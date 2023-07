To pagrindinė priežastis – finansai.

Nesu iš tų, kur per mėnesį uždirba po 3000-5000 eurų, kad galėčiau sau nevaržomai atostogas leisti Nidoje ar Palangoje. O juk per atostogas nesinori skaičiuoti kiekvieno cento ir prisėdus kavinėje žiūrėti į meniu ir mąstyti: „Oj, to jau tikrai negaliu sau leisti“.

Kad ir šiemet planavau atostogauti Lietuvoje, bet pasiskambinus pažįstamam į Nidą ir pasiteiravus, ar atsirastų vietos savaitei jo nuomojamame bute, šis atsakė: „Liepos mėnuo man pats darbymetis. Šį mėnesį butą galiu išnuomoti po 200 eurų už parą. Paskambink rugpjūčio mėnesio pabaigoje ar rugsėjį, tada gal ir atsiras vietos. Suprask, mes per liepos mėnesį uždirbame žiemai, tad kol kas niekuo negaliu padėti.“

Pagalvojau: „Nieko sau. Vien savaitei už nuomą mokėti 1400 eurų, o kur dar kelionės iš Kauno į Nidą išlaidos, kelto ir ekologinis mokestis, maistas ir pramogos. Ne jau ne, tikrai tokių pinigų už savaitės atostogas negaliu sau leisti“.