Dėl neįprastų pratybų sukeltos visos tarnybos: Klaipėdos pliaže – sraigtasparnis, gelbėtojų ir policijos sujudimas

Trečiadienį Antrosios Melnragės paplūdimyje, vaikštinėję klaipėdiečiai ir miesto svečiai tapo kraują kaitinančių vaizdų liudininkais: skraidė sraigtasparnis, bėgiojo gelbėtojai ir policijos pareigūnai, o Klaipėdos gelbėtojai iš jūros traukė skęstančius žmones.

Matomi vaizdai traukė praeivių žvilgsnius: jūroje apvirto valtis su 8 žmonėmis ir susivienijusios tarnybos vykdė gelbėjimo darbus.

Gelbėtojai į įvykio vietą per bangas atlėkė vandens motociklais, jie į krantą pargabeno 4 žmones.

Dar 4 po valties apvirtimo vandenyje atsidūrusius nelaimėlius gelbėjo jūrų gelbėjimo koordinavimo centro atstovai: iš viršaus sraigtasparniu aptikti plūduriuojantys žmonės ir lynu nusileista į vandenį. Tuomet po vieną prisirišus lynu įkelta į sraigtasparnį.

Taip įkėlus du žmones, jie parskraidinti į pajūrio krantą ir perduoti gelbėtojams bei medikams.

Tuomet vėl sraigtasparnis kilo į orą ir surado dar 2 vandenyje plūduriuojančius nelaimėlius. Vėl leistasi lynu, prikabinta po vieną žmogų ir išgelbėtos dar dvi gyvybės.

Įtempta gelbėjimo operacija priminė dramatiško kino filmo vaizdus, tačiau tai buvo imitacinė veiksmo scena – vyko gelbėtojų pratybos.

Prieš joms prasidedant poilsiautojai pliaže buvo įspėti, kad neišsigąstų.

„Vyko bendros žmonių gelbėjimo pratybos, kuriose dalyvavo Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai, jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, karinių oro pajėgų sraigtasparnis, Bendrasis Pagalbos centras 112 ir policija.

Pagal pratybų scenarijų jūroje apvirto valtis su 8 žmonėmis ir susivienijusios pagalbos tarnybos vykdė gelbėjimo darbus. Dėkojame visiems dalyviams – jų dėka pratybos įvyko sėkmingai“, – DELFI sakė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pavaduotojas, uostamiesčio paplūdimių gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki.

Jis teigė, kad panašios pratybos labai naudingos ir reikalingos, kadangi niekada negali žinoti, kada panašus scenarijus įvyks realiai ir teks imtis tokių gelbėjimo veiksmų.

Šiandien Baltijos jūra – banguota, iškelta raudona vėliava – poilsiautojams maudytis draudžiama.

„Nuo to, kad jūra banguota, tokios pratybos tampa dar sudėtingesnės ir veiksmingesnės. Tačiau juk būtent per vėjuotus orus ir per banguojančią jūrą įvyksta panašios nelaimės. Juk pamenate prieš kelerius metus būtent per vėjuotą orą buvo apsivertusi jachta ir įvykio kraupi nelaimė su žūtimis. Tokiu oru ir geriausia atlikti pratybas, kad esant nelaimei žinotume kaip elgtis ir būtume pasiruošę sudėtingiausiems scenarijams“, – sakė A. Siakki.