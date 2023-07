Norėjo nuotraukos prie Vilniaus geležinkelio stoties: apsauga atėmė telefoną ir liepė viską ištrinti

Made in Vilnius

Vasarą Vilniuje yra geriausias ir mėgstamiausias turistinių išvykų metas. Visgi ne visada miestas juos priima nuoširdžiai, o turistai ne visada iš jo išvažiuoja su gerais atsiminimais. Taip atsitiko vienam Vilniaus turistui, kuris norėjo padaryti savo mamai nuotrauką prie Vilniaus geležinkelio stoties pastato. Priėjusi apsauga ne tik liepė ištrinti visas nuotraukas, bet ir ištraukė telefoną jam iš rankų.

Paprasta nuotrauka šeimyniniam archyvui pasibaigė sugadinta nuotaika. Turistas, atvažiavęs į Vilniaus geležinkelio stotį kartu su mama, norėjo atminčiai pasidaryti nuotrauką šalia stoties pastato. Be to, atvykėliui patiko naujas geležinkelio stoties apšvietimas, kurį jis irgi nusprendė įamžinti. To padaryti nepavyko, nes apsauga pribėgo akimirksniu ir liepė ištrinti visas nuotraukas.

Kaip paaiškino „Lietuvos geležinkelio” atstovai, darytis nuotraukas stotyje be specialaus leidimo draudžiama. Būtent todėl apsaugos darbuotojas galėjo reikalauti ištrinti nuotraukas.

„Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme (TAR, 2019-01-08, Nr. 219) AB „Lietuvos geležinkeliai“ įtraukta į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą. O viešoji geležinkelių infrastruktūra, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai ir kiti įrenginiai bei turtas, reikalingi sklandžiam geležinkelių transporto eismui užtikrinti – į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą. Todėl norint filmuoti ar fotografuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ objektuose reikia iš anksto gauti leidimą, ypač šiuo Lietuvai ir tarptautinei bendruomenei svarbiu laikotarpiu”, – sako Gabjota Alūzaitė, AB „Lietuvos geležinkeliai” atstovė.

Policija iš turisto skundo ar kitokio pobūdžio pranešimo negavo. Visgi, kaip paaiškino Julija Samorokovskaja, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja, jeigu apsaugos darbuotojas manė, kad asmuo elgiasi neteisėtai, apie tai turėjo pranešti policijai. Anot specialistės, pats apsaugininkas neturėjo teisės atimti iš turisto jo telefono. Tai patvirtina ir geležinkelio atstovė.

„Apsaugos darbuotojas neturėjo teisės paimti stoties lankytojų telefono, tačiau stotyse ir jų prieigose be leidimo fotografuoti, filmuoti draudžiama, o apie tai informuojame šiuos veiksmus draudžiančiais ženklais. Pažeidus šį draudimą apsaugos darbuotojas turėtų paprašyti ištrinti nuotraukas, o lankytojui nesutikus, iškviesti policijos pareigūnus”, – sako ,,Lietuvos geležinkelių” atstovė.

Įmonė jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, siekdama papildomai instruktuoti apsaugos darbuotojus. Apie įvykį buvo informuota apsaugos paslaugas teikianti įmonė, kuri turės priminti savo darbuotojams apie jų pareigas, teises ir įgaliojimus.

Gyventojai ir turistai turėtų įsiminti, kad Lietuvoje yra tam tikros vietos, kuriose filmuoti ir fotografuoti draudžiama, nes jos yra įtrauktos į nacionalinio saugumo užtikrinimo sąrašą. Prieš vykstant fotografuoti ar filmuoti į tam tikrą vietą reikėtų iš anksto išsiaiškinti, ar joje nereikalaujama specialaus leidimo.