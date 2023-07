Dėl Anušausko pareiškimų kilo tikra drama: užkliuvo ne tik ministro tonas, bet dar kai kas

Drama, kilusi dėl krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko paskelbtos informacijos apie svarstymus pirkti vokiškus tankus „Leopard“, yra per didelė, nors pati situacija ir yra nemaloni, sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narė Dovilė Šakalienė. Be to, ministro komunikaciją, anot jos, labiausiai turėtų vertinti tiesioginė vadovė – premjerė Ingrida Šimonytė. Vykstantį politinį žaidimą įvertino ir apžvalgininkas Vaidas Saldžiūnas.

Situaciją D. Šakalienė komentavo LNK. „Aš sakyčiau, kad šito klausimo formuluotė atspindi visos dabar kilusios diskusijos esmę – labai užkaitintą temperatūrą. Mano vertinimu, ši situacija nėra maloni, bet tikrai drama gal šiek tiek yra per didelė“, – kalbėjo politikė. Parlamentarė akcentavo, kad, svarstant įsigyti labai svarbią ginkluotę, svarbiausias yra karinis patarimas. „Remiantis tuo, ką ministras ir NSGK posėdyje pasakė, tai vis tik karinis patarimas, kuriuo remiantis buvo priimtas toks preliminarus sprendimas, kalba apie tai, kas yra patogiausia mūsų kariuomenei ir kokia technika būtų labiausiai atitinkanti kriterijus pagal kainą, išlaikymo kaštus, operacinę aplinką, mobilumą, apsaugą, pritaikomumą, ugnies galią ir interoperabilumas“, – kalbėjo D. Šakalienė. Susiję straipsniai Kasčiūno ir Anušausko versijos dėl naujų tankų Lietuvai nesutampa Puolamas Anušauskas toliau ginasi: viešinti informaciją – įprastinė praktika Tad, pasak jos, reikia atskirti įsigyjimo pagrįstumą ir komunikaciją. „Tai tiesioginis krašto apsaugos ministro vadovas yra premjerė, tai aš manau, kad šioje vietoje labiausiai ji turėti įvertinti, kaip jai atrodo tinkamas toks ministro elgesys. Kalbant apie tai, kaip po VGT posėdžio buvo pakomunikuota, tai ta tradicija, kai aukščiausi šalies pareigūnai, atsakingi už valstybės saugumą, komunikuoja šiek tiek skirtingai, tęsiasi. Aš net nežinau, kaip diplomatiškai pasakyti. Būtų tikrai gerai tarpusavyje susitarti ir laikytis tų susitarimų“, – sakė D. Šakalienė, nenorėdama viešo nesutarimo komentuoti plačiau. Visą LNK pokalbį su D. Šakaliene žiūrėkite čia: Delfi korespondentas gynybos temomis Vaidas Saldžiūnas ketvirtadienį laidoje „Delfi diena“ sakė, kad tai – komunikacijos klaida. „Tiek prezidentui, tiek gynybos ministrui kartais geriau yra tarpusavyje pasikalbėti, o ne viešumoje aiškintis santykius. Jei prezidentas yra pasakęs, kad ne laiškais, tai ir ne feisbukais, ir ne tokiais apsikandžiojimais sprendžiamos problemos. Jeigu norima sukurti problemą lygioje vietoje, tai taip ir buvo. Čia jokio slaptumo nebuvo, bet yra gera proga tą klausimą visiems patąsyti – nuo opozicijos iki koalicijos partnerių, beje“, – sakė žurnalistas. Jo manymu, kliūti kitiems politikams gali ministro tonas ar noras žūtbūt būti pirmu paskelbiant naujieną. „Tokios situacijos nuolat kyla. Krašto apsaugos ministras garsėja savo pasisakymais feisbuke, tai, matyt, gali ir už juos atsakyti. Nepanašu, kad čia labai didelė, rimta problema“, – įvertino V. Saldžiūnas. „Jeigu tai būtų kažkas įslaptinto, tai, matyt, būtų jau kažkoks realus tyrimas pradėtas atitinkamų institucijų ir mes matytume visai kitokius veiksmus, kitokias pasekmes, galų gale. Dabar tai yra daugiau politinio stumdymosi žaidimai“, – kalbėjo V. Saldžiūnas. Be to, pasak jo, tokie aukščiausių politinių pareigūnų nesutarimai gali būti išnaudojami priešiškų propagandos šaltinių.

