Triukšmingai sulaikytas ir netrukus išleistas kikbokso čempionas – vėl už grotų

Prieš mėnesį triukšmingai antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų sulaikytas, bet netrukus teismo sprendimu į laisvę išleistas daugkartinis Lietuvos kikbokso čempionas, Alytaus kriminalinis šulas Rolandas Agrba (g. 1980 m.) vėl siunčiamas už grotų. Tik šįkart – ilgam.

Lietuvos apeliacinis teismas patenkino Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Gintauto Tamulionio skundą ir nutarė, kad R. Agrba kalėjime privalės praleisti 4 metus.

Taip jam buvo sugriežtinta anksčiau Kauno apygardos teismo skirta bausmė – pirmosios instancijos teismas buvo nusprendęs, kad sportininkas už grotų turi praleisti tik pusantrų metų, dar dvejus metus jam būtų taikytas lygtinis laisvės atėmimas.

Anksčiau tris kartus teistam, tačiau taip ir neįkalintam alytiškiui realią laisvės atėmimo bausmę paskyrusi teisėjo Ernesto Rimšelio vadovaujama teisėjų kolegija pažymėjo, kad R. Agrba nuolat elgiasi nusikalstamai, daro smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kurios pasižymi grubiu ir įžūliu elgesiu, darančiu žalą kitų žmonių sveikatai, turtui ir kitiems įstatymu saugomiems gėriams.

„Šie duomenys, taip pat ankstesnė bausmės vykdymo atidėjimų istorija leidžia spręsti, kad toks bausmės individualizavimo būdas nėra veiksminga priemonė ir ji iš esmės tik kuria nebaudžiamumo jausmą, o R. Agrbos nusikalstamos veikos bei jo asmenybė su laiku darosi pavojingesnės, – pažymėjo teisėjai. – Visos šios aplinkybės rodo, kad nagrinėjamu atveju laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas, net ir įpareigojant nuteistąjį atlikti dalį jam paskirtos bausmės, nepadėtų pasiekti bausmės tikslų ir neužtikrintų teisingumo principo. Atvirkščiai, toks teismo sprendimas reikštų galimybę piktnaudžiauti teismo ir valstybės pasitikėjimu, būtų neadekvatus nuteistojo asmenybės pavojingumui bei formuotų nebaudžiamumo jausmą.“

Lietuvos kikbokso bei daugkartinis kovinės savigynos Lietuvos čempionas ir prizininkas buvo nuteistas dėl turto prievartavimo ir neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis. Kartu su juo buvo teisiama ir Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Laura Lopšaitienė, kuriai buvo pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimo ir psichotropinių vaistų parūpinimu R. Agrbai.

Buvusią R. Agrbos bendraklasę teismas pripažino padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau baudžiamąją bylą nutraukė ir ją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Su šiuo nuosprendžiu prokurorai sutiko ir jo neskundė.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad R. Agrba iš vieno smulkaus Alytaus verslininko prievartavo turtą – reikalavo 5 tūkstančių eurų. Vyras jų nesutiko mokėti, nes paprasčiausiai neturėjo, tačiau grasindamas ir keikdamas jį įvairiais necenzūriniais žodžiais, sportininkas prieš verslininką panaudojo fizinį smurtą.

„Kai jis, atėjęs į mano biurą, reikalavo pinigų, o aš nekreipiau į tai dėmesio, R. Agrba pradėjo mane smaugti, nuvertė nuo kėdės, dūrė šratinuku į skruostą, gąsdino susidoroti įvairiais būdais, grasino mano šeimai, sudavė į krūtinę, dėl to lūžo krūtinkaulis, – pareigūnams pasakojo verslininkas. – Besistumdant man buvo sužalotas skruostas, sutino, priekinis dantis pasidarė paslankus, dėl ko paskui jį reikėjo šalinti. Jis taip pat mane smaugė, kelis kartus trenkė ranka, – visa tai truko apie pusę valandos.“

Supratęs, kad R. Agrba nuo jo neatstos, verslininkas pažadėjo dalį pinigų surinkti, bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur.

Kaip R. Agrba reikalavo pinigų ir naudojo smurtą, buvo nufilmuota – verslininkas savo darbo kabinete buvo įrengęs vaizdo kamerą. Šį įrašą jis, pasitaręs su advokatu, netrukus pateikė policijai.

„Po smurto panaudojimo buvau išsigandęs, nežinojau ką daryti, bijojau kreiptis į policiją, nes galvojau, jog jis gali su manimi susidoroti, – sakė nukentėjusysis, pažymėjęs, kad apie kriminalinę R. Agrbos praeitį žinojo iš žiniasklaidos. – Kadangi netrukus baigėsi terminas, iki kada R. Agrbai turėjau surinkti 5 tūkst. eurų, o pinigų neturėjau, suvokiau, kad man niekas negali padėti, tik policija, todėl nusprendžiau kreiptis pas pareigūnus.“

Kas jį siejo su R. Agrba, verslininkas pareigūnams nepasakojo, apie tai nebuvo linkęs kalbėti ir sportininkas, kuris kategoriškai neigė, kad prievartavo šio turtą – jis pareiškė, jog verslininkas jam buvo skolingas pinigų, kurių ilgą laiką nesugrąžino.

Tuo metu nukentėjusysis aiškino, kad pinigų R. Agrbai nebuvo skolingas ir šis jų reikalavo be jokio pagrindo. Be to, jis pažymėjo, kad būtent R. Agrba jam buvo skolingas, nes išsimokėtinai šiam buvo nupirkęs mobiliojo ryšio telefoną.

„Manau, kad būtent dėl to jis iš manęs ir reikalavo pinigų – kadangi jam vis primindavau, jog greičiau grąžintų, todėl tikriausiai jis ir sugalvojo iš manęs reikalauti pinigų, kad pačiam nereikėtų grąžinti“, – sakė nukentėjusysis.

Kad verslininkas buvo nupirkęs telefoną, neneigė ir pats R. Agrba, tačiau pažymėjo, jog už mobiliojo ryšio aparatą pinigus sugrąžino.

„Neaiškinsiu, kokių reikalų turėjau su nukentėjusiuoju, jį pažįstu apie penkerius metus, gerai sutarėme, lankydavomės vienas pas kitą namuose, – aiškino kikbokso čempionas. – Prieš keletą mėnesių jam buvau paskolinęs 2 tūkst. eurų, bet jokios sutarties nesudarėme, tiesiog pasitikėjau, kad jis atiduos. Nors ir sąlygų ir terminų nenumatėme, paskui aš jo tiesiog paprašiau paskolintus pinigus sugrąžinti, nes jie buvo ne mano.“

R. Agrba pripažino, kad galėjo suduoti keletą smūgių verslininkui šio biure.

„Jis tyčia nieko nesakė, nesutiko grąžinti, apsimetė, kad nieko nežino apie skolą, taip mane provokavo, tam buvo įsirengęs ir slaptą kamerą, kad tai užfiksuotų, – R. Agrba pripažino, kad galėjo suduoti keletą smūgių, nuversti jį nuo kėdės, durti šratinuku į skruostą. – Galėjau suduoti ir į veidą, bet kadangi esu profesionalus sportininkas, tai jei būčiau sudavęs į veidą, tai būtų reikėję veido rekonstrukciją atlikti.“

Sportininkas taip pat pažymėjo, kad „taip elgėsi“, nes esą buvo išprovokuotas nukentėjusiojo elgesio, be to, norėjo atgauti savo pinigus.

„Nukentėjusysis yra nesąžiningas, kaltindamas mane ketina išvengti skolos grąžinimo“, – R. Agrba aiškino, kad skolinti pinigai verslininkui buvo reikalingi jo verslui, anksčiau jis yra skolinęsis ir iš jo brolio, kitų asmenų.

Nors kalbėjo apie skolą, tačiau nei teisėjų, nei prokurorų neįtikino, kurie nusprendė, kad sportininkas pinigų reikalavo be teisėto pagrindo.

„Nors nuteistasis teigė, jog nukentėjusysis jam skolingas, tačiau negalėjo tiksliai nurodyti, kada šis skolinosi pinigus, kokiam tikslui, koks skolos atidavimo terminas, jokių dokumentų, kurie patvirtintų skolos buvimo faktą nepateikė, liudytojų, kurie galėtų tą patvirtinti, taip pat nėra, – pažymėjo bylos duomenis išanalizavęs apeliacinės instancijos teismas. – Nukentėjusysis kategoriškai neigė, kad buvo skolingas nuteistajam nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios. Priešingai, paaiškino, kad R. Agrba jam yra skolingas už telefono pirkimą išsimokėtinai, tokius jo parodymus ir aplinkybes patvirtino ir pats R. Agrba. Nė vienas byloje apklaustas liudytojas nepatvirtino, kad nukentėjusysis būtų kalbėjęs apie skolą nuteistajam. Iš užfiksuotų pokalbių tarp nukentėjusiojo ir nuteistojo taip pat negalima daryti išvados apie tai, kad nukentėjusysis būtų buvęs skolingas R. Agrbai.“

Anot teismo, nors R. Agrba teigė, jog nukentėjusiam paskolino pinigų ir nesidomėjo kokiam tikslui, o atėjęs į verslininko biurą tenorėjo sužinoti, kada bus grąžinta asmeninė skola, tačiau užfiksuotų pokalbių turinys tokių jo parodymų nepatvirtina.

„Priešingai, vaizdo įraše užfiksuota, kaip jis kalba apie egzistuojančią problemą, kuri yra bendra jų problema ir kurios sprendimui reikia iš nukentėjusiojo 5 tūkst. Eur, jis kelis kartus pažymi, kad jam asmeniškai nieko iš nukentėjusiojo nereikia, reikia tik sutvarkyti reikalą“, – teisėjų teigimu, vien tik šie R. Agrbos žodžiai aiškiai paneigia visus jo argumentus apie tariamą nukentėjusiojo skolą ir visiškai patvirtina nukentėjusiojo parodymus.

Teismas taip pat pabrėžė, kad tokių išvadų nepaneigia ir R. Agrbos teiginiai, jog nukentėjusysis skolinosi pinigus ir iš jo brolio ar, kad jis skolindavosi pinigų iš įvairių asmenų.

„Net jei nukentėjusysis praeityje buvo skolingas nuteistojo broliui, šiuos pinigus jis grąžino ir dėl to jokio ginčo byloje nėra, – teisėjai taip pat nurodė, kad nukentėjusysis neneigė, jog yra skolinęsis pinigų iš kitų asmenų, bet juos yra atidavęs, taip pat patvirtino faktą, kad buvo gavęs pinigų iš R. Agrbos brolio, tačiau jam tuos pinigus grąžino. – Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad nuteistajam inkriminuotų aplinkybių metu ne nukentėjusysis buvo skolingas nuteistajam, o atvirkščiai –nuteistasis R. Agrba buvo skolingas nukentėjusiajam už mobiliojo ryšio telefoną.“

Anot teismo, ikiteisminio tyrimo metu parodymų nedavęs, o teisme pateikęs versiją apie skolą, R. Agrba siekia pateisinti savo smurtinius veiksmus prieš nukentėjusįjį.

„Nuteistojo versija dėl skolos santykių su nukentėjusiuoju, ar kad R. Agrba būtų galėjęs sąžiningai klysti dėl skolos fakto, taip pat dėl jo veiksmų provokacijos nepasitvirtino“, – nuosprendyje, kuris įsiteisėjo nuo paskelbimo, nurodė teismas.

Iš R. Agrbos nukentėjusiajam teisėjai priteisė 4 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti.