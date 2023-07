SVARBIAUSIOS NAUJIENOS:

Vilniuje Zelenskis kreipėsi į Lietuvos žmones: esu namuose

NATO susitikimas Vilniuje. NATO sutarė dėl Ukrainos narystės: pristatė trijų punktų planą

Paviešintas pilnas NATO deklaracijos tekstas

Vilniuje Zelenskis kreipėsi į Lietuvos žmones: esu namuose papildyta

Kreipdamasis į lietuvius, Kyjivo lyderis vakar dėkojo už suteiktą karinę bei humanitarinę pagalbą, šalyje priimtus Ukrainos karo pabėgėlius.

„Aš dėkingas tau, Vilniau, ir visiems Lietuvos miestams, miesteliams ir kiekvienam, kuris palaikė Ukrainą, kad priglaudė mūsų žmones, kurie pas jus, Lietuvoje, gelbėjosi nuo karo veiksmų“, – kalbėjo prezidentas V. Zelenskis.

Antradienį vakare pranešta, kad atsižvelgiant į NATO viršūnių susitikimui keliamus saugumo reikalavimus koreguojami įvesti eismo ribojimai – trečiadienį jie bus griežtesni nei numatyta, praneša Vilniaus savivaldybė.

NATO viršūnių susitikimas

Sąjungininkės nuvylė Zelenskį, prašiusį Ukrainos narystės NATO tvarkaraščioAntradienį NATO lyderiai sugriovė Ukrainos prezidento Volodymro Zelenskio viltis dėl aiškaus prisijungimo prie Aljanso termino, pareiškę tik tai, kad pakvies Ukrainą tapti nare, kai „bus įvykdytos sąlygos“.31 NATO valstybės viršūnių susitikime Vilniuje generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas tvirtino, kad Aljansas dar niekada nenaudojo „stipresnės kalbos“, kad paremtų Ukrainą jos žūtbūtinėje kovoje atremiant Rusijos invaziją.NATO lyderiai pažadėjo, kad „Ukrainos ateitis yra NATO“, ir sutrumpino procesą, kurį turės pereiti Kyjivas, kad įstotų į Aljansą. „Mes galėsime pateikti kvietimą Ukrainai prisijungti prie Aljanso, kai sąjungininkės sutiks ir bus įvykdytos sąlygos“, – sakoma lyderių pareiškime.Tačiau tai, kad dėl būsimos narystės nepavyko žengti toliau nei buvo pažadėta 2008 m., yra skaudus smūgis V. Zelenskiui.Prieš NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, sužinojęs apie atsargias formuluotes, jis sakė, kad NATO nėra pasirengusi nei pakviesti Ukrainos, nei padėti jai tapti nare. O tai, pasak jo, reiškia, kad galimybių langas derėtis dėl Ukrainos narystės NATO paliekamas derybose su Rusija. „Rusijai tai reiškia motyvaciją tęsti terorą“, - sakė V. Zelenskis, tikinęs, kad Ukrainos narystė nekeltų NATO narėms pavojaus įsitraukti į karą su Rusija, bet padarytų Aljansą stipresnį ir saugesnį.Suvokdami V. Zelenskio nusivylimą, Vakarų pareigūnai pabrėžė, kad bus pateiktas platesnis paramos pasiūlymų paketas, kad Ukraina įgytų karinį pranašumą prieš įsibrovėlius.Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad Didžiojo septyneto (G7) grupė paskelbs deklaraciją dėl ilgalaikės paramos, kuri bus pradėta, kai tik „bus pasiekta taika“. Tai turėtų būti paskelbta trečiadienį, pasibaigus NATO viršūnių susitikimui.Berlynas pažadėjo skirti Kyjivui dar 700 mln. eurų karinę pagalbą. Naujoji pagalba apima du raketų paleidimo įrenginius „Patriot“, dar 40 pėstininkų kovos mašinų „Marder“ ir 25 tankus „Leopard 1“.Prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat sakė, kad Prancūzija prisideda prie Didžiosios Britanijos ir suteiks Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas SCALP, arba „Storm Shadow“, kad Ukraina galėtų smogti į Rusijos taikinius toli nuo fronto linijos. Jam tai paskelbus buvo pranešta, kad šios raketos jau Ukrainoje.Danija ir Nyderlandai pranešė, kad 11 valstybių koalicija kitą mėnesį pradės mokyti Ukrainos lakūnus valdyti naikintuvus F-16, Rumunijoje bus įkurtas naujas mokymo centras.Nors Rytų Europos šalys spaudė sudaryti aiškų Kyjivo prisijungimo prie NATO grafiką, JAV ir Vokietija nenorėjo žengti toliau duoto pažado, kad vieną dieną Ukraina taps nare. J. Bidenas, trečiadienį susitiksiantis su V. Zelenskiu, pareiškė, kad nėra sutikimo pasiūlyti Kyjivui narystę, kol vyksta karas su Rusija, nes tai gali tiesiogiai įtraukti į jį NATO.Karas, didžiausias Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, paskatino NATO imtis plačių gynybos pertvarkų. Aljanso lyderiai pasirašė naujus regioninius planus apsisaugoti nuo bet kokio galimo Rusijos puolimo ir parėmė gynybos išlaidų didinimą.

NATO deklaracijoje dėmesys rytiniam NATO flangui: užsiminta apie brigadų dislokavimąAntradienio vakarą aljansas paviešino komunikato tekstą, kuriame įvertinta Rytinio NATO flango šalių saugumo situacija. Deklaracijos tekste sveikinamos sąjungininkų pastangas stiprinti karinius pajėgumus geopolitiškai jautriame rytiniame flange. Tuo tarpu Lietuvai aktualaus brigados dislokavimo klausimas – minimas prieš metus vykusio Madrido NATO viršūnių susitikimo sprendimų kontekste.„Vėl patvirtiname mūsų sprendimus, priimtus per Madrido viršūnių susitikimą, NATO rytiniame flange įvesti papildomas tvirtas, kovai parengtas pajėgas, kurios būtų padidintos nuo esamų kovinių grupių iki brigados dydžio vienetų tada ir ten, kur to reikės, paremtos patikimu, greitai pasiekiamu pastiprinimu, iš anksto nustatyta įranga ir sustiprintu vadovavimu bei kontrole. Dabar yra aštuonios daugianacionalinės kovos grupės“, – rašoma deklaracijoje.Dokumente tvirtinama, kad Aljanso nariai dės ir toliau pastangas, kad rytiniame NATO flange stiprėtų kariniai pajėgumai.„Sveikiname sąjungininkių pastangas stiprinti karinius pajėgumus NATO rytiniame flange, nes tai prisideda prie tolesnio atgrasymo ir gynybos. Visos šios pajėgos rodo mūsų ryžtą ir pasirengimą ginti kiekvieną sąjungininkių teritorijos colį“ – rašoma tekste, kartu pažymint, kad Rusijos pašonėje esančioms šalims kyla realios grėsmės.„Negalime atmesti sąjungininkių suvereniteto ir teritorinio integralumo užpuolimo galimybės. Nuo 2014 m. ir ypač per Madrido viršūnių susitikimą 2022 m. priėmėme sprendimus sustiprinti mūsų laikyseną ir nustatyti aiškią pagreitinto karinio prisitaikymo trajektoriją. Šiandien susitarėme dėl reikšmingų priemonių toliau stiprinti NATO atgrasymo ir gynybos laikyseną visose srityse, įskaitant Aljanso gebėjimą sparčiai sustiprinti bet kurią sąjungininkę, kuriai iškilo pavojus. Mes visiškai įgyvendinsime šias priemones ir neleisime jokiam potencialiam priešui įgyti jokių agresijos galimybių“, – rašoma tekste.ELTA primena, kad antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. NATO lyderiai ketina sutarti dėl poreikio skirti daugiau dėmesio Aljanso rytiniam flangui bei stiprinti NATO priešakinius gynybos pajėgumus, oro ir priešraketinę gynybą.Baltijos šalys siekia reikšmingai sustiprinti regiono atgrasymo ir gynybinius pajėgumus, įtvirtinant pernai Madride priimtus įsipareigojimus. Madrido viršūnių susitikime patvirtinti sprendimai dėl atgrasymo ir gynybos stiprinimo aprėpia ir dvišalį Vokietijos ir Lietuvos susitarimą dėl brigados dydžio vieneto dislokavimo.Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos žiniasklaidai teigė, kad Vilniaus NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekste „atsispindės“ Berlyno įsipareigojimai Vilniui. Tuo metu pirmadienį, po dvišalio susitikimo su J. Stoltenbergu, jis nurodė, kad vokiečių iniciatyva didinti gynybos pajėgas rytiniame NATO flange turėtų būti pasveikinta NATO komunikate.„Manau, kad būtų naudinga NATO komunikate pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą stiprinti priešakinę gynybą“, – kalbėjo G. Nausėda.

Nausėda: NATO sąjungininkai priėmė istorinius sprendimusPrezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad NATO Aljansas antradienį Vilniuje priėmė istorinius sprendimus dėl regioninės gynybos planų, Ukrainos kelio į NATO bei didesnių asignavimų gynybai. Šalies vadovas džiaugėsi, kad Lietuvos sostinėje vykstantis aukščiausio rango vadovų susitikimas jau yra „sprendimų susitikimas“.„Šiandien NATO viršūnių susitikime sąjungininkai priėmė istorinius sprendimus, demonstruojančius mūsų vienybę ir stiprybę. Sutarėme dėl naujos kartos regioninių gynybos planų. Buvo apibrėžtas Ukrainos kelias į NATO. Sutarta dėl 2 proc. BVP gynybai“, – antradienio vakarą „Twitter“ paskyroje rašė G. Nausėda.„Vilniaus viršūnių susitikimas jau yra sprendimų susitikimas“, – džiaugėsi jis.ELTA primena, kad antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas.Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienio vakarą pareiškė, kad Ukraina kvietimo į NATO sulauks, kai bus įvykdytos reikiamos sąlygos.Prieš atvykdamas į viršūnių susitikimą V. Zelenskis pareiškė, kad „absurdiška“ nenustatyti Ukrainos narystės NATO termino ir kad neatrodo, jog narės būtų pasirengusios pakviesti Ukrainą į Aljansą arba padėti jai tapti nare.

Paskelbta NATO deklaracija: Ukrainai pakvietimas į Aljansą bus pateiktas, kai sąjungininkės pritars ir bus įvykdytos sąlygosAntradienį paskelbtame Vilniuje vykstančio NATO viršūnių susitikimo komunikate rašoma, kad Ukrainos įstojimui į Aljansą nebus taikomas narystės veiksmų planas. Visgi deklaracijos tekste konkretesni terminai, kada Ukraina galėtų tikėtis įstoti į NATO, nėra apibrėžti.„Mes galėsime pateikti pakvietimą Ukrainai įstoti į Aljansą, kai sąjungininkės pritars ir bus įvykdytos sąlygos“, – rašoma NATO viršūnių susitikimo komunikate.Deklaracijos tekste pabrėžiama, kad Ukrainai nebus taikomas narystės veiksmų plano reikalavimas.„Mes visiškai remiame Ukrainos teisę pasirinkti savo saugumo planus. Ukrainos ateitis yra NATO. Mes dar kartą patvirtiname įsipareigojimą, kurį prisiėmėme per viršūnių susitikimą 2008 m. Bukarešte, kad Ukraina taps NATO nare, ir šiandien pripažįstame, kad Ukrainos kelias į visišką euroatlantinę integraciją nereikalauja Narystės Veiksmų Plano“, – rašoma dokumente.Taip pat komunikate išsakoma parama Ukrainai vykdant reformas kelyje į NATO.„Ukraina tampa vis labiau sąveikaujanti ir politiškai integruota į Aljansą ir padarė reikšmingą pažangą reformų kelyje. Sąjungininkės ir toliau rems ir peržiūrės Ukrainos karinio suderinamumo pažangą bei būtinas papildomas reformas demokratijos ir saugumo sektoriuje. Pažangą nuolat vertins NATO užsienio reikalų ministrai. Aljansas rems Ukrainą vykdant šias reformas jos kelyje į būsimą narystę“, – akcentuojama susitikimo deklaracijoje.ELTA primena, kad antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas.Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienio vakarą pareiškė, kad Ukraina kvietimo į NATO sulauks, kai bus įvykdytos reikiamos sąlygos.Prieš atvykdamas į viršūnių susitikimą V. Zelenskis pareiškė, kad „absurdiška“ nenustatyti Ukrainos narystės NATO termino ir kad neatrodo, jog narės būtų pasirengusios pakviesti Ukrainą į Aljansą arba padėti jai tapti nare.

Koreguojami dėl viršūnių susitikimo įvesti eismo ribojimai – trečiadienį jie bus griežtesniAtsižvelgiant į NATO viršūnių susitikimui keliamus saugumo reikalavimus koreguojami įvesti eismo ribojimai – trečiadienį jie bus griežtesni nei numatyta, praneša Vilniaus savivaldybė.Parnešime pažymima, kad nuo 6.30 iki 12 val. be kitų suplanuotų ir anksčiau skelbtų ribojimų, iš Vakarinio aplinkkelio pietų kryptimi važiuojančios transporto priemonės ties Oslo g. bus nukreipiamos tik link Gariūnų.Važiuojant Oslo g. rytų kryptimi (nuo Gariūnų) transporto priemonės galės įvažiuoti tik į Vakarinį aplinkkelį arba į Erfurto gatvę. Eismas Lazdynų tiltu ir Oslo g. atkarpa tarp Lazdynų tilto ir Vakarinio aplinkkelio bus draudžiamas.Taip pat eismas estakada virš Savanorių pr. žiedo bus draudžiamas. Visos transporto priemonės, atvažiuojančios Tūkstantmečio gatve nuo Naujininkų bus nukreipiamos į Savanorių pr. žiedą, kuriame bus galima išvažiuoti tik į Savanorių prospektą (tiek miesto, tiek Kauno kryptimi).Eismas Geležinio Vilko gatvės atkarpoje tarp Savanorių žiedo ir Pedagoginio žiedo bus draudžiamas.T. Narbuto gatve įvažiavimas į Pedagoginio žiedą bus draudžiamas.Geležinio Vilko gatve pietų kryptimi (nuo Baltupių) transporto priemonės galės važiuoti tik į Žalgirio g. arba į Ukmergės g, nurodo savivaldybė.Ukmergės gatvės atkarpoje tarp Ozo g. ir Geležinio Vilko g. eismas bus draudžiamas. Ukmergės gatvėje pietų kryptimi (iš Fabijoniškių) važiuojančios transporto priemonės bus nukreipiamos į Ozo gatvę, iš kur galės važiuoti tiek link Viršuliškių, tiek link Žirmūnų.Kalvarijų gatvėje pietų kryptimi (iš Baltupių) važiuojančios transporto priemonės ties sankryža su Žalgirio gatve galės važiuoti tik į kairę (link Tuskulėnų g.) arba į dešinę (link Geležinio Vilko g.). Transporto priemonės, ribojimų metu važiuosiančios Kalvarijų g. atkarpa nuo Žalgirio g. link Konstitucijos pr., bus nukreipiamos į Lvivo gatvę.Taip pat eismas bus draudžiamas Konstitucijos pr., Šeimyniškių g., T. Kosciuškos g. Žirmūnų žiede nebus galima pasirinkti išvažiavimo į Šeimyniškių g. Olandų žiede nebus galima pasirinkti išvažiavimo į T. Kosciuškos g.Pažymėtina, kad ribojimų metu nuo 6.30 iki 12 val. viešasis transportas kursuos pagal suplanuotus tvarkaraščius, tačiau galimi vėlavimai. Tam tikru metu viešojo transporto eismas laikinai minėtose gatvėse ar jų atkarpose gali būti sustabdytas.Ribojimų metu minėtose gatvėse ir jų atkarpose galės važiuoti specialiųjų tarnybų ir kitas transportas, turintis išduotus leidimus. Iš papildomų ribojimų zonos ar į ją pagal galimybes bus leidžiama važiuoti ir gyventojų bei aptarnaujančiam transportui.

Stoltenbergas: NATO šalys Vilniuje priėmė sprendimą 2 proc. BVP ribą nustatyti išlaidų gynybai grindimisNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pranešė, kad sąjungininkės antradienį Aljanso viršūnių susitikime priėmė sprendimą 2 proc. BVP ribą nustatyti išlaidų gynybai grindimis.„Šiandien sąjungininkai tvirtai įsipareigojo kasmet į gynybą investuoti bent 2 procentus BVP ir kuo skubiau vykdyti savo įsipareigojimus“, – po pirmosios NATO viršūnių susitikimo Vilniuje dienos spaudos konferencijoje sakė J. Stoltenbergas.„11 sąjungininkų dabar pasiekia arba viršija 2 procentų ribą ir tikimės, kad kitais metais šis skaičius gerokai padidės“, – pažymėjo J. Stoltenbergas.Buvo keliamas lūkestis, kad NATO viršūnių susitikime Vilniuje Aljanso narės sutars dėl didesnių asignavimų gynybos sričiai.Šiuo metu valstybės vadovaujasi 2014 m. Velso susitarimu, kuriame numatoma, jog NATO šalys iki 2024 m. sieks skirti bent 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugos išlaidoms.Vilniaus suvažiavime tikėtasi sutarti, kad 2 proc. BVP būtų minimali riba – vadinamosios „grindys“.Šį tikslą jau šiais metais turėtų pasiekti arba viršyti tik 11 iš 31 Aljanso narių – JAV, Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Estija, Latvija, Rumunija bei Slovakija.Praėjusiais metais Lietuvos asignavimai gynybai siekė 2,52 proc. BVP.

Zelenskis kreipėsi į Lietuvą: Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvęUkraina apgins ir savo, ir sąjungininkų laisvę, sako Vilniuje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Čia, Vilniuje, mes matome Europos progresą. Čia žmonės žino, kas yra saugumas ir kaip jį pasiekti. Ir žino, kad saugumas yra kartu su Ukraina“, – antradienio vakarą Lukiškių aikštėje baigiamosios akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ renginyje sakė Ukrainos prezidentas.„Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienareikšmiškai įrodo – mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina pagins ir savo, ir jūsų laisvę“, – patikino V. Zelenskis.Į Vilnių V. Zelenskis antradienį atvyko Lenkijos valstybiniu lėktuvu.Prieš atvykdamas į viršūnių susitikimą V. Zelenskis pareiškė, kad „absurdiška“ nenustatyti Ukrainos narystės NATO termino ir kad neatrodo, jog narės būtų pasirengusios pakviesti Ukrainą į Aljansą arba padėti jai tapti nare.ELTA primena, kad Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienio vakarą pareiškė, kad Ukraina kvietimo į NATO sulauks, kai bus įvykdytos reikiamos sąlygos.„Mes aiškiai pasakėme, kad pakvietimas bus pateiktas tada, kai bus įvykdytos reikiamos sąlygos“, – Vilniuje teigė generalinis sekretorius.Pasak NATO generalinio sekretoriaus Aljanso sąjungininkės antradienį susitarė dėl tvirtos ir vieningos bei teigiamos žinutės Ukrainai, taip pat dėl tebesitęsiančios paramos ir dėl kelio, kuris ves link narystės.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienio vakarą surengtoje spaudos konferencijoje teigė, jog NATO šalys susitarė dėl esminių deklaracijos aspektų. „Šiandien mes pasiūlėme Ukrainai iš trijų elementų sudarytą paketą, kuris padėtų priartinti Ukrainą prie NATO. Pirmiausia – daugiametė pagalbos programa Ukrainai, kuri leistų priartėti prie aljanso standartų ir atsisakyti sovietinės ginkluotės, bei parengties. Pradėsime NATO ir Ukrainis tarybą. Tai bus forumas, skirtas sprendimams priimti ir vykdyti krizines konsultacijas. Jame kalbėsimės kaip lygiaverčiai partneriai, nekantriai laukiame pirmosios tarybos su prezidentu Volodymyru Zelenskiu jau rytoj“, - sakė J. Stoltenbergas. Jis teigė, jog NATO šalių lyderiai pirmąją NATO viršūnių susitikimo dieną patvirtino, jog „Ukraina taps NATO nare“. „Susitarėme atsisakyti reikalavimo taikyti narystės veiksmų planą. Tai iš esmės pakeis Ukrainos narystės kelią. Nuo dviejų žingsnių proceso pereisime prie vieno žingsnio proceso“, - antradienį spaudos konferencijoje sakė NATO generalinis sekretorius. „Taip pat aiškiai pasakėme, kad pateiksime Ukrainai kvietimą prisijungti prie NATO, kai dėl to bus susitarta sąjungininkų tarpe ir kai Ukraina atitiks sąlygas“, - teigė jis.

Blinkenas: NATO viršūnių susitikimas „labai praktiškais būdais“ parodys paramą Ukrainos narysteiPo NATO viršūnių susitikimo Vilniuje Ukraina gaus labai tvirtą paramos paketą, tai per „ABC News“ paskelbė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, pranešė „Ukrinform“.„Manau, kad po aukščiausiojo lygio susitikimo pamatysite keletą dalykų. Pirma, labai tvirtą politinės ir praktinės paramos paketą Ukrainai“, – sakė A. Blinkenas. Antra, jo teigimu, kalbant apie narystę „per viršūnių susitikimą bus atsižvelgta į Ukrainos padarytą pažangą, ji reikšminga“. Taip pat per aukščiausiojo lygio susitikimą bus atkreiptas dėmesys į darbą, kurį dar reikia nudirbti reformuojant Ukrainos karinį sektorių ir stiprinant šalies demokratiją.„Taigi visa tai bus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatas. Aljansas yra vieningas ir ketina labai praktiškai parodyti savo ilgalaikę paramą Ukrainai, įskaitant kelią į narystę“, – pabrėžė A. Blinkenas.Antradienį NATO viršūnių susitikime Vilniuje dalyvaujantis JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė paramą vieningai NATO viršūnių susitikimo žiniai dėl Ukrainos kelio į narystę Aljanse.

Vokietijos gynybos ministras Pistoriusas: negalime Ukrainai pasiūlyti narystės kol nesibaigė karasVilniaus viršūnių susitikime viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pabrėžia, kad Vokietija nori, jog Ukraina prisijungtų prie NATO. Tačiau, anot jo, Aljansas negali pasiūlyti Ukrainai narystės tol, kol nesibaigė karas.„Mes visada sakėme, kad Ukrainos ateitis yra NATO. Dėl to nekyla jokių abejonių. Apie įstojimą į NATO reikėtų kalbėti, kai baigsis karas“, – žurnalistams antradienį teigė B. Pistoriusas.„Mes tikrai negalime derėtis dėl Ukrainos narystės NATO tol, kol vyksta karas. Taigi, jūs turite palaukti šios akimirkos ir tada mes turėsime tai padaryti greitai“, – pridūrė Vokietijos gynybos ministras.Antradienį tokią Vokietijos ir dalies Aljanso valstybių poziciją sukritikavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis savo „Twitter“ įraše pažymėjo, kad Ukraina „nusipelnė pagarbos“, ir pridūrė, jog, regis, „nėra pasirengimo“ pakviesti Ukrainą prisijungti prie NATO ar priimti šalį į Aljanso gretas.„Nėra precedento ir yra absurdiška, kai nenustatomas nei pakvietimo, nei Ukrainos narystės tvarkaraštis. Tuo pat metu netgi pridedama neaiški formuluotė apie „sąlygas“ pakviečiant Ukrainą“, – rašo V. Zelenskis.Antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. Tai pirmasis tokio lygio tarptautinis renginys Lietuvoje, kuriame dalyvaus per 40 užsienio valstybių lyderiai, diplomatijų vadovai bei gynybos ministrai, kiti aukšto rango pareigūnai.

Pistoriusas: Lietuvos ir Vokietijos sutarimas dėl brigados – dvišalis, o ne NATO kaip organizacijos klausimasVokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tvirtina, kad Vilniaus ir Berlyno sutarimas dėl brigados Lietuvoje yra dvišalis, o ne viso Aljanso klausimas. Pasak jo, tai suderinta su NATO planais, bet tai nėra Aljanso, kaip organizacijos, susitarimas.„Na, tai dvišalis susitarimas, kuris buvo paskelbtas prieš porą savaičių, kai buvau Vilniuje ir Pabradėje. Dabar einame tuo keliu. Bet galiausiai, manau, svarbiausia būtų tai, kad čia, Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse, yra karinės pajėgos. Mes ties tuo dirbame. Visų pirma, mes stengiamės rasti dvišalį sprendimą“, – antradienį žurnalistams teigė B. Pistoriusas.„Žinoma, tai suderinta su NATO planais, bet tai nėra NATO, kaip organizacijos, klausimas“, – pabrėžė jis.ELTA primena, kad antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. NATO lyderiai ketina sutarti dėl poreikio skirti daugiau dėmesio Aljanso rytiniam flangui bei stiprinti NATO priešakinius gynybos pajėgumus, oro ir priešraketinę gynybą.Baltijos šalys siekia reikšmingai sustiprinti regiono atgrasymo ir gynybinius pajėgumus, įtvirtinant pernai Madride priimtus įsipareigojimus. Madrido viršūnių susitikime patvirtinti sprendimai dėl atgrasymo ir gynybos stiprinimo aprėpia ir dvišalį Vokietijos ir Lietuvos susitarimą dėl brigados dydžio vieneto dislokavimo.Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos žiniasklaidai teigė, kad Vilniaus NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekste „atsispindės“ Berlyno įsipareigojimai Vilniui. Tuo metu pirmadienį, po dvišalio susitikimo su J. Stoltenbergu, jis nurodė, kad vokiečių iniciatyva didinti gynybos pajėgas rytiniame NATO flange turėtų būti pasveikinta NATO komunikate.„Manau, kad būtų naudinga NATO komunikate pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą stiprinti priešakinę gynybą“, – kalbėjo G. Nausėda.

Baltijos šalys pasirašė deklaraciją dėl oro erdvės NATO sąjungininkų veiklai išplėtimoVykstant NATO viršūnių susitikimui, Baltijos šalių gynybos ministrai pasirašė bendrą deklaraciją dėl šalių oro erdvės išplėtimo Aljanso veiklai – NATO sąjungininkams suteikiama galimybė be apribojimų naudotis sujungtu oro erdvės blogu atgrasymui bei mokymams.Deklaracijoje Baltikos valstybės ragina sąjungininkus prisidėti savo pajėgumais prie rotacinio oro gynybos modelio, dėl kurio principų NATO sutarė jau anksčiau.Be to, dokumente nurodoma, kad, esant poreikiui, ministrai ketintų toliau tobulinti oro erdvės sprendimus, didinti jos prieinamumą, užtikrinti aukščiausius skrydžių saugos standartus ir gerinti Baltijos šalių karinį bei civilinė bendradarbiavimą.ELTA primena, kad antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. Tai pirmasis tokio lygio tarptautinis renginys Lietuvoje, kuriame dalyvaus per 40 užsienio valstybių lyderiai, diplomatijų vadovai bei gynybos ministrai, kiti aukšto rango pareigūnai.Aljanso lyderių darbotvarkėje – dėmesys NATO kolektyvinės gynybos, atgrasymo stiprinimui, paramos Ukrainai klausimams.

Šimonytė susitiko su Naujosios Zelandijos Vyriausybės vadovu Chrisu Hipkinsu Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė antradienį Vyriausybės rūmuose priėmė Naujosios Zelandijos Ministrą Pirmininką Chrisą Hipkinsą, praneša Vyriausybė.Pranešime nurodoma, kad Vyriausybių vadovai susitikime aptarė Lietuvos ir Naujosios Zelandijos dvišalių santykių plėtrą, bendradarbiavimą saugant taisyklėmis paremtą pasaulio tvarką, paramą Rusijos užpultai Ukrainai„Rusijos karo prieš Ukrainą baigtis lems ne tik mūsų regiono saugumą – demokratijų atsakas brėš ribas autoritariniams režimams bet kuriame žemyne. Karinės jėgos naudojimas, tarptautinės teisės ir valstybių suverenumo nepaisymas neturi rasti vietos bendromis taisyklėmis grįstame pasaulyje. Be to, euroatlantinis ir Indijos-Ramiojo vandenyno regiono saugumas yra susiję, pusiausvyros viename iš jų sutrikdymas neišvengiamai atsiliepia ir kitam, nepaisant mus skiriančio atstumo“, – sakė I. Šimonytė. Lietuvos palaikymas Ukrainai kyla ne tik iš tiesioginių saugumo interesų, tačiau ir istorinės patirties ir aktyvaus Lietuvos piliečių solidarumo su šalimi, besiginančia nuo Rusijos imperinio karo, pridūrė premjerė. Premjerai susitikime taip pat aptarė regioninį saugumą bei Rusijos karo prieš Ukrainą poveikį globaliai ekonomikai. „Kaip parodė šiuo metu sėkmingai išgyvendinama ES šalių priklausomybė nuo Rusijos energijos išteklių, lūkestis dėl autoritarinių režimų ekonominės integracijos su demokratinėmis valstybėmis, taip neva sukuriant sąlygas taikiam tarpusavio sambūviui, nepasiteisino ir pasirodė esąs ilgainiui pavojingas pačioms demokratijoms“, sakė I. Šimonytė.Susitikime aptarti ir dvišaliai Lietuvos ir Naujosios Zelandijos santykiai.

Pistoriusas davė pažadą dėl brigados Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius NATO viršūnių susitikime Vilniuje patvirtino, kad iki šių metų pabaigos bus parengtas nuolatinio brigados dislokavimo planas. Tačiau paklaustas, ar tai suderinama su šiuo metu tvirtinamais NATO regioniniais gynybos planais, ministras atsakė, kad kol kas apie tai nekalbama, mat vyksta planavimo procesas.

Landsbergis: esame dėkingi Vokietijai už sprendimą atsiųsti brigadą ir tvirtą partnerystę saugant pasaulio tvarkąAntradienį, NATO Viršūnių susitikimo metu, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis susitiko su Vokietijos federaline užsienio reikalų ministre Annalena Baerbock, praneša Užsienio reikalų ministerija.„Esame dėkingi Vokietijai už istorinį sprendimą atsiųsti brigadą ir už tvirtą partnerystę saugant taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką“, – susitikimo metu sakė G. Landsbergis.Lietuvos ir Vokietijos diplomatijos vadovai aptarė saugumą regione, NATO Rytų flango gynybos bei atgrasymo klausimus, Rusijos karą prieš Ukrainą bei bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis. Abiejų šalių užsienio reikalų ministrai pasisakė už tai, kad būtina ir toliau tęsti ir dar labiau stiprinti visokeriopą paramą Ukrainai, nurodo ministerija. Ministras Vokietijos kolegei taip pat pristatė liepos 5 d. patvirtintą pirmąją Lietuvos Indijos-Ramiojo vandenynų regiono strategiją.„Mūsų naujoji strategija skirta ne tik Lietuvos, bet ir visų mūsų draugų regione gerovei ir saugumui stiprinti. Lietuvai atlaikyti Kinijos ekonominį spaudimą padėjo mūsų visų partnerių, taip pat ir Vokietijos parama“, – pažymėjo G. Landsbergis

Žiniasklaida: Zelenskis mėgina priversti NATO šalis perrašyti baigiamąjį komunikatąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mėgina priversti NATO šalis perrašyti Aljanso viršūnių susitikimo Vilniuje baigiamąjį komunikatą.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „The Guardian“.Leidinio šaltiniai Aljanse teigia, jog, jų nuomone, Ukrainos lyderis paskutinę minutę ėmėsi griežtos viešos diplomatijos, kuria siekiama priversti Aljansą perrašyti baigiamąją deklaraciją iki viršūnių susitikimo pabaigos.Anksčiau V. Zelenskis kritikavo NATO šalis dėl jų pozicijos Ukrainos atžvilgiu, nes Kyjivas gavo signalą, kad partneriai viršūnių susitikimo kuluaruose svarsto formuluotes be Ukrainos.

Zelenskio laukia minia žmonių

Lukiškių aikštėje vyksiančiame renginyje dalyvaus V. ZelenskisĮ Lukiškių aikštėje vyksiantį baigiamąjį akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ renginį atvyks Ukrainos prezidentas Volodimyras Zelenskis. Tai antradienį patvirtino prezidento atstovas spaudai Serhijus Nykyforovas, praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas.Renginio metu bus iškelta Ukrainos vėliava, kuri iš karo lauko bus atnešta bėgikų. Nuo pat Bachmuto vėliavą nešė Lietuvos ir Ukrainos sportininkai, kariai, visuomeninių organizacijų atstovai, atlikėjai.„Nuolatinė Lietuvos parama Ukrainai, tiek valstybės, tiek visuomenės lygmeniu tiesiog stulbina. Ukrainiečių bendruomenė čia jaučiasi kaip namuose, už tai esame be galo dėkingi. Akcija „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ tapo svarbia atrama ne tik Ukrainai lemtingų sprendimų išvakarėse, tačiau ir patiems ukrainiečiams, kurie bėgdami išreiškė solidarumą su tebekovojančiais fronte“, – sakė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Beshta.Aikštėje koncertuos Marijus Mikutavičius, Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras „Jaunystė“, Giedrė Kiličiauskienė, Vaidas Baumila, Ieva Narkutė, Algirdas Kaušpėdas ir grupė „KaNdis“, Baltos varnos, Aistė Smilgevičiūtė, Nadiia Adamchuk, Rafailas Karpis, FC Baseball, G&G Sindikatas.Renginį organizuoja „Stiprūs kartu“, „Blue/Yellow“, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Vilniaus kultūros centras.Nuo liepos 7-osios iki 13-osios trunkanti akcija kviečia visus Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų gyventojus kelti Ukrainos vėliavą ant savo namų, biurų, balkonų, langų ar automobilių išreiškiant savo palaikymą ir pritarimą Ukrainos narystei NATO.

V. Zelenskis atvyko į Pilies gatvę, čia, išlipęs iš automobilio, mojavo žmonėms.

Reznikovas atvyko į „Litexpo“Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas kiek po 16 valandos atvyko į „Litexpo“. „Žinote, kad pagrindinis tikslas yra pilna narystė“, – sakė jis.„Atvykau pasirašyti memorandumo dėl naikintuvų F16 koalicijos“, – sakė jis. O prieš nueidamas O. Reznikovas dar šyptelėjo „mano prezidentas kažką žino“. https://www.delfi.lt/video/aktualijos/ziurekite-tiesiogiai-vilniuje-nato-virsuniu-susitikimas.d?id=93894391

„Bloomberg“: Vilniuje Ukrainai ruošiamos ne tik NATO saugumo garantijosDidžiojo septyneto (G7) grupė Ukrainai siūlys atskirų saugumo garantijų. Tikimasi, kad jau greitai bus pasiektas susitarimas pradėti derybas su Kyjivu dėl dvišalių įsipareigojimų saugumo sferoje, skirtų didinti šalies pajėgumus apsiginti ir atremti Rusijos agresiją ateityje.Kaip skelbia „Bloomberg“, atskirų saugumo garantijų Ukrainai paskelbimas taps G7 lyderių deklaracijos NATO viršūnių susitikime Vilniuje dalimi.„Deklaracija, kurios tikslas suteikti Ukrainai ilgalaikių saugumo garantijų, vis dar yra diskusijų stadijoje, ir iki jį paskelbiant tiek jos turinys, tiek jį pasirašantys gali pasikeisti. Jungtinės Valstijos ir kitos dalyvaujančios šalys dirbs kartu su Ukraina dėl konkrečių ilgalaikių įsipareigojimų saugumo srityje suteikiant šiuolaikišką paramą ore, sausumoje ir jūroje, teikiant pirmenybę oro gynybos sistemos, artilerijai, ilgo nuotolio veiksmams ir šarvuotai technikai“, – rašo „Bloomberg“, remdamasis anoniminiais gerai informuotais šaltiniais.Šios garantijos taps pastangų palaikyti Ukrainą tol, kol ji taps NATO nare, dalimi. Kyjivo sąjungininkai taip pat prisidės prie Ukrainos ir NATO bendradarbiavimo. Jie palaikys Ukrainos gynybos pramonės vystymąsi, apmokys šalies karius, dalinsis žvalgybos duomenimis ir stiprins kibernetinę apsaugą.

Lietuvoje nusileido stebimiausias lėktuvas pasaulyje: tikėtina, jame – ZelenskisAntradienį 15:46 Vilniuje nusileido Lenkijos karinių oro pajėgų lėktuvas Boeing 737-86X, kuriuo, tikėtina, skraidinamas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvausiantis NATO viršūnių suvažiavime Vilniuje.

Anušauskas: tai ypatinga sąjungininkėKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas antradienį dvišalio susitikimo su Jungtinės Karalystės gynybos ministru Benu Wallace‘u metu aptarė tolesnius šalių karinio bendradarbiavimo planus. Ministrai sutarė, kad ateityje Lietuvos ir JK bendradarbiavimas stiprės, praneša ministerija.„Jungtinės Karalystės vaidmuo Europos saugumui – nepakeičiamas. Tai ypatinga sąjungininkė, kurios buvimas mūsų regione turi stiprų atgrasomąjį poveikį. Ypatingai vertiname Jungtines ekspedicines pajėgas, jas matome kaip vieną iš pirmųjų atsako priemonių į bet kokią krizę. Norime dar ryškesnio Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) vaidmens regione, ypatingai svarbu, kad JEF veikimas būtų sinchronizuotas su NATO ir nacionaliniais planais“, – sakė A. Anušauskas.

Vilniuje prasidėjo Šiaurės Atlanto Tarybos susitikimasVilniuje vykstančiame NATO viršūnių susitikime prasidėjo Šiaurės Atlanto Tarybos susitikimas, kuriame susirinko šalių vadovai ir ministrai pirmininkai.Susitikime svečio teisėmis dalyvavo ir Švedija, kurios narystei NATO pritarimą viešai išsakė jau visos Aljanso narės.„Sveiki atvykę į Lietuvą, kur laisvė niekada nebuvo priimama kaip duotybė, kur vertybės visada buvo ginamos, kur sąjungininkai visada yra laukiami ir branginami“, – Tarybos posėdžio pradžioje šalių vadovas sakė G. Nausėda.„Lietuva yra šalis, kur principas „vienas už visus ir visi už vieną“ turi labai svarbią prasmę ir yra giliai mūsų širdyse“, – akcentavo jis.Prezidentas nurodė, kad Vilniuje susirinkę Aljanso lyderiai turės priimti esminius sprendimus, susijusius su kolektyvinės gynybos ir atgrasymo stiprinimu, parama Ukrainai bei ryšių su kitais regionais stiprinimu.„Vienybė, solidarumas ir transatlantinis ryšys yra nepakeičiami mūsų sėkmės poliai“, – kalbėjo šalies vadovas.„Draugai, leiskite palinkėti produktyvių diskusijų ir išmintingų sprendimų“, – linkėjo jis.Tarybos posėdžio pradžioje NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas padėkojo Lietuvai ir prezidentui G. Nausėdai už priėmimą Vilniuje.„Didžiulės padėkos Lietuvai ir jums asmeniškai, prezidente Gitanai Nausėda už priėmimą“, – susitikimo metu sakė J. Stoltenbergas.NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad viršūnių susitikimo metu bus priimti sprendimai, kurie priartins Ukrainą prie narystės NATO.„Mes priimsime daugybę sprendimų dar labiau stiprinančių Aljansą, mes padidinsime savo praktinę ir politinę pagalbą Ukrainai. Visa tai priartins Ukrainą prie NATO, kuri ji ir priklauso“, – sakė jis, akcentuodamas, kad taip pat yra sutarimas ir dėl ambicingesnių gynybos investicijų.Diskusijos dėl galimos Ukrainos narystės NATO dominuoja Aljanso viršūnių susitikime Vilniuje. Nors NATO narės sutaria, kad Ukraina negali prisijungti prie Aljanso, kol jos teritorijoje vyksta Rusijos sukeltas karas, esama išsiskiriančių nuomonių dėl valstybės stojimo proceso spartos ir sąlygų pasibaigus karo veiksmams.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad būtų absurdiška, jei NATO viršūnių susitikime jo šaliai nebūtų pasiūlyta narystė Aljanse.

Uždarius sostinės centrines gatves, miestas skęsta spūstyse Šiandien ir rytoj vykstant NATO viršūnių susitikimui, sostinėje uždarytos centrinės miesto gatvės.Miestiečiams ieškant aplinkinių kelių, magistralinės gatvės pasineria į spūstis. Šiuo metu didelės spūstys fiksuojamos T. Narbuto, Gariūnų, Oslo gatvėse, Laisvės prospekte bei Vakariniame aplinkkelyje.

Bidenas: Putinas tikėjosi sugriauti NATO, bet tai jam nepavyko ir nepavyksRusijos prezidento Vladimiro Putino planas sugriauti NATO aljansą tapęs nebeįmanomu, teigia Vilniuje viešintis JAV prezidentas Joe Bidenas.„Amerikos spauda tai girdėjo jau daugelį kartų – aš manau, kad prezidentas Putinas tikėjosi pasiekti savo tikslų ir sugriauti NATO, bet tai jam nepavyko ir nebepavyks“, – antradienį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu teigė J. Bidenas.„Ir mes toliau tikimės tęstinės, vieningos NATO veiklos“, – pridūrė jis.Taip pat JAV prezidentas paminėjo, kad plečiantis NATO ir Aljansui sprendžiant klausimą dėl Ukrainos, svarbi yra devynerius metus NATO generalinio sekretoriaus postą užimančio Jenso Stoltenbergo patirtis.„Tikiu, kad niekas kitas geriau už jus nesupranta situacijos ir šiuo istoriniu momentu, kai į NATO priimame Suomiją ir Švediją, tai labai svarbu“, – sakė JAV vadovas.

Prieš atvykstant į Vilnių – Zelenskio žinutėUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš atvykdamas į Vilnių pasidalijo žinute, kurioje išreiškė nepasitenkinimą sąjungininkais, kurie esą kalba apie Ukrainą ir jos ateitį be šios šalies atstovų.„Mes vertiname savo sąjungininkus. Vertiname bendrą saugumą. ir visada vertiname atvirą pokalbį.Ukrainai NATO viršūnių susitikime bus atstovaujama. Nes tai yra pagarba. Bet Ukraina taip pat nusipelno pagarbos. Pakeliui į Vilnių mes sulaukiame signalų, kad tam tikros formuluotės diskutuojamos be Ukrainos. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad šios formuluotės yra apie Ukrainos pakvietimą tapti NATO nare, o ne Ukrainos narystę.Tai neturi precendento ir yra absurdiška, kai nėra numatytas laikas nei pakvietimui, nei narystei.Tuo pat metu aptakūs žodžiai apie „sąlygas“ įtraukiami vien kalbant apie Ukrainos pakvietimą.panašu, kad nėra nei pasiruošimo pakviesti Ukrainą į NATO, nei paversti ją Aljanso nare. tai reiškia, kad galimybių langas NATO paverstas derybų objektu su Rusija. O Rusijai tai reiškia, kad ji gali tęsti savo terorą.Neaiškumas yra silpnybė. Ir aš atvirai apie tai kalbėsiu susitikime“, – sakė V. Zelenskis.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1678707674811187200?ref_src=twsrc%5Etfw

Bideno ir Stoltenbergo pasisakymaiPo privataus JAV prezidento Joe Bideno ir NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo susitikimo, pastarasis JAV vadovui dėkojo už lyderystę. „Šis viršūnių susitikimas jau yra istorinis, nes pirmadienį buvo sutarta dėl to, kad Švedija taps pilnateise NATO nare. Tai mūsų aljansą daro dar labiau apginamą“, – sakė jis. „Per šį susitikimą mes taip pat pasiuntėme aiškią žinutę Ukrainai. Kad būsime šalia jos tiek, kiek jai reikės. Ir dar sutarėme dėl pozityvios ir bendros žinutės dėl jos kelio NATO link“, – kalbėjo J. Stolterbergas. https://www.delfi.lt/video/aktualijos/ziurekite-tiesiogiai-vilniuje-nato-virsuniu-susitikimas.d?id=93894391Jo teigimu, NATO būtina investuoti daugiau į gynybą. JAV prezidentas J. Bidenas po susitikimo padėkojo NATO generaliniam sekretoriui J. Stoltenbergui. „Manau, kad šiuo kritiniu metu Ukrainai ir visam aljansui metu būtent jūs vadovaujate NATO. Niekas geriau nežino situacijos, su kuria mes susiduriame nei jūs“, – kalbėjo jis. JAV vadovas J. Bidenas taip pat teigė, jog susitikime susitarė dėl konkrečių žodžių, kurie bus pasiūlyti Ukrainai. „Mes pritariame tiems žodžiams, kuriuos jūs pasiūlėte dėl Ukrainos galimybių ateityje prisijungti prie NATO“, – teigė J. Bidenas.

Po Macrono pareiškimo apie ilgojo nuotolio raketas – pikta Kremliaus reakcijaKremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas labai kritiškai įvertino Vilniuje vykstantį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą ir išskyrė Prancūzijos pasiūlymą dėl ilgojo nuotolio raketų, apie kurį Emmanuelis Macronas pranešė antradienį.D. Peskovas sakė, kad tai Prancūzijos klaida, o Ukraina esą sulauks pasekmių, nes Rusija imsis atsakomųjų priemonių. Kremliaus spaudos tarnybos pranešime cituojami D. Peskovo žodžiai: „Šie sprendimai negali paveikti įvykių eigos, jie gali tik pabloginti Ukrainos režimo likimą“.

Kasparovas: dėl pradėto karo dar ilgus metus rusai bus laikomi nusikaltėliaisVilniuje viešintis Rusijos opozicijos politikas Garis Kasparovas sako, kad tęsiantis Kremliaus agresijai Ukrainoje rusų laukia dideli iššūkiai. Antradienį Vilniuje vykstančiame NATO viešajame forume jis pažymėjo, jog Rusijos piliečius dėl pradėto brutalaus karo pasaulio bendruomenė dar ilgus metus laikys nusikaltėliais.„Rusijos ateityje laukia labai didelis iššūkis. Daugelis rusus dar ilgus metus įsivaizduos kaip nusikaltėlius“, – sakė jis.Anot jo, milžiniški iššūkiai laukia ir Rusijos valstybės. Šachmatų didmeistrio teigimu, Rusijai, kaip valstybei, visiškai nesužlugti įmanoma tik vienu atveju – jei ji greitai pralaimės pačios pradėtą karą Ukrainoje. „Apie pokyčius Rusijoje galime kalbėti, kai Sevastopolyje bus iškelta Ukrainos vėliava“, – sakė opozicionierius.„Kuo greičiau Ukraina laimės, tuo didesnis šansas Rusijai visiškai nesužlugti. Svarbu, kad šiame procese Rusijos transformacija būtų iš imperijos į konfederaciją ar respubliką“, – teigė G. Kasparovas ir pridūrė, jog šiuo metu labai svarbu ruoštis įvairiems Rusijos ateities scenarijams.„Gal ateis toks metas, jog mes galėsime savo šalį atstatyti, gal Rusija apskritai žlugs, po to kai Ukraina laimės. Gali būti taip. Turime turėti viziją, kas gali nutikti“, – teigė jis.

Stoltenbergas: V. Putinas norėjo mažiau NATO, bet gaus daugiauNATO plėtra, pasak Aljanso generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, rodo, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino politika žlugo. „Jis pradėjo karą, nes norėjo mažiau NATO. Jis gaus daugiau NATO“, – sakė norvegas antradienį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje kuluaruose.Tai, kad Suomija jau yra narė, o Švedija taps, rodo, jog V. Putino invazija į Ukrainą buvo „didelė strateginė klaida“. Jis esą neįvertino nei ukrainiečių, nei NATO vienybės, taip pat politinių padarinių tokiose šalyse, kaip Švedija ir Suomija.J. Stoltenbergas pirmadienio vakarą paskelbė, kad Turkija nebeblokuos Švedijos prisijungimo prie NATO.

Latvijos premjeras: kas bus, kai baigsis karasLatvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis kėlė klausimą, kas atsitiks po karo Ukrainoje. „Mes, kaip NATO sąjungininkai siunčiame labai aiškią žinutę Ukrainos draugams ir partneriams. Mums reikia ne tik ir toliau jiems tiekti amuniciją, ginklus, lėšas, humanitarinę pagalbą – kad ir kiek truks šis karas. Bet turime rimtai pagalvoti, kas atsitiks tada, kai jis baigsis“, – teigė jis. Latvijos Vyriausybės vadovas taip pat išreiškė ir Latvijos poziciją dėl Baltarusijos. Pasak K. Karinis, Baltarusija jau yra Rusijos satelitė ir kelia grėsme. „Mes aktyviai stebime savo pietų sieną. Labai aktyviai dirbame su lietuviais ir lenkais“, – teigė jis.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda sakė besitikintis efektyvaus ir sprendimais gausaus NATO viršūnių susitikimo. „Turime kelias labai įdomias temas aptarimui. Tikiuosi, kad priimsime svarbius sprendimus NATO, Ukrainai ir NATO Rytų flangui. Esu Lenkijos prezidentas, tad šis flangas man ypatingai įdomus“, – kalbėjo jis.

Macronas: Prancūzija perduos Ukrainai ilgojo nuotolio raketų „Scalp“Prancūzija perduos Rusijos užpultai Ukrainai ilgojo nuotolio raketų „Scalp“, antradienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas.Valstybės vadovas šia žinia pasidalino atvykęs į NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, kuriame didžiulis dėmesys skiriamas Ukrainos kovai su Rusijos visapusiška invazija.Šio tipo raketų Ukrainai jau yra perdavusi Jungtinė Karalystė (JK). Britai jas vadina „Storm Shadow“.

Vaizdais iš Vilniaus besidalijantys Ukrainos žurnalistai: Lietuva mus palaikoUkrainos žurnalistai socialiniuose tinkluose dalijasi vaizdais iš Vilniaus ir pastebi, kad Lietuva tvirtai palaiko jos siekį tapti NATO nare.Miesto centre plevėsuoja mėlynos ir geltonos vėliavos, o viešajame transporte transliuojami politikų pareiškimai apie Ukrainos vietą Aljanse. Žurnalistai iš viso pasaulio į žiniasklaidos centrą eina „skausmo koridoriumi, kurį Ukraina patiria kiekvieną dieną“, – rašoma „Radio Svoboda“ ir nv.ua paskyrose „Telegrame“.https://t.me/nvua_official/56568

Švedijos ministras pirmininkas: turėjome labai gerus pokalbius su Turkijos prezidentuŠvedijos ministras pirmininkas Ulf Kristerssonas džiaugėsi, jog pirmadienį Švedijai pavyko žengti kelis itin svarbius žingsnius jos narystės NATO link. „Turėjome labai gerus pokalbius su Turkijos prezidentu, NATO gen. sekretoriumi. Ir sutikome dėl bendro pareiškimo“, – sakė jis.

Estijos premjerė: didžiausia grėsmė NATO – RusijaEstijos premjerė Kaja Kallas taip pat sutiko, jog didžiausią grėsmę NATO kelia karą Ukrainoje pradėjusi Rusija. „Mes dar kartą patvirtiname, kad Rusija yra pati didžiausia grėsmė NATO aljansui. Ir būtent dėl to mes turime įvesti naujus gynybos planus. Daugelis žinote, kad dar prieš Madrido viršūnių susitikimą žmonių kalba aiškinau, kaip tuomečiai gynybos planai veikė. Dabar esu labai laiminga, kad sprendimai yra priimti. Tikiuosi, kad šiandien juos priimsime. Kurie reikš, kad galime apginti savo teritoriją nuo pirmos akimirkos, pirmo centimetro“, – teigė ji. Estijos premjerė, atvykusi į NATO viršūnių susitikimą teigė, jog tam būtinas ir didesnis investavimas į gynybą. „2 procentų nuo BVP gynybos grindys dėl to yra svarbios. Bet dar svarbiau, kad visi sąjungininkai tai ir darytų, kad galėtume įgyvendinti tuos planus“, – kalbėjo Estijos premjerė K. Kallas.

Nausėda pasakė, ko tikisiLietuvos prezidentas Gitanas Nausėda atvykęs į NATO viršūnių susitikimą priminė, jog mūsų šalis yra tarp Baltarusijos ir Kaliningrado. „Ir Suvalkų koridorius yra siaura linija tarp šių dviejų priešiškų šalių. Ir mes turime neleisti joms nutraukti NATO paramą ir turime gintis kiekvieną savo teritorijos colį. Ir esu tikras, kad tai bus įmanoma padaryti bendrai. <...> Tikiuosi, kad NATO viršūnių susitikimas ir bus toks bendrumas“, – kalbėjo G. Nausėda. Jis sakė besitikintis, jog Ukraina sulauks kvietimo tęsti savo kelią link NATO. „Ne atidaryti duris dabar, nes tokiu atveju mes turėtume aktyvuoti 5 NATO straipsnį, bet labai aiškus signalas. Ir nekartojimas to, kas buvo padaryta Bukarešto viršūnių susitikime. Tikiu, kad padarysime daugiau“, – tikėjosi Lietuvos prezidentas G. Nausėda.

Stoltenbergas sako, kad NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekstas turėtų būti paviešintas dar antradienįAljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sako, kad Vilniuje vykstančio NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekstas turėtų būti paviešintas dar antradienį. Taip jis teigė, paklaustas apie konkrečias dokumente numatomas formuluotes, susijusias su Ukrainos narystės NATO perspektyvomis.„NATO sąjungininkės pasiųs stiprią, vieningą ir pozityvią žinią dėl Ukrainos kelio narystės link. Tačiau nesileisiu į konkrečias formuluotes, nes tai bus paskelbta tada, kai bus sutarta dėl teksto. Tai įvyks vėliau šiandien“, – antradienį žurnalistams sakė J. Stoltenbergas.Jis pakartojo, kad žinia Kyjivui bus ne tik politinė, bet ir karinė – ne tik bus sutarta ir dėl glaudesnių Aljanso bei Ukrainos ryšių, įsteigiant NATO tarybą, bet ir numatant papildomą paramą.„Nėra ką diskutuoti apie narystę, nebent mes užtikriname, kad Ukraina laimi karą ir išlieka nepriklausoma valstybe“, – aiškino jis.„Mes turime suprasti laikotarpius, užduotis. Ir pirmiausia užduotis – užtikrinti, kad Ukraina nugalės, o Rusija nelaimės šio karo“, – pabrėžė NATO vadovas.Jis taip pat patikino, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar antradienį atvyks į Lietuvos sostinę. Pasak J. Stoltenbergo, Kyjivo lyderis turėtų dalyvauti dienos vakare numatytoje vadovų vakarienėje.„Prezidentas Zelenskis atvyks. Džiaugiuosi galėsiantis jį pasveikinti atvykus ir šiandien, vakarienės metu, ir rytoj, steigiamojo NATO-Ukrainos tarybos susitikimo metu“, – patikino J. Stoltenbergas.

Nusileido Vokietijos delegacijos orlaivisOro uoste apie 11:40 nusileido Vokietijos delegacijos orlaivis. Vokietijai NATO viršūnių susitikime atstovauja šalies kancleris Olafas Scholzas.

Susitikime su Nausėda – Bideno pažadasPrezidentūroje apsilankęs J. Bidenas pažadėjo tolesnę karinę pagalbą Ukrainai.„Kariniai veiksmai prieš vieną šalį yra kariniai veiksmai prieš visas NATO sąjungininkes“, – susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda sakė J. Bidenas, kurį cituoja portalas 15min.lt. Jis taip pat pabrėžė, kad JAV supranta nuogąstavimus dėl saugumo, tačiau akcentavo, kad agresijos atveju būtų ginama visa NATO teritorija. JAV prezidentas Joe Bidenas teigė, kad susitikimas vyksta labai svarbiu metu, o visi veikia kaip vienas, jis vylėsi, kad šiame NATO susitikime bus priimti aktualūs sprendimai. „Rusija įsiveržus į Ukrainą, mes suprantame NATO svarbą. Dedame visas pastangas, kad saugumą stiprintume ir į penktąjį straipsnį žvelgiame pažodžiui. Tad jei prasidės kariniai veiksmai prieš vieną šalį – tai reikš karinius veiksmus prieš visas sąjungininkes“, – susitikime su Lietuvos prezidentu sakė J. Bidenas.Kabėdamas apie Vilniuje vykstantį NATO viršūnių susitikimą J. Bidenas pažymėjo, kad Lietuvoje lankosi ne pirmą kartą.„Lankiausi Lietuvoje 2014 m. būdamas dar viceprezidento pareigose. Tuo metu pradėjome kalbėti apie Ukrainą ir Rusijos agresiją, kuri nesustoja“ – teigė JAV lyderis.J. Bidenas džiaugėsi, Lietuvos sprendimu modernizuoti savo karines pajėgas ir pareiškė, kad šitos pastangos yra svarbios.

Stoltenbergas: šis susitikimas svarbus ne tik Švedijai, Turkijai, bet visam NATO11 valandą NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas atvyko pasveikinti kitų aljanso šalių lyderių ir atsakė į žurnalistų klausimus. Jis sakė, kad šis susitikimas jau yra istorinis dėl Švedijos. „Tai gerai Švedijai, gerai Turkijai, visam NATO, taip pat Baltijos regionui: Lietuvai ir kitoms“, – sakė jis. J. Stoltenbergas žadėjo ir tvirtą žinutę Ukrainai – NATO bus su ja kiek tik reikės. „Taip pat tikiuosi, kad sąjungininkai pasiųs aiškią ir pozityvią žinutę dėl Ukrainos tolesnio tako NATO“, – kalbėjo NATO gen. sekretorius. Paklaustas, koks bus NATO atsakas į galimą branduolinę provokaciją Zaporižios atominėje elektrinėje, arba jeigu branduolinės galvutės tikrai pasieks ir bus dislokuotos Baltarusijoje, NATO gen. sekretorius J. Stoltenbergas teigė, kad Rusijos retorika pavojinga.„Pirmiausia, Rusijos branduolinė retorika yra pavojinga. Rusija turi žinoti, kad branduolinis karas niekada negali būti laimėtas, todėl negali būti pradėtas. NATO sąjungininkai, žinoma, atidžiai stebi, ką Rusija daro. <...> Kol kas mes nematėme jokių pokyčių, kuris reikalautų pokyčių ir iš mūsų pusės. Mes užtikriname, kad galėsime apsaugoti kiekvieną NATO sąjungininką prieš bet kokią grėsmę“, – kalbėjo J. Stoltenbergas. Jis pasiuntė ir dar vieną žinutę Rusijai – dėl buvimo Zaporižios atominėje elektrinėje, iš kurios, pasak aljanso vadovo, Rusijos pajėgos turi pasitraukti. „Nes jų elgesys ten pažeidžia didžiausios Europos atominės elektrinės saugumą“, – teigė jis.Norvegijos premjeras Jonas Gahras Store priminė, jog Rusija sukėlė grėsmę regionui. „Mes visi esame NATO, bet mes niekam nesame grėsmė. Mes norime taikos ir stabilumo savo regione. Grėsmė atėjo iš Rusijos agresijos Ukrainoje. Tai privertė Švediją ir Suomiją padaryti istorinius žingsnius prisijungti prie NATO“, - kalbėjo Norvegijos premjeras.Belgijos ministras pirmininkas Alexander`as De Croo taip pat tikino, jog pagrindinė šio NATO viršūnių susitikimo ašis – Ukrainos ateitis ir pagalba jai. „Mes tęsime šią paramą“, - žadėjo jis.

Lietuvos žydų bendruomenė ragina J. Bideną pakviesti Ukrainą į NATO jau dabarSeimo narys Emanuelis Zingeris ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faino Kukliansky atvirame laiške prezidentui Joe Bidenui ragina JAV vadovą pakviesti Ukrainą į NATO.Anot Lietuvos žydų bendruomenės lyderių, šią savaitę vykstančiame NATO viršūnių susitikime labai svarbu pagaliau išsiaiškinti Ukrainos ateitį NATO aljanse.„Prezidento J. Bideno prašome paraginti visas NATO valstybes nares į Vilniuje vykstančio Šiurės Atlanto sutarties organizacijos viršūnių susitikimo darbotvarkę įtraukti aiškią Ukrainos narystės NATO formulę“, – laiške sako E. Zingeris ir F. Kukliansky.Jų teigimu, agresorės įsiveržimas į laisvą, Vakarų demokratijos pasaulio link einančią valstybę rodo, kad Rusija yra nenuspėjama. Todėl būtina Ukrainą pakviesti į Aljansą, nes būtent nuo šios šalies dabar priklauso ir viso regiono saugumas, akcentuoja jie.„(...) Prašome Jo Ekscelencijos paraginti visas NATO valstybes nares jau dabar pakviesti Ukrainą į NATO, nes ši šalis yra mūsų demokratinio pasaulio dalis. Mūsų regiono saugumas priklauso nuo Ukrainos saugumo. Ukraina narystė NATO dabar reiškia taiką mums visiems ir Rusijos totalitarinių iliuzijų pabaigą“, – pažymima kreipimesi.

Nausėda pasitiko į prezidentūrą atvykusį BidenąAntradienį Vilniaus centre įsikūrusiame Prezidento rūmų kieme prasidėjo oficiali JAV prezidento Joe Bideno pasveikinimo ceremonija. J. Bidenas žengė raudonu kilimu, jį pasitiko ir pasveikino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.J. Bideną ir G. Nausėdą pasveikino Garbės sargybos kuopa. Nuskambėjo orkestro sugroti JAV ir Lietuvos himnai. J. Bidenas, klausydamasis savo šalies himno, ranką pridėjo prie širdies.Į prezidentūrą atvyko ir JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas, kiti JAV delegacijos nariai.Garbės sargybos kuopa šalių prezidentams atidavė pagarbą. Eidami raudonu kilimu G. Nausėda ir J. Bidenas šnekučiavosi, šypsojosi. J. Bidenas priėjo pasisveikinti su prezidento patarėjais, ministrais.J. Bidenas ir G. Nausėda įžengė į Prezidento rūmus, į Baltąją salę. Čia J. Bidenas pasirašė svečių knygoje, sustojo nusifotografuoti kartu su Lietuvos prezidentu. Jie vienas kitam spaudė rankas, dalijo šypsenas susirinkusiems. Viso susitikimo Baltojoje salėje metu šalių vadovai šnekučiavosi.Po to prezidentai perėjo į kitą salę, iš jos vaizdas netransliuojamas.Skelbta, kad dvišaliame susitikime Lietuvos ir JAV vadovai ketina aptarti paramą Ukrainai, NATO rytinio flango stiprinimo priemones, atsaką į Baltarusijos remiamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tiesiogiai-gitanas-nauseda-prezidenturoje-priima-jav-prezidenta-joe-bidena.d?id=93892855

Anušauskas: turime prašymų Vašingtonui, kad amerikiečių kariai Lietuvoje liktų ilgesniam laikuiKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad Lietuva viliasi, jog šalyje dislokuotos rotacinės Jungtinių Valstijų karinės pajėgos pasiliktų šalyje ilgiau nei planuojama.„Amerikiečių kariai (bus – ELTA) Lietuvoje iki 2025 m. pabaigos. Yra deklaruota, aiškiai pasakyta. Tai yra rotacinės pajėgos, kurios čia visą laiką bus iš esmės iki 2026 m.“ – antradienį žurnalistams sakė A. Anušauskas.„Turime prašymų, kad tie kariai Lietuvoje liktų ilgesniam laikui negu iki 2026 m. Nebent per tą laiką geopolitinė situacija regione iš esmės pasikeistų į gerąją pusę. Kol kas to dar nėra“, – aiškino ministras.Visgi, kiek ilgiau prašoma Vašingtono palikti karius Lietuvoje, A. Anušauskas nenurodė.„Nespekuliuosiu – tiesiog ilgesniam“, – nedetalizavo jis.Ministras taip pat teigė nežinąs, ar šiuo klausimu kalbėsis antradienį susitinkantys prezidentai Gitanas Nausėda bei Joe Bidenas.Tuo metu klausimas, ar yra prašymų padidinti dislokuotų karių skaičių, ministras akcentavo, kad JAV buvimas Lietuvoje yra gerokai aktyvesnis nei anksčiau. Tačiau sprendimas, akcentavo jis, yra Vašingtono rankose.„Amerikiečiai yra ženkliai padidinę savo buvimą Lietuvoje. Bet čia yra pačių amerikiečių apsisprendimas“, – sakė A. Anušauskas.Praėjusių metų pabaigoje JAV patvirtino įsipareigojimus Baltijos valstybėms stiprinti savo rotacinių karinių pajėgų buvimą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Mechanizuoto bataliono dydžio vienetas ir lauko artilerijos baterija šalyje dislokuota nepertraukiamu rotaciniu principu.

Vengrija: Švedijos NATO paraiškos ratifikavimas yra tik techninis klausimasŠvedijos paraiškos dėl narystės NATO ratifikavimas šiuo metu yra „tik techninis klausimas“, o vyriausybė remia Švedijos kandidatūrą, antradienį pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó, vykstantis į NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Vilniuje. Apie tai praneša „Reuters“.

Nausėda: NATO saugumas yra nedalusPrezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad esminiai dalykai, kuriuos, pasak jo, būtina akcentuoti Vilniuje vykstančiame susitikime, yra nedalus NATO saugumas bei Ukrainos narystė Aljanse.„Mums reikia kalbėti apie tris esminius dalykus: Aljanso saugumas yra nedalus. Taip pat mums reikia suprasti, kad nuo pat pirmos dienos bus ginama visa Aljanso teritorija. Antras dalykas, Ukrainos vieta yra NATO Aljanse“, – NATO viešajame forume sakė G. Nausėda.„Tai yra, ne tik politiškai, bet ir praktiškai naudingas dalykas, jeigu Ukraina taps NATO nare. Taip pat mums svarbu ir toliau teikti finansinę ir karinę paramą tam, kad Ukraina pasiektų pergalę“, – pridūrė jis.Lietuvos prezidentas savo kalboje taip pat pabrėžė NATO partnerysčių su kitų regionų šalimis svarbą.„Trečia, mūsų Aljansui reikia gilesnių partnerysčių su kitų regionų šalimi: Balkanų, Kaukazo ir Ramiojo vandenyno šalimis. Mes turime įsisąmoninti, kad Rusija šiuo metu kelia pačią rimčiausią grėsmę mūsų Aljansui. Ir mums reikia priimti sprendimus, kurie apsaugos mus ateityje. Mes turime numatyti. Ir mes turime suprasti, kad visas Aljansas yra įsipareigojęs ginti savo teritoriją“, – akcentavo jis.G. Nausėda pabrėžė ir naujų Aljanso gynybos planų svarbą bei pasidžiaugė Vokietijos sprendimu Lietuvoje dislokuoti brigadą.„Karinis buvimas Aljanso šalys taip pat labai svarbus. Tai yra, egzistencinės svarbos klausimas. Sveikinu Vokietijos pranešimus šiuo klausimu ir esu tikras, kad 2026 metais Vokietijos NATO brigada Lietuvoje pradės veikti“, – sakė jis.Antradienį Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. Tai pirmasis tokio lygio tarptautinis renginys Lietuvoje, kuriame dalyvauja per 40 užsienio valstybių lyderiai, diplomatijų vadovai bei gynybos ministrai, kiti aukšto rango pareigūnai.Aljanso lyderių darbotvarkėje – dėmesys NATO kolektyvinės gynybos, atgrasymo stiprinimui, paramos Ukrainai klausimams.

Stoltenbergas teigia, kad Vilniaus viršūnių susitikimas – istorinisŠvedijai tapus NATO nare – Baltijos regionas taps saugesnis, antradienio ryte teigė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.„Švedijai prisijungus prie Aljanso, Baltijos regiono apsauga bus dar stipresnė ir tvirtesnė. NATO sustiprins pajėgas šiame regione. Tai yra istorinis momentas ir istorinis viršūnių susitikimas“, – Vilniaus NATO viršūnių susitikimo renginyje sakė J. Stoltenbergas.Sveikindamas Ankaros sprendimą dėl Švedijos narystės, jis pažymėjo, kad Turkijos interesai sutampa su kitų NATO valstybių interesais.„Švedijos interesai yra ir Turkijos interesai“, – sakė jis.Turkija iki pirmadienio blokavo Švedijos siekį prisijungti prie NATO, kaltindama Stokholmą, kad šis esą teikia prieglobstį kurdų aktyvistams, kuriuos Ankara laiko teroristais.Kada Turkija galėtų ratifikuoti sprendimą – J. Stoltenbergas negalėjo atsakyti.„Nežinau, kada tiksliai tai įvyks, bet svarbiausia, kad turime aiškų Turkijos sprendimą, jog jie ratifikuos Švedijos priėmimo į Aljansą sprendimą. Pagrindinė problema yra išspręsta“, – Vilniuje sakė NATO generalinis sekretorius.

Arestovyčius dėkoja Lietuvai: kai jums prireiks pagalbos, Ukraina atvyks su visa kariaunaBuvęs Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius socialiniame tinkle „Facebook“ antradienio rytą dėkoja Lietuvai už išskirtinį palaikymą narystės NATO siekiančiai Ukrainai.„Lietuviai visame Vilniuje iškabino 33 tūkst. Ukrainos vėliavų. Didžioji jų dalis plevėsuoja delegacijų maršrute iš oro uosto. Viršūnių susitikimas bus dramatiškas.Mūsų draugai kovoja už Ukrainos ateitį.Kai jiems prireiks pagalbos, Ukraina atvyks su visa kariauna.„Ukraina šiandien sako „ačiū“ daugiau nei 20 kalbų. Tiek NATO valstybių narių pritaria greitesniam Ukrainos stojimui. Ačiū, Lietuva!“ – socialiniame tinkle rašo O. Arestovyčius.Liepos 11–12 d. Vilniuje renkasi visi svarbiausi Aljanso lyderiai. Pasirinktas vėliavų skaičius simbolinis – Ukraina galėtų tapti 33-iąja NATO nare.https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0qaFwDz36qUR28sRaYQ1gRsEHiKkUYAfzz71ezCWJvVs4ZmfAgkHRzzqBXZw711hCl

Lietuvos ambasadorius prie NATO: tikėtina, kad iki antradienio pietų turėsime tekstą, kuris apibrėžia Ukrainos kelią į AljansąLietuvos ambasadorius prie NATO Deividas Matulionis tikisi, kad derybos dėl komunikato, kuriame bus apibrėžta kaip Ukraina gali tapti NATO nare, pasibaigs iki antradienio vidurdienio. Pasak jo, šiame komunikate greičiausiai bus atsisakyta narystės veiksmų plano ir bus nustatytos daug aiškesnės sąlygos, kurias Ukraina turi įvykdyti, kad prisijungtų prie Aljanso.„Dėl Ukrainos mūsų komunikato derybos dar nepasibaigė, bet tikėtina, kad turėtų iki pietų tikrai pasibaigti ir turėsime tekstą, kur bus apibrėžtas Ukrainos narystės į NATO kelias“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.„Labai svarbus aspektas yra narystės veiksmų plano atsisakymas, kas visada buvo tam tikra kliūtis Ukrainiečiams norint tapti NATO nariais. Nes visada buvo sakoma, kad pradžioje jiems bus suteiktas narystės veiksmų planas, o tada jau žiūrėsime. Ir šis planas bus greičiausiai panaikintas, bet dar negaliu tvirtinti. (...) Taip, Vilniuje kvietimo nebus, bet bus nustatyta gerokai aiškesnė tvarka, kaip tas kvietimas galėtų atsirasti, kai sąlygos bus tinkamos“, – aiškino jis.Lietuvos ambasadorius prie NATO priminė, kad Lietuvos iniciatyva buvo įsteigta NATO Ukrainos taryba, kurios pirmas posėdis įvyks rytoj Vilniuje ir kuri leidžia Ukrainai gerokai arčiau bendradarbiauti su NATO ir dalyvauti jos vidinėse struktūrose. Taip pat, pasak jo, ši taryba seks Ukrainos narystės progresą ir vertinimą.„Noriu pabrėžti, kad bus įsteigta NATO Ukrainos taryba ir rytoj Vilniuje įvyks jos posėdis. Ir tai buvo Lietuvos pasiūlymas, kartu su keliomis šalimis, pateiktas prieš pusmetį, kuris gavo palaikymą. Ir tai nėra vien tik koks nors pavadinimo keitimas, tai kur kas gilesni procesai, nes Ukraina gauna gerokai didesnį priėjimą prie NATO, kaip organizacijos, dar nebūdama jos nare. Tuo pačiu ta taryba bus skirta narystės progreso stebėjimui ir vertinimui. Taip pat bus įkurtas ir krizių valdymo mechanizmas. Kiekviena šalis, tiek Ukraina, tiek bet kuri Aljanso šalis galės sušaukti NATO Ukrainos tarybos posėdį. Ukrainos atstovai turės galimybę dalyvauti NATO vidinėse struktūrose: komitetuose, darbo grupėse“, – komentavo D. Matulionis.D. Matulionis paminėjo, kad iš NATO pusės bus sutarta smarkiai didinti neletalinės pagalbos teikimą Ukrainai, šios pagalbos vertė sieksianti 500 mln. eurų kasmet.„Kitas aspektas yra tai, kad NATO, kaip organizacija, deklaruoja smarkiai padidinti taip vadinamą neletalinę paramą Ukrainai. Tai nuo medikamentų iki pantoninių tiltų, reabilitacija, išminavimas, visa tai, kas nėra susiję su ginklais, bet lygiai taip pat svarbu Ukrainai. Ir šis sprendimas irgi bus priimtas ir jis bus daugiametis – kiekvienais metais tikimasi, kad suma bus apie 500 mln. eurų“, – sakė D. Matulionis

Anušauskas: patvirtinti NATO regioniniai gynybos planai tenkina tiek politine, tiek karine prasmeKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigia, kad į Vilnių susirinkę NATO lyderiai patvirtins atnaujintus regioninius gynybos planus, kurie, pažymi jis, tiek karine, tiek politine prasme tenkina Lietuvos saugumo interesus.„Ir politiškai, ir iš karinės pusės tenkina, nes šalys prisiima daugiau įsipareigojimų nei buvo prisiėmusios iki tol“, – LRT radijui antradienį sakė ministras.A. Anušausko teigimu, įvertinus Rusijos agresiją Ukrainoje, planai pagrįsti jau kitais principais, nei buvo iki šiol.„Pats principas yra nepaprastai svarbus – ginamas kiekvienas NATO teritorijos colis be išlygų, be atsitraukimo bei kitų dalykų, kurie iš karinės logikos anksčiau buvo suprantami. Tačiau matant karą Ukrainoje, matant Rusijos kariuomenės nusikaltimus okupuotose teritorijose, atsisakyta minčių, kad bet kokia teritorija gali būti okupantams palikta bent laikinai“, – teigė jis ir pažymėjo, kad dabar reikės pastangų šiuos planus įgyvendinant.„Regioninius planus reikės pasistengti įgyvendinti, užpildyti pajėgomis, šalys turi skirti pajėgumus rytų flango gynybai. Darbų laukia daug“, – sakė ministras.Pirmadienį pranešta, kad jau patvirtinti nauji gynybos nuo Rusijos planai. Kaip feisbuke rašė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, NATO esą keičia savo gynybos planavimą, numatant ne prarastų teritorijų atsiiminėjimą, o atgrasymą, veikimą nuo tada, kai „krizė ima bręsti“.Apie rastą sutarimą dėl planų atnaujinimo pirmadienį remdamasis savo šaltiniais skelbė ir portalas „15min.lt“.Anot „15min.lt“, pagal naujos kartos planus, šalys priskirtų daugiau karių, kuriuos tiesiogiai kontroliuotų vyriausiojo NATO karinė vadovybė. Tai sumažintų riziką, jog politiniai sprendimai dėl pajėgų skyrimo imtų vėluoti. Kaip skelbia portalas, Lietuvos gynybai planuose kertinis vaidmuo tektų Vokietijai.

Matulionis mano, kad Vengrija nebeblokuos Švedijos narystės NATO ratifikavimoLietuvos ambasadorius prie NATO Deividas Matulionis mano, kad Vengrija nebeblokuos Švedijos narystės NATO ratifikavimo.„Iš Vengrijos tokių ypatingų priekaištų ar rimtesnių problemų nebuvo. Todėl tas neratifikavimas atrodo ne visai suprantamai. Bet bent jau pas mus Briuselyje, mes nematome, kad Vengrija būtų ta šalis, kuri imtų ir blokuotų ratifikavimą. Manau, kad tikrai turėtų pasekti pačiu artimiausiu metu Turkijos pavyzdžiu, o gal net ir anksčiau ratifikuos“, – antradienį „Žinių radijui“ savo nuomonę išsakė D. Matulionis.Pasak jo, tam tikros Vengrijos viešai reiškiamos abejonės dėl Švedijos narystės NATO – yra natūrali diplomatinės tradicijos dalis.„Visokių būna aspektų, susijusių su dvišaliais santykiais, su šalių pozicijomis tarptautinėje arenoje, ne visada viskas patinka. Jūs turbūt girdėjote dėl Švedijos tam tikros kritikos Vengrijai. Vengrijos politikai, kai kurie parlamentarai turėjo tam tikrų abejonių. Bet kritika yra kritika, mes visi vienas kitą pakritikuojame, tai yra dalis diplomatinės tradicijos“, – sakė D. Matulionis.„Tai yra natūralus procesas, todėl sakysime, kad ratifikacija tikrai neturėtų būti kažkokiu įkatu vidinių diskusijų“, – taip pat pažymėjo jis.

Rupšys: dėl NATO regioninių gynybos planų „praktiškai padėtas taškas“Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys akcentuoja, kad pirmadienį buvo „praktiškai padėtas taškas“ dėl NATO regioninių gynybos planų, o dabar laukia darbai, kaip juos įgyvendinti. Pasak jo, reikia parengti taktinius planus, kurie gerokai skiriasi nuo operacinių.„Šiandien mes taip pat turime planus. Baltijos valstybės, kaip ir visa NATO erdvė, yra ginama, atgrasymas veikia labai puikiai. Galiu pasakyti, kad mūsų organizuotas samitas Vilniuje yra mini NATO operacija. Lietuva skyrė daug savo pajėgumų, kad užtikrintų šio renginio saugumą, kariuomenė skyrė labai daug pajėgumų, bet viso šito mums neužtenka“, – pirmadienį LRT radijui teigė V. Rupšys.„Žiūrint į naują gynybos planų šeimą, dabar jie yra parengti ir vakar buvo praktiškai pradėtas taškas dėl regioninių planų. NATO yra trys regioniniai planai – šiaurei, centrui tai yra mūsų planas ir pietryčių planas. Dabar laukia kiti darbai – sukurti pajėgumus, kad planai būtų įgyvendinami“, – akcentavo jis.V. Rupšys tikino, kad reikia skirti dėmesį taktiniams planams, kurie skiriasi nuo operacinių – juose nustatomi pajėgumai ir numatoma, kaip bus kariaujama.„Esame aiškiai numatę laiko ašį, kada tai padarysime. Esu tikras, kad tai padarysime ir suderinsime su mūsų nacionaliniais planais“, – sakė jis.Galiausiai kariuomenės vadas pažymėjo, kad patvirtinus naujus planus Rusija matys, jog agresoriui nebus atiduota nei centimetro NATO teritorijos, o jeigu Rusija „žengs pėdą“ į kurią nors Aljanso valstybę – bus išstumta.„Pati idėja ir sumanymas yra atgrasyti Rusiją. Neatgrasius – ginti. Kad gintume – turime turėti pajėgas. Kur ir kada jos turi būti – tai grynai operacinis sumanymas ir taktiniuose planuose sumanymas taip pat bus. Kariai bus dislokuoti ten, kad mes laimėtume. Tai nebūtinai pafrontėje, tai gali būti gilumoje ir t.t. Tai yra grynai kariniai dalykai“, – tvirtino V. Rupšys.

Antroje dienos pusėje Prezidentūros prieigose bus draudžiamas pėsčiųjų eismasAntradienį prasidėjus NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, įvedami papildomi ne tik automobilių, bet ir pėsčiųjų eismo ribojimai dalyje sostinės gatvių.Nuo 15 val. pėstiesiems, taip pat ir automobiliams bei kitoms transporto priemonėms, bus draudžiamas eismas Prezidentūros prieigose. Eiti pėstute bei važiuoti transporto priemonėmis nebus galima Universiteto, Liejyklos, L. S. Gucevičiaus gatvėse bei dalyje Dominikonų, Šv. Ignoto bei Totorių gatvių. Draudimas nustos galioti tos pačios dienos 24 val.

Baltijos šalių ministrai pasirašys deklaraciją dėl oro erdvės išplėtimo NATO veiklaiVykstant NATO viršūnių susitikimui, Baltijos šalių gynybos ministrai Arvydas Anušauskas, Inara Mūrniecė ir Hanno Pevkuras pasirašys bendrą deklaraciją dėl šalių oro erdvės išplėtimo Aljanso veiklai.Kaip praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM), dokumentu bus pažymima, kad NATO sąjungininkams yra suteikiama galimybė be apribojimų naudotis sujungtu Baltijos šalių oro erdvės bloku atgrasymo, sustiprinto budrumo ir didelio masto mokymų veiklai.„NATO sutaria dėl laikysenos ore stiprinimo ir Rotacinio oro gynybos modelio, rotaciniu principu šalyse dislokuojant antžeminės oro gynybos ir aviacijos pajėgumus, taip didinant Aljanso oro ir priešraketinės gynybos pajėgų parengtį, greitą reagavimą ir judrumą. Lietuva, Latvija ir Estija savo bendra deklaracija pakvies NATO sąjungininkus įgyvendinti Rotacinį oro gynybos modelį prisidedant prie to savo pajėgumais“, – nurodoma KAM pranešime.Be to, ministrai sutars, kad esant poreikiui būtų galima toliau tobulinti oro erdvės sprendimus, didinti oro erdvės prieinamumą, užtikrinti aukščiausius skrydžių saugos standartus ir gerinti Lietuvos, Latvijos bei Estijos civilinį ir karinį bendradarbiavimą.

Vilniuje prasideda aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimasAntradienį Vilniuje prasidės dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. Tai pirmasis tokio lygio tarptautinis renginys Lietuvoje, kuriame dalyvaus per 40 užsienio valstybių lyderiai, diplomatijų vadovai bei gynybos ministrai, kiti aukšto rango pareigūnai.Skelbiama, kad liepos 11-12 dienomis Vilniuje svečiuosis per 3000 užsienio delegacijų narių, maždaug 2000 nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinės žiniasklaidos atstovų.Aljanso lyderių darbotvarkėje – dėmesys NATO kolektyvinės gynybos, atgrasymo stiprinimui, paramos Ukrainai klausimams.Parama Ukrainai ir Kyjivo narystė NATOVilniaus viršūnių susitikime Ukraina tikisi gauti aiškų signalą dėl narystės NATO perspektyvos. Visgi, Vakarų šalių bei Aljanso vadovai nurodo, kad besitęsiant Rusijos karui Ukrainoje, narystės klausimas negali būti svarstomas.Praėjusią savaitę NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas nurodė, kad Lietuvoje Aljansas „patvirtins“ ankstesnį įsipareigojimą – kad ateityje Ukraina įstos į NATO.Jis teigė, kad lyderiai sutars ir dėl ilgalaikės paramos paketo, stipresnių politinių ryšių – dėl Ukrainos-NATO tarybos steigimo. Tuo metu JAV skelbia, kad Vašingtonas yra pasirengęs Ukrainai pasiūlyti panašias saugumo garantijas, kokias taiko Izraeliui.Šių diskusijų kontekste imta spekuliuoti, ar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, negaudamas aiškios žinutės iš NATO, beatvyks į Lietuvos sostinėje vyksiantį suvažiavimą. Jis leido suprasti, kad nemato reikalo dalyvauti susitikime, jei NATO lyderiai nepademonstruos „drąsos“ pradėti Ukrainos stojimo į Aljansą procesą. Tačiau NATO vadovas patvirtino, kad Ukrainos prezidentas NATO viršūnių susitikime dalyvaus.NATO valstybės dar 2008 m. sutarė, kad Ukraina taps Aljanso nare.Švedijos narystė NATOArtėjant aukščiausio rango viršūnių susitikimui Vilniuje viltasi, kad Lietuvos sostinėje NATO galės pasveikinti Švediją kaip 32-ąją Aljanso narę. Visgi, Turkija ir Vengrija dar neratifikavo Stokholmo stojimo dokumentų.Vilniaus viršūnių susitikimo išvakarėse NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kartu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu bei Švedijos premjeru Ulfu Kristerssonu susėdo prie bendro derybų stalo išspręsti dvišalius nesutarimus. Prieš susitikimą viltasi, kad Ankara atsisakys vetuoti Švedijos narystę.Po keletą valandų trukusių derybų, vėlų pirmadienio vakarą pranešta, kad Turkijos prezidentas sutiko nedelsiant pateikti šalies parlamentui ratifikuoti Švedijos stojimo protokolą.Turkijos vadovybė blokavo Švedijos stojimą, teigdama, kad Stokholmas esą nepakankamai kovoja su „teroristinėmis organizacijomis“, turėdama omenyje kurdų Darbininkų partiją. Be to, pokalbius tarp šalių lyderių apsunkina ir pastaruoju metu Stokholme užfiksuotas incidentas, kai protesto metu buvo sudegintas Koranas.Savo ruožtu NATO plėtros procesus vilkina ir Vengrija, paskelbusi, kad balsavimą dėl dokumentų ratifikavimo nukėlė iki rudens.Po Rusijos invazijos į Ukrainą, Švedija ir Suomija pasiprašė priimamos į NATO. Suomija tapo oficialia Aljanso nare nuo šių metų balandžio.Didesni asignavimai gynybaiAljanso narės ketina sutarti ir dėl didesnių asignavimų gynybos sričiai. Šiuo metu valstybės vadovaujasi 2014 m. Velso susitarimu, kuriame numatoma, jog NATO šalys iki 2024 m. sieks skirti bent 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugos išlaidoms.Vilniaus suvažiavime norima sutarti, kad 2 proc. BVP būtų minimali riba – vadinamosios „grindys“.Šį tikslą jau šiais metais turėtų pasiekti arba viršyti tik 11 iš 31 Aljanso narių – JAV, Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Estija, Latvija, Rumunija bei Slovakija.Praėjusiais metais Lietuvos asignavimai gynybai siekė 2,52 proc. BVP.Rytinio Aljanso flango stiprinimasNATO lyderiai taip pat ketina sutarti dėl poreikio skirti daugiau dėmesio Aljanso rytiniam flangui bei stiprinti NATO priešakinius gynybos pajėgumus, oro ir priešraketinę gynybą.Baltijos šalys siekia reikšmingai sustiprinti regiono atgrasymo ir gynybinius pajėgumus, įtvirtinant pernai Madride priimtus įsipareigojimus. Madrido viršūnių susitikime patvirtinti sprendimai dėl atgrasymo ir gynybos stiprinimo aprėpia ir dvišalį Vokietijos ir Lietuvos susitarimą dėl brigados dydžio vieneto dislokavimo.Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos žiniasklaidai teigė, kad Vilniaus NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekste „atsispindės“ Berlyno įsipareigojimai Vilniui. Tuo metu pirmadienį, po dvišalio susitikimo su J. Stoltenbergu, jis nurodė, kad vokiečių iniciatyva didinti gynybos pajėgas rytiniame NATO flange turėtų būti pasveikinta NATO komunikate.„Manau, kad būtų naudinga NATO komunikate pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą stiprinti priešakinę gynybą“, – kalbėjo G. Nausėda.Siekiant atliepti regione kylančias grėsmes po Rusijos invazijos į Ukrainą, NATO pristatė naujus Aljanso regioninės gynybos planus. Susitikimo išvakarėse užsienio spaudoje skelbta, kad pastarieji planai jau buvo patvirtinti – tai esą tvirtino keletas diplomatų.

Nausėda sveikina proveržį derybose dėl Švedijos narystės NATO: esame vieningi ir stiprūsPrezidentas Gitanas Nausėda sveikina NATO viršūnių susitikimo išvakarėse Turkiją ir Švediją pasiekus sutarimo dėl Stokholmo narystės Aljanse.„Vilniuje įvyko lūžis dėl Švedijos stojimo į NATO! Tikėtina, kad Aljansas pasveikins Švediją kaip pilnateisę narę“, – pirmadienio vakarą savo „Twitter“ paskyroje rašė šalies vadovas.„Tai ženkliai sustiprins Baltijos jūros regioną ir visą Aljansą. Esame vieningi ir esame stiprūs!“ – džiaugėsi G. Nausėda.Vilniaus viršūnių susitikimo išvakarėse NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kartu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu bei Švedijos premjeru Ulfu Kristerssonu susėdo prie bendro derybų stalo išspręsti dvišalius nesutarimus. Prieš susitikimą viltasi, kad Ankara atsisakys vetuoti Švedijos narystę.Po keletą valandų trukusių derybų, vėlų pirmadienio vakarą pranešta, kad Turkijos prezidentas sutiko nedelsiant pateikti šalies parlamentui ratifikuoti Švedijos stojimo protokolą.

Zelenskis patvirtino dalyvausiantis NATO viršūnių susitikimeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino atvyksiantis į NATO viršūnių susitikimą Lietuvos sostinėje Vilniuje liepos 11-12 dienomis, pranešė „Ukrinform“.Apie tai V. Zelenskis pranešė vaizdo kreipiniu. Ukrainos prezidentas sakė, kad Vilniuje surengs dvišalius įvairaus lygio susitikimus, įskaitant su Europos šalių, Amerikos, Kanados, Japonijos atstovais. „Prioritetai visiškai aiškūs: oro gynyba mūsų miestams, visoms bendruomenėms visoje šalyje, stengiamės sukurti visavertį dangaus skydą. Taip pat ginklai fronto linijai – dėl to taip pat kalbėsimės Vilniuje. Žinoma, kalbėsime ir apie kitus gyvybių apsaugojimo ir mūsų bendro saugumo aspektus“, – sakė jis.V. Zelenskis pareiškė įsitikinimą, kad Ukrainos kariams iš Vilniaus gali būti gerų su ginkluote susijusių naujienų.„Atskirai – apie fronto liniją. Rytoj, viršūnių susitikimo, kuris dabar neįsivaizduojamas be Ukrainos, atidarymo dieną bus 503-ioji plataus masto karo diena. Tai daug pasako apie mūsų – Ukrainos žmonių – stiprybę (...) be jų stiprybės Europos saugumas jau tiesiog neįsivaizduojamas“, – pridūrė V. Zelenskis.„Man didelė garbė atstovauti tokiems žmonėms ir tokiai Ukrainai!“, - sakė V. Zelenskis.

Zelenskis reikalauja „aiškaus signalo“ dėl Ukrainos narystės NATOPirmadienį, artėjant svarbiausiam Aljanso viršūnių susitikimui Lietuvoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašė Vakarų sąjungininkių pasiųsti „aiškų signalą“ dėl jo šalies narystės NATO perspektyvų.„Ukraina nusipelno būti Aljanse. Ne dabar, nes dabar vyksta karas, bet mums reikia aiškaus signalo ir šio signalo reikia dabar“, - sakė V. Zelenskis „Telegram“ kanale paskelbtame vaizdo pranešime.

NATO karinio komiteto vadovas: regioninės gynybos planų įgyvendinimui prireiks šiek tiek laikoNATO karinio komiteto pirmininkas, admirolas Robas Baueris sako, kad Vilniuje Aljanso lyderiai turėtų patvirtinti naujuosius regioninės gynybos planus. Tačiau, pabrėžia jis, vėliau valstybėms reikės susitarti, kaip kiekviena iš NATO narių prisidės prie šių planų įgyvendinimo.„Esame pakeliui į jų patvirtinimą, reikia atlikti kai kurias kitas procedūras. Tai yra regioniniai planai ir juose atsižvelgiama ne tik į rytinį flangą, tai labai svarbu pabrėžti. Juose atsižvelgiama į grėsmes, su kuriomis susiduria NATO, t. y. į Rusiją ir teroristines grupuotes“, – pirmadienį LRT televizijai sakė R. Baueris, akcentuodamas, kad naujieji regioninės gynybos planai aprėpia ne tik veiksmus sausumoje, bet ir jūroje, oro, kosmoso bei kibernetinėse erdvėse.„Gera žinia, kad esame pakeliui į jų patvirtinimą prieš NATO viršūnių susitikimą. Esu nusiteikęs pozityviai“, – sakė jis.Admirolas pažymėjo, kad derybos dėl to, kaip bus telkiami NATO kolektyviniai pajėgumai planui įgyvendinti, pareikalaus papildomo laiko.„Tuomet susėda NATO valstybės ir tariasi, kurią kolektyvinių pajėgumų rinkinio dalį perims, pavyzdžiui, Lietuva, Jungtinė Karalystė, Italija, Portugalija. Tada prasideda darbas, kad visi žinotų, ką jiems reikės daryti. Ir tam prireiks šiek tiek laiko, kad įdarbintume daugiau žmonių, juos paruoštume, pagerintume jų parengtį, nes yra didelis skirtumas tarp reagavimo į krizes operacijų ir kolektyvinės gynybos“, – tvirtino NATO karinio komiteto vadovas.R. Baueris akcentavo, kad naujieji planai numato greitą reagavimą į NATO valstybėms kylančias grėsmes. Todėl, tęsė jis, atitinkamiems veiksmams reikia ir daugiau aukštesnės parengties pajėgų.„Žinoma, mums reikia pirkti pajėgumus, kurių neturime visai ar turime per mažai. Tai yra darbas, kuriam reikia investicijų, reikia juos užsakyti ir dirbti kartu su pramone, kuri turi tuos pajėgumus gaminti. Tada prieiname prie gynybos pramonės gamybinių pajėgumų temos, kur iš tiesų nėra skirta dideliems poreikiams, o skirta reguliariems poreikiams per ilgą laikotarpį“, – aiškino admirolas.„Taigi, tai yra visko derinys ir prireiks šiek tiek laiko, kol tai bus padaryta“, – teigė jis.Visgi, nepaisant laukiančio įtempto darbo, R. Baueris teigė, jog NATO turi šiek tiek laiko pasiruošti atremti iš Rytų kylančias grėsmes, mat, pasak jo, Rusija nebėra tokia stipri, kokia buvo iki plataus masto invazijos į Ukrainą.„Tačiau gera žinia yra ta, kad turime šiek tiek laiko, nes Rusija nebėra tokia stipri, kokia buvo iki 2022-ųjų vasario 24-osios, o planai yra pagrįsti rusų pajėgumais iki karo. Tad planai yra tokie, kad net jei rusai po karo susigrąžintų jėgas iki tokio lygio, koks buvo prasidėjus karui Ukrainoje, mūsų padėtis vis tiek būtų gera“, – kalbėjo admirolas, akcentuodamas, kad Maskva sieks atsigauti ir atstatyti fronte patirtus praradimus kaip įmanoma greičiau.„Taip, Rusija atsikurs. Bet iki kol Rusija taps pajėgesnė, nei buvo iki 2022-ųjų vasario 24-osios, mums nereikia keisti savo planų”, – pridūrė R. Baueris.

Po 21 valandos Vilnių pasiekė Lenkijos delegacijos lėktuvas. Lenkijai NATO viršūnių susitikime atstovauja prezidentas Andrzejus Duda.

Pirmadienio vakare Vilniaus oro uoste nutūpė ir Albanijos delegaciją atskraidinęs orlaivis. Šaliai atstovaus Albanijos premjeras Edi Rama.

Kuleba paragino Vokietiją neblokuoti spartesnio Ukrainos stojimo į NATOUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino Vokietiją neblokuoti Ukrainos prašymo dėl spartesnio stojimo į NATO.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos URM vadovo interviu televizijos kanalui ARD.„Aš raginu Vokietijos Vyriausybę nekartoti klaidų, 2008 metais padarytų kanclerės Angelos Merkel, kuri aiškiai pasisakė prieš Ukrainos integraciją į NATO. To rezultatas buvo dar agresyvesnis Rusijos elgesys – prisiminkite Sakartvelą, priešiškumą Vakarams ir dabartinę agresiją prieš Ukrainą“, – sakė D. Kuleba.Anot jo, jau dabar didžioji dauguma NATO narių pritaria spartesniam Ukrainos prisijungimui prie Aljanso.Portalas primena, kad 2008 metais per NATO viršūnių susitikimą Bukarešte Vokietija ir Prancūzija stojo prieš Ukrainos narystę Aljanse.

Trudeau apie Latvijoje dvigubinamą karių skaičių: tai darome, kad toliau atgrasytume Rusijos agresiją regioneKanados premjeras Justinas Trudeau sako, kad šalies įsipareigojimas dvigubinti nuolatinių Latvijoje dislokuotų karių skaičių yra įrankis Rusijos agresijai regione atgrasyti.„Taip reikšmingai prisidėsime prie NATO parengties šiame regione ir galėsime pasiekti įsipareigojimus, patvirtintus viršūnių susitikime Madride pernai, kad padidintume batalioną iki brigados Latvijoje ir toliau atgrasytume Rusijos agresiją regione“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Vilniuje sakė J. Trudeau.NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse, pirmadienį Rygoje viešėjęs J. Trudeau pranešė, kad Kanada dvigubina savo Latvijoje dislokuotų karių skaičių, kad sustiprintų priešakinę Aljanso gynybą.NATO misijai Latvijoje finansuoti per trejus metus bus skirta 2,6 mlrd. Kanados dolerių (1,78 mlrd. eurų), šioje Baltijos šalyje taip pat bus nuolat dislokuota iki 2 200 Kanados kariškių.Šiuo metu Kanados vadovaujamai NATO kovinei grupei Latvijoje priklauso apie 800 kanadiečių.J. Trudeau taip pat paskelbė, kad Kanada nupirks ir preliminariai dislokuos kritinių ginkluotės sistemų.Pažymima, kad, prasidėjus Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą, Aljansas padvigubino kovinių grupių skaičių rytiniame NATO sparne ir planuoja kai kurias iš jų padidinti iki brigadų lygio.

Nausėda: JAV prezidento vizitas – artimų dvišalių santykių liudijimasPrezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Vilniaus oro uoste pasitiko į Lietuvą darbo vizito atvykusį Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentą Joe Bideną.„JAV prezidento atvykimas į Lietuvą – tai istorinis įvykis, liudijantis apie artimus ir tvirtus mūsų šalių ryšius. Lietuva vertina Jungtinių Valstijų strateginę partnerystę ir nepaprastai reikšmingą indėlį, stiprinant rytinio NATO flango ir viso Aljanso gynybą“, – sakė šalies vadovas.ELTA primena, kad į Lietuvą J. Bidenas atvyko dėl NATO viršūnių susitikimo, taip pat numatytas dvišalis jo susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda bei vieša kalba Vilniaus universitete.

I. Šimonytė: J. Trudeau pranešė apie Vilniuje atidaromą Kanados ambasadąPremjerė Ingrida Šimonytė pranešė, kad Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau dvišaliame susitikime patvirtino apie Kanados ambasados atidarymą Vilniuje.„Šiam susitikime ministras pirmininkas (J. Trudeau – ELTA) pranešė apie atidaromą ar jau veikiančią nuo šiandien Kanados ambasadą Vilniuje“, – pirmadienio vakarą žurnalistams Vilniuje pranešė I. Šimonytė.

Į Vilnių atvykęs JAV prezidentas J. Bidenas paspaudė rankomis su G. NausėdaPrezidentas Gitanas Nausėda paspaudė ranką ką tik į Vilnių atvykusiam Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Joe Bidenui.Pasisveikinęs su G. Nausėda, prezidento patarėjais, taip pat amerikiečių ambasadoriumi Lietuvoje, J. Bidenas priėjo pabendrauti su susirinkusiais stebėti jo atvykimą.Kartu su prezidentu J. Bidenu į Vilnių atvyko ir JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas.Į Lietuvą J. Bidenas atvyko dėl NATO viršūnių susitikimo, taip pat numatytas dvišalis jo susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda bei vieša kalba Vilniaus universitete.Pirmasis prezidentų susitikimas – pasisveikinimas numatomas J. Bidenui nusileidus Vilniaus oro uoste.Antradienį rengiama oficiali JAV prezidento pasveikinimo ceremonija Prezidentūros kieme. Planuojama, kad J. Bidenas taip pat pasirašys Prezidentūros svečių knygoje.Vėliau Lietuvos ir JAV vadovai dvišaliame susitikime aptars paramą Ukrainai, NATO rytinio flango stiprinimo priemones, atsaką į Baltarusijos remiamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.Trečiadienį J. Bidenas dalyvaus specialiame renginyje Vilniaus universiteto (VU) Didžiajame kieme, kurio metu kreipsis į Lietuvos žmones.Į Vilnių J. Bidenas atvyko iš Londono, kur pirmadienį susitiko su Anglijos premjeru Rishiu Sunaku.

Į Vilnių atvyko JAV prezidentas J. BidenasVilniaus oro uoste nusileido Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Joe Bideno lėktuvas. Į Lietuvą J. Bidenas atvyksta dėl NATO viršūnių susitikimo, taip pat numatytas dvišalis jo susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda bei vieša kalba Vilniaus universitete.Pirmasis prezidentų susitikimas – pasisveikinimas numatomas J. Bidenui nusileidus Vilniaus oro uoste.Antradienį rengiama oficiali JAV prezidento pasveikinimo ceremonija Prezidentūros kieme. Planuojama, kad J. Bidenas taip pat pasirašys Prezidentūros svečių knygoje.Vėliau Lietuvos ir JAV vadovai dvišaliame susitikime aptars paramą Ukrainai, NATO rytinio flango stiprinimo priemones, atsaką į Baltarusijos remiamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.Trečiadienį J. Bidenas dalyvaus specialiame renginyje Vilniaus universiteto (VU) Didžiajame kieme, kurio metu kreipsis į Lietuvos žmones.Į Vilnių J. Bidenas atvyko iš Londono, kur pirmadienį susitiko su Anglijos premjeru Rishiu Sunaku.J. Bidenas – antrasis Lietuvoje apsilankęs JAV prezidentasJ. Bidenas yra antrasis į Lietuvą atvykęs JAV prezidentas. Pirmasis čia 2002-ųjų lapkritį, Lietuvai dar laukiant narystės NATO, Vilniuje lankėsi respublikonas George'as W. Bushas.Tąkart Lietuvoje jis susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi. G. W. Bushas taip pat sakė istorine tapusią kalbą, kuria pabrėžė, kad nuo šiol Lietuvos priešas „bus ir JAV priešu“.„Jūs įsiliejate į stiprią NATO šeimą, gynybos aljansą, kuris pasiryžęs ginti savo nares. Ir bet kas, kas pasirinktų Lietuvą savo priešu, taptų ir JAV priešu“, – Vilniuje kalbėjo galingiausios valstybės tuo metinis vadovas G. Bushas.Su G. W. Bushu Lietuvoje tąkart lankėsi ir jo žmona Laura Bush.

Žiniasklaida: Japonijos premjeras Vilniuje planuoja susitikti su ZelenskiuJaponija ir Ukraina tariasi surengti premjero Fumio Kishidos ir prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą. Jis turėtų įvykti trečiadienį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje kuluaruose.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis naujienų agentūra „Kyodo“.Tikimasi, kad F. Kishida per derybas su V. Zelenskiu išreikš Japonijos pasirengimą stiprinti paramą Ukrainai atkuriant jos infrastruktūrą ir ekonomiką.„Tai bus pirmas dviejų lyderių susitikimas nuo to laiko, kai prezidentas V. Zelenskis netikėtai pasirodė G-7 viršūnių susitikime Hirošimoje gegužę. Birželio mėnesį F. Kishida telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu“, - sakoma pranešime.„Japonija ketina suteikti Kyjivui patarimų ir žinių, kaip atstatyti nuniokotus regionus, remdamasi patirtimi, įgyta per smarkų 2011 metų žemės drebėjimą ir jo sukeltą cunamį, smogusį šiaurrytinei Japonijos daliai“, – rašo „Kyodo“.Šiaurės Atlanto aljanso viršūnių susitikimas Vilniuje vyks liepos 11-12 dienomis.„Bloomberg“ pranešė, kad V. Zelenskis dalyvaus susitikime. Tikimasi, kad jis į Lietuvos sostinę atvyks trečiadienį, liepos 12-ąją.

Žiniasklaida: NATO patvirtinti nauji gynybos nuo Rusijos planaiNors NATO viršūnių susitikimas Vilniuje oficialiai dar neprasidėjo, Aljanse jau patvirtinti nauji gynybos nuo Rusijos planai, skelbia Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.Apie tai pirmadienį remdamasis savo šaltiniais skelbia ir portalas „15min.lt“.Kaip feisbuke rašo L. Kasčiūnas, NATO esą keičia savo gynybos planavimą, numatant ne prarastų teritorijų atsiiminėjimą, o atgrasymą, veikimą nuo tada, kai „krizė ima bręsti“.„Pagal juos (patvirtintus gynybos planus – ELTA) Aljansas keičia savo gynybos planavimą. NATO nesiruošia laukti kol reikės atsiiminėti prarastas teritorijas, o ims veikti iš anksto. Planuose įtvirtinta galima Aljanso reakcija, atgrasymas ir gynyba ne nuo agresijos akto pradžios, o nuo tada kai krizė ima bręsti, pasirodo ženklai, kad agresija yra planuojama.NATO gynybos planavime grįžta prie savo šaknų, tačiau mūsų laukia nelengvas praktinis šių planų įgyvendinimo procesas: valstybės narės turės priskirti savo pajėgas, kad planai taptų realūs“, – rašo L. Kasčiūnas.Kaip skelbia savo šaltiniais remdamasis portalas „15min.lt“, pagal NATO patvirtintus naujus gynybos planus, daugiau Aljanso pajėgų būtų dislokuojama palei Rusijos sieną.Anot „15min.lt“, pagal naujos kartos planus, šalys priskirtų daugiau karių, kuriuos tiesiogiai kontroliuotų vyriausiojo NATO karinė vadovybė. Tai sumažintų riziką, jog politiniai sprendimai dėl pajėgų skyrimo imtų vėluoti. Kaip skelbia portalas, Lietuvos gynybai planuose kertinis vaidmuo tektų Vokietijai.Antradienį Vilniuje prasidės dvi dienas truksiantis aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimas. Tai pirmasis tokio lygio tarptautinis renginys Lietuvoje, kuriame dalyvaus per 40 užsienio valstybių lyderiai, diplomatijų vadovai bei gynybos ministrai, kiti aukšto rango pareigūnai.Skelbiama, kad liepos 11-12 dienomis Vilniuje svečiuosis per 3000 užsienio delegacijų narių, maždaug 2000 nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinės žiniasklaidos atstovų.Aljanso lyderių darbotvarkėje – dėmesys NATO kolektyvinės gynybos, atgrasymo stiprinimui, paramos Ukrainai klausimams.

Lenkijos pareigūnas: NATO viršūnių susitikimo metu galime tikėtis provokacijųNATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu galima tikėtis provokacijų. Tai pareiškė Lenkijos viceministras-specialiųjų tarnybų koordinatorius Stanisławas Żarynas.„Rusija nori sukompromituoti viršūnių susitikimą, parodyti, kad NATO yra susiskaldžiusi“, - sakė pareigūnas.Anot jo, Rusija žaidžia emocijomis, mėgina įbauginti Vakarų pasaulį, grasina Lenkijai ir kitoms Ukrainai pagalbą teikiančioms šalims, taip pat grasina smogsianti branduolinį smūgį.„Rusijos propagandos stiprėjimas rodo, jog ji tęsia tuos veiksmus, kurie turi įbauginti Vakarus, kad jie Vilniaus viršūnių susitikime nesiryžtų priimti tvirtų sprendimų“, - teigė S. Żarynas. Jis pažymėjo, kad prieš ir per NATO viršūnių susitikimą galima tikėtis provokacijų – tiek pasitelkus nelegalius migrantus, tiek iš oro.„Turime duoti tam atkirtį, parodyti, kad esame vieningi, tvirtai nusiteikę remti Ukrainą jos kovoje su Rusija“, - pabrėžė Lenkijos pareigūnas.

Turkijos, Švedijos atstovai ir Stoltenbergas susitiko uždarame posėdyje: spręs dėl trikdžių Aljanso plėtrai„Litexpo“ susitiko Švedijos premjeras Ulf Kristersson, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Lyderiai uždarame pokalbyje bandys spręsti likusius nesklandumus, dėl kurių Ankara neratifikuoja Švedijos narystės NATO. Švedija teigia jau įgyvendinusi jai keliamus reikalavimus, tą pirmadienį spaudos konferencijoje pakartojo ir J. Stoltenbergas, tačiau likusias įtampas bus bandoma numalšinti šiame susitikime.

Atvyko Bulgarijos premjerasKiek vėliau oro uoste nusileido Bulgarijos delegacijos lėktuvas. NATO viršūnių susitikime dalyvaus Bulgarijos premjeras Nikolai Denkov.

Vilniaus oro uoste vakarop nusileido ir Kanados delegacijaVilniaus oro uoste vakarop nusileido ir Kanados delegacija – į sostinę atvyko šalies premjeras Justinas Trudeau. Dar pirmadienį vakare Kanados ministras pirmininkas susitiks su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte, apžiūrės Gedimino pilies bokštą, teiks komentarus žiniasklaidai.

Prezidentas susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų senatoriais Pirmadienio popietę prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su į Lietuvą atvykusiais Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatoriais Jeanne Shaheen, Richardu Durbinu, Thomu Tillisu, Pete Rickettsu, Danu Sullivanu ir Angusu Kingu, praneša Prezidentūra.Pasak Prezidentūros, susitikime šalies vadovas pabrėžė, kad JAV vaidmuo Europos saugumui yra esminis. Prezidentas padėkojo už Baltijos saugumo iniciatyvą ir JAV nuolatinę ir augančią finansinę paramą Baltijos šalių gynybos poreikiams.„Esame dėkingi už JAV nuolatinį rotacinį buvimą mūsų regione, – sakė prezidentas. – Laukiame Vilniaus viršūnių susitikimo sprendimų toliau didinti Aljanso buvimą rytiniame flange, ypač Baltijos regione, kuris yra labiausiai veikiamas Rusijos grėsmės.“Lietuvos vadovas pabrėžė, jog labai svarbu, kad aukščiausio lygio susitikime būtų patvirtinti nauji gynybos planai ir jiems priskiriami reikiami pajėgumai, pranešime žiniasklaidai pažymi Prezidentūra.Pranešime nurodoma, kad prezidentas taip pat kalbėjo apie Ukrainos pakvietimą į NATO.„Dabar tinkamas laikas strateginiams sprendimams. Ukrainos kvietimas prisijungti prie NATO reikštų mūsų strateginę atsakomybę ir tvirtai susietų Ukrainą su euroatlantine saugumo architektūra. Ukraina nusipelno būti pakviesta“, – akcentavo šalies vadovas.

Stoltenbergas: V. Zelenskis dalyvaus steigiamajame NATO ir Ukrainos Tarybos posėdyjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus steigiamajame Ukrainos ir NATO Tarybos posėdyje, vyksiančiame liepos 12 d. NATO viršūnių susitikimo Vilniuje kuluaruose, pranešė „Ukrinform“.NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas tai sakė pirmadienį Vilniuje prieš NATO viršūnių susitikimą surengtoje bendroje su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda spaudos konferencijoje.„Mes taip pat sustiprinsime savo politinius ryšius. Prezidentas Zelenskis prisijungs prie mūsų per naujosios NATO ir Ukrainos Tarybos steigiamąjį posėdį“, – sakė NATO vadovas.J. Stoltenbergo teigimu, rytoj sąjungininkės aptars Ukrainos kelią į narystę NATO.NATO vadovas taip pat sakė, kad per viršūnių susitikimą bus priimtas sprendimas dėl daugiamečio pagalbos Ukrainai paketo, kad būtų garantuotas Ukrainos perėjimas nuo sovietinės prie NATO įrangos ir standartų, „kad Ukrainos pajėgos būtų visiškai suderintos su sąjungininkių“.Kaip jau pranešta, per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje liepos 11-12 dienomis Ukraina tikisi gauti aiškias saugumo garantijas ir aiškią narystės Aljanse perspektyvą.

Vilniaus oro uoste pradeda leistis pasaulio lyderių lėktuvaiĮ Vilnių taip pat atvyko Turkijos prezidentas Receptas Tayyipas Erdoganas. Jis, kartu su Švedijos atstovu ir NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenbergu, susitiks deryboms dėl Švedijos narystės aljanse ratifikavimo. Sostinėje nusileido ir Švedijos delegacijos lėktuvas, į Vilnių atvyko šalies premjeras Ulfas Kristerssonas.

Iš Vokietijos – prasti ženklaiDaug valstybių, tarp kurių – Prancūzija, Didžioji Britanija ir Lenkija, pasisako už tai, kad Ukraina būtų pakviesta į aljansą, kai tik su Rusija bus sudarytos paliaubos, tačiau Vokietija ir JAV bent jau iki savaitgalio tokiam planui reiškė nepritarimą, rašo vokiečių „Bild“.Skelbiama, kad „Bild“ turėjo galimybę susipažinti su konfidencialiu Vokietijos vyriausybės dokumentu. Pagal jį, JAV sutiko iš Ukrainos kelio į narystę aljanse pašalinti narystės veiksmų planą su sąlyga, kad Ukraina tęs reformas.„Ukrainai norėjome pasiūlyti Suomijos modelį, tai yra įstojimą per kelis mėnesius, kai tik baigsis karas“, – „Bild“ teigė neįvardytas diplomatas.Konfidencialiame dokumente, pasak „Bild“, taip pat teigiama, jog Vokietijos vyriausybė „nesutiks su jokiomis formuluotėmis, kurios sudarytų įspūdį, kad Ukrainos narystė būtų paspartinta“. Apie „pakartotines derybas dėl 2008 metų Bukarešto sprendimo“ federalinei vyriausybei „negali būti nė kalbos“.Todėl Vokietija nesutiks, kad NATO baigiamajame dokumente nei „būtų minimas kvietimas“, nei „teisėta Ukrainos vieta NATO“.Dokumente priduriama, jog Berlynas yra „pasirengęs išnagrinėti kompromisines formuluotes“ dėl būsimo Ukrainos prisijungimo prie NATO, „nors tam dar nėra sąlygų“.

Nausėda apie partnerių iniciatyvą stiprinti gynybą rytiniame flange: tai turėtų būti pasveikinta NATO komunikatePrezidentas Gitanas Nausėda, kalbėdamas apie Vokietijos sprendimą Lietuvoje dislokuoti brigadą sako, kad vokiečių iniciatyva didinti gynybos pajėgas rytiniame NATO flange turėtų būti pasveikinta NATO komunikate.„Manau, kad būtų naudinga NATO komunikate pasveikinti sąjungininkus už jų ryžtą stiprinti priešakinę gynybą“, – spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu pirmadienį kalbėjo G. Nausėda.„Manau, turime mąstyti gerokai plačiau ir mąstyti apie visų mūsų kolektyvinį saugumą. Štai kodėl turime artėti prie bendrų sprendimų dėl viso rytinio flango. Ir šia prasme priešakinės gynybos stiprinimas rytiniame flange yra labai savalaikis ir efektyvus mūsų gynybos stiprinimo instrumentas, o svarbiausia – atgrasymo instrumentas. Juk visi kalbame apie atgrasymą, kad mūsų potencialiems priešininkams nekiltų noras išbandyti mūsų kolektyvinės stiprybės“, – pabrėžė G. Nausėda.Lietuvos prezidentas pažymėjo, kad tokių priemonių imtis reikalauja nedraugiškų valstybių veikla greta Lietuvos ir Aljanso sienų.„Jis atliepia dabartinę situaciją, kuomet aš ir kiti Baltijos valstybių lyderiai, Lenkijos vadovas, nuolat pabrėžėme, kad geopolitinė situacija aplink mus negerėja, o nuolat blogėja ir, atsižvelgiant į naujausius įvykius Baltarusijoje, atsižvelgiant į šioje šalyje galimai įgyvendinamą taktinio branduolinio ginklo dislokavimą, atsižvelgiant į galima „Wagner“ grupuotės atvykimą į šią šalį, turime kliautis ne tik pastiprinimu, bet ir didesniu mūsų sąjungininkų dislokavimu“, – spaudos konferencijoje pirmadienį pažymėjo G. Nausėda.Vilniuje šią savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, Aljanso lyderiai ketina sutarti dėl poreikio skirti daugiau dėmesio Aljanso rytiniam flangui bei stiprinti NATO priešakinius gynybos pajėgumus, oro ir priešraketinę gynybą.Baltijos šalys siekia reikšmingai sustiprinti regiono atgrasymo ir gynybinius pajėgumus, įtvirtinant pernai Madride priimtus įsipareigojimus. Madrido viršūnių susitikime priimti sprendimai dėl atgrasymo ir gynybos stiprinimo aprėpia ir dvišalį Vokietijos ir Lietuvos susitarimą dėl brigados dydžio vieneto dislokavimo.Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos žiniasklaidai teigė, kad Vilniaus NATO viršūnių susitikimo deklaracijos tekste „atsispindės“ Berlyno įsipareigojimai Vilniui.„Tai tikrai ras atspindį tekste. Nebūtinai tai reiškia, kad tekste bus minima Vokietija, nes juk kalbame ne tik apie dvišalius Vokietijos ir Lietuvos įsipareigojimus. Kalbame apie visą Rytinį flangą, kuriame dalyvavimas iki brigados lygio buvo numatytas jau Madrido susitikime. Bet aš tikiuosi, kad mūsų, Vilniaus viršūnių susitikime tai įgis dar konkretesnę išraišką“, – penktadienio vakarą žurnalistams sakė G. Nausėda.Siekiant atliepti regione kylančias grėsmes po Rusijos invazijos į Ukrainą, NATO pristatė naujus Aljanso regioninės gynybos planus.

Vakarų pareigūnas: NATO panaikins didelę kliūtį Ukrainos narystei AljanseNATO ketina panaikinti didelę kliūtį Ukrainos siekiui tapti Aljanso nare, pirmadienį pareiškė vienas Vakarų pareigūnas.Anonimu likti pageidavęs pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad sąjungininkės „nusiteikusios“ nereikalauti Narystės veiksmų plano Ukrainos paraiškai.„Narystės veiksmų planas yra tik vienas iš žingsnių stojimo į NATO procese, tad net ir jį pašalinus Ukrainai vis tiek reikės užbaigti tolesnes reformas prieš įstojant į NATO“, – sakė pareigūnas.

KAM: Baltijos šalys pasirašys deklaraciją dėl oro erdvės išplėtimo NATO veiklaiBaltijos šalių gynybos ministrai Arvydas Anušauskas, Inara Mūrniecė ir Hanno Pevkuras antradienį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu pasirašys bendrą deklaraciją dėl Baltijos šalių oro erdvės išplėtimo NATO veiklai, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM).Pasak KAM, deklaracija bus pažymima, kad NATO sąjungininkams yra suteikiama galimybė be apribojimų naudotis sujungtu Baltijos šalių oro erdvės bloku NATO atgrasymo, sustiprinto budrumo ir didelio masto mokymų veiklai.NATO sutaria dėl laikysenos ore stiprinimo ir Rotacinio oro gynybos modelio, rotaciniu principu šalyse dislokuojant antžeminės oro gynybos ir aviacijos pajėgumus, taip didinant Aljanso oro ir priešraketinės gynybos pajėgų parengtį, greitą reagavimą ir judrumą, nurodoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.Lietuva, Latvija ir Estija savo bendra deklaracija pakvies NATO sąjungininkus įgyvendinti Rotacinį oro gynybos modelį prisidedant prie to savo pajėgumais, praneša KAM.Tuo pačiu Baltijos šalys išreikš bendrą ketinimą, esant poreikiui, toliau tobulinti oro erdvės sprendimus, didinti oro erdvės prieinamumą NATO oro veiklai, užtikrinti aukščiausius skrydžių saugos standartus ir gerinti Lietuvos, Latvijos bei Estijos civilinį ir karinį bendradarbiavimą, skelbiama ministerijos pranešime.

NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas: sąjungininkės sutars dėl ambicingesnio investicijų įsipareigojimoVilniuje viešintis NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas teigia, kad NATO viršūnių susitikimo metu bus diskutuojama apie ilgalaikį paramos paketą Ukrainai bei investicijų į šią valstybę didinimą, siekiant Ukrainos perėjimo nuo sovietinių standartų. Pasak jo, tai reikš 8,3 proc. investicijų padidėjimą šiais metais ir tolimesnį augimą per 9 metus.„Imsimės sprendimo dėl Ukrainos. Ir tai apims daugiametį paramos paketą, taip pat perėjimą nuo sovietinių prie NATO standartų ir įrangos tam, kad Ukrainos karinės pajėgos būtų visiškai techniškai suderinamos su sąjungininkų. Pasirūpinsime svarbiausiais poreikiais dėl išminavimo, kuro ir medicininių priemonių“, – pirmadienį Vilniuje spaudos konferencijos metu teigė J. Stoltenbergas.„Sąjungininkai taip pat diskutuos Ukrainos narystės siekius. Tam, kad mes toliau remtume Ukrainą ir stiprintume savo pajėgumus, mes turime didinti savo investicijas. Ir sąjungininkės sutars dėl ambicingesnio investicijų įsipareigojimo, tai reikš 9 metų iš eilės išlaidų didinimą tarp Europos sąjungininkių ir Kanados. Realiai tai reikš 8,3 proc. padidėjimą šiais metais ir tai yra didžiausias padidėjimas per dešimtmečius“, – sakė jis. Vilniaus viršūnių susitikime Ukraina tikisi gauti aiškų signalą dėl narystės NATO perspektyvos. Visgi, Vakarų šalių bei Aljanso vadovai nurodo, kad besitęsiant Rusijos karui Ukrainoje, narystės klausimas negali būti svarstomas.Praėjusią savaitę J. Stoltenbergas nurodė, kad Lietuvoje Aljansas „patvirtins“ ankstesnį įsipareigojimą – kad ateityje Ukraina įstos į NATO.Jis nurodė, kad lyderiai sutars ir dėl ilgalaikės paramos paketo, stipresnių politinių ryšių – diskutuojama dėl Ukrainos-NATO tarybos steigimo. Tuo metu JAV skelbia, kad Vašingtonas yra pasirengęs Ukrainai pasiūlyti panašias saugumo garantijas, kokias taiko Izraeliui.Šių diskusijų kontekste imta spekuliuoti, ar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, negaudamas aiškios žinutės iš NATO, beatvyks į Lietuvos sostinėje vyksiantį suvažiavimą. Jis leido suprasti, kad nemato reikalo dalyvauti susitikime, jei NATO lyderiai nepademonstruos „drąsos“ pradėti Ukrainos stojimo į Aljansą procesą. Tačiau praėjusią savaitę NATO vadovas patvirtino, kad Ukrainos prezidentas NATO viršūnių susitikime dalyvaus.NATO valstybės dar 2008 m. sutarė, kad Ukraina taps Aljanso nare.

Stoltenbergas kol kas neatskleidžia, kaip tiksliai atrodys Ukrainos statusas NATO deklaracijojeNATO generalinis sekretorius pirmadienio popietę atvyko į Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“. Bendroje spaudos konferencijoje su šalies prezidentu Gitanu Nausėda aljanso generalinis sekretorius J. Stoltenbergas kol kas neatskleidė, kaip tiksliai atrodys Ukrainos statusas NATO deklaracijoje.Daugiau skaitykite: Stoltenbergas kol kas neatskleidžia, kaip tiksliai atrodys Ukrainos statusas NATO deklaracijojehttps://www.delfi.lt/video/aktualijos/nato-generalinio-sekretoriaus-jenso-stoltenbergo-ir-prezidento-gitano-nausedos-spaudos-konferencija.d?id=93885713

Čmilytė Nielsen kartu su kitų šalių parlamentų pirmininkais ragina sąjungininkes įsipareigoti, kad Ukraina taptų NATO narePirmadienį Rygoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen su kitų Baltijos šalių, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų pirmininkais priėmė bendrą pareiškimą dėl Ukrainos priėmimo į NATO, rašoma pranešime.„Šiuo pareiškimu mes paraginome sąjungininkes įsipareigoti, kad Ukraina taptų NATO nare, o Aljansas nustatytų žingsnius Ukrainai jos kelyje narystės NATO link“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.Kaip skelbiama pareiškime, dabar svarbu sutelkti Aljanso narių tarpusavio, taip pat NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą taip, kad būtų pasiekta tikrai apčiuopiamų rezultatų, parengtos saugumo garantijos Ukrainai ir toliau imamasi suderintų priemonių neatidėliotiniems Ukrainos karinės ir gynybos įrangos poreikiams patenkinti.Anot penkių valstybių parlamentų pirmininkų, būtina padėti Ukrainai stiprinti gynybos pajėgumą ir potencialą, kol ji visiškai atkurs teritorijos vientisumą ir suverenitetą pagal tarptautiniu mastu pripažintas 1991 metų sienas.Be to, kviečiama sukurti krizių valdymui skirtą konsultacijų su Ukraina mechanizmą, kuris leistų rengti konsultacijas, jei kiltų grėsmė Ukrainos ar kurios nors NATO valstybės narės teritorijos vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.Pareiškimu taip pat siūloma teikti praktinę NATO pagalbą Ukrainai toliau stiprinant Visapusiškos paramos paketą, kuriuo siekiama visiškos Ukrainos sąveikos su Aljansu ir visapusiško perėjimo prie NATO standartų.

Kovo 11-osios signatarai ir buvę prezidentai kreipėsi į G. Nausėdą: ragina aiškiau formuoti Ukrainos kvietimą į NATOLietuvos Nepriklausomybės akto signatarai ir buvę šalies vadovai bendru dokumentu kreipiasi į Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami aiškiau formuoti kvietimą Ukrainai tapti NATO nare.Kaip Eltai teigė vienas iš dokumentą pasirašiusių Kovo-11-osios akto signatarų, parlamentaras Eugenijus Gentvilas, kreipimasis parengtas buvusio Užsienio reikalų ministro Petro Vaitiekūno ir Kovo 11-osios signataro Albino Januškos iniciatyva.„Signatarai mano, kad Ukraina galėtų būti kviečiama į NATO. Visi suprantame, kad yra rizika, yra supratimas, kad taip tiesmukiškai Ukraina nebus pakviesta tapti NATO nare, tačiau siekti maksimumo reikia ir mūsų prezidentas, kaip priimančios šalies vadovas, galėtų inicijuoti tokią diskusiją. Tai ir yra kreipimasis į prezidentą“, – pabrėžė E. Gentvilas.„Kitas dalykas, visi suprantame kompromisus ir, matyt, gali atsirasti kažkoks būsimos narystės planas, tai signatarų pozicija tegu lieka istorijoje – kad Lietuvos, nepriklausomos valstybės akto signatarai, siūlė išreikšti stipresnę poziciją, nors aš pats asmeniškai, matydamas komentarus, labai abejoju, kad bus suteiktas aiškus signalas“, – pažymėjo signataras.Anot E. Gentvilo, tai – simbolinis kreipimasis į prezidentą, siekiant išreikšti Lietuvos nepriklausomybės signatarų poziciją Ukrainos narystės NATO atžvilgiu.„Tai tikrai nieko nenulems – tą turiu pripažinti. Bet tai nereiškia, kad nieko nereikia daryti. Todėl pozicija tegul būna išsakyta, suvokiant, kad lemiami sprendimai priimami ne signatarų ar kieno nors kitų pareiškimais, o politinio pasaulio lyderių debatuose, kompromisų paieškose ir taip toliau. Pakenkti šis mūsų pranešimas tikrai niekam negali. Mes išreiškėme savo valią ir poziciją, kad reikia siekti kuo greitesnės ir aiškesnės NATO perspektyvos Ukrainai“, – sprendimą pasirašyti dokumentą komentavo E. Gentvilas.Kreipimąsi jau pasirašė prezidentas Valdas Adamkus, prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taip pat pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis ir prezidento V. Adamkaus patarėjas Raimundas Mieželis.Po dokumentu taip pat padėti 18 Nepriklausomybės akto signatarų parašai.

Prieš susitikimą Vilniuje – Kremliaus įspėjimas dėl UkrainosGalimas Ukrainos įstojimas į NATO turės itin neigiamų pasekmių saugumo sistemai Europoje ir kels absoliučią grėsmę Rusijai, pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Žurnalistų paprašytas pakomentuoti pareiškimus neva Ukraina dar nėra pasirengusi įstoti į NATO, Kremliaus atstovas spaudai pareiškė: „Žinome, kad dabar tarp aljanso narių vyksta labai gyvos diskusijos, juo labiau prieš NATO aukščiausiojo lygio susitikimą, ir žinome, kad šiuo klausimu yra įvairių nuomonių“. „Rusijos Federacijos pozicija yra visiškai aiški ir nuosekli, kad Ukrainos narystė NATO turės labai, labai neigiamų pasekmių visai saugumo architektūrai, kuri Europoje jau dabar yra pusiau sugriauta, ir kels absoliutų pavojų, grėsmę mūsų šaliai, todėl tai reikalaus iš mūsų gana griežtos ir aiškios reakcijos“, - pridūrė D. Peskovas.

Vokietija Vilniuje paskelbs apie „labai stiprų“ ginklų paketą UkrainaiVokietija NATO viršūnių susitikime Vilniuje paskelbs apie dar vieną didelės apimties ginklų paketą Ukrainai. Pareiškimas bus „labai stiprus“, Berlyne pareiškė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Detalės nebuvo įvardytos.Tačiau, anot šaltinių, sparnuotosios raketos „Taurus“, kurių veikimo nuotolis yra 500 km ir kurių jau gegužę paprašė Ukraina, ir toliau nebus tiekiamos. Kalbant apie „Taurus“, naujienų esą nėra.Vokietija jau dabar yra antra svarbiausia ginklų tiekėja Ukraina po JAV. Prieš kurį laiką Berlyne lankantis Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui kancleris Olafas Scholzas paskelbė apie 2,7 mlrd. eurų paramos ginklais paketą. Jis, be kita ko, apima dar 20 pėstininkų kovos mašinų „Marder“, 30 tankų „Leopard 1“ ir 4 oro gynybos sistemos „Iris-T SLM“.Vokietijos vyriausybė yra santūru dėl sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimo, nes jos gali pasiekti ir Rusijos teritoriją. Ukraina nori šių raketų, kad galėtų atakuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų pozicijas toli nuo fronto linijos.

Kuleba: šis sprendimas sutrumpina mūsų kelią į NATOUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad po intensyvių derybų NATO sąjungininkės pasiekė bendrą sutarimą. O naujausias sprendimas sutrumpina Ukrainos kelią į NATO.„Tai taip pat geriausias momentas pasiūlyti aiškumą dėl kvietimo Ukrainai tapti nare“, – rašo jis Twitter. „Po intensyvių derybų NATO sąjungininkės pasiekė bendrą sutarimą dėl MAP panaikinimo iš Ukrainos narystės kelio. Džiaugiuosi šiuo ilgai lauktu sprendimu, kuris sutrumpina mūsų kelią į NATO“, – rašė Kuleba.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1678334279397388288?ref_src=twsrc%5Etfw

Stoltenbergas – jau LietuvojeNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį po pietų atvyko į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis susitikimas vyksta „Litexpo“ parodų rūmuose, kur antradienį prasidės NATO viršūnių susitikimas. Prieš susitikimą J. Stoltenbergas ir G. Nausėda paspaudė rankas, pozavo fotografams. Po NATO generalinio sekretoriaus ir Lietuvos prezidento susitikimo planuojama bendra spaudos konferencija. Kaip kiek anksčiau pranešė prezidentūra, susitikimo metu ketinama aptarti paskutines pasirengimo NATO viršūnių susitikimui detales.

NKSC vadovas L. Ališauskas: prieš Lietuvą vykdomos DDoS atakosNacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Liudas Ališauskas praneša, kad šiuo metu Lietuva susiduria su DDoS atakomis. Vilniaus gyventojai ir svečiai gali susidurti su trikdžiais naudojantis „m.Ticket“ ir „m.Parking“ programėlėmis.„Šiuo metu eilinį kartą vyksta tikslinės DDoS atakos prieš mūsų šalį. Su šiomis atakomis komandos irgi tvarkosi“, – pirmadienį žurnalistams pranešė L. Ališauskas.Anot jo, šiuo metu DDoS atakomis trikdomos „m.Ticket“, „m.Parking“ teikiamos paslaugos bei govilnius.lt svetainė.„Šiuo metu tai yra pagrindinės ryškios paslaugos, kurios reikalingos ir mūsų svečiams. Kalbame apie šias paslaugas – šiuo metu jos yra trikdomos“, – patvirtino NKSC vadovas.Sekmadienį NKSC taip pat fiksavo dvi kibernetines atakas, susijusias su muzikos transliacijomis.Pranešama, kad vienas incidentas įvyko regioninėje radijo stotyje, kitas – mieste veikiančiame prekybos centre. Abiejų incidentų metu buvo sutrikdyta trečiųjų šalių internetu teikiama muzikos transliacijos paslauga, kai pakeitus originalų grojaraštį vietoj jo buvo pradėta transliuoti su dezinformacija susijusi informacija.Abu atvejai buvo greitai pastebėti, o nelegalios transliacijos – nutrauktos.NKSC praneša toliau atliekanti išsamų kibernetinių incidentų tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kokiu būdu buvo įsilaužta ir pakeistas transliacijų turinys. Apie įvykius informuota Lietuvos policija ir kitos atsakingos institucijos.

Vokietijos vyriausybės šaltiniai: Ukraina Vilniuje nebus pakviesta į NATONATO viršūnių susitikime Vilniuje Ukraina, anot Vokietijos vyriausybės šaltinių, nebus pakviesta į Aljansą. „Dar ne laikas kviesti Ukrainą, imtis konkrečių žingsnių narystės link“, – Berlyne teigė šaltiniai.Vokietijos požiūriu, pagrindinis dėmesys dabar turi būti skiriamas konkrečiai pagalbai Ukrainai, kurios jai reikia dabartinėje situacijoje.Be to, anot Vokietijos, partnerystė su Ukraina bus stiprinama įsteigiant NATO ir Ukrainos tarybą, kuri posėdžiaus keturis kartus per metus. Pirmasis posėdis planuojamas per viršūnių susitikimą Vilniuje.Ukraina jau daug savaičių reikalauja oficialaus kvietimo į NATO.

Lietuvos kariuomenė pasiekė pilną operacinį pajėgumą Lietuvos kariuomenė su sąjungininkais pasiekė pilną operacinį pajėgumą (angl. Full operational capability, FOC) - atlieka visas paskirtas užduotis liepos 11-12 dienomis vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui (angl. NATO Summit Vilnius). Kariuomenė sustiprina saugumą sausumoje, teritoriniuose vandens telkiniuose, oro erdvėje, vykdo eilę mažiau matomų užduočių. Daugiau nei 3000 Lietuvos ir virš 1000 sąjungininkų karių atlieka užduotis 24/7 - užtikrina oro erdvės gynybą, kritinių objektų, svarbių maršrutų, asmenų apsaugą, apgyvendinimo vietų ir transporto priemonių patikras, sprogmenų paiešką objektuose, vykdo informacinės aplinkos vertinimą. Papildomai budi daugiau nei 12000 karių, kurie, esant poreikiui, yra pasiruošę reaguoti nedelsiant.Užtikrinant NATO viršūnių susitikimo saugumą Lietuvos kariams yra suteiktos papildomos teisės, jie bus ginkluoti, matomi tiek stacionariuose postuose, tiek ir atliekantys mobilias užduotis įvairiose vietovėse. Kariai turės teisę paprašyti asmenis vykdyti jų teisėtus reikalavimus (pvz.: neiti į tam tikrą objektą ar teritoriją, nefilmuoti tam tikrų objektų ar asmenų ir pan.).

Ukrainiečius jau erzina vaizdas Vilniuje: ar taip NATO ruošiasi tuštybės paradui?NATO viršūnių susitikimas Vilniuje dar oficialiai neprasidėjo, o Ukrainos viltis dėl pakvietimo į Aljansą ar bent jau aiškių saugumo garantijų jau temdo abejonės. Ukrainiečiai netgi atvirai reiškia nepasitenkinimą sąjungininkais dėl jų tariamai netinkamų veiksmų. Bet ar visi emocingi priekaištai išties yra pagrįsti?Ukraina turi gauti aiškias saugumo garantijas. Tai interviu interviu „ABC News“ pareiškęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad jo nedžiugina viešojoje erdvėje sklandančios nuotaikos, dėl Ukrainos vilčių NATO viršūnių susitikime Vilniuje.JAV prezidentas Joe Bidenas jau aiškiai leido suprasti, kad Ukraina nėra pasiruošusi NATO narystei, tačiau pažadėjo saugumo garantijas, kurios užtikrintų tolesnį karinės paramos tiekimą ukrainiečiams.Bet ar to pakaks Ukrainai? Daugiau skaitykite Delfi žurnalisto Vaido Saldžiūno tekste: Ukrainiečius jau erzina vaizdas Vilniuje

Gyventojams masiškai siunčiamos SMS žinutės, sureagavo ir policija: apsimetėliai kviečia į nesankcionuotą protestąVilniuje prasidėsiančio NATO valstybių vadovų sutikimo išvakarėse apie galimas provokacijas prakalbo Lietuvos Šeimų sąjūdžio atstovai. Jų teigimu, socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta netikra organizacijos paskyra, kurioje raginama pirmadienio vakarą su vėliavomis rinktis į Katedros aikštę. Policijos atstovai pranešė, kad į nesankcionuotą mitingą žmonės kviečiami ir masiškai siunčiant SMS žinutes bei perspėjo, jog tai – klaidinanti informacija.Daugiau: Gyventojams – klaidinantys pranešimai

Prezidentas priėmė Kanados ambasadorės skiriamuosius raštusPrezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį priėmė Kanados ambasadorės Jeanette Sautner skiriamuosius raštus, pranešė Prezidentūra.Šalies vadovas padėkojo ambasadorei už svarbų Kanados indėlį stiprinant Baltijos regiono saugumą, vadovaujant NATO priešakinėms pajėgoms Latvijoje ir siunčiant karius į NATO pajėgų integravimo padalinį Vilniuje.Be kita ko, prezidentas pažymėjo labai vertinantis Kanados teikiamą paramą prieš karinę Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai.„Kanados ilgalaikė karinė, finansinė ir humanitarinė pagalba Ukrainai yra labai svarbi. Turime išlikti vieningi ir ryžtingi kuo greičiau stabdydami Rusijos agresiją ir integruodami Ukrainą į euroatlantinę saugumo architektūrą“, – sakė Lietuvos vadovas.Pasak Prezidentūros, susitikime šalies vadovas taip pat pasidžiaugė stiprėjančiais Lietuvos ir Kanados prekybiniais ir ekonominiais ryšiais. Anot G. Nausėdos, turime galimybių ir toliau juos stiprinti, ypač aukštos pridėtinės vertės sektoriuose, maisto produktų eksporto, gyvybės mokslų, žemės ūkio srityse.Taip pat siekiame ir toliau didinti bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, kuriant startuolių ekosistemų iniciatyvas.

Lietuvoje – dvi rimtos kibernetinės atakosSekmadienį fiksuoti du kibernetiniai incidentai, susiję su muzikos transliacijomis, praneša Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC). Teigiama, kad abiejų incidentų metu buvo sutrikdyta trečiųjų šalių internetu teikiama muzikos transliacijos paslauga, kai pakeitus originalų grojaraštį vietoj jo buvo pradėta transliuoti su dezinformacija susijusi informacija.Apie incidentus Delfi informavo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Visuomenės informavimo skyrius Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas. Vienas incidentas, pasak KAM, įvyko regioninėje radijo stotyje, kitas – mieste veikiančiame prekybos centre. Skelbiama, kad dėl įvykio pradėtas tyrimas. „Abu atvejai buvo greitai pastebėti, o nelegalios transliacijos – nutrauktos. NKSC atlieka išsamų kibernetinių incidentų tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kokiu būdu buvo įsilaužta ir pakeistas transliacijų turinys. Apie įvykius informuota Lietuvos policija ir kitos atsakingos institucijos“, – nurodė KAM.

Prieš NATO viršūnių susitikimą A. Blinkenas telefonu kalbėjosi su D. KulebaArtėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas telefonu kalbėjosi su savo Ukrainos kolega Dmytru Kuleba, praneša agentūra „Reuters“.Jis turėjęs svarbų pokalbį su D. Kuleba prieš šią savaitę vyksiantį NATO viršūnių susitikimą, sekmadienio vakarą rašė A. Blinkenas tviteryje. D. Kuleba taip pat tviteryje teigė, kad pokalbis telefonu su A. Blinkenu buvo „produktyvus“. „Dar turime 48 valandas ir dirbame, kad galutiniai sprendimai būtų laimėjimas visiems: Ukrainai, NATO ir globaliam saugumui“, – rašė jis.Ukraina tikisi Vilniuje sulaukti aiškaus signalo dėl narystės NATO perspektyvos.

Mauricas: NATO viršūnių susitikimas – tai investicija į ateitį„Luminor“ vyr. ekonomistas Žygimantas Mauricas tvirtina, kad trumpuoju laikotarpiu tokie renginiai kaip NATO viršūnių susitikimas šalims nebūna naudingi ekonomiškai, tačiau tai būna investicija į ateitį. Pasak jo, Lietuvos sostinėje vyksiančio renginio dėka padidės Lietuvos žinomumas, bus puiki proga pritraukti investicijas ir parodyti, kad mūsų šalis yra saugi.„Reikėtų vertinti trumpąjį laikotarpį ir ilgesnį laikotarpį. Trumpuoju laikotarpiu dažniausiai tokio tipo renginiai nebūna pelningi, čia panašiai kaip olimpiadą organizuoti. 38 mln. eurų berods dabar yra sąmata, 6 mln. eurų uždirbsime, dar galbūt vienas kitas verslas gaus didesnių pajamų, bet kalba neina apie trumpąjį laikotarpį, nes tokio tipo renginiai yra investicija į ateitį“, – pirmadienį „Žinių radijui“ teigė Ž. Mauricas.„Didėja Lietuvos žinomumas, galbūt dalis iš tų delegacijų narių, šeimos narių, draugų, bičiulių atvyks į Lietuvą pasižiūrėti, paturistauti. Tai ir puiki proga pritraukti investicijas, ir parodyti, kad Lietuva yra gebanti organizuoti tokio lygio, masto renginius. Taip pat tai parodymas, kad mūsų šalis yra saugi, nes nuogąstavimų yra pakankamai nemažai, ypač tolesnėse nuo Lietuvos esančiose šalyse. Manau, kad tokie renginiai tikrai ekonomiškai atsipirks“, – tvirtino jis.Ž. Mauricas tikino, kad nors 38 mln. eurų už renginį yra pakankamai nemažai, tačiau tai atitinka Lietuvos savaitės išlaidas krašto apsaugai – per metus šalis išleidžia beveik 2 mlrd. eurų. Taip pat, jo manymu, NATO viršūnių susitikimo metu gali būti atkreiptas dėmesys į „puikų Vilniaus senamiestį“ ir bendrai į Lietuvą, kaip labai didžiulę pažangą padariusią valstybę.„Tai nėra pirmas kartas, kai organizuojamas tokio lygio renginys vadinamoje posovietinėje erdvėje. 2002 m. Prahoje buvo organizuojamas NATO samitas, 2006 m. Rygoje, 2016 m. Varšuvoje, bet būtent šis renginys pritraukė labai didelį pasaulio žiniasklaidos dėmesį dėl įvykių Ukrainoje ir tai labai didžiulė galimybė Lietuvai. Panašu, kad mes esame neblogai pasiruošę pasinaudoti tomis galimybėmis“, – sakė ekonomistas.

Tiesiai iš karo Ukrainoje fronto – svarbus prašymas viršūnėms VilniujeRusijos pajėgos Ukrainoje, nors ir smarkiai nukraujavusios ir susilpnėjusios, tebelieka grėsmingu ir sunkiai įveikiamu priešu Ukrainos kariuomenei, kuri taip pat patyrė didžiulių nuostolių.Be to, daugelyje svarbių fronto ruožų Rusija išlaiko ir net didina gyvosios jėgos masę ir, svarbiausia, tebeturi artilerijos bei kitos ginkluotės pranašumą. Taip pat Rusijos pajėgos mokosi iš savo praeities klaidų.Tad, nepaisant sėkmingo kontrpuolimo kai kuriose vietose, Ukrainos pajėgų laukia ne mažiau sunkios žūtbūtinės kovos nei anksčiau. Galbūt net atremiant naują masyvų Rusijos puolimą arba patiems veržiantis į priekį žymiai platesniu frontu nei anksčiau.Taip Eltai apie padėtį pasakojo Ukrainos kariai viename iš svarbiausių ir karščiausių šiuo metu Ukrainos karo laukų – fronte prie Bachmuto.Paklausti, kokią žinią ir norą norėtų perduoti šiomis dienomis Vilniuje įvyksiančio NATO viršūnių susitikimo dalyviams, kariai pirmiausia prašė vieno – daugiau amunicijos ir ginkluotės.Tai, kad amunicijos trūkumas išlieka pagrindine Ukrainos kariuomenės problema, šiomis dienomis patvirtino pats JAV prezidentas Joe Bidenas, aiškindamas daug triukšmo ir net sąjungininkų nepasitenkinimo sukėlusį Amerikos sprendimą suteikti Ukrainai vadinamuosius kasetinius sviedinius.Pasak JAV prezidento, Ukrainos sąjungininkų karinės pramonės pajėgumai nespėja patenkinti didžiulio Ukrainos amunicijos poreikio, tad šis didelės naikinamosios galios sviedinių suteikimas skirtas bent iš dalies užpildyti šią spragą.

Policija apie galimus protestus NATO viršūnių susitikimo metu: pareigūnai pasiruošę užkardyti nesankcionuotus susibūrimusKitą savaitę Vilniuje vykstant NATO viršūnių susitikimui, visame mieste galios sustiprinto saugumo reikalavimai. Kaip pažymi Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, savivaldybė buvo gavusi keletą prašymų rengti protestus būtent liepos 11–12 dienomis, tačiau nei vienas leidimas protestuoti nebuvo išduotas.„Savivaldybė buvo gavusi keletą prašymų protestuoti, bet su organizatoriais apie tai buvo perkalbėta, buvo paaiškinti saugumo reikalavimai šiuo laikotarpiu ir jie savo minties atsisakė“, – Eltai teigė G. Grubinskas.„Džiaugiamės, kad žmonės sąmoningi ir supranta, kokie saugumo reikalavimai bus taikomi šiomis dienomis“, – pažymėjo savivaldybės atstovas.Pasak Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjo Ramūno Matonio, pareigūnai neturintys duomenų, kad sostinėje NATO viršūnių susitikimo dienomis būtų planuojama organizuoti nesankcionuotus protestus.Visgi, jei mieste būtų bandymų rengti tokius susibūrimus, policijos pajėgos, pasak R. Matonio, yra pasiruošusios prireikus tokius protestus malšinti ir rimtesnėmis priemonėmis.„Jei reikės, pareigūnai visada gali būti pasitelkti, jeigu reikia. Specialiai nieko neplanuojame, kad jie kažkur budėtų. Tie patys pareigūnai atliks viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas. Yra mobilios kuopos pareigūnai, kurie, esant reikalui, gali būti apginkluoti antiriaušine ginkluote ir, esant reikalui, malšinti riaušes. Bet tikimės, kad jokios riaušės nekils ir nėra jokios informacijos, kad jos galėtų kilti“, – teigia R. Matonis.Policijos atstovas pabrėžia, kad neleistinus masinius susibūrimus pastebėję pareigūnai pirmiausia jo dalyviams stengtųsi paaiškinti, kodėl protestuoti tą dieną nėra leidžiama.„Visada stengiamės pradžioje žmonėms paaiškinti. Priklauso ir nuo protesto, nuo žmonių – kaip jie elgiasi, kaip protestuoja. Jei viskas geranoriškai, dažniausiai geranoriškai ir pasibaigia. Jeigu nepavyksta geranoriškai, tuomet jau taikomos griežtesnės priemonės“, – teigė R. Matonis.Policijos darbas Aljanso viršūnių susitikimo metuIš viso NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu į sostinę bus pasitelkta iki 1,5 tūkst. policijos pareigūnų. Ir nors Aljanso viršūnių susitikimui policija skirs ypatingą dėmesį, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis pabrėžia, kad kituose šalies regionuose saugumo situacija dėl to nepablogės.Į sostinę taip pat atvyks policijos pareigūnai iš Latvijos ir Lenkijos.Skaičiuojama, kad renginio metu saugumu rūpinsis iki 12 tūkst. pareigūnų ir karių, praneša Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Paulius Nemira.ELTA primena, kad liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyks pirmą kartą Lietuvoje rengiamas NATO viršūnių susitikimas. Tai bus didžiausias renginys Lietuvos istorijoje, kuriame tikimasi 40–50 užsienio valstybių delegacijų (iki 3000 svečių) bei maždaug 2000 nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinės žiniasklaidos atstovų. Apie galimybę dalyvauti renginyje yra užsiminęs ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Skelbiama, kad viršūnių susitikimo darbotvarkėje pagrindinis dėmesys bus skirtas Aljanso kolektyvinės gynybos ir atgrasymo stiprinimui bei paramos Ukrainai didinimui.

Vakare leisis Bideno lėktuvasĮ Lietuvą NATO viršūnių susitikimo išvakarėse pradės rinktis pasaulio lyderiai. Pirmadienį, dieną, į sostinę atvyks NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, o vakare Vilniuje jau leisis JAV prezidento Joe Bideno lėktuvas.Kaip skelbia prezidentūra, pirmadienį NATO vadovas J. Stoltenbergas susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Susitikimo metu bus aptartos paskutinės pasirengimo NATO viršūnių susitikimui detalės, vėliau bus surengta G. Nausėdos ir J. Stoltenbergo spaudos konferencija.Anot prezidentūros, JAV prezidentas J. Bidenas į Lietuvą turėtų atvykti pirmadienio vakarą, jo lėktuvas leisis Vilniaus oro uoste. Oro uoste planuojamas trumpas G. Nausėdos ir Jungtinių Valstijų lyderio J. Bideno susitikimas. Oficiali JAV vadovo pasveikinimo ceremonija Prezidentūros kieme numatyta antradienį. Vėliau Lietuvos ir JAV vadovai dvišaliame susitikime ketina aptarti paramą Ukrainai, NATO rytinio flango stiprinimo priemones, atsaką į Baltarusijos remiamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.Trečiadienį J. Bidenas dalyvaus specialiame renginyje Vilniaus universiteto Didžiajame kieme, kurio metu JAV prezidentas kreipsis į Lietuvos žmones.Pirmadienį į Lietuvą taip pat atvyksta Kanados premjeras Justinas Trudeau. Jis dalyvaus dvišaliame susitikime su premjere Ingrida Šimonyte, vėliau su Lietuvos ministre pirmininke pasisakys žiniasklaidai.Į liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą, kaip anksčiau yra patvirtinęs Aljanso generalinis sekretorius J. Stoltenbergas, taip pat atvyks ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. NATO viršūnių susitikime planuoja taip pat dalyvauti Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas, Graikijos premjeras Kiriakas Micotakis ir kitų valstybių lyderiai.ELTA primena, kad liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyks pirmą kartą Lietuvoje rengiamas NATO viršūnių susitikimas. Tai bus didžiausias renginys Lietuvos istorijoje, kuriame tikimasi 40–50 užsienio valstybių delegacijų (iki 3000 svečių) bei maždaug 2000 nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinės žiniasklaidos atstovų.Skelbiama, kad viršūnių susitikimo darbotvarkėje pagrindinis dėmesys bus skirtas Aljanso kolektyvinės gynybos ir atgrasymo stiprinimui bei paramos Ukrainai didinimui.

Dėl NATO viršūnių susitikimo įsigalioja eismo ribojimai Vilniuje: viešuoju transportu sostinėje galima naudotis nemokamaiPrieš prasidedant NATO Viršūnių susitikimui, pirmadienį įsigalioja laikini eismo ribojimai Vilniuje.Didžioji dalis eismo ribojimų – Senamiestyje Liepos 10–13 dienomis Senamiestyje numatomi trumpalaikiai eismo ribojimai – Vilniaus g. (nuo Žaliojo tilto iki Gedimino pr.), Gedimino pr. (nuo Vilniaus iki Jogailos g.), Jogailos, Pylimo, Bazilijonų, M. Daukšos, Aušros Vartų, Subačiaus, Maironio, Žvejų, Kalvarijų (nuo Konstitucijos pr. iki Žaliojo tilto), G. Baravyko, V. Nasvyčio, A. Nasvyčio, Upės (nuo A. Nasvyčio g. iki Geležinio Vilko tilto) gatvėse.Šiomis dienomis automobilių, paspirtukų, dviratininkų ir kt. transporto priemonių eismas bus draudžiamas ir Gedimino pr., A. Smetonos, A. Jakšto, Vasario 16-osios (nuo Šermukšnių iki Pamėnkalnio g.), A. Rotundo, Kražių, Gynėjų, A. Tumėno, A. Goštauto (nuo A. Tumėno g. iki Liubarto tilto), Upės (nuo Žaliojo tilto iki A. Nasvyčio g.), A. Juozapavičiaus, Slucko, Rinktinės (nuo Mindaugo tilto iki Šeimyniškių g.) gatvėmis.Taip pat liepos 10–13 dienomis nebus galimybės patekti į Gedimino pr. 9A, Tilto g. 14, Baravyko g. 3 ir 10 bei T. Kosciuškos g. 1A stovėjimo aikšteles, o į kitas – gali būti apsunkintas ar ribotas įvažiavimas. Oro uosto prieigose eismo ribojimai bus trumpalaikiai, jie bus taikomi A. Gustaičio, Oreivių ir Vikingų gatvėse. Keleiviai, turintys bilietus skrydžiams, galės patekti tiek į oro uosto terminalus, tiek į automobilių stovėjimo aikšteles – tam atskirų leidimų nereikės.Galiausiai Laisvės prospektu nuo Architektų gatvės bus leidžiamas visų transporto priemonių eismas šiaurės kryptimi, link Spaudos rūmų. Pietų kryptimi įvažiavimai į gyvenamuosius rajonus bus galimi tik iš Vakarinio aplinkkelio ir jam gretimų gatvių.Sostinės viešasis transportas liepos 10–13 dienomis – nemokamas.Vilniaus miesto savivaldybės taryba taip pat yra bendru sutarimu pritarusi sprendimui, kad NATO viršūnių susitikimo metu liepos 10–13 dienomis būtų leista miesto viešuoju transportu važiuoti nemokamai.Taip siekiama sumažinti galimus nepatogumus dėl įvestų eismo ribojimų, o viešuoju transportu nemokamai galės važiuoti tiek vilniečiai, tiek sostinės svečiai.