojo vandenyno atsakomybės zonoje, mat Europoje JAV planuoja vystyti mobilius, tačiau kiek gremėzdiškesnius „Tomahawk“ bei universalių raketų SM-6 paleidimo pajėgumus. Sunkvežimiuose sumontuoti konteineriai gali pakeisti „Tomahawk“ arba SM-6 – raketą, kuri gali naikinti balistines raketas ore arba smogti taikiniui sausumoje.

