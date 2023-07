Autobuse moteriai vožtelėjęs kunigas išsisuko nuo baudžiamosios atsakomybės

Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja patvirtinto Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokurorės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo įvykio kaltininkui – Panevėžyje reziduojančiam kunigui Justui Jasėnui, ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius.

Reaguodama į šią žinią, Panevėžio vyskupija reiškia nuoširdų apgailestavimą dėl Panevėžio Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigo Justo Jasėno poelgio, tapusio minėto ikiteisminio tyrimo pretekstu, ir atsiprašo nukentėjusios bei visuomenės.

Ikiteisminio tyrimo, kurį atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai, metu buvo nustatyta, kad šių metų sausio 25 d. apie 21 val. tarpmiestiniame autobuse, važiavusiame iš Vilniaus į Šiaulius, tarp dviejų keleivių tam tikrą laiką vyko žodinis konfliktas. Jam besitęsiant vyras tyčia vieną kartą ranka sudavė moteriai į veidą. Po šio smūgio keleivei ėmė bėgti kraujas iš nosies, vėliau veido srityje susiformavo hematoma. Nukentėjusios prašymu autobuso vairuotojas iškvietė policiją. Operatyviai atvykę pareigūnai užfiksavo įvykyje dalyvavusius bei jį mačiusius asmenis, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad moteris, patyrusi nežymų sveikatos sutrikdymą, nukentėjo nuo Panevėžio Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigo Justo Jasėno, kuris apklausiamas įtariamuoju prisipažino sudavęs, nuoširdžiai gailėjosi dėl šio nederamo savo poelgio, susitaikė su moterimi ir pilnai atlygino jai padarytą žalą. Apie tarp šių dviejų keleivių vykusį konfliktą ikiteisminio tyrimo metu paliudijo ir keli kiti autobusu vykę asmenys, tačiau nei vienas iš keleivių jokių pretenzijų dėl matyto konflikto nepareiškė.

Atsižvelgiant į šias bei kitas tyrimo metu nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes, ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė priėmė sprendimą kreiptis į teismą prašant įtariamąjį J. Jasėną atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nukentėjusiam ir kaltininkui susitaikius. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teismo nutartis, patvirtinusi tokį prokuroro nutarimą, įsigaliojo 2023 m. liepos 21 d.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas informuoja, kad šiuo metu renkama detalesnė informacija apie ikiteisminio tyrimo metu nustatytas faktines įvykio aplinkybes ir šios informacijos pagrindu bus pradėtas procesas pagal Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksą.

Pažymėtina, kad tuo atveju, jei asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius, per vienerius metus padaro baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, o tuo atveju, jei per vienerius metus padaro naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.