Į renginio sceną taip pat užlipo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda bei pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Lietuvos šalies vadovas pasidžiaugė, kad aikštėje susirinko daug žmonių.

„Ir visi atėjo pasakyti: mes mylime Ukrainą. Mes mylime Ukrainos laisvės simbolį Volodymyrą Zelenskį. Mes mylime pirmąją ponią Oleną Zelenską!“ – pakiliu tonu kalbėjo G. Nausėda.

Jis teigė esąs įsitikinęs, kad Ukraina bus NATO narė. Tiesa, neįvardijo, kada.

„Mes neturime teisės elgtis kitaip, nes šiandien ta kaina, kurią moka Ukraina, yra pati didžiausia kaina. Tai kraujo kaina. Jie perka mums laiką, savo kraujo kaina perka, kad mes galėtumėm pasiruošti ir duoti tvirtą atkirtį Rusijai. Nepraeis Rusija, sustos ji ten, įklimps ir bus išspirta atgal“, – tarė Lietuvos lyderis.

Zelenskis: Ukraina padarys NATO stipresnę

Į sceną užlipęs V. Zelenskis ukrainietiškai tarė: „Aš namie.“

Prezidentas dėkojo Lietuvai ir pripažino, kad nemoka mūsų kalbos, todėl sakė, kad kalbės ukrainietiškai – herojų kalba. Jo žodžiai buvo išversti.

„Vilniau, aš taip noriu tave pasveikinti, ir noriu pasveikinti visus ir kiekvieną iš jūsų. Čia, Vilniuje, mes matome Europos progresą, čia žmonės žino, kas yra saugumas ir kaip jį pasiekti, ir žino, kad saugumas yra kartu su Ukraina“, – kalbėjo Ukrainos vadovas.

Jis dėkojo Vilniui, visiems Lietuvos miestams ir miesteliams, ir kiekvienam, kuris turėjo šūkį, kad palaikytų Ukrainą. Dėkojo, kad Lietuva priglaudė ukrainiečius, kurie gelbėjosi nuo karo, dėkojo už pagalbą ginantis, aiškią ir drąsią poziciją, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO.

„Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse – tai vienareikšmiškai įrodo: mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę“, – teigė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad niekada ir niekam negalima dairytis į Maskvą.

V. Zelenskis taip pat dėkojo Lietuvos prezidentui, Vilniaus merui.

Kalbėdamas apie tai, kad antradienį Vilniuje suplevėsuos iš Bachmuto atgabenta karinė vėliava, Ukrainos prezidentas akcentavo, kad tai viena iš didžiausių ir pačių reikšmingiausių mūšių vietų, kur kovota už laisvę.

„Mūsų karinė vėliava iš Bachmuto reiškia, kad niekada niekam, ir lietuviams, niekada nereiks kovoti prieš rusų karius“, – pabrėžė V. Zelenskis.

„Ir Lietuva visada priklausys tik jums“, – pridūrė jis, kurio žodžius minia pasitiko plojimais.

Savo kalboje V. Zelenskis pažymėjo, jog į Vilnių ir į NATO viršūnių susitikimą atvyko su „tikėjimu į sprendimą, į partnerius ir už tikėjimą į stiprų NATO“. Pasak V. Zelenskio, į tokį NATO, kuris neabejoja.

„NATO suteiks Ukrainai saugumą, o Ukraina padarys NATO stipresnę“, – teigė Ukrainos lyderis.

Ir lietuviškai tarė: „Šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai!“

Lukiškių aikštėje nuskambėjo Ukrainos himnas.

Išvykęs iš koncerto V. Zelenskis savo įspūdžius papildė ir tviteryje.

„Šiandien į kelionę čia atvykau tikėdamas sprendimais, tikėdamas partneriais, tikėdamas stipriuoju NATO, kuris nedvejoja, nešvaisto laiko ir neatsigręžia į jokį agresorių... Ir norėčiau, kad šis tikėjimas taptų pasitikėjimu – pasitikėjimu sprendimais, kurių nusipelnėme – nusipelnėme visi: tikisi kiekvienas karys, kiekvienas pilietis, kiekviena mama, kiekvienas vaikas. Ar to tikėtis yra per daug?

NATO suteiks Ukrainai saugumą. Ukraina sustiprins Aljansą“, – rašė Ukrainos prezidentas.

