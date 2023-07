Keistai prasidėjęs ir dar keisčiau pasibaigęs Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ maištas dar, regis, kurį laiką nebus užmirštas dėl kelių priežasčių. Pačioje Rusijoje jis ne veltui sukėlė sąmyšį, suerzino ar net pradangino įtakingus generolus, kuriems galėjo kilti įvairių minčių.

Užsienyje stebėtasi, kad Jevgenijus Prigožinas vos su keliais tūkstančių savo samdinių parodė, jog Vladimiras Putinas ir jo režimas yra silpnesni, nei manyta: pačiam J. Prigožinui atleista, o dalis jo samdinių galėjo netrukdomi kolonomis pasitraukti į Kremliaus išlaikomą Baltarusiją. Čia, netoli Asipovyčių jau išdygo mažiausiai viena stovyklavietė rusų samdiniams.

Fresh satellite images of a military town under construction in the Osypovychy district in Belarus.



Ir nors Lenkijoje ir Lietuvoje jau kilo diskusijos dėl galvažudžių gaujos perkėlimo, šios operacijos tikslų ir grėsmių, dėmesys sutelktas į „Wagner“, Baltarusijoje yra ir kitos šalies – Kubos kariškių grupė, kuri, šaltinių duomenimis, veikia tyliai, net jei ir po oficialia priedanga.

Tad Baltarusija jau virsta ne šiaip Rusijos marionete, kuriai formaliai dar vadovauja Kremliaus išlaikytinis Aliaksandras Lukašenka, bet ir Rusijos operacijų poligonu, o visa tai dar ne iki galo suvokiama NATO erdvėje.

Koks „Wagner“ vaidmuo Baltarusijoje

Kol Lietuva ir kitos kaimyninės šalys atidžiai seka įvykius Baltarusijoje, kur „Wagner“ perkėlimas vadinamas „saugumo situacijos regione bloginimu“, tuo pat metu netrūksta ir raminimų, kad dramatiškų vertinimų dėl samdinių pasirodymo Baltarusijoje nevertėtų skaldyti: esą kovinės galios neturinti grupuotė Lietuvos saugumui grėsmės nekelia.

Neatsitiktinai ir patys rusų propagandistai bando eskaluoti „Wagner“, kaip grėsmės šaltinio Lietuvai temą – esą samdiniai atvyko tam, kad būtų perkirstas Suvalkų koridorius.

Mercenaries from PMC "Wagner" were moved to Belarus to attack Poland and seize the Suwalki corridor, Russian MP Kartapolov reveals Putin's brilliant plan pic.twitter.com/B7WNn3FfYA



NATO viršūnių susitikimo Vilniuje Aljanso deklaracijoje iš esmės pažymima tas pats, ką kartoja ir Lietuva: rusų karinis buvimas Baltarusijoje, įskaitant privačių karinių bendrovių buvimą „turi pasekmių regioniniam saugumui“, o NATO „bus budri ir atidžiai viską seks“.

Kita vertus, tai, kad „Wagner“ samdiniai atsidūrė Baltarusijoje yra paradoksas, bet kartu ir logiška A. Lukašenkos ir Kremliaus režimų bendravimo išdava. Paradoksas slypi tame, kad dar prieš 3 metus jautriai į Maskvos bandymus dar labiau varžyti A. Lukašenkos veiksmų laisvę reagavęs režimas Minske sulaikė keliasdešimt „Wagner“ samdinių.

Bet tai, kad „Wagner“ gali būti tiek pavojingi, kiek ir naudingi, su Rusija glaudžiai susieta Baltarusijos kariuomenė irgi supranta.

Todėl su dabartiniu „Wagner“ samdinių atvykimu siejamas ir naujas etapas Baltarusijos ginkluotose pajėgose – jokios praktinės karinių operacijų patirties neturinčius baltarusių karius dabar jau (bent prieš kameras) apmoko „Wagner“ samdiniai, kurie turi pakankamai karo veiksmų patirties iš kovų Ukrainoje.

Dauguma tų pajėgesnių „Wagner“ samdinių, kurie po J. Prigožino maišto nesutiko įsilieti į Rusijos armijos gretas (nes daugelis iš ten į „Wagner“ ir atėjo dėl geresnio atlygio ir geresnių sąlygų) yra ne šiaip patyrę, gerai aprūpinti bei ginkluoti, bet ir motyvuoti užsidirbti. Jei šis darbas – baltarusių kovinis rengimas, nes pačiai Baltarusijos kariuomenei trūksta instruktorių, kurių savo ruožtu reikia apmokyti mobilizuotus rusus, tai su Rusijos armija švelniai kalbant „nesutariantys“ „Wagner“ samdiniai gali imtis ir tokio darbo, kuris, žinoma, ne toks rizikingas, kaip karas Ukrainoje.

Belarus authorities confirm that Wagnerites (at least some of them) are already in Belarus and are helping train local conscripts from territorial defense.