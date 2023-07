Strateginė klaida, kurią daro Lietuva: ką iš tikrųjų reiškia tankų įsigijimas už įspūdingą sumą

U.S. Soldiers of Alpha Company, 3rd Battalion, 69th Armor Regiment and German soldiers of the German Army Combat Training Center (GACTC) prepare M1A2 Abrams tanks and Leopard 2A4 tanks for an assault on an outpost scenario during exercise Letzlingen Freedom Shock at the German Army Combat Training Center in Letzlingen, Germany, April 24, 2015. Exercise Letzlingen Freedom Shock promotes interoperability between the German and American training organizations while highlighting U.S. Army Europe's rapid deployment capabilities. (U.S. Army photo by Sgt. Ian Schell/Not Reviewed)

Foto: JAV Armijos nuotr.