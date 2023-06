VSD: per kratas „Wagner“ būstinėje – informacinės atakos prieš Lietuvą pėdsakai

Valstybės saugumo departamentas (VSD) trečiadienį pranešė, kad per kratas „Wagner“ būstinėje Rusijoje buvo rasti dokumentai apie informacines atakas prieš Lietuvą. Be to, kaip skelbia VSD, rasti keli Jevgenijaus Prigožino netikri pasai, išduoti svetima pavarde, ir pasas, kuris buvo naudojamas jo antrininko informaciniam išpuoliui prieš Lietuvą surengti 2020-aisiais.

Daugiau galite skaityti anksčiau publikuotame „Delfi“ tekste, kuriame aprašoma ypač keista istorija apie J. Prigožino antrininką, kuris su suklastotu pasu lankėsi Lietuvoje. Tuomet į J. Prigožiną panašus asmuo Vilniuje bandė varstyti kelių šalies institucijų duris, o pats vizitas sutapo su Vilniaus oro uoste 2020-ųjų vasarį nutūpusiu privačiu lėktuvu „Hawker 800“, kuris priklauso J. Prigožinui. „Tarp dokumentų, kurie rasti kratų „Wagner“ grupės būstinėje Sankt Peterburge metu, buvo ir turinčių informacinės atakos prieš Lietuvą pėdsaką. Евгений Пригожин использовал поддельный паспорт для лечения в элитной клинике «Согаз»

— SVTV NEWS (@svtv_news) June 25, 2023 Per kratas, kurias Rusijos teisėsauga savaitgalį atliko šios privačios karinės kompanijos biure po jos savininko ir vadovo Jevgenijaus Prigožino maišto, rasti keletas jo pasų, išduotų svetima pavarde. Tarp dokumentų buvo ir pasas, išduotas Jevgenijaus Prigožino antrininkui, kuris 2020 metais buvo panaudotas informaciniam išpuoliui prieš Lietuvą surengti“, – feisbuke trečiadienį rašė VSD.

Jie priminė ir pačią istoriją. „Kaip skelbta, J.Prigožino vardas prieš trejus metus buvo panaudotas prieš Lietuvą nukreiptoje melagienoje su vienu tikru faktu – 2020 m. pradžioje į Vilniaus oro uostą atskraidintas J. Prigožinui priklausantis orlaivis „Hawker 800“. Tuo pačiu metu reisiniu lėktuvu į Lietuvą du kartus atvyko asmuo, turintis Jevgenijaus Prigožino vardu išduotą Rusijos Federacijos piliečio pasą, veido bruožais primenantis patį J. Prigožiną, bet tai nebuvo šis Kremliaus režimui tuomet labai artimas oligarchas. J. Prigožino antrininko turėtame pase nurodyta gimimo data buvo tokia pati, kaip ir paties oligarcho – 1961 m. birželio 1 diena“, – rašė departamentas. Jie priminė, kad apie tai buvo skelbta ir Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo dokumente, kurį parengė VSD su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu. „Pirmą kartą J. Prigožino antrininkas iš Rusijos į Vilnių reguliariuoju skrydžiu atskrido 2020 m. vasario 13 dieną. Iš oro uosto jis nuvyko prie Susisiekimo ministerijos pastato, nusifotografavo ir grįžęs į oro uostą reguliariuoju skrydžiu išvyko atgal į Rusiją, Lietuvos teritorijoje praleido tik penkias su puse valandos. 2020 m. vasario 26 d. reguliariuoju skrydžiu J. Prigožino antrininkas į Lietuvą atskrido antrą kartą. Jis nusifotografavo prie Seimo, Lietuvos nacionalinio muziejaus bei Valdovų rūmų ir 2020 m. vasario 27 d. traukiniu išvyko į Baltarusiją, nors turėjo lėktuvo bilietą tos pačios dienos skrydžiui. Rusijos bulvarinių naujienų portalas sobesednik.ru paskelbė tikrovės neatitinkančių teiginių, kad 2020 m. vasario 10 d. lėktuvu „Hawker 800“ į Lietuvą tariamai atvyko oligarchas J. Prigožinas ir su aukštas pareigas užimančiu Susisiekimo ministerijos atstovu aptarė informacinių technologijų projektus Lietuvoje. Antrasis sobesednik.ru straipsnis skelbė, kad J. Prigožinas dar kartą atvyko į Vilnių ir lankėsi Seime, nes, nepaisant jam taikomų sankcijų, turi galimybę keliauti po Europos Sąjungą“, – rašė VSD. „Įspūdžiui sustiprinti straipsniai buvo iliustruoti J. Prigožino antrininko nuotraukomis prie Lietuvos valstybės institucijų. Apie tariamus J. Prigožino vizitus Vilniuje pranešė ir kiti Rusijos interneto portalai, papildydami melagingą istoriją naujomis nebūtomis detalėmis: J. Prigožinas neva susitiko ne tik su įtakingais valstybės tarnautojais, bet ir su Lietuvos verslo įmonių vadovais. Iš tiesų J. Prigožino antrininkas Vilniuje nesusitiko nė su vienu Rusijos portalų publikacijose minėtu Lietuvos valdžios ar verslo atstovu. Tikėtina, kad šia provokacija siekta rasti patekimo į Šengeno erdvę pažeidimų, kurstyti Lietuvos visuomenės ir NATO bei ES valstybių nepasitikėjimą Lietuvos institucijomis ir jų gebėjimu užtikrinti tarptautinių ribojamų priemonių įgyvendinimą“, – tęsė departamentas. Nepaisant vykdytojų pastangų ir resursų, informacinis išpuolis, kaip pažymi saugumiečiai, nebuvo sėkmingas. „Melagingą informaciją publikavo tik nedideli bulvariniai Rusijos portalai, jis nesukėlė rezonanso nei Lietuvoje, nei kitose NATO bei ES valstybėse. Lietuvos žvalgybos vertinimu, dokumentas, rastas „Wagner“ būstinėje, patvirtina, kad šią informacinę ataką vykdė J. Prigožino kontroliuojami subjektai, neatmestina – drauge su Rusijos režimo slaptosiomis tarnybomis. VSD stebi ir vertina potencialius saugumo situacijos regione pokyčius, susijusius su galimu J. Prigožino ir „Wagner“ samdinių persikėlimu į kaimyninę Baltarusiją, ir nuolat teikia aktualią informaciją sprendimų priėmėjams“, – priduriama pranešime.