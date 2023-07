„Mes vertiname savo sąjungininkus. Vertiname bendrą saugumą. ir visada vertiname atvirą pokalbį.

Ukrainai NATO viršūnių susitikime bus atstovaujama. Nes tai yra pagarba. Bet Ukraina taip pat nusipelno pagarbos.

Pakeliui į Vilnių mes sulaukiame signalų, kad tam tikros formuluotės diskutuojamos be Ukrainos. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad šios formuluotės yra apie Ukrainos pakvietimą tapti NATO nare, o ne Ukrainos narystę.

Tai neturi precendento ir yra absurdiška, kai nėra numatytas laikas nei pakvietimui, nei narystei.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.